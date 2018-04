Týden od 13. do 17. března na Mobil.cz

Pondělí

Telecom v létě zlevní volání na internet

Dobrá zpráva pro všechny uživatele internetu. V červenci a srpnu budete moci v době slabého provozu surfovat za polovinu.

13.5.2002, Ivo Čermák, rubrika Zprávy - operátoři

LG G8000 – GSM a UMTS v jednom (preview)

Podařilo se nám získat informace o chystaném mobilu LG, který bude podporovat sítě GSM a UMTS. Prodávat by se měl začít již letos na podzim a i když si s ním v sítích UMTS u nás ještě nezavoláte, tak v GSM bude naprostou multimediální jedničkou.

13.5.2002, Rostislav Kocman, rubrika Ostatní

Jak to bylo s manipulací databází u Twistu

Před více než třemi týdny (17.4.) jsme vás informovali o neoprávněně deaktivovaných kartách Twist. Vše nasvědčovalo tomu, že operátor svévolně manipuloval s databázemi uskutečněných hovorů. Informace jsme sbírali inkognito, nepřiznali jsme tedy, že jsme z redakce Mobil.cz. RadioMobil s námi samozřejmě začal celou záležitost řešit a ani čtenáři nezůstali ke cause lhostejní. Jak to tedy celé bylo?

13.5.2002, Přemysl Souček, Tomáš Volyňský, rubrika Z domova

Který výrobce mobilů to vzdá nejdřív?

Situace na trhu mobilních telefonů se letos dále zostřila. Některé firmy tomu čelí sloučením, jiné propouštějí, další hlásí ztrátu či pokles zisku. Výhledy na příští roky jsou mlhavé a optimismem nehýří. Která značka z toho podle vás vyjde nejhůř? Přestane se nějaká úplně vyrábět?

13.5.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Za změnu IMEI na pět let do vězení

Až pět let za mřížemi a pokuta ve výši až 5000 liber bude ve Velké Británii hrozit tomu, kdo přeprogramuje identifikační číslo (IMEI) mobilního telefonu. Trestným činem bude nejen změna jedinečného patnáctimístného kódu, ale i vlastnění nebo poskytování vybavení potřebného k přeprogramování. Návrh příslušného zákona, který britská vláda předložila v parlamentu začátkem května, je reakcí na stále rostoucí pouliční zločinnost a s ní související krádeže mobilních telefonů a na to, že všechna dosavadní opatření selhávají.

13.5.2002, Pavel Lukeš, rubrika Ze světa

Radikomunikace budou propouštět a klesne jim zisk

Mírný pokles zisku v letošním roce očekávají České radiokomunikace. Plánují také propuštění třetiny zaměstnanců a další změny v organizační struktuře.

13.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Telecom oživí budky pomocí e-mailu

Český Telecom nechce hodit své ztrátové veřejné telefonní automaty přes palubu. Kvůli nástupu mobilních telefonů klesl počet hovorů z nich zhruba o 40 procent a firma hledá způsoby, jak lidi opět přilákat zpátky. Před prázdninami jim proto chce umožnit posílání e-mailů a textových zpráv na mobilní telefony, a to z většiny budek.

13.5.2002, Jan Cizner, rubrika Z domova

Palmare.cz - týden od 6. do 10. května

Oznámení o ukončení výroby Jornad, nový DateBk5, první Sony Clié NR70 jsou v republice - to jsou jen střípky z dalšího týdne bohatého na události ze světa PDA. Přinášíme poprvé i malou rekapitulaci.

13.5.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: E-mailujte z telefonní budky...

... vyzývá zákazníky Český Telecom; polský Elektrim se předběžně dohodl s věřiteli; americký Sprint propustí z mobilní divize 300 lidí; České radiokomunikace propustí 450 lidí a čekají horší časy; Contactel loni prodělal přes 850 milionů korun; jihokorejský telekomunikační výrobce Samsung chce koupit tamního operátora.

13.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

T-Mobile rozšiřuje službu Asistent 333

T-Mobile rozšiřuje asistenční služby poskytované na čísle 333, seznam obsahuje více než 44 miliónů položek.

14.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Může mobil způsobit výbuch?

Podle některých zdrojů mohou mobilní telefony u benzínových pump vyvolat výbuch. Přestože nebezpečí není podle zainteresovaných firem velké, můžete se podívat, co píše server auto.idnes.

14.5.2002, Vaše redakce, rubrika Ze světa

Nextra dává měsíc internetu zdarma

Společnost Nextra nabízí věcné i virtuální odměny za podepsání smlouvy o připojení na internet.

14.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Víme, kdo může za vadné displeje mobilů Nokia

Zdroje z mobilního průmyslu prozradily, kdo vyráběl vadné displeje pro mobily Nokia 8210. Podle nich by mělo jít o japonskou společnost Seiko Epson. Ta nyní přijde o přibližně 100 milionů dolarů – Nokia po ní totiž chce, aby všechny chybné displeje vyměnila.

14.5.2002, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Test: Hands-free je proti záření nejlepší

Pokud se bojíte, že vaše hlava může trpět zářením z mobilního telefonu, bude nejlepší, když začnete používat hands-free sadu. Podle velkého testu placeného britskou vládou je to nejjistější obrana před zářením. Všechna zařízení určená k odvracení či pohlcování záření jsou totiž téměř neúčinná a navíc zhoršují kvalitu příjmu signálu.

14.5.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - zdraví

Multimediální komunikátor Sync-i rozhýbe světový trh

Novinka od Impactry, přicházející na svět s plnou multimediální výbavou, rychlým procesorem a barevným displejem bezpochyby změní názor na komunikátory nejednoho uživatele. Pozornost na sebe upoutá nejen podporou GPRS a přítomností operačního systému Windows CE.net, ale také schopností přehrávat video či MP3. (11:30) Doplněno o nový obrázek

14.5.2002, Petr Pavlík, rubrika Ostatní

Austrálie s mobilem od A do Z

Jeden z krajanů, který právě pracuje v Austrálii, nám poslal velmi podrobný popis tamních cen i obecných podmínek mobilního telefonování. Inspirativní čtení o tom, co by u nás mohlo být lepší, i o tom, co nikdy Austrálie mít nebude. Komplexnější materiál jste ještě nečetli.

14.5.2002, Dalibor Straka, rubrika Ze světa

Nové ceny pro 0601

Eurotel oznámil nové ceny pro svoji starší síť NMT 450, která používá obchodní název T!P.

14.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

TELeKONOM: České telekomunikace budou muset srovnat krok s Evropou...

... protože to vyžaduje česko-evropský protokol o shodě průmyslových výrobků PECA; španělský operátor Telefónica Móviles zvýšil v prvním čtvrtletí výnosy o 85 procent na 287 milionů eur; Český Telecom v létě zlevní internet; framcouzský Sagem se dostal v prvním čtvrtletí do černých čísel, ale tržby mu stále klesají.

14.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Klonování SIM karet už trvá jen pár minut

Výzkummníci IBM objevili nový a velmi rychlý způsob klonování SIM karet mobilních telefonů. Jde o takzvaný částicový či štěpný útok, který umožňuje v průběhu jedné až dvou minut získat tajný identifikační klíč. IBM to před týdnem oznámila ve své zprávě.

15.5.2002, Tomáš Volyňský, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

eBanka: Platební kartu můžete chránit mobilem

Od včerejška existuje v ČR další způsob ochrany platebních karet. eBanka totiž jako první na našem trhu zprovoznila službu, která umožňuje uzamknout platební kartu před zneužitím. Stačí k tomu jediné - mobilní telefon.

15.5.2002, Josef Macháček, rubrika Z domova

Jak to bude s novými čipovými kartami Telecomu

Přinášíme vám informace z dobře informovaných zdrojů a cenách a možnostech nových čipových telefonních karet Trick Českého Telecomu. Do kdy platí staré karty, jaké budou ceny za posílání SMS a e-mailů po republice i do zahraničí. Telecom tyto údaje zveřejní až na plánované tiskové konferenci.

15.5.2002, Vaše redakce, rubrika Z domova

Austrálie od A do Z (dokončení)

Při delším pobytu se vyplatí koupit si australskou předplacenou kartu. Jak na to a kolik to stojí? Podíváme se také, jak volat domů.

15.5.2002, Dalibor Straka, rubrika Ze světa

Naučte Siemens SL45i posílat multimediální textovky EMS

Rozšiřte svůj Siemens SL45i o další praktickou funkci. Posílejte svým známým textové zprávy doplněné o vhodný obrázek či zvuk. Stačí si jen nainstalovat midlet MicroEMS a přiblížíte se k nejnovějším mobilům současnosti.

15.5.2002, Petr Pavlík, rubrika J2ME

TELeKONOM: Japonský mobilní trh se stále propadá...

... Polska Telefonia Cyfrowa, největší středoevropský operátor, snížila v prvním čtvrtletí zisk o 62 procent; ČTÚ udělil licenci telekomunikační firmě SkyNet; slovenský trh třetí mobilní generace má tři zájemce; slovenský EuroTel snížil zisk o více než 15 procent; spor s France Télécom připravil německého operátora MobilCom o pěkné peníze.

15.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Radiokomunikacím se nelíbí změna značky Paegas

České radiokomunikace se obrátily na dozorčí radu Radiomobilu, protože jsou znepokojeny přechodem značky Paegas na T-Mobile.

16.5.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel vítězem konkurzního řízení České spořitelny

Eurotel se stal vítězem výběrového řízení na komplexní firemní řešení mobilní komunikace pro Českou spořitelnu, obdobná smlouva se skupinou firem Bosch byla prodloužena.

16.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Vyhrajte milion s Oskarem

Oskar pro své zákazníky (i ty budoucí) připravil novou hru - Oskarneval. V několika kolech můžete vyhrát mobily Nokia 8310 nebo kredit; v závěrečném kole už půjde o rovný milion.

16.5.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Firmware udělá z Nokie 3310 novou 3315

Máte Nokii 3310 a chybí vám některé funkce? Nový telefon kvůli tomu kupovat nemusíte. Díky novému firmwaru pro 3310 a malému triku můžete mít i v tomto telefonu několik nových funkcí navíc. Jak by se vám líbil časový zámek klávesnice, editor obrázků nebo časově nastavitelné profily?

16.5.2002, Jan Matura, rubrika Nokia

Jak to bude a nebude s přenositelností čísel?

Od příštího roku u nás bude fungovat přenositelnost čísel. Je však zbytečné jásat předčasně nad tím, že snad budeme volně přecházet mezi mobilními sítěmi nebo že si své číslo vezmeme při stěhování z Ostravy do Plzně. Přenositelnost čísla u nás bude omezená. Ovšem nic ještě není ztracené.

16.5.2002, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

Nechat si zaslat logo od operátora se nevyplatí

Nejlevněji si logo nebo obrázek objednají uživatelé sítě Oskar. Eurotel a T-Mobile jsou o téměř tři koruny dražší. Zaslání loga z jiných internetových stránek vás ale vyjde o mnoho levněji.

16.5.2002, Ivo Čermák, rubrika Z domova

T-Mobile má pro vás novou seznamku...

Chcete-li se seznámit nebo si jen zajít s někým na kafe či nějakou diskotéku, nová služba s názvem „Dohazovač“ od společnosti T-Mobile je přesně pro vás.

16.5.2002, Josef Macháček, rubrika Zprávy - operátoři

Současnost a budoucnost volného přístupu na SMS brány

Posíláte textovky z internetu. Za tuto větu rozhodně nepatří otazník, operátory provozované webové brány znají všichni. A stále více lidí zná také odesílací programy, které tyto brány zcela obcházejí a jen přes ně odesílají text na určené číslo v přehledném www formátu. A při tom je možné hodně ušetřit... Za minutu telefonického připojení mimo špičku zaplatíte např. 0,55 Kč, během té doby odešlete dvě textovky přes bránu Eurotelu, aniž byste o ni museli okem zavadit. Máte-li např. tarif Quatro Go, přijde vás ta samá operace na 6,60,- Kč. To ujde, ne?

16.5.2002, Marek Kuchařík, rubrika Tipy & triky

Telecom zřejmě nestihne zavést nové telefonní karty

Podle informací, které jsme včera získali z vysoce postavených zdrojů v Českém Telecomu je jasné, že tato firma nestihne ve své síti zavést nové čipové telefonní karty do původně plánovaného termínu 1. června. Textové zprávy posílané z telefonních budek tak mohou být výrazně dražší, než Telecom nyní tvrdí.

16.5.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

TELeKONOM: České radiokomunikace letos nevyplatí dividendy...

... z více než miliardového loňského zisku, rozhodli včera akcionáři; zisk největší polské telekomunikační společnosti TPSA klesl v prvním čtvrtletí na 30 milionů dolarů, což je zhruba šestina zisku za srovnatelné období loni; naopak maďarský Matáv zvýšil za stejnou dobu čistý zisk o polovinu na téměř 74 miliony dolarů; ČRa chtějí ušetřit na daních tím, že z Contactelu, s.r.o. udělají akciovou společnost.

16.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Audiovox - americké mobily pro Evropu

Na značku Audiovox si v Evropě vzpomene asi jen málokdo. Za Atlantikem se však jedná o úspěšného výrobce mobilních telefonů. Letos se ale firma Audiovox chystá razantně vstoupit i na evropské trhy a pro svůj úspěch připravila několik atraktivních novinek.

17.5.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Více čísel různých operátorů na jedné SIM? Žádný problém...

Také jste už zatoužili nosit namísto tří karet SIM od více operátorů jen jednu, kde budete mít všechna svá telefonní čísla? Dnes už to není žádný problém, byť operátoři tuto službu nenabízejí. Stejně tak není problém si jednu kartu nechat naklonovat, a mít tak zálohu pro případ ztráty. Jenže, nic není dokonalé a i tady na vás čekají skryté nástrahy.

17.5.2002, Rostislav Kocman, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Současnost a budoucnost volného přístupu na SMS brány II

Posíláte textovky z internetu. Za tuto větu rozhodně nepatří otazník, operátory provozované webové brány znají všichni. Pokračujeme v tématu, které jsme včera nakousli. Tento horký koláč se jmenuje SMS Sendery a jejich přístup na SMS brány, v obecnější rovině: budoucnost neomezeného posílání textovek z internetu. Připojujeme i názory našich operátorů.

17.5.2002, Marek Kuchařík, rubrika Tipy & triky

Datové karty s Bluetooth a Wifi už nejsou utopií

Bezdrátové přenosy zažívají další malou revoluci. Kooperace Intersilu a Silicon Wave dokázala skloubit Bluetooth a Wifi na jednu kartu, což se dosud nikomu nepodařilo. Zaberete jednu pozici v počítači a přitom ho spojíte nejen s místní sítí, ale třeba i s mobilem.

17.5.2002, Petr Pavlík, rubrika Mobilní technologie

TELeKONOM: T-Mobile bude mít nové textovky od Ericssonu...

... který bude exkluzivním dodavatelem nové technologie; Aliatel spustil svoji slovenskou pobočku; Deutsche Telekom propustí až 30 000 lidí; slovenský regulátor zrušil tendr na třetí licenci GSM; British Telecommunications Group v prvním čtvrtletí ztratila, ale méně, než čekali analytici.

17.5.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa