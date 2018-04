Týden od 11. do 15. listopadu na Mobil.cz

(ČTK) - Několik desítek militantních ochránců tradic demonstrovalo dnes v indické metropoli Dillí proti používání textových zpráv v mobilních telefonech. "Esemesky" jsou prý příčinou rodinných nesvárů a rozvodů, tvrdí příslušníci organizace Národní rada pro ochranu lidských práv. Demonstranti při akci spálili jeden telefon. Označili ho za ďábelský výtvor s perverzními vlastnostmi, jenž odvádí mládež od uznávání tradičních indických hodnot a vede k přijímání západních zvyků.

Odpůrci mobilních telefonů zastávají názor, že i nejpoužívanější nevinný vzkaz "U4ME" (you for me - ty pro mě) vyvolalo mnoho rodinných konfliktů, které mnohdy vyústily v rozvod. Jde o první demonstraci podobného druhu v Indii, kde je registrováno kolem 2,5 miliónu uživatelů mobilů a kde jsou manželství ještě často dojednávána rodinami bez ohlížení na názory těch, jichž se týkají. Mobilní operátoři zaznamenali 25 miliónů textových zpráv během nedávného tradičního svátku světel, což je nárůst o 500 procent oproti dennímu průměru.