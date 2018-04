Týden od 18. do 22. února na Mobil.cz

Pondělí

Za dvě Oskarty dostanete slevu na služby

Když si koupíte dvě Oskarty s nejméně 800 Kč kupónem, dostanete sadu poukazů na slevy v restauracích, hotelích, muzikálech, vlecích apod.

18.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Přehled telefonů, které lze odblokovat

V pravidelném čtvrtletním odstupu vám přinášíme přehled telefonů, které lze, či nelze v současné době odblokovat. Některé nové modely odolávají rukám odblokovávačů, jiné lze odblokovat jen s komplikacemi a ty ostatní vám odblokují téměř na každém rohu. Do které skupiny patří právě ten váš mobil?

18.2.2002, Jan Matura, rubrika Tipy & triky

Exkluzivně: Motorola v Miláně (podrobné fotky letošní nabídky)

Minulý týden Motorola představila v italském Miláně nové modely svých telefonů pro letošní rok. Díky spolupráci s italským serverem Cellularmania vám přinášíme množství detailních fotografií nových telefonů značky Motorola. A pokud by vás nezaujaly přístroje, máme pro vás i fotografie několika atraktivních modelek.

18.2.2002, Jan Matura, rubrika Motorola

Displeje mobilů se brzy vyrovnají těm z notebooků

Všichni bychom nejraděj měli na mobilním telefonu velký barevný displej, alespoň takový jako na notebooku. Jenže také by bylo dobré, kdyby byl přístroj co nejmenší. Jakkoliv zní tato dvě přání neslučitelně, existuje řešení, které splní oba požadavky. Malý projektor, který vyzařuje barevné paprsky přímo do našeho oka, kde tím vytváří obraz rozlišením shodný s monitorem počítače.

18.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní technologie

Přinese volba operátora nezávislost na Českém Telecomu?

Od léta si budeme moci pro každý hovor z pevné linky zvolit libovolného operátora, který bude ochoten nám hovor zprostředkovat – nebudeme tak už odkázáni pouze na Český Telecom. To vše díky službě volba operátora. Víte, jak funguje a co budete muset v praxi udělat, abyste ji mohli používat?

18.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

Palmare.cz - týden od 11. do 15.2.2002

Diskuse nad článkem PalmOS vs. PocketPC ztrhala v tomto týdnu naše všechny "diskusní" rekordy. Přinesli jsme recenzi Visoru Treo a spoustu dalších článků ze světa PDA.

18.2.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Česká vláda neplní své internetové závazky...

... uvádí prohlášení Českého fóra pro informační společnost; američtí mobilní operátoři Verizon Wireless a Sprint dohromady propustí na 4000 lidí; Italové chtějí letos do telekomunikací investovat téměř bilion korun, což dává šanci i českým exportním firmám; hi-tech obecní úřad v jihočeské Křemži komunikuje s lidmi pomocí SMS a e-mailu.

18.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Nokia představila nový mobil – 8910

Na kongresu GSM asociace již tradičně výrobci představují nové mobily. První letos byla Nokia, která ukázala svou novinku, 8910. Jde o stylový, ale přitom funkcemi nadupaný mobil. V článku najdete popis, technické informace a fotografie.

19.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Nokia

Do servisu s mobilem. Záruční podmínky, poplatky a další důležité informace

Potřebuje váš mobil do servisu? Potom se vám bude jistě hodit náš nový seriál o záručních a servisních podmínkách v servisech mobilních telefonů. Zeptali jsme se všech významných dovozců mobilů, jak je to se zárukami, servisními podmínkami a dalšími náležitostmi při opravě mobilního telefonu.

19.2.2002, Vaše redakce, rubrika Tipy & triky

Do servisu s Nokií - jak ušetřit čas a peníze.

První část našeho seriálu se věnuje značce Nokia, která je podle všech průzkumů na našem trhu nejrozšířenější. Otázky a odpovědi odpovědných pracovníků společnosti Nokia a Celadon by vám měly dát jasné odpovědi, jak to bude při návštěvě servisu s vaším mobilem.

19.2.2002, Vaše redakce, rubrika Tipy & triky

Vše, co jste chtěli vědět o přesměrování hovorů

Každý mobil umožňuje přesměrovat hovory a spousta zákazníků mobilních operátorů má tuto službu. Přečtěte si proto o tom, které hovory a za kterých situací je možné přesměrovat. V článku najdete také přehled cen, které za přesměrování platíte.

19.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Služby operátorů

Šetřete finance, používejte blokování hovorů

Ať už chcete ochránit svůj mobil proti nežádoucímu použití nebo si jen z někoho vystřelit, použijte funkci blokování hovorů. Má ji sice k dispozici každý uživatel s tarifem, ale jen málokdo tuší, že existuje a co doopravdy dělá.

19.2.2002, Petr Pavlík, rubrika Služby operátorů

TELeKONOM: ČTÚ přestane operátorům přidělovat nová čísla...

...kvůli velkému zářijovému přečíslování; zájemci o Český Telecom ukončí do 3. března hloubkovou prověrku firmy; France Télécom vyhrocuje spor s německým MobilComem o financování UMTS; americká Ciena koupila za 900 milionů dolarů výrobce optických sítí ONI Systems.

19.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Terminy tendru na slovenske licence GSM a UMTS se posunuly

Termín zpřístupnění konečného znění podmínek výběrového řízení na udělení licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí GSM a UMTS dnes posunul Telekomunikační úřad Slovenské republiky (TÚ).

20.2.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

V Cannes byly uděleny ceny GSM Awards pro rok 2002

Na veletrhu ve francouzském Cannes, věnovanému mobilním komunikacím, byly udělany světovou GSM Asociací ceny za přínos v oblasti GSM.

20.2.2002, Jan Kadeřábek, rubrika Agenturní zprávy

Nokia 8910 – titanová kráska (preview)

Včera Nokia představila svůj nový mobil – 8910. Je malý, přecpaný funkcemi a s titanovým krytem. Nokia při popisu tohoto telefonu klade důraz na design a tvrdí, že jde o stylový mobil pro ty, kdo chtějí současně i plnou funkčnost. Cena proto rozhodně nebude lidová.

Aktualizace: do článku jsme doplnili exkluzivní fotografie přímo z představení 8910 v Cannes

20.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Nokia

Budoucnost mobilů se právě píše v Cannes

Generálka na CeBIT právě probíhá ve francouzském Cannes, kde se sešli zástupci všech operátorů GSM a řada výrobců mobilních technologií. Na místě je náš zpravodaj a tak vám můžeme nabídnout informace z první ruky. Co na nás čeká?

20.2.2002, Jan Kadeřábek, rubrika Ze světa

Do servisu s mobilem. Alcatel – otázky a odpovědi.

Dnes pokračujeme v našem seriálu o pravidlech a podmínkách v servisech mobilních telefonů se značkou Alcatel. Pokud budete potřebovat předat svůj telefon do servisu, můžou se vám naše otázky a odpovědi na ně hodit.

20.2.2002, Vaše redakce, rubrika Tipy & triky

Jaké jsou české SMS chaty

Od minulého týdne již provozují SMS chat všichni čeští operátoři. Je tedy skutečně z čeho vybírat, přičemž asi nejdůležitějším faktorem bude cena. I když jsou rozhovory s více lidmi pomocí SMS zábavné, nikdo za ně jistě nechce platit víc, než je nutné. Kterého operátora si tedy vybrat, když funkce jsou podobné?

20.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Služby operátorů

Eurotel nasazuje nové telefony – Ericsson T65 a Nokie 5210 a 6510

Nová Go sada a tři nové dotované telefony, taková je bilance u Eurotelu v polovině února.

20.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

TELeKONOM: Zákonné prodloužení záruk prodraží opravy mobilů...

... Eurotel loni vydělal přes šest miliard korun; Motorola hodlá skoupit menší konkurenty, první na řadě mohou být Siemens a Samsung; francouzský Orange pro letošek očekává od GPRS zdvojnásobení příjmů.

20.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Nový Microsoft Smartphone chce zničit konkurenci

Hádejte, co vám ještě chybí na mobilním telefonu? Nevíte? Poradíme, jsou to okna. Ne ta dřevěná, ale od Microsoftu. Ale nezoufejte, pokud softwarové jedničce jeho plán vyjde, budou zanedlouho okna na mnoha mobilech pro GSM pásmo. Microsoft se spojil s Texas Instruments a Compalem a chce se svým chytrým telefonem dobýt Evropu.

21.2.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Čím se výrobci chlubí na veletrhu v Cannes

Od našeho zpravodaje v Cannes: Mitsubishi, vyrábějící telefony Trium, představila nový low-end, model 110; Samsung má fungující, nedávno představený barevný telefon T100 a jeho lepšího bratra V100; Panasonic a Philips ukazují své poslední modely, které se brzy začnou prodávat; Sagem rozšířil svou novou řadu MY o model 3078, zaměřený především na vzhled...

21.2.2002, Jan Kadeřábek, rubrika Výstavy

Do servisu se Siemensem - jak ušetřit čas a peníze

Třetí v pořadí, kterému se podíváme na zoubek v našem seriálu o záručních a servisních podmínkách, bude Siemens. Potřebujete dát mobil do servisu? V tomto článku můžete najít dobré rady, jak se vyhnout problémům nebo ušetřit čas a peníze.

21.2.2002, Vaše redakce, rubrika Tipy & triky

Univerzální Nokia D211 vládne datovým přenosům

Nokia znovu dokázala, že její silnou stránkou nejsou jen samotné mobily. Na veletrhu v Cannes představila svou datovou kartu, použitelnou v počítači nebo PDA zařízení. Je vybavena nejmodernějšími technologiemi pro bezdrátový přenos dat pomocí GSM sítě – HSCSD i GPRS. Navíc podporuje také systém bezdrátové lokální sítě WiFi. Škoda jen, že je ochuzena o přenos hlasu, alespoň SMS však zvládá.

21.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Nokia

TELeKONOM: Sagem a Fujitsu jdou společně do 3G...

... německý Siemens si myslí na zdvojnásobení svého podílu na světovém trhu s mobilními telefony na 15 procent; vedení švédského Ericssonu je také superoptimistické, aniž ví proč; Slováci zpozdí udělení licencí na UMTS, protože nedokáží zodpovědět doplňující otázky případných zájemců; China Unicom již má přes 28 milionů klientů (ve své zemi má na jedničku v oboru, operátora China Mobile, ztrátu asi 120 milionů); po uši zadlužená nizozemská společnost KPN Telecom nabízí 10,5 milionu dolarů za EuroWeb International; americká pobočka japonského telekomunikačního kolosu NTT propustí 650 zaměstnanců; Telekonom přes neúspěch pozdravil olympijskou výpravu českých hokejistů.

21.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Panasonic už nemá problémy s GPRS (podrobné informace o GD76 a GD96)

Panasonic chystá pro letošní rok mohutnou ofenzívu. Podle předběžných informací bude téměř každý jeho nový model vybaven GPRS. Absolutní novinky si zatím Panasonic schovává na CeBIT, ale modely GD76 a GD96 představil již nyní na kongresu v jihofrancouzském Cannes.

22.2.2002, Jan Matura, rubrika Panasonic

První telefon GSM/UMTS a navíc zajímavé příslušenství

Aktuálně z Cannes. Již za několik měsíců by měla Motorola začít nabízet první mobilní telefon schopný pracovat současně v sítích druhé i třetí generace. Technologie GPRS v sítích GSM je ve srovnání s přenosem dat pomocí UMTS skoro směšná. Naopak velmi užitečné je příslušenství, které Motorola představuje - ruční dobíječku, přídavný reproduktor pro hlasitý odposlech nebo elegantní auto hands-free sadu.

22.2.2002, Jan Kadeřábek, rubrika Výstavy

Proč přátelům raději posíláte SMS? Vážně je "datlování" tak výhodné?

Místo volání raději posíláte textové zprávy? Proč raději nevoláte? Jde vám jen o úsporu peněz, nebo vám jde o kontakt s lidmi? Je pro vás důležitější cena nebo spojení? Mimochodem, když raději posíláte SMS, napsali jste hokejistům do Salt Lake City?

22.2.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Do servisu s Philipsem aneb Jak ušetřit čas a peníze

Náš seriál o servisních a záručních podmínkách pokračuje dalším dílem, ve kterém se podíváme na zoubek společnosti Philips. V otázkách a odpovědích můžete najít informace, které vám v případě potřeby mohou ušetřit nemálo starostí.

22.2.2002, Vaše redakce, rubrika Tipy & triky

3G už je mezi námi. Kupte si ho také!

Aktuálně z Cannes. Videotelefonie, stahování dat rychlostí až 384 kbps a jejich posílání 64 kbps, barevné obrázky a hudba, to vše na kapesním mobilním telefonu. Donedávna šlo o pohádku, která však umožnila několika vládám převážně evropských zemí vytáhnout z operátorů miliardy, a to dokonce v měnách silnějších, než je česká koruna.

22.2.2002, Jan Kadeřábek, rubrika Výstavy

TELeKONOM: Falešné karty připraví Telecom ročně o 200 milionů...

... švédská firma Tele2 (v ČR poskytuje připojení na internet) loni utržila o polovinu více než v roce 2000; americký Nextel v posledním loňském čtvrtletí prohloubil ztrátu; další americká firma, Ciena, měla rekordní ztrátu 56 milionů dolarů; britský Energis se propadl na londýnské burze poté, co vyšlo najevo, že není schopen splácet dluhy.

22.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa