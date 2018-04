Týden od 11. do 15. února na Mobil.cz

Pondělí

Dva měsíce levnějšího volání s Go

Majitelé Go karet, kteří dokáží během měsíce provolat pětisetkorunový kupón, ušetří padesát korun.

11.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

ČTÚ: Pro tarif Home Mini liberalizace opravdu neplatí

Podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) nemusí Český Telecom umožnit zákazníkům s tarifem Home Mini volbu operátora.

11.2.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Právě testujeme: dámský Samsung SGH-A400

Již dávno existuje dámské sedlo, ani dámské kolo není žádnou novinkou, existuje dokonce i dámské pití, tak proč to tak dlouho trvalo, než se objevil dámský telefon? A jak to, že s ním nepřišli Francouzi, ale Korejci? Ať už však Samsung SGH-A400 pochází odkudkoliv, nezaměnitelný design, kvalitní displej, šikovné funkce a titul Dámského rádce mu nikdo neodpáře.

11.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Samsung

Co všechno a za kolik umějí české předplacené karty

Připravili jsme pro vás přehled služeb, které mohou využívat majitelé českých předplacených karet. V článku najdete i přehled cen, za které můžete volat nebo esemeskovat, a nově i přehled cen za mezinárodní a roamingové hovory. Náš přehled jsme upravili tak, aby více vyhovoval vašim požadavkům.

11.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Přehled hovorného a služeb

Telekomunikační válka: Paegas odstřihnul svého konkurenta

Mobilní operátor RadioMobil a pevný operátor GTS se nemohou dohodnout na tom, jak vysoké propojovací poplatky si navzájem mají platit. RadioMobil proto na celý minulý týden odpojil GTS od své sítě Paegas. Spory mezi českými operátory tak nabírají nových obrátek – protože ČTÚ ani ministerstvo dopravy nejsou schopné spory řešit, berou operátoři „právo“ do svých rukou a problémy s konkurencí řeší neplacením propojovacích poplatků a odstřiháváním sítí.

11.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

Samsung S100 – mobil v hodinkách už je na světě (první detailní fotografie)

Vadí vám hledat telefon po kapsách? Teď už si vedle klasicky stavěných telefonů můžete pořídit i telefon v hodinkách. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, Samsung ještě na jaře letošního roku totiž začne prodávat v USA mobilní telefon v hodinkách, model SCH-S100.

11.2.2002, Jan Matura, rubrika Samsung

Palmare.cz - týden od 4. do 8.2.

Docela rušný týden, viďte? O většinu novinek se tento týden postarala probíhající konference PalmSource, ale nejen ona. Na Palmare byla k vidění i slušná porce softwarových článků. A vyzkoušeli jste už náš konfigurovatelný AvantGo kanál?

11.2.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Statisíce zákazníků Telecomu si nebudou moci zvolit operátora...

...přestože zákon Telecomu nařizuje takovou možnost zajistit; FBI vyšetřuje zkrachovalou americkou firmu Global Crossing; British Telecom chce výrazně zlevnit ADSL; švédské Telii klesl loňský provozní zisk na něco přes půl miliardy dolarů, tedy o více než polovinu.

11.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Oskar a jeho GPRS: Už to běží!

Tak je to konečně tady, Oskar komerčně spustil GPRS. Jak se dalo čekat, ceny jsou nižší než u konkurence a navíc je tu jedna novinka - volné kilobyty. Přesto musíme ty, kteří čekali levné připojení na internet, zklamat. Spojení přes GPRS je V České republice stále spíše luxus. Doplněno v 11.20 h.

12.2.2002, Vaše redakce, rubrika Služby Oskara

Sanyo jde do boje. První GSM telefon představí na CeBITu

Další světoznámý výrobce elektroniky chce urvat svůj podíl na trhu GSM telefonů. Japonské Sanyo po zkušenostech z USA a z domácího trhu chce uspět i mezi výrobci GSM telefonů. Jeho novinka, model R588, vypadá velmi nadějně.

12.2.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Potřebujete počítač bez drátů? Stačí karta s GPRS a bluetooth.

Díky firmě Plextek vám brzy bude stačit jediná karta do počítače, abyste se spojili s GSM sítí, přenášeli data pomocí GPRS a komunikovali také s bluetooth zařízeními. Jediná PCMCIA karta vám tohle všechno zajistí.

12.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Mobilní technologie

Máte Home Mini? Patříte Telecomu

Český Telecom nemusí povolit uživatelům tarifu Home Mini volbu jiného operátora. Tvrdí to Český telekomunikační úřad. Každý, kdo od února přehlásil svoji pevnou linku na tento tarif proto, aby ušetřil a v pravý čas přešel ke konkurenci, se přepočítal. Ke svobodné volbě operátora totiž vedou pouze dražší tarify.

12.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy

Telecom prošetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže začal prověřovat postup Telecomu v otázce tarifu Home Mini. Jeho uživatelé by si totiž nemohli 1. 7. svobodně vybrat operátora, byť jim to umožňuje zákon.

12.2.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel DataSet II vs Paegas GPRS set – který balíček pro GPRS je lepší?

Eurotel i RadioMobil nabízejí svým zákazníkům datovou sadu složenou z mobilního telefonu Ericsson T39 a kapesního počítače Compaq iPaq 3630. Pokud ještě nemáte mobil a kapesní počítač, může pro vás být tento balíček přesně tím, co potřebujete. Který operátor nabízí tuto sadu výhodněji?

12.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Cenové srovnání

TELeKONOM: V Afghánistánu chtějí pevné linky od Siemensu...

...Contactel bude v Česku zastupovat firmu Equant ze skupiny France Télécomu; Verizon Wireless koupí firmu Dobson Communications; Vodafone nakupuje podíly v německých lokálních operátorech; Carrier1 International v USA končí a bude na prodej.

12.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Operátoři budou od ČTÚ žádat vysvětlení ohledně volby konkurence

Alternativní operátoři chtějí vědět proč Telecom může mít tarif Home Mini, když nězahrnuje možnost volby operátora.

13.2.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Finové jsou závislí na Nokii

Pro Finy je Nokia víc než jen největším výrobcem mobilních telefonů na světě. Je také hrdinou, symbolem a živitelem. Ekonomika severského státu s pěti miliony obyvatel do značné míry závisí na úspěšném hospodaření jediné telekomunikační firmy. Přicházejí však těžké časy pro mobilní komunikace, Finové se obávají o svoji životní úroveň. Mají k tomu důvod.

13.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Trhy-business

Pošlete si EMS na svůj mobil z webu

Alcatel připravil internetové stránky, ze kterých si všichni majitelé mobilu s podporou rozšířených zpráv (EMS) mohou poslat na svůj telefon vyzváněcí melodii, obrázek nebo animaci. Vybrat si můžete z databanky melodií a obrázků, nebo si vytvořit vlastní. A dokonce si můžete nechat poslat jako obrázek i libovolnou fotografii.

13.2.2002, Rostislav Kocman, rubrika Z domova

Vytlačí Motorola Siemens z jeho těžce vydobytých pozic?

Nejnovější třípásmové GSM moduly Motorola G18 podporují GPRS, mohou být osazeny pozičním systémem GPS, mají kvalitní přenos zvuku i velmi dobře provedenou vývojovou desku. Vnějšími rozměry si přitom nezadají s konkurencí.

13.2.2002, Petr Pavlík, rubrika GSM moduly

TELeKONOM: Antimonopolní úřad vyšetřuje praktiky Telecomu...

...Siemens (zatím) potáhne výrobu mobilů sám; RadioMobil bude znovu spojovat GTS, pokud mu to regulátor nařídí; KPNQwest dosáhla provozního zisku, ale měla čistou ztrátu; zítřejší svatý Valentýn neohrozí provoz českých mobilních sítí, tvrdí operátoři.

13.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Paegas spustil SMS chat

RadioMobil konečně zprovoznil SMS chat, a dohnal tak ztrátu na své konkurenty.

14.2.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Je hlasová schránka neférový kšeft?

Na to, že váš hovor bude přesměrován do hlasové schránky, vás nic neupozorní. Přitom ve chvíli, kdy se na druhé straně zvedne pomyslné sluchátko, platíte. Bez ohledu na to, zda vzkaz nechat chcete, či ne. A platíte minimálně za půl minuty hovoru.

14.2.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Máte aktuální verzi firmwaru?

Už vás nebaví zasekávání mobilu, problémy s některými jeho funkcemi nebo chcete jít s vývojem? Připravili jsme pro vás seznam posledních verzí firmwaru u nejpoužívanějších mobilů.

14.2.2002, Petr Pavlík, rubrika Mobilní telefony

Jak zařídit, aby Nokia byla supervibrační

Skoro všichni už dnes vibrují, ale jen někteří vibrují pořádně. Server Phat Tonez přišel s novinkou, která rozvibruje libovolný telefon Nokia dvakrát víc než obvykle. Nemusíte se ve svém mobilu rýpat, vše obstará melodie doručená pomocí SMS.

14.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Nokia

Záruční lhůta má být dvouletá. Vydrží to i baterie mobilů?

Od 1. ledna příštího roku by se měla povinná záruční lhůta prodloužit ze šesti měsíců na dva roky. Zřejmě každý spotřebitel zajásá. Co to však přinese do oblasti mobilních telefonů?

14.2.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

Telefonní operátoři jsou zklamáni, ČTÚ dal za pravdu Telecomu

Alternativní operátoři neuspěli na Českém telekomunikačním úřadu se svými námitkami proti postupu Českého Telecomu v záležitosti volby operátora. Zákazníkům s nejnižším tarifním programem ji totiž Telecom nechce umožnit.

14.2.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Máte problém se dovolat na některá čísla? Váš operátor asi nemá propojovací dohodu

Český Telecom začal pročišťovat svou síť – to znamená, že jiným operátorům poskytuje jenom ty služby, na které s nimi uzavře propojovací dohodu. Až dosud byl benevolentnější, poskytoval téměř vše. Přinášíme proto přehled sítí, se kterými už se Telecom dohodnul. Pokud máte jiného operátora, asi budete mít s voláním na spoustu čísel problémy.

Upraveno - upřesněny informace o propojovací dohodě mezi GTS a Českým Mobilem

14.2.2002, Vaše redakce, rubrika Liberalizace

TELeKONOM: RadioMobil se po devíti dnech propojil s GTS...

... poté, co mu to nařídil regulátor; slovenský EuroTel loni vydělal přes dvě a půl miliardy tamních korun; Japonci v prosinci kupovali o plnou třetinu méně mobilů než v roce 2000; Swisscom chce koupit svůj vlastní podíl v Českém Telecomu; americký Cox Communications prodělal v loňském čtvrtém čtvrtletí 110 milionů dolarů.

14.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Nové Motoroly T720, V60i a V66i. High-tech do ruky. (první detailní informace!)

Motorola včera v Miláně představila několik novinek pro letošní rok. Kdo má rád malé a luxusní telefony, může zajásat. Dvě inovovaná véčka přinášejí několik nových funkcí a úplně nový model T720 má ambice stát se nejnadupanějším GSM telefonem na světě.

15.2.2002, Jan Matura, rubrika Motorola

Velká loupež mobilů v Londýně. Samsung hledá zloděje.

Samsung má v Británii velký úspěch se svým modelem A300. Jen minulý týden se zaprášilo po šestadvaceti tisících telefonech tohoto typu. Místo radosti nad dobrým obchodem však Samsung pláče. Za telefony nedostal zaplaceno, někdo mu je totiž ukradnul.

15.2.2002, Jan Matura, rubrika Ze světa

Všechny novinky Motoroly pro CeBIT

Americká Motorola dnes v Miláně představila všechny novinky pro letošní rok. Vedle již známých modelů V70 a nového Accompli 388, byly představeny i nové low-endy řady C330, nový Timeport T720 – nyní rozvírací, telefon třetí generace a v neposlední řadě velmi atraktivní inovovaná řada modelů V60, V66 a T280 s označením „i“.

15.2.2002, Jan Matura, rubrika Motorola

Samsung SGH-A400 – hlásí i příchozí menstruaci (recenze)

Samsung se opět soustředil na styl a vyrobil telefon, který je lehký, malý a výrazný. Když ničím jiným tak barvou. Kromě zajímavého zevnějšku má však Samsung SGH-A400 také několik zvláštních funkcí, které jsou primárně určeny ženám, ale mohou je využít i muži. Konkurence luxusních véček je na světě.

15.2.2002, Luděk Zadražil, rubrika Samsung

Uživatelé mobilů jsou testery proti své vůli (téma týdne)

Převážně silná slova vévodila poslednímu tématu týdne, v němž jsme se vás ptali na zkušenosti s firmwary mobilních telefonů. Diskuze se zúčastnili i samotní programátoři a bylo skutečně o čem hovořit. Jaké je řešení pro budoucnost? Proč jsou firmwary chybné?

15.2.2002, Petr Pavlík, rubrika Mobilní telefony

TELeKONOM: Aliatel požaduje změnu cenového rozhodnutí ČTÚ...

... USA poženou Mexiko před Světovou obchodní organizaci kvůli údajnému telekomunikačnímu protekcionismu; chorvatský Ericsson loni ztrojnásobil zisk; Telecom Italia (italský telekom) za téže období zvýšil tržby, ale méně, než čekali analytici; výdělek maďarského Matávu naopak očekávání předčil.

15.2.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa