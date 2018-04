Týden od 14.1. do 18.1. na Mobil.cz

Jan Matura, rubrika 18.1.2002,, rubrika Motorola

Myslíte si, že rychlá data přes mobil zatím nejsou to pravé ořechové? Máte pravdu a Motorola se s tím rozhodla něco udělat. V případě jejího modelu x120 dostanete za méně než 100 dolarů telefon s podporou dat až rychlostí 153 kbps! A to není vše, telefonní seznam pro 500 položek, hlasové ovládání a mnoho dalšího, bohužel zatím jen pro exotickou síť CDMA X1.

Siemens TopSec-bezpečná komunikace za 140.000 Kč

Před časem jsme vám v příloze přinesli informace o možnostech odposlechu v GSM síti a konstatovali jsme, že je v zásadě možný. Přejete si, aby vaše telefonní hovory nemohl skutečně nikdo nepovolaný slyšet?

18.1.2002, Tomáš Volyňský, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Jak funguje vaše telefonní karta?

Plastová kartička s čipem, na kartičce obrázek, někdy radost pohledět, jindy vrchol nevkusu. A v čipu telefonní jednotky. Jak telefonní automat s kartou komunikuje? Kde se v kartě berou telefonní jednotky? A jak to celé funguje?

18.1.2002, Vaše redakce, rubrika Technologie pevných sítí

TELeKONOM: Odbojáři z druhé světové války si pořizují pevné linky...

...Deutsche Telekom šel s mobily nahoru o 40 procent; Eurotel postavil síť pro české vojáky v Kosovu; Martena Pieterse nahradil v představenstvu Telecomu Robert Terwiel.

18.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Oskarděti existují!

Český Mobil jako jediný operátor GSM v Čechách věnuje systematickou péči dětem. Jeho marketingový plán se totiž týká i kojenců. Podařilo se nám získat jedinečné fotografie.

18.1.2002, Vaše redakce, rubrika Služby Oskara

Internet hledáme tam, kde je to logické

Několik společností se na podzim minulého roku spojilo, aby zjistily, kde lidé očekávají veřejný přístup k internetu. Průzkum potvrdil, že veřejný internet očekáváme na veřejných místech.

18.1.2002, Vaše redakce, rubrika Z domova

Eurotel má mobilní BTS v Kosovu

Eurotel bude zajišťovat mobilní spojení pro české vojáky sloužící v rámci mise KFOR v Kosovu. V oblasti je již mobilní BTS; vojáci tak mohou telefonovat, jako by byli v České republice.

17.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Ericsson R600 – low-end cenou, high-end funkcemi (preview)

V březnu by se u nás měl začít prodávat Ericsson R600. Zajímá vás, co tento mobil bude umět a za kolik si jej budete moci pořídit? Potom si přečtěte naše první seznámení se zatím posledním telefonem značky Ericsson.

17.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika Ericsson

Siemens na Nokii ztrácí jen 12 procent

Výrobci mobilních telefonů spolu tvrdě bojují. Nokia si u nás udržuje první místo, ale každý rok na to musí vynakládat větší úsilí. V prodeji za loňský rok Siemens zaostal jen těsně přes deset procent a o své místo se již dva roky hlásí francouzský Alcatel. Uhájí Nokia svou pozici i letos?

17.1.2002, Přemysl Souček, rubrika GSM technologie

Ještě nemáte poutko s přívěskem na mobilní telefon? Proč?

Chcete dobře reprezentovat svojí zemi a chystáte se na dálný východ? Tak si rychle pořiďte přívěsek na svůj mobilní telefon, nebo se dopustíte hrubého společenského přestupku. A když už budete mít přívěsek, tak si k němu nezapomeňte pořídit i nějaký ten high – end telefon třetí generace.

17.1.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Kompletní telefonní řešení pro vaši firmu

Alcatel OmniPCX Office kombinuje všechna zařízení, která potřebujete ke hladkému chodu své firmy. Zastane funkci telefonní ústředny i centrálního prvku počítačové sítě, připojí vás k internetu, elektronické poště a ochrání proti nežádoucímu napadení systému zvenčí. Podívejme se na jeho funkce.

17.1.2002, Petr Pavlík, rubrika Pobočkové ústředny

TELeKONOM: Všichni zájemci o Český Telecom jsou stále ve hře...

...polský soudce zachránil Elektrim a šokoval věřitele, když zamítl bankrot firmy a povolil pomalejší splácení jejího dluhu; slovenský regulátor odebral firmě GiTyCom kvůli narůstání dluhu licenci na FWA; Brusel odsouhlasil nizozemské firmě KPN Qwest koupi dvou divizí americké GTS; Alcatel svěřil obchodování Američanům z Platinum Equity.

17.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

GPRS je i na Twistu

RadioMobil od dnešního dne zpřístupnil technologii GPRS i uživatelům předplacených karet.

16.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Prodej majetkových účastí Radiokomunikací nemá harmonogram

Pro prodej majetkových účastní společnosti České radiokomunikace zatím není stanoven žádný časový plán.

16.1.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Poláci na nás v mobilech zatím nemají!

Pokud bychom chtěli vyjádřit poměr penetrace mobilních telefonů u nás a v sousedním Polsku sportovní terminologií, mohli bychom jásat nad jasným vedením v poměru 70:40. Přesto v absolutních číslech počtu aktivních zákazníků Poláci vedou. Aby také ne, když jich je téměř čtyřikrát tolik než nás. Zatím ale nepropadli pre-paidům tak jako Češi.

16.1.2002, Jan Matura, rubrika Operátoři

Čtěte čárový kód mobilem

Čárový kód je jedním ze způsobů, jak dát každé věci nějaké katalogové číslo. Používá se v mnoha oborech, stejně jako se dnes téměř všude a všemi používá mobilní telefon. Proto se nelze divit, že existuje zařízení, které připnete k mobilnímu telefonu, z nějž se tak rázem stane čtečka čárových kódů. Veškeré ovládání a případné odesílání kódů k dalšímu zpracování zajistí mobil, který tím však neztratí žádnou ze svých běžných funkcí.

16.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Příslušenství k mobilům

Co všechno potřebujete pro lovení BTS?

Chystáte se ulovit nějakou BTS? Potom vás bude jistě zajímat spousta informací o sítích GSM, o frekvenčním přídělu našich operátorů, popisy servisního menu, informace o seznamech BTS... Proto jsme pro vás připravili přehled informací publikovaných na Mobil.cz, které se vám jistě budou hodit.

16.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika Vše okolo BTS

Maďaři se snaží. Mobil již má každý druhý

Na konci roku se operátoři vždy rádi pochlubí svými celoročními výsledky. Nejinak tomu bylo i v Maďarsku. Z výsledků tamních operátorů vyplývá, že již téměř každý druhý Maďar vlastní mobilní telefon.

16.1.2002, Vaše redakce, rubrika Operátoři

MobilWeb – další služba na Mobil.cz

Možná jste si již stačili všimnout, že služby, které vám poskytujeme v rámci našeho serveru, mají další přírůstek. Co nabízíme tentokrát?

16.1.2002, Vaše redakce, rubrika Služby operátorů

TELeKONOM: Tarif u Českého Telecomu denně mění přes 15 000 lidí...

...Siemens dostal od Českého Telecomu zakázku za téměř miliardu korun; vláda bude chtít za Telecom 80 miliard korun; japonský trh s mobily v listopadu poklesl o něco méně než v říjnu; bulharský telekomunikační monopol BTC loni zvýšil zisk o 37 procent; počet mobilistů na Slovensku se loni zvedl o 93 procent; britský Marconi propustí 4000 lidí nad plán.

16.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Mobily přinesou internetové odkazy v reálném světě

Dovedete si představit, že byste uprostřed lesa nebo města nechali na nějaké lampě pověšený lístek se vzkazem kamarádovi? Nebo snad chcete, aby lidi dívající se na sídlo vaší firmy věděli, kde najdou vaše internetové stránky? Není nic snazšího. Právě propojení reálného a virtuálního světa umožní technologie Websigns, kterou vyvinuli technici společnosti Hawlett Packard.

15.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Mobilní technologie

Nokia 6150 umí obrázky a T9!

Poohlížíte se po novém mobilu, ale stále vám připadají ceny příliš vysoké? Pak rozšiřte svoji starou 6150 o mnoho zajímavých funkcí jako například obrázkové textovky či prediktivní psaní textu.

15.1.2002, Petr Pavlík, rubrika Tipy & triky

Sníh a mráz dělá problémy mobilním operátorům

Podařilo se nám získat fotografie ze zásahu techniků Eurotelu u zmrzlých a zasněžených základnových stanic (BTS). Podle fotek rozhodně nešlo o žádnou idylku. Operátoři přiznávají, že krutá zima jim komplikuje život.

15.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika Vše okolo BTS

Tipnuli jste si správně vánoční problémy operátorů?

Ještě před začátkem vánočního volna jsme vyhlásili anketu, ve které jste si mohli tipovat, kdy mobilní operátoři budou mít problémy se sítěmi. Tipnuli jste si správně? Dostanete právě vy jedno ze tří triček s logem Mobil.cz?

15.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika Publicistika

TELeKONOM: TelSource zvažuje účast na privatizaci Českého Telecomu...

...nový majitel Českých radiokomunikací jedná s pěti zájemci o jejich prodeji; norský Telenor koupí telekomunikační divizi od zbrojovky Lockheed Martin; Sony Ericsson neměl o Vánocích ve Skandinávii dost telefonů.

15.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Tarif Telecomu můžete změnit na internetu

Tarify českého Telecomu je již také možné měnit prostřednictvím internetu. Ptát se proč to nešlo od začátku je zbytečně...

14.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Na Paegas Ježíškovi volalo půl milionu lidí

Přes půl milionu lidí zavolalo na Ježíškou linku linku, kterou zřídil před Vánoci Paegas.

14.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Soutěž o mobilní telefon Philips Fisio – vyhlášení výsledků

V období mezi vánočními svátky jsme vám nabídli soutěž, v které jste mohli vyhrát mobilní telefon Philips Fisio a několik dalších cen. Jste zvědaví, jestli jste odpovídali na otázky správně a jestli jste vyhráli právě vy? V dnešním vyhodnocení celé soutěže naleznete odpovědi na obě otázky.

14.1.2002, Vaše redakce, rubrika Ostatní

NEC DB 7000 – Dobrá cena za barevný displej (preview)

Pro všechny, kdo se zamilovali do barevného displeje na mobilu, je tu dobrá zpráva - v Evropě se prodává telefon, který má barevný displej a stojí jen 18 tisíc korun. Vyrábí ho japonská firma NEC, a je to na něm vidět; jako by z oka vypadl svým japonským bratrům. Rozevírací telefon s pokročilými funkcemi a barevným displejem má jen jednu vadu - váhu 120 gramů.

14.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Ostatní

Vypočtěte si svůj nový tarif od Telecomu

Nevíte, jak se právě u vás projeví změny v ceníku Českého Telecomu? Pokud se ztrácíte ve všech změnách, které od února nastanou, pomůže vám náš výpočet předpokládaného měsíčního účtu. Možná také zapadne do jedné z modelových skupin, které jsme připravili.

14.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Služby operátorů

Luxusní Nokia s.r.o.

Nokia oznámila založení nové mobilní divize pod názvem Vertu zaměřené na luxusní mobilní telefony. Co ji k takovému kroku vedlo teď, když prodeje telefonů klesají?

14.1.2002, Patrick Zandl, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

Palmare.cz, týden od 7. do 11. ledna

Týden ve znamení hardwarových zpráv z veletrhu CES v Las Vegas - několik nových modelů s Linuxem a WinCE handheldů-komunikátorů a řada dalších novinek ze světa PDA.

14.1.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Velcí operátoři nechtějí koupit Telecom...

...Slovenské telekomunikácie čelí kritice za drahý internet; nizozemský operátor KPN chce letos propustit 5200 lidí namísto plánovaných 4800; slovenský operátor Globtel se hrdě přejmenoval na Orange Slovensko.

14.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa