Týden od 13. do 17. 1. 2003 na Mobil.cz

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 13. ledna 2003 – pátek, 17. ledna 2003

pondělí, 13. ledna 2003

Eastcom EG860 - zajímavé véčko z východu (detailní fotografie a první informace)

Že v Asii véčka umí, nemá cenu zdůrazňovat. Jedním z dalších důkazů je výrobek společnosti Eastcom, model EG860 s podporou GPRS a rozměrným barevným displejem. Zpracování telefonu je špičkové a přiloženou nabíječku jinde jen tak neuvidíte.

vydáno: pondělí, 13. ledna 2003

autor: Jan Matura

rubrika: Ostatní

diskuse: 3 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 2,18

Operátoři si oblíbili WiFi

Není to tak dávno, co se diskutovalo o tom, zda bezdrátové sítě WiFi ohrozí mobilní a pevné operátory. Situace se ale radikálně změnila. Ti samí lidé a firmy sice pořád diskutují a mluví o skvělé budoucnosti WiFi - nejlépe zdarma. Mobilní a pevní operátoři mezitím spouštějí své bezdrátové sítě, jimiž válcují trh.

vydáno: pondělí, 13. ledna 2003

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 22 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 2,43

Rok 2002 a boj o internet u nás

Rok se přehoupl a je na místě bilancování: kam směřuje vývoj internetu u nás, dočkáme se ADSL za dostupné ceny? Mohou něco změnit projevy nespokojenosti malých uživatelů? V roce 2002 zklamal nejen Český Telecom, ale i alternativní operátoři...

vydáno: pondělí, 13. ledna 2003

autor: Filip Rejlek

rubrika: Fixní spojení



Arago Homestation: GSM brána pro domácí použití

Používejte na všechny hovory jeden telefonní aparát, ať už budete volat na pevnou linku či mobil. Jakmile přijdete domů a připojíte mobil, bude Homestation fungovat jako GSM brána. Navíc je poměrně levný a podporuje přenos identifikace volajícího i na "pevný" telefon.

vydáno: pondělí, 13. ledna 2003

autor: Petr Pavlík

rubrika: GSM brány

diskuse: 14 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 1,67

úterý, 14. ledna 2003

T-Mobile - další odpovědi na vaše otázky

V on-line chatu zdaleka nestihl tiskový mluvčí T-Mobilu Jiří Hájek odpovědět na všechny otázky. Nezodpovězené dotazy jsme tiskovému oddělení předali a dnes přinášíme další odpovědi.

vydáno: úterý, 14. ledna 2003

autor: Vaše redakce

rubrika: Služby T-Mobile

diskuse: 969 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 3,97

Kolik chce Telecom za ADSL?

Podařilo se nám získat velkoobchodní nabídku ADSL, kterou Telecom po dlouhých průtazích předložil svým konkurentům. Ti se sice k cenám, které jsou podle našeho názoru poměrně vysoké, dosud nevyjádřili. Zato již projevili svou nespokojenost s tím, že nabídka Telecomu je v principu něco jiného, než požadoval ČTÚ, neumožní jim efektivně konkurovat Telecomu.

vydáno: úterý, 14. ledna 2003

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Fixní spojení

diskuse: 102 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 1,55

Tajemný telefon u Telie - že by Sony Ericsson T69?

Na stránkách švédského operátora Telia je reklamní prezentace na služby MMS zpráv. Operátor však v reklamě nepoužil žádný známý MMS telefon, ale blíže neoznačený přístroj, který jakoby z oka vypadnul novému designu telefonů Sony Ericsson. Že by právě takhle mohl vypadat nástupce Sony Ericssonu T68?

vydáno: úterý, 14. ledna 2003

autor: Jan Matura

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 10 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 2,44

Korejské lahůdkářství: nový design véček od LG

Korejský koncern LG nehraje na trhu mobilních telefonů žádné druhé housle. Kde se bere jeho úspěch? Stejně jako Samsungu chrlí LG jedno luxusní véčko za druhým a nabízí některé opravdu povedené modely. Dnes vás seznámíme s jeho novinkami, které mají zaujmout především svým vzhledem.

vydáno: úterý, 14. ledna 2003

autor: Jan Matura

rubrika: Ostatní

diskuse: 2 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 1,58

Proč včera nejelo T-zones?

Část včerejšího dne nebylo dostupné internetové rozhraní pro služby RadioMobilu T-zones. Důvodem nebyl žádný technický problém, ale fakt, že někdo v RadioMobilu zapomněl zaplatit za doménové jméno. Na to reagoval správce doménových jmen pro Českou republiky jejím dočasným vypnutím…

vydáno: úterý, 14. ledna 2003

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

diskuse: 59 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 1,72

TELeKONOM: Lidé si musejí dávat pozor na falešné kupony Go a Twist...

... britský Vodafone kupuje telekomunikační podíly ve Švédsku, Nizozemsku a Portugalsku; zákazníci China Mobile poslali loni 80 miliard textovek; Češi a Slovinci předhánějí západní Evropu v kupování mobilů; agentura Moody's snížila rating Deutsche Telekomu; maďarský Matáv zdražuje služby.

vydáno: úterý, 14. ledna 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



středa, 15. ledna 2003

Sony Ericsson P800 – pozdě, ale přece (první dojmy)

Všichni, kdo čekali na Sony Ericsson P800, si mohou konečně vydechnout. Jejich vysněný telefon je konečně tady a v nejbližších dnech se začne prodávat. Pro recenzi ještě nemáme dost zkušeností s telefonem, ale už první dojmy leccos naznačí. Zdá se, že mobil je dobře odladěný a vše funguje bez problémů.

vydáno: středa, 15. ledna 2003

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 245 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 2,22

Epilog Patricka Zandla

Patrick Zandl, zakladatel serveru Mobil.cz a jeden ze spoluzakladatelů rodiny technických serverů Mobil Media a.s., po šesti letech odchází. Přečtěte si rozloučení se se čtenáři a "poslední článek" Patricka Zandla.

vydáno: středa, 15. ledna 2003

autor: Patrick Zandl

rubrika: Publicistika

diskuse: 150 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 1,19

Otevíráme prostor pro vaše názory

Do redakce přichází stále více textů, v nichž obsáhle vyjadřujete svoje názory - v současnosti se příspěvky týkají především T-Mobilu. Rozhodli jsme se dát vám, čtenářům, prostor a zavedli jsme čtenářskou rubriku. Dnes vám předkládáme syrový, ale zároveň nabitý a názorově vyhraněný text s titulkem "Kde udělal T-Mobile chybu?". Přečtěte a zvažte (a hlasujte v naší anketě): máme vaše příspěvky uveřejňovat v původní podobě? Máme je redakčně upravovat? Mají na našich stránkách vůbec místo?

vydáno: středa, 15. ledna 2003

autor: Vaše redakce

rubrika: Příspěvky čtenářů

diskuse: 99 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 1,25

TELeKONOM: Dividenda Telecomu? Vláda není blázen...

... vyslovil odvážnou myšlenku ministr spojů Vladimír Mlynář; přes 38 milionů Francouzů z celkového počtu téměř 60 milionů vlastní mobilní telefon; České dráhy získají od Tiscali optickou síť vedenou podél kolejí; americká firma Next Level odmítá nevyžádanou nabídku na převzetí od Motoroly.

vydáno: středa, 15. ledna 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



U nás se o budoucnosti ADSL teprve rozhoduje, ve světě už dávno běží

Jak dopadla nedávná jednání o zavedení ADSL v Česku? Stihne Český Telecom technologii spustit již počátkem února, jak bylo původně slibováno? Jaké by mohly být ceny u nás a kolik platí uživatelé ve světě?

vydáno: středa, 15. ledna 2003

autor: Miloslav Sova

rubrika: Liberalizace



čtvrtek, 16. ledna 2003

Nápaditá a pěkná Motorola C330 (recenze)

Tento mobil vás překvapí. Jeho zajímavý vzhled umocňuje displej nasvícený zářivě bílou barvou a co víc: díky odlišně tvarovaným krytům mobil svůj vzhled umí zcela změnit. Do značné míry si můžete přizpůsobit i ovládání telefonu a třešničkou na dortu uživatelské tvořivosti je MotoMixer, aplikace pro míchání vlastních vyzvánění. To vše bude - zabaleno, zváženo - stát kolem 4 000 Kč...

vydáno: čtvrtek, 16. ledna 2003

autor: Marek Kuchařík

rubrika: Motorola

diskuse: 12 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 1,25

Sagem my-X5 - povedený šikulka s barevným displejem (recenze)

Sagem byl dříve na našem trhu velmi rozšířenou značkou. Zhruba před rokem se ale z našeho trhu vypařil, aby se nyní zjevil z několika novými modely. Dnes vám představíme ten nejlepší z nich, Sagem my-X5 s barevným displejem. Telefon je to nadmíru povedený, a pokud se u něj podaří udržet příznivou cenu, mohl by leckterého zákazníka zaujmout.

vydáno: čtvrtek, 16. ledna 2003

autor: Jan Matura

rubrika: Sagem

diskuse: 51 příspěvek

hodnocení: průměrná známka 2,00

Sagem my-X5 - fotogalerie barevného displeje

Barevný displej Sagemu X5 sice podporuje jen 256 barev, přesto rozhodně nepatří mezi nejhorší. Má dobrý kontrast a podsvícený je perfektně čitelný. Podívejte se na 60 detailních fotografií jeho displeje.

vydáno: čtvrtek, 16. ledna 2003

autor: Jan Matura

rubrika: Sagem

diskuse: 51 příspěvek



T-Mobile odpovídá čtenářům. A zákazníkům

V on-line chatu zdaleka nestihl tiskový mluvčí T-Mobilu Jiří Hájek odpovědět na všechny otázky. Nezodpovězené dotazy jsme tiskovému oddělení předali a dnes přinášíme další odpovědi.

vydáno: čtvrtek, 16. ledna 2003

autor: Vaše redakce

rubrika: Služby T-Mobile

diskuse: 969 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 4,24

Český Telecom chce obrat zákazníky o 42 miliónů

Nejméně tolik totiž zbylo zákazníkům našeho národního operátora na rozbalených starých telefonních kartách, které Telecom odmítl vyměnit. S neochotou Telecomu k jejich výměně či navrácení hovorného z těchto karet se ale neztotožňuje Sdružení obrany spotřebitelů, které včera zaslalo ministru Vladimíru Mlynářovi otevřený dopis, ve kterém žádá prošetření tohoto stavu a případně i zjednání nápravy.

vydáno: čtvrtek, 16. ledna 2003

autor: Vaše redakce

rubrika: Publicistika

hodnocení: průměrná známka 2,45

TELeKONOM: Tendr na mobilní železniční síť se bude opakovat...

... poté, co první pokus musely České dráhy v reakci na intervenci Siemensu zrušit kvůli podezření z korupce; Američanům se ročně ztratí desítky milionů textovek; japonský trh s mobily zaznamenal po 18 měsících oživení; britská firma Telewest Communications dostala nový úvěr ve výši 3,5 miliardy dolarů.

vydáno: čtvrtek, 16. ledna 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



pátek, 17. ledna 2003

Véčko na kosmetice, aneb nové LG W5201 (preview)

LG je v současnosti šestý největší výrobce mobilních telefonů na světě. Silnější je ale v CDMA telefonech, útok na trh s GSM telefony se teprve chystá. Přesto již některé GSM modely od LG zaznamenaly slušný úspěch. Dnes vám představíme jeden z těch nejúspěšnějších po plastické operaci.

vydáno: pátek, 17. ledna 2003

autor: Jan Matura

rubrika: Ostatní

diskuse: 6 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 2,33

Nevěřte blábolům, za mobil a internet se koncesionářské poplatky neplatí

Některá média v posledních týdnech mylně informovala čtenáře o tom, že majitelé mobilů a počítačů s internetem by měli platit koncesionářské poplatky, protože je možné přes internet sledovat televizní nebo rozhlasové vysílání. Až na výjimky to není pravda; stejné je i stanovisko České televize a rozhlasu.

vydáno: pátek, 17. ledna 2003

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Z domova

diskuse: 33 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 4,00

TELeKONOM: Internet v letadle je znovu skutečností...

.... od včerejška, kdy tuto službu zavedla německá aerolinka Lufthansa; management Eurotelu provedl "škatule, škatule, hejbejte se"; belgický operátor Belgacom loni zaznamenal pokles tržeb o 2,9 procenta; česká společnost 2N Telekomunikace loni zvýšila tržby o 40 procent na 318 milionů korun.

vydáno: pátek, 17. ledna 2003

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



Které stanice metra jsou bez signálu?

Jak postupují práce, které obnoví pokrytí stanic pražského metra signálem mobilních operátorů? Přinášíme seznam stanic, jež jsou doposud bez signálu. Víme, v jakých stanicích se se zprovozněním počítá v nejbližší době.

vydáno: pátek, 17. ledna 2003

autor: Petr Nachtmann

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 3 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 1,50

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

Velkoobchodní nabídka ADSL od ČTc

V pátek 10. ledna rozeslal Český Telecom velkoobchodní nabídku služeb ADSL.

vydáno: pondělí, 13. ledna 2003 15:49

rubrika: Agenturní zprávy

T-Mobile: Zaparkujte u nás

Zákazníci, kteří uzavřou účastnickou smlouvu na 24 měsíců, získávají 3 měsíční paušály zdarma.

vydáno: pondělí, 13. ledna 2003 16:02

rubrika: Zprávy - operátoři

Alternativní operátoři nabídku ADSL nekomentují

Zatím bez konkrétních komentářů ze strany providerů a alternativních operátorů zůstal návrh Referenční nabídky velkoobchodní nabídky služeb využívajících technologii ADSL, který jim na konci minulého týdne zaslal Český Telecom. Firmy totiž buď nabídku teprve studují, nebo ji ještě neobdržely. Vyplývá to z dnešní ankety ČIA.

vydáno: pondělí, 13. ledna 2003 18:57

rubrika: Agenturní zprávy

Mlynář proti velkým dividendám z Telecomu

Proti výplatě dividend Českého Telecomu v celkovém objemu 32 miliard korun se postavil ministr informatiky Vladimír Mlynář.

vydáno: úterý, 14. ledna 2003 15:15

rubrika: Agenturní zprávy

Eurotel odmítá koncesionářské poplatky za mobily

Koncesionářské poplatky za televizní vysílání platit majitelé mobilních telefonů nemusí.

vydáno: úterý, 14. ledna 2003 15:18

rubrika: Agenturní zprávy

Železnice odkoupí od Tiscali telekomunikační sítě

Majoritní podíl ve firmě ČD-Telekomunikace, která vlastní a provozuje optickou síť podél kolejí drah, získají v nejbližších měsících od společnosti Tiscali České dráhy.

vydáno: středa, 15. ledna 2003 15:18

rubrika: Agenturní zprávy

Výběr firmy pro budování mobilní sítě pro železnici

České dráhy vyhlásí v nejbližších dnech nový tendr na pilotní projekt vybudování mobilní železniční sítě za čtvrt miliardy korun.

vydáno: středa, 15. ledna 2003 15:18

rubrika: Agenturní zprávy

Tiscali nabízí levnější připojení k internetu

Uživatelé používající vytáčené připojení k internetu (dial-up) se mohou nově připojovat také prostřednictvím společnosti Tiscali.

vydáno: středa, 15. ledna 2003 15:18

rubrika: Agenturní zprávy

Nejvíce firem využívá služeb Eurotelu

Nejrozšířenějším mobilním operátorem v tuzemských firmách zůstává Eurotel.

vydáno: středa, 15. ledna 2003 15:54

rubrika: Agenturní zprávy

Eurotel má nejvíce roamingových partnerů

Eurotel rozšířil počet svých roamingových partnerů. K dnešnímu dni mohou zákazníci Eurotelu telefonovat a posílat SMS zprávy v sítích 263 mobilních operátorů ve 122 zemích celého světa.

vydáno: pátek, 17. ledna 2003 17:38

rubrika: Zprávy - operátoři

Týdenní souhrn aktualit Mobil.cz

středa, 15. ledna 2003 12:31 Samsung je dalším z výrobců mobilů, kteří budou dodávat přístroje pro i-mode v Evropě. Dosud je vyráběli NEC a Toshiba. pondělí, 13. ledna 2003 13:15 T-zones nefunguje, protože RadioMobil nezaplatil za doménu

Internetové stránky T-zones jsou od dnešní půlnoci nedostupné. Důvodem není nějaká technická porucha, ale fakt, že RadioMobil nezaplatil udržovací poplatek za doménu tmo.cz, na kterou přesměrovává přístupy na adresu www.t-zones.cz, www.click.cz a další. Zjišťujeme další podrobnosti - jak dlouho bude výpadek trvat, zda jsou zasaženy i další servery a proč v tomto případě již RadioMobil nepřesměroval provoz na IP adresu serveru, na kterém skutečně služby běží... pondělí, 13. ledna 2003 10:16 O síti CzFree.Net jsme psali i na Mobilu. CzFree Net – národ sobě nebo vzdušný chaos? ptá se Marigold a analyzuje situaci kolem této sítě. pondělí, 13. ledna 2003 10:09 Nová portálová lišta iDNES přináší i další drobnou změnu. Přihlašování a odhlašování a další personalizované odkazy už nebudou v portálové liště, ale najdete je v levém sloupci, pod položkou "Osobní profil".

