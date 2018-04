Týden od 17. do 21. května na Mobil.cz

Pondělí

Nové Oskarovy hry: znalostní SMS Herna a bláznivá SMS Láska

Nová hra Oskara SMS Herna prověří vaši bystrost a inteligenci, na znalostní souboj můžete pozvat další 4 hráče. Každý týden získá deset nejlepších volný kredit, každý měsíc získá jeden hráč telefon s vestavěným rádiem. Hra SMS Láska nabídne nabídne informace o „ideálním partnerovi“.

17.6.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Aktuálně: Sony Ericsson T300 s barevným displejem a fotoaparátem

Společnost Sony Ericsson dnes představila mobilní telefon T300 s podporou multimediálních zpráv MMS. Zároveň s telefonem uvedla nový digitální fotoaparát CommuniCam MCA-25, připojitelný k T300. Přidány fotografie.

17.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Aktuálně: Sony Ericsson dnes představil nové mobily

Sony Ericsson dnes veřejnosti ukázal nové mobilní telefony. Přinášíme zcela čerstvé informace těchto novinkách. Díky našim zpravodajům na veletrhu CommunicAsia se můžete těšit na další podrobnosti. Přidány fotografie.

17.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Aktuálně: Sony Ericsson - multimediální telefon P800

Sony Ericsson představil dnes mimo jiné i svůj multimediální mobilní telefon P800. Podle prvních informací nevypadá špatně. Přidány fotografie.

17.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Aktuálně: Nokia 6610 – tak tohle se opravdu povedlo (preview)

Největší světový výrobce mobilů – Nokia – představil na CommunicAsia 2002 mobil, který má snad vše, co byste od mobilu mohli chtít. Pokud jste až dosud považovali za nejdokonalejší mobil světa Sony Ericsson T68I, tak si udělejte vedle něj místo ještě pro Nokii 6610 s barevným displejem, multimedii a téměř vším, co dnešní telefony zvládnou.

17.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Aktuálně: Siemens A50 - Textovkový maniak (světová premiéra)

Dnes Siemens představil na veletrhu CommunicAsia tři nové telefony. Jedním z nich je model A50, nástupce velmi jednoduchých modelů A35/A36, popřípadě novějšího modelu A40. Nejenom že novinka vypadá daleko lépe, ale má i vcelku slušnou výbavu včetně WAPu, EMS zpráv a dlouhých SMS zpráv.

17.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Aktuálně: Siemens C55 - Zábava především (světová premiéra)

Dalším novým modelem, který Siemens představil dnes na veletrhu CommunicAsia, je telefon nižší střední třídy C55. Za rozumnou cenu tento atraktivní telefon nabídne množství funkcí, mezi kterými nechybí GPRS, Java, EMS zprávy ani polyfonické vyzváněcí melodie.

17.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Aktuálně: Siemens CL50 - První véčko Siemensu! (světová premiéra)

Spekulace ze začátku roku o prvním véčkovém telefonu Siemensu se potvrdily. Realita je sice nakonec trochu jiná, ale první rozvírací telefon Siemensu je zde.

17.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Velkolepý pokus sjednotit mobilní standardy

Vyměňovat si zprávy z mobilu s kamarádem v Japonsku i Americe, prohlížet si stránky vytvořené pro i-modové telefony, stahovat si aplikace z webu španělského operátora. To vše by měla umožnit iniciativa Otevřené mobilní aliance, která sdružuje největší výrobce mobilů, softwarové firmy a operátory. Zmatek v současných standardech snad odstraní první společná jednání nedávno ještě nesmiřitelných rivalů.

17.6.2002, Luděk Zadražil, rubrika Publicistika

ADSL je v zahraničí výrazně levnější

Český Telecom spustil v Praze, Brně a Ostravě zkušební provoz ADSL a za její používání nasadil velmi vysoké ceny. Rozvířil tím hladiny českého telekomunikačního trhu, kritizovali jej alternativní operátoři i odborná veřejnost. Podívali jsme se proto do zahraničí, abychom zjistili, jaké jsou ceny tam a jaké tržní principy tam fungují.

17.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Zprávy-technologie pevných sítí

Mobil dva roky starý je už k ničemu. Souhlasíte?

Mobilní telefony technologicky rychle zastarávají. Po jak dlouhé době si pořizujete nový mobil? Nebo vám stačí modernější typ koupený z druhé ruky? Jaké jsou vaše zkušenosti se starými mobily, nestydíte se je ještě veřejně používat?

17.6.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Palmare.cz - týden od 10. do 14. června

Tak nám vydali PalmOS 5 a lavina šeptandy, dohadů i těšení na nový hardware může začít - rozhodně by nás nemělo čekat unylé léto loňského roku, kdy se takřka vše podstatné ve světě hardware odehrálo na jaře...

17.6.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Čísla mobilů budou v telefonním seznamu...

... konsorcium TelSource, spoluvlastník Českého Telecomu, se stále chce svého podílu zbavit v součinnosti s českým státem; americká firma Qwest Communications zažádala o licenci na poskytování dálkových hovorů v pěti státech USA; miliony Španělů mohl vzít o víkendu čert, když jim sabotéři zrušili televizní obraz a telefonní spojení.

17.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Evropa chce u mobilů snížit ceny hovorného

Tažení za snížení cen hovorného v sítích mobilních telefonů začalo. Nedávnou pokutu za diskriminaci Oskara můžeme považovat za jednu z prvních vlaštovek. Británie si na operátory došlápla podstatně víc a stranou nezůstává ani Evropská unie. Zde nám EU může opravdu podat pomocnou ruku.

17.6.2002, Pavel Lukeš, rubrika Publicistika

Úterý

ČTÚ stanovil ceny za propojení sítí

Český telekomunikační úřad včera vydal dlouho očekávaná cenová rozhodnutí týkající se připravované volby operátora. Příplatek za spojení dosáhl pouze pětiny ceny pořadované Českým Telecomem.

18.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

CommunicAsia – možná ještě důležitější než CeBIT

Pokud vám červnový veletrh komunikačních a informačních technologií CommunicAsia nic neříká, máte ještě čas to napravit. Sice je již dnes pro evropské trhy důležitější než hannoverský Cebit, ale není to tolik vidět. Ovšem to, že i jedna z největších německých firem představí doma jeden mobil a v Asii tři, z toho dva pro Evropu, svědčí o tom, že se něco v mobilních komunikacích mění…

18.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

CommunicAsia: Novinky Siemensu pod drobnohledem (první fotografie)

Včera se v jihoasijském Singapuru odehrála premiéra čtyř nových telefonů Siemens. U tří mobilů se jednalo o světovou premiéru, v případě modelu M50 pak jen o premiéru asijskou. Funkční vzorky modelů C55 a CL50 jsme měli možnost krátce vyzkoušet a dnes pro vás máme první detailní fotografie těchto telefonů.

18.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Slunce i vám nabije mobil

Chystáte se na dovolenou do přírody? Tam zaručeně nebude elektrická zásuvka, ale zaručeně tam bude slunce. Solární nabíječka je po ruční nabíječce a nabíječce na 9V posledním alternativním řešením nouzového nabití mobilu.

18.6.2002, Josef Macháček, rubrika Příslušenství k mobilům

Nokia; Siemens a Sony Ericsson - žhavé veletržní novinky

Včera jsme vám celý den přinášeli podrobné aktuální zpravodajství z druhého největšího telekomunikačního veletrhu na světě CommunicAsia. Tři renomovaní výrobci mobilních telefonů včera představili své žhavé novinky. Sony Ericsson přivedl na svět čtyři nové telefony, Siemens představil tři a Nokia jeden svůj nový superhit.

18.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

TELeKONOM: Microsoft spustí Hotmail přes mobily...

... volba operátora bude konkurenty Telecomu stát šest haléřů za minutu, což Telecomu připadá velmi málo; šéf americké Qwest Comunications se poroučel na pozadí odhadů o špatných vyhlídkách firmy; slovenský výrobce vychylovacích jednotek pro barevné televizory a.s. Vidox Trstená loni utržil 317,9 milionu slovenských korun.

18.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Aktuálně: Panasonic GD 88 – multimediální císař (preview)

Velký barevný displej, polyfonní vyzvánění, barevný WAP, digitální fotoaparát a samozřejmě současné telefonní funkce – to je Panasonic GD 88. Na CommunicAsia jsme si ho mohli vyzkoušet a rozhodně jsme neodcházeli zklamaní – spíše naopak. Jde opravdu o nádherný šperk, který by se měl stát doplňkem každého moderního mobilního telefonisty; neměl by vůbec být drahý.

19.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Nokia 3510 - barevný kapr s inteligencí delfína (recenze)

Nová Nokia 3510 pokračuje v tradici low-endových telefonů od finského výrobce. Při prvním seznámení s touto novinikou, která vzhledově hodně připomíná starší modely, zjistíte, že telefon už není ovládán pomocí NaviKey, má velkou kapacitu telefonního seznamu, podporuje dlouhé SMS, polyfonní tóny a přichází s novinkou v podobě MMS.

19.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Nokia

Novinky Sony Ericsson naživo (detailní fotografie)

Včera byla první možnost seznámit se naživo s novými telefony Sony Ericsson. Navštívili jsme proto stánek výrobce na veletrhu CommunicAsia, abychom si nové telefony prohlédli a udělali jejich fotografie. Chcete vědět, jak si svoji budoucnost představuje Sony Ericsson?

19.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Nevyhráli jste právě vy? Vyhodnocení soutěže o telefon Motorola T192

Celý minulý týden probíhala na serveru Mobil.cz soutěž o mobilní telefon Motorola T192 a devět dalších věcných cen. O víkendu jsme vylosovali všechny výherce a dnes se můžete přesvědčit, jestli mezi nimi nejste právě vy.

19.6.2002, Vaše redakce, rubrika Motorola

Zajímavé BTS: Třetí nejvyšší vysílač v Praze

Na Vinohradské ulici u stanice Želivského vznikne vysílač, který bude vyšší než Petřínská rozhledna a bude třetím nejvyšším telekomunikačním uzlem v Praze. Pětadvacetimetrová ocelová konstrukce na střeše bývalého Strojimportu ponese celé hejno antén a pro internetové providery a mobilní operátory se stane důležitým přenosovým bodem.

19.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Vše okolo BTS

Telecom nesplnil své sliby. Pohřbil tím zajímavou službu?

Telefonní budky Českého Telecomu ani čtyři dny po stanoveném termínu nesplňují všechny předpoklady pro jejich bezproblémové fungování. Potíže tak budou mít nejen majitelé nových telefonních karet Trick, ale i ti, kteří chtějí volat za mince. Komplikace mohou dokonce potkat i majitele starých telefonních karet, jejichž platnost končí až v prosinci letošního roku.

19.6.2002, Přemysl Souček, rubrika Operátoři

Chcete přehrávat video na komunikátoru Nokia 9210?

Nová technologie DGS umožňuje přehrávat si video na komunikátoru. V čekárně u lékaře se už nemusíte bát nudy. Že to ještě před pár dny nebylo možné?

19.6.2002, Vaše redakce, rubrika Nokia

Oskar: Sežeňte zákazníka a sami ušetříte

Získejte pro Oskara nového zákazníka a ušetřete až 250 korun. Záleží jen na vás, akce běží do 17. srpna.

19.6.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Trh s mobily ovládly duální přístroje, GPRS je Popelka

Tuzemský trh s mobilními telefony již ovládají aparáty, které pracují v pásmu 900 i 1800 Mhz. Mobilů s GPRS je však mezi lidmi stále málo.

19.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Ceny za volbu operátora se nikomu nelíbí

Žádný z českých operátorů pevných telekomunikačních linek nesouhlasí s cenami, které za službu Volba operátora nadiktoval ČTÚ. Pro Telecom je moc nízká, pro alternativní operátory moc vysoká.

19.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

TELeKONOM: Mobilní telefonování je příliš drahé, tvrdí Brusel...

... a chce více regulace operátorů, přestože za důvod nežádoucího stavu považuje Evropská komise nedostatek konkurenčního boje; finská Nokia optimisticky očekává, že počet světových vlastníků mobilů stoupne během tří let o polovinu z jedné na půldruhé miliardy; Český Mobil má nového ředitele pro firemní klienty; TELeKONOM slaví narozeniny.

19.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

GM 884 - levný telefon s množstvím užitečných funkcí (preview)

Novým modelem italského výrobce mobilních telefonů Telit je GM 884. Je to telefon určený pro italský trh, kde svou cenou bude výraznou konkurencí pro zahraniční telefony. GM 884 podporuje GPRS, EMS a má mnoho dalších funkcí.

20.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Ze světa

Česká policie může neoprávněně odposlouchávat mobily

Také vás může policie bezdůvodně odposlouchávat. Dva ze tří českých operátorů mobilních sítí jsou vůči policejním odposlechům benevolentní a umožňují, aby si odposlechy aktivovali sami. Nejen hovory, ale i zprávy SMS může policie prakticky neomezeně zneužívat. Výjimkou je pouze RadioMobil.

20.6.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

Vláda bude dál jednat se zájemci o Telecom

Česká vláda bude oproti dosavadnímu vývoji dále jednat o prodeji Telecomu. Ve hře tak zůstávají dvě konsorcia: Tele Danmark, Deutsche Bank a Blackstone Group a Swisscom, CVS. Capital Partners a Spectrum Equity Partners

20.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Sony Ericsson T600 – vzhledově vytříbený kolibřík (preview)

Jednou z novinek Sony Ericssonu představených na veletrhu CommunicAsia je mobilní telefon T600. Pokud jste čekali převratnou novinku, budete zklamáni, jestli že jste příznivci miniaturních telefonů, můžete být naopak mile překvapeni. T600 je stylový telefon se vším všudy, tedy jak s přednostmi, tak i s výhradami.

20.6.2002, CommunicAsia Team, rubrika CommunicAsia 2002

Mobilní telefon v zubu už je na světě

Mobilní telefon v zubu možná zní jako výmysl scénaristy filmu s Jamesem Bondem, ale ve skutečnosti to je možné. Prototyp takového přístroje, ukrytého v jediném umělém zubu, se může hodit nejen špionům, ale i jiným lidem, kteří potřebují přijímat telefonáty naprosto tiše a třeba i nenápadně.

20.6.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní telefony

SMS brána varuje narkomany

Kouříte občas marihuanu a máte strach, že ji u vás policie najde? V Austrálii to řeší pomocí SMS brány, která varuje registrované uživatele před policejními hlídkami tak, že rozesílá varovné SMS na mobilní telefony.

20.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Ze světa

TELeKONOM: Rusové zabouchli dveře před zahraničními investory...

... aby chránili svůj telekomunikační trh; jihokorejský Samsung chce do konce roku ovládnout desetinu světového trhu s mobily; šéf britského Vodafonu dostal v přepočtu zhruba 115 milionů korun za to, že firmu přivedl k rekordní ztrátě; německý Infineon bude při výrobě čipů spolupracovat s americkými firmami Motorola a Agere Systems; RadioMobil vyměnil dva špičkové manažery.

20.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Siemens SL 42i - za ty peníze vážně stojí (recenze)

Recenze Siemensu SL 42i přináší několik překvapení. Mobil sice vypadá stejně jako typ SL45, ale uvnitř skrývá například Javu. A mnohé další. A navíc, za ty peníze...

21.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Siemens

Odposlech mobilů: Eurotel a Český Mobil opožděně vysvětlují

Včerejší článek o možnosti nelegálních policejních odposlechů mobilních telefonů vyvolal reakci operátorů. Zástupci Eurotelu i Českého Mobilu vysvětlují. V síti Oskar je nakonec všechno jinak.

21.6.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

Nadace Eurotelu vyhlásila granty

Nadace Eurotelu vyhlásila své granty v západních Čechách. Jsou zaměřeny především na zdravotně či sociálně handicapované děti.

21.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Telecom zažaloval Telekomunikační úřad

Český Telecom kvůli cenovému rozhodnutí podal žalobu na Český telekomunikační úřad.

21.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Mobily mají také nárok na odpočinek

Letní měsíce daly výrobcům námět na zhotovení dalších propracovaných lehátek a stojánků pro mobilní telefony. Míříte na chatu, pořiďte svému mobilnímu miláčkovi dřevěné lehátko, nebo máte raději vodu, tak pro vás je určeno polstrované lehátko s motivem moře. Pokud svůj čas trávíte doma, jistě váš mobil potěší stojánek s portrétem krávy nebo medvěda.

21.6.2002, Josef Macháček, rubrika Příslušenství k mobilům

Chcete vědět, jaké budete mít číslo po přečíslování?

Záříjové přečíslování se kvapem blíží, zbývá již méně než 100 dní. Telecom uvedl aplikaci, která vám ukáže, jak budou vypadat nová čísla. Můžete si tak s předstihem začít opravovat telefonní seznamy.

21.6.2002, Vaše redakce, rubrika Z domova

Mobilní operátor musí zákazníky bavit

Všichni na veletrhu CommunicAsia se shodli na tom, že sítě třetí generace mohou být úspěšné jen tehdy, pokud umožní svým uživatelům zábavu. V opačném případě půjde o zbytečně nákladné budování něčeho, co už tady je. Není však důvod propadat panice, v Japonsku 3G funguje a je prý úspěšné, takže vědí, jak na to.

21.6.2002, Přemysl Souček, rubrika CommunicAsia 2002

Mobilní telefony dostanou CD disky

Philips vyvíjí miniaturní CD disky, které najdou využití v mobilních telefonech a kapesních počítačích. Paměťové možnosti miniaturních zařízení se tak dále rozvíjejí.

21.6.2002, Vaše redakce, rubrika Philips

TELeKONOM: Český Telecom zažaluje ČTÚ kvůli poplatkům za internet...

... monopol Slovenských telekomunikácií skončí již za 18 měsíců; Nokia postaví síť GSM pro belgický telekom Belgacom; France Télécom koupí krachující německý MobilCom; KPNQwest/GTS a NisaCom vybudují na severu Čech síť schopnou konkurovat Českému Telecomu.

21.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa