Týden od 18. do 22. března na Mobil.cz

Pondělí

Eurotelu nefunguje roaming

Největší český operátor GSM má problém. V části Evropy a v některých mimoevropských zemích mu nefunguje roaming. Příčinou je údajně nezaviněná závada na zařízení Českého Telecomu v SRN. Přinášíme první seznam postižených zemí. Aktualizováno 11:45

18.3.2002, Přemysl Souček, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Mnoho novinek, málo opravdových překvapení. Takový byl letošní CeBIT.

Letošní CeBIT byl pro výrobce mobilních telefonů opět příležitostí, jak světu ukázat, že právě oni jsou ti nejlepší. Ne každému se to asi povedlo podle jeho představ, někdo zklamal, jiný naopak překvapil, úplných novinek se však na CeBITu nakonec ukázalo jen několik. Víte, s čím budete telefonovat v nejbližší budoucnosti?

18.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

Smartphone DAT500 kombinuje mobil, PDA a pokladníka

Spojení kapesního počítače a mobilu je dnes již celkem běžné. DAT500 od firmy 4P jde o všem ještě dál a jako šikovný pomocník pro každou příležitost v obchodě nebo katalogizaci vám umožní skenovat čárové kódy, číst magnetické i čipové karty a tisknout účtenky a potvrzení. V tomto zařízení se skrývá chytrý telefon i s pokladnou.

18.3.2002, Luděk Zadražil, rubrika Telefony

Pozor, aby vám nevypršel Oskarův kredit

Oskar poněkud změnil sestavu distribuovaných Oskaret. Žádný velký problém to nepředstavuje, dokonce ze startovního balíčku zmizela jedna část. Zároveň se však zvyšuje riziko propadnutí kreditu pro ty, kteří málo volají.

18.3.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

Jak byste vylepšili naše zpravodajství z CeBITu?

Celý minulý týden jsme přinášeli články z CeBITu. Vyhovovala vám naše forma zpravodajství, nebo byste uvítali nejaké změny? Sledovali jste online krátké zprávy?

18.3.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Český Telecom má nový telefonní přístroj

Nový telefonní aparát pro telefonní budky se v těchto dnech objevil v pražské ulici Na Poříčí. Jaká zlepšení přináší?

18.3.2002, Tomáš Volyňský, rubrika Technologie pevných sítí

TELeKONOM: Majitelé rozprodávají České radiokomunikace...

...a chtějí snížit jejich zákadní jmění na desetinu; zájemci budou muset předložit závazné nabídky na koupi Českého Telecomu do konce března; francouzský obr Vivendi prodává 49 procent polské telekomunikační společnosti Elektrim Telekomunikacja; šéfové amerického Sprintu přišli o stamiliony dolarů kvůli propadu ceny akcií své firmy.

18.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Palmare.cz - týden od 11. do 15. 3.

Všechno bylo jinak - namísto CeBITového přílivu novinek se konala "one man show" firmy Sony a jejich novinek s 320x480 otočnými displeji a 66 MHz procesory. Ale týden ve světě PDA a na Palmare.cz opravdu nebyl jen o těchto handheldech:-)

18.3.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Telecom chtějí tři konsorcia

Z původního počtu sedmi předběžných nabídek na koupi většinového podílu v Českém Telecomu zřejmě zbyly ve hře jen tři skupiny strategických a finančních investorů. Podle všeho však ani jedno z právě se rodících konsorcií nechce nabídnout za majoritu osmdesát miliard korun, které původně čekala vláda.

18.3.2002, Jan Cizner, rubrika Z domova

Úterý

Oskar nabízí tři "dotované" telefony

Oskar se od 18. února rozhodl snížit ceny tří telefonů pro zákazníky, kteří si pořídí některý u tarifních plánů. Trochu to připomíná dotované telefony u konkurence, ale narozdíl od ní jsou tyto mobily neblokované a za aktivaci neplatíte nic navíc.

19.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Oskara zaplatíte z mobilu i u eBanky

Dobít Oskartu, zaplatit měsíční fakturu nebo složit zálohu na roaming lze konečně i s platebními kartami eBanky a Komerční banky.

19.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Jaké mobily vám chtějí výrobci vnutit?

Na CeBITu 2002 bylo představeno mnoho zajímavého v oboru mobilních telefonů. Jenže jak se k těmto novinkám postavit, které budou pro vás užitečné a které jsou jen módní výstřelek? Přinášíme vám souhrn toho zajímavého!

19.3.2002, Patrick Zandl, rubrika CeBIT 2002

Low-end podle CeBITu - všechno bude jinak

Letošní CeBIT potvrdil to, co se již delší dobu očekávalo. Low-end již neznamená telefon pro chudé, naopak, do této kategorie se hrnou především svojí cenou telefony, které by ještě před rokem každý považoval za luxus. Velké budou malé, hloupé budou chytré a šedivé budou hýřit barvami.

19.3.2002, Jan Matura, rubrika CeBIT 2002

Sony Ericsson má 3G telefon (první fotografie)

Jen zřejmě vybraným osobám ukázal na CeBITu Sony Ericsson svůj 3G telefon. Nám se podařilo díky spolupráci ze serverem Mobil.se podařilo získat první fotografie tohoto přístroje a několik zajímavých údajů. Telefon má nejdříve zamířeno do Japonska. Na konci roku by se mohla začít prodávat i evroská varianta. Aktualizováno 19.3.2002 13:45: Další detailní fotografie.

19.3.2002, Vaše redakce, rubrika Sony, Ericsson

Příslušenství: Potterománie na Nokiích a odolnost pro mobilní prcky

Harry Potter, to je veleúspěšná knižní série a neméně úspěšný film. S touto popularitou samozřejmě přicházejí na svět i mnohé předměty denního používání s motivem kouzelnického učně Harryho. Nejinak je tomu s housingy na mobilní telefony. A protože nový kryt je dobré chránit, mohlo by se vám hodit i outdoorové pouzdro s elegantní modrou karabinou.

19.3.2002, Vaše redakce, rubrika Příslušenství k mobilům

TELeKONOM: Aliatel vyhrál tendr na hlasové služby pro ČNB...

... a konkuruje tak Českému Telecomu; šéfové Global Crossing, zkrachovalého amerického provozovatele optických sítí, se budou zpovídat Kongresu; nizozemská společnost KPN, loni prodělala rekordních 7,5 miliardy eur; China Mobile naopak ve stejném období zvýšil meziroční zisk o 55 procent.

19.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Obchody s akciemi Radiokomunikací zastaveny

Burza i RM-Systém pozastavily obchodování s akciemi Českých radiokomunikací. Co je k tomu vedlo?

20.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Manažerské a luxusní telefony - letos zatím jen evoluce

Letošní CeBIT ukázal trendy v mobilních komunikacích pro letošní rok a nastínil budoucnost pro rok příští. Low-endy čeká malá revoluce, naopak dražší manažerské a luxusní telefony čeká zatím jen evoluce. Zásadnější změny lze očekávat až na konci roku a v letech následujících.

20.3.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Některé Nokie 8210 trpí vrozenou vadou displeje

Máte Nokii 8210 a z displeje vám mizí obraz? Rozpadá se vám text? Pokud jste si tento telefon pořídili teprve nedávno, může být vysvětlení velmi jednoduché - vadný displej. Více než čtvrt roku se totiž do Nokií 8210 montovaly špatně fungující displeje. Pokud vás tato smůla potkala, zajděte do servisu, výměna je zdarma.

20.3.2002, Luděk Zadražil, rubrika Nokia

Nokia 9210i – první zkušenosti s omlazeným komunikátorem

Rychlejší práce, větší paměť i zlepšené ovládání jsou hlavní znaky inovované 9210. Postačí to k získání nových zákazníků? Jak se s přístrojem nejvyšší cenové kategorie pracuje?

20.3.2002, Petr Pavlík, rubrika Nokia

Český Telecom a ČTÚ jsou ve při

Předseda Českého telekomunikačního úřadu včera prohlásil, že má obavy z toho, jestli Český Telecom stihne do konce června nabídnout zákazníkům službu volba operátora – vyplývá to prý z dopisu od Telecomu. Proti tomu se Český Telecom ostře ohradil. Podle něj informoval ČTÚ novináře nepravdivě a zřejmě dopis nepochopil.

20.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

TELeKONOM: Burza tuší tunel v Českých radiokomunikacích...

... a začne vyšetřovat podezřelé přesuny majetku ve firmě; finanční pomoc postiženým dětem bude moci putovat i z mobilů; americká firma BellSouth prodá svůj podíl v nizozemském operátorovi KPN; další americký operátor Alltel koupí svého rivala CenturyTel.

20.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Sharp se vrací do Evropy s plnou parádou

Telefony se značkou Sharp se již kdysi dávno v Evropě prodávaly. Dnes si na ně vzpomene již jen málokdo. Stejně rychle, jak se Sharp z evropského trhu ztratil, se na něj nyní chce vrátit. Na CeBITu ukázal dva funkční telefony a bylo se na co dívat.

21.3.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Nokia 7210 – barevná hračka (první dojmy)

Nový mobil splečnosti Nokia s označením 7210 v současnosti existuje jenom ve fázi prototypu, který pořádně nefunguje. Jde ale o natolik zajímavý telefon, že jsme vyzkoušeli alespoň jeho základní funkce a rozhodli se s vámi podělit o první dojmy, fotografie a video tohoto mobilu.

21.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika Nokia

Posílejte SMS stejně snadno jako e-maily

Budete-li chtít posílat SMS zprávy z počítače přes internet (vždyť je to zadarmo), určitě se vám bude hodit program, který tento úkon zjednoduší. Se stoupající oblibou textovek nejrůznějších podobných aplikací stále přibývá a GateKeeper se mezi nimi určitě neztratí. Umožní vám SMS zprávy posílat tak snadno jako e-maily, včetně užitečného adresáře.

21.3.2002, Luděk Zadražil, rubrika Software pro mobilní telefony

České firmy mají světu co nabízet, ale málokdy tak činí

CeBit: Automat na vzdálenou obsluhu zařízení přes mobilní síť, ISDN ústředna a nové PC karty jste mohli najít v expozicích českých firem. Jak jsme se jako národ reprezentovali?

21.3.2002, Petr Pavlík, rubrika CeBIT 2002

TELeKONOM: Zavedeme blacklisty, tvrdí čeští operátoři...

... když většinou prohlédli několik měsíců poté, co je k tomu Mobil.cz začal vyzývat; Eurotel a GTS si budou platit maximálně 3,66 Kč za minutu, rozhodl ČTÚ; stát popírá spekulace tisku o tom, že zástup zájemců o koupi Českého Telecomu prořídl; Telecom trdí, že svým zákazníkům umožní volbu operátora již v červnu (jak mu ukládá zákon), ČTÚ tomu nevěří; zhruba každý šest-a-půltý český majitel mobilu má více než jednu SIM kartu; Evropská unie žaluje pět svých členských států za špatnou telekomunikační liberalizaci; France Télécom asi prodá svůj podíl v italském operátorovi Wind.

21.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Obavy o Radiokomunikace se zmírnily

Obchoddování s akciemi Českých radiokomunikací opět probíhá. Čra přidaly dokonce ve 14:30 již 6,6 procenta. Obavy o firmu se zmírnily.

22.3.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Nokia 6310i – první dojmy z nejdokonalejšího finského mobilu

Tři frekvenční pásma, možnost dohrávání nových aplikací napsaných v jazyku Java a všechny technické vymoženosti vyjma multimedií činí z inovované 6310 jeden z nejlépe vybavených mobilů současnosti. Jaké jsou naše první zkušenosti?

22.3.2002, Petr Pavlík, rubrika Nokia

Mobilní komunikace má již být především zábavou

Zábava v mobilních komunikacích – tak by se dal shrnout letošní CeBIT. Nové mobily představované na CeBITu byly plné funkcí, dodavatelé mobilních technologií si mnuli ruce, jak jejich řešení operátoři implementují do sítí, ale všichni se shodli na tom, že zákazníka více než technologie a funkce zajímá, k čemu mu to všechno bude a jak se tím bude bavit.

22.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika CeBIT 2002

Asie na CeBITu - umíme všechno a hodně levně!

Kdo na CeBITu šel jen po stáncích v Evropě etablovaných firem, udělal chybu. Často totiž mohl vidět daleko zajímavější zboží na stáncích asijských výrobců z Koreje, Japonska, Číny nebo Tchaj-wanu. Technologie východní firmy zvládají, design je již na světové úrovni a povrchová úprava telefonů si zaslouží jedničku. Draci z Asie mají zelenou.

22.3.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Co najdete v mobilním telefonu: Jak fungují datové přenosy?

V článku Co najdete v mobilním telefonu jste se mohli dočíst, jakým způsobem se přenáší hlas. Nyní se v krátkosti podívejme na to, jak se přenášejí data.

22.3.2002, Vaše redakce, rubrika Mobilní technologie

TELeKONOM: Home Mini asi porušuje zákon...

... kritizuje Český telekomunikační úřad cenovou politiku Českého Telecomu; Bulhaři chtějí prodat svého monopolního operátora; lidé, kteří (údajně) okradli Telecom o více než tři miliony, jsou kvůli procesní chybě volní; největší mobilní operátor východní Evropy, polská PTC, zvýšil loni čtyřnásobně zisk; TransgasNet se vymanil ze ztráty; německý MobilCom loni prodělal "jen" 38 milionů eur; France Télécom skončil loni poprvé v historii s čistou ztrátou.

22.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa