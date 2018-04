Týden od 16.9. do 20.9. na Mobil.cz

pondělí, 16. září 2002 01:00

Standardizační komise výrobců a vývojářů zařízení využívajících technologii Bluetooth schválila standard, který řeší problém spolupráce mezi Bluetooth a ISDN. Do definice profilů Bluetooth přibyl nový - CIP (Common ISDN Access Profile). Do budoucna to umožní stolním i kapesním počítačům a mobilním telefonům, aby prostřednictvím Bluetooth připojily k terminálu ISDN a mohly využívat všechny služby, které protokol ISDN nabízí. V tuto chvíli ovšem neexistuje jediné zařízení, které by profil CIP podporovalo. Někteří výrobci už ale oznámili, že už pracují na terminálech a PC kartách.