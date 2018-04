Týden od 18. do 22. března na Mobil.cz

Pondělí

Nokia 3410 - legenda pokračuje? (první dojmy)

Nokia na letošním CeBITu představila několik nových mobilních telefonů. Ač asi největší pozornost na sebe strhl model 7210, nejvíce se budou kupovat dva nové low-endy, modely 3410 a 3510. Ten první bude levnější a měl by nahradit dožívající modely 3310 a 3330. Jaká tedy nová Nokia pro masy bude?

25.3.2002, Jan Matura, rubrika Nokia

Eurotel má novou hru. Konečně adventuru.

Novou SMS hru, přístupnou pro majitele tarifů i předplacených karet, dnes uvádí Eurotel. Jmenuje se Xgen Go, je to adventura a jedna hrací textovka stojí 0,80 koruny.

25.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Více čísel a více operátorů na jedné SIM kartě

Už vás ničí neustálé měnění SIM karet podle toho, kterého operátora právě chcete používat? Chcete snadno přepínat mezi několika svými telefonními čísly a kontrolovat, zda vám nedorazila nějaká textová zpráva? Díky technologii vyvinuté společností Bluefish by to neměl být problém, postačí vám SIM karta schopná pojmout několik čísel různých operátorů.

25.3.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní technologie

Palmare.cz - týden od 18. do 22.3.

Týden zdánlivě bez velkých trháků, přesto plný novinek - asi nejvíc zaujaly klávesnice. Bohaté byly i naše softwarové rubriky.

25.3.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Někde chtějí rušit signál pro mobily, Oskar na to jde jinak

V některých evropských zemích se uvažuje o rušení signálu mobilních sítí na veřejných místech. ČR se potýká se stejnými problémy. Oskar se však rozhodl podobným úvahám předejít a sám vyzývá lidi, aby vypínali mobilní telefony. Tolik odvahy zatím nikdo jiný neměl.

25.3.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

Rušili byste na některých místech signál pro mobily?

Překvapivě hodně lidí je podle průzkumů veřejného mínění pro rušení signálu pro mobilní telefony. Samozřejmě jen někde, například v nemocnicích, kinech nebo na výstavách. Jaký je váš názor?

25.3.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Maximální ceny propojení sítí mají klesnout o devět až 40 procent

Český telekomunikační úřad snížil maximální ceny za propojení telekomunikačních sítí. Ovšem pokles cen hovorného není prý příliš reálný.

25.3.2002, ČTK, rubrika Z domova

TELeKONOM: Volba operátora se bude testovat od června...

...tvrdí Český Telecom poté, co ČTÚ řekl, že se obává zpoždění zahájení této služby; premiér Zeman chce za Telecom moc peněz, které mu teď nikdo nedá; finská Sonera jedná o fúzi se švédskou Telií; Telekom Austria zvýšil za loňský rok hrubý zisk o 38 procent; britský Marconi nesehnal půjčku, takže jej od zkázy dělí již jen krůček.

25.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Samsung T100 – nejlepší displej v mobilech konečně v Česku!

Do redakce dorazil nový mobilní telefon Samsung SGH-T100. Telefonů nám za poslední dobu prošlo rukama mnoho, ale zatím žádný neměl tak perfektní displej, jako má právě tento Samsung. T100 má displeje dokonce dva, ale ten zajímavější najdete až po rozevření přístroje... a pak se nebudete stačit divit…

26.3.2002, Jan Matura, rubrika Samsung

Když mobil rozezná váš otisk prstu

Dovedete si představit zabezpečení ještě mnohem dokonalejší než pomocí pouhého čísla PIN? Jistě ano, ale často jde tak trochu o sci-fi. Ovšem například identifikace pomocí otisku prstu je naprosto reálná a díky novému, velmi malému a energeticky nenáročnému senzoru od společnosti Fujitsu je klidně možné ji použít i na mobilním telefonu nebo PDA.

26.3.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní technologie

Nezapomeňte: Český Telecom má nový telefonní pří­stroj

Nový telefonní aparát pro telefonní budky se v těchto dnech objevil v pražské ulici Na Poříčí. Jaká zlepšení přináší?

26.3.2002, Vaše redakce, rubrika Technologie pevných sítí

Vyzkoušeli jsme Paegasovu zvukovou pohlednici

Vyzkoušeli jsme novou službu, kterou Paegas nabízí od začátku března, zvukovou pohlednici. Zajímá vás, jak funguje, aniž byste ji museli platit?

26.3.2002, Vaše redakce, rubrika Služby operátorů

TELeKONOM: Telecom vyhořel kvůli příliš silnému proudu...

...oznámili hasiči výsledek svého vyšetřování; závazné nabídky na koupi Českého Telecomu musejí zájemci podat do 28. března; polský telekomunikační operátor TPSA dostal pokutu 85 milionů dolarů, protože bránil konkurenci; litevský telekom Lietuvos Telekomas snížil loni zisk na 46 milionů dolarů.

26.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Přímý Twist Roaming funguje už ve dvanácti sítích

Služba Twist Roaming s přímým voláním umožňuje zákazníkovi v zahraničí přímé telefonické spojení s volaným účastníkem bez nutnosti zadávat speciální znaky. Od 26. března funguje také ve slovenské mobilní síti EuroTel a v polské síti Era.

27.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Extraliga výrobců: Nokia stále drtí soupeře, tuhý boj o třetí příčku

Prestižní boj o podíl na světovém trhu mobilních telefonů připomínal v loňském roce přesýpací hodiny. První dvě příčky jsou dlouhodobě předplacené Nokií a Motorolou. Za to o třetí příčku vypukl loni nelítostný souboj Samsungu, Siemensu a Ericssonu. A kdo je na sestup z první desítky?

27.3.2002, Jan Matura, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Sony Ericsson T66 – nejmenší mobil (preview)

Nový mobil Sony Ericsson T66, který je očekávaný již více než půl roku, je skutečně nejmenším a nejlehčím mobilem pro GSM, který se v tuto chvíli prodává. Nehraje si na manažerský high-end – svou velikostí je přímo určen do dámských kabelek nebo pro muže s malými prsty. Pokud chcete něco malého a neměla by to být Nokia 8310, potom pro vás může být T66 pravou volbou.

27.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika Sony, Ericsson

AISA: Eurotel stále používá nejvíc firem

Společnost AISA provedla pro Eurotel průzkum trhu. Předmětem šetření bylo množství firem, které využívá služby toho kterého operátora GSM. Protože Eurotel dopadl z operátorů nejlépe, seznámil veřejnost se svými výsledky.

27.3.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

Dálková telemetrie hlídá auto i výrobní pás

Eurotel představil službu dálkové telemetrie, která umožní automatický dohled nad výrobními procesy i nad zaparkovaným automobilem. Zároveň však jejím prostřednictvím můžete také zapínat třeba topení na chalupě.

27.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Globtel je dnes již Orange

Globtel je od dnešního dne Orange.

27.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Sada mobilního telefonu je jeden výrobek, rozhodla ČOI

Měli jste, nebo máte problémy s reklamací mobilního telefonu zakoupeného v sadě spolu se SIM kartou, nabíječkou, případně dalším příslušenstvím? Chtěl vám prodávající vrátit při odstoupení od smlouvy jen sníženou cenu telefonu? Přečtěte si, co na to soud a Česká obchodní inspekce.

27.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy

TELeKONOM: Ve Skandinávii vzniká nový telekomunikační obr...

... fúzí finské Sonery a švédské Telie; ze slovenského Globtelu se dnes stal Orange Slovensko; Brusel obviňuje nizozemskou firmu KPN, že si účtuje příliš vysoké hovorné; Telecom Italia loni prodělal přes dvě miliardy eur, tedy ještě o něco více než o rok dříve; český alternativní operátor Aliatel ve stejném období investoval 1,3 miliardy korun, tj. o třetinu silněji než v roce 2000; spor France Télécomu a německého MobilComu skončil smírně; v době, kdy většina operátorů prodělává, zvýšil švýcarský Swisscom loňský zisk o více než polovinu na čtyři miliardy franků.

27.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Eurotel a Paegas nerespektují rozhodnutí ČTÚ

Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu z podzimu loňského roku obcházejí Eurotel A RadioMobil. Jako obvykle požadují vyšší cenu za propojení sítí.

28.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel dal do reklamy skoro miliardu

Největší český operátor GSM Eurotel je zároveň společností s největšími investicemi do reklamy v republice.

28.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Pomozte dětem textovou zprávou

Ve všech třech sítích GSm můžete posílat charitativní SMS zprávy. Výtěžek jde do veřejné sbírky "Pomozte dětem!".

28.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Českému Telecomu klesl zisk

Jen o čtyři procenta klesl konsolidovaný čistý zisk Českého Telecomu. Společnost tedy dosáhla zisku 6,1 miliardy korun.

28.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Jaké mobily si přizpůsobíte svým potřebám?

Rozšiřte svůj telefon o trojrozměrné střílečky, e-mailového klienta či vylepšený kalendář. Novou aplikaci si můžete také vytvořit sami. Stačí mít jen mobil podporující J2ME.

28.3.2002, Petr Pavlík, rubrika Testy a srovnání mobilních telefonů

Japoncům je už doma těsno, a tak se tlačí do Evropy

Japonské firmy hrály na letošním CeBITu jednu z hlavních rolí. Od dřívějšího předvádění svých high-tech přístrojů pro domácí sítě se vrhly přímo na GSM telefony pro Evropu. Mnoha firmám by k úspěchu mohl pomoci systém i-mode, který do Evropy exportuje dominantní japonský operátor DoCoMo. Co pro nás mají zajímavého?

28.3.2002, Jan Matura, rubrika CeBIT 2002

Siemens M46 - další novinka z Německa

Siemens minulý týden na konferenci CTIA 2002 představil další telefon. Model M46 je nápadně podobný evropské novince M50 a podporuje GSM pásmo 900 a 1900 MHz. Po modelu S46 je to letos již druhý telefon Siemensu pro americký trh. Expanze tohoto výrobce na zatím neobsazené trhy nabírá obrátky.

28.3.2002, Jan Matura, rubrika Siemens

Eurotel: nové ceny telefonů, Go, tarifů SMS/Data a SMS chat

Máme pro vás nové ceny Go telefonů i dotovaných přístrojů, nové ceny v tarifech SMS/Data a SMS/Data Plus a ceny SMS chatu v rámci Juice Easy.

28.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Telefon, který pozná lidi podle obličeje

Jakýkoliv mobilní telefon podporující technologii Java a vybavený fotoaparátem může sloužit jako přenosná identifikační stanice pro policisty. Stačí jediné foto a aplikace FaceIt se již postará o to, aby byl obličej na obrázku porovnán s celou místní databází zločinců. Během chvíle se policista dozví, s kým má tu čest.

28.3.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní technologie

TELeKONOM: Ericsson vidí letošní trh černě...

... protože dosud nezaznamenal žádné oživení poptávky; Telecom hlásí, že ode dneška je jeho síť v Jihomoravském kraji plně digitální; Brusel viní ze zneužívání monopolního postavení několik evropských operátorů, nejen nizozemskou firmu KPN; na pomoc ohroženým dětem přispěli čeští mobilisté za týden téměř půlmilionem korun; druhý čínský operátor China Unicom zvýšil zisk o 38 procent.

28.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Hry ovládnou mobily – zatím se ale neví jak

O tom, že budoucností mobilních komunikací jsou hry, nepochybuje nikdo z oboru – nebo alespoň nedává pochybnosti najevo. Pro výrobce, operátory a dodavatele technologií je důležité, aby se zábava prosadila, potřebují totiž konečně na něčem znovu vydělávat. Poskytovat jenom hovory a textovky se už nevyplatí.

29.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Co všechno a za kolik umějí české předplacené karty

Připravili jsme pro vás přehled služeb, které mohou využívat majitelé českých předplacených karet. V článku najdete i přehled cen, za které můžete volat nebo esemeskovat, a nově i přehled cen za mezinárodní a roamingové hovory. Náš přehled jsme upravili tak, aby více vyhovoval vašim požadavkům.

29.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika Přehled hovorného a služeb

SMS Toolbar - textovky přímo v prohlížeči

V našem miniseriálu o snadném posílání SMS zpráv přes internet se dostáváme k jednomu z nejjednodušších a nejzákladnějších programů - SMS Toolbar. Umožní vám posílat textovky přímo z pracovní lišty vašeho internetového prohlížeče, dokonce s podporu prostého adresáře. Nic víc a nic míň.

29.3.2002, Luděk Zadražil, rubrika Software pro mobilní telefony

Předvolby pro volbu operátora

Už víte, přes kterého operátora chcete volat, až bude svobodná volba operátora? Již je rozdáno devět číselných předvoleb potřebných pro realizaci této služby. Ovšem například GTS si své předčíslí ještě nevyzvedlo.

29.3.2002, Vaše redakce, rubrika Z domova

TELeKONOM: Deutsche Telekom odstoupil z tendru o Český Telecom...

... a vládě tak zbývají jen tři zájemci; nizozeští operátoři KPN a Vodafone budou muset snížit hovorné; Český Telecom odložil na polovinu roku zavedení ADSL; ruský Rostelekom loni vydělal téměř 72 miliony dolarů, třikrát více než v roce 2000; Českému Telecomu klesl zisk o čtyři procenta, přesto možná vyplatí dividendy.

29.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa