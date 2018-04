Týden od 11. do 15. března na Mobil.cz

Pondělí

Evropa konečně má pořádný mobilní internet. Jak vypadá?

Barevné obrázky, snadný přístup k informacím i jiný způsob zpoplatňování spojení přináší do Evropy jeden z konkurentů WAPu, japonský I-mode.

11.3.2002, Petr Pavlík, rubrika WAP a I-mode

Motorola E360 - nový low-end s barevným displejem

Na asijském serveru Threegmobile se objevila první informace o nové Motorole E360. Jedná se o low-endový přístroj, vzhledově naprosto identický s modelem C300, ale s barevným displejem. Motorola zřejmě před CeBITem neodkryla všechny trumfy.

11.3.2002, Vaše redakce, rubrika Motorola

Služby operátorů, bez kterých se obejdete

Naši operátoři nabízejí spoustu služeb, které ale mnohdy nepotřebujete. A které, když už použijete, tak vám nepomohou v tom, co chcete udělat. Nedá se říct, že by šlo přímo o zbytečnosti – ale mnohdy stejného výsledku dosáhnete i jinou cestou. A velmi často i levněji.

11.3.2002, Rostislav Kocman, rubrika Služby operátorů

Mobil ochrání co si vzpomenete

Špatně usínáte při pomyšlení, že máte ve své rekreační chatě nebo chalupě nezvaného hosta? Trápí vás občas myšlenka, že byste své auto nemuseli ráno najít tam, kde jste jej večer zaparkovali? A chcete s tím něco udělat? Jestliže ano, čtěte dál. Připravili jsme pro vás několik možností, které nabízí spojení technologie GSM s různými systémy alarmů. A nejen to.

11.3.2002, Tomáš Volyňský, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Go je od soboty levnější

Eurotel od soboty 9.3. zlevnil některá volání z předplacených karet. Navíc s Go Quatro dá do konce dubna volat víkendech a svátcích jen za korunu.

11.3.2002, ČTK, rubrika Zprávy - operátoři

TELeKONOM: Dánské děti se terorizují esemeskami...

...lidé nechtějí pevné linky Českého Telecomu ani zadarmo; Telia International zprovoznila optickou síť mezi Prahou a Varšavou; americká firma Intelsat chce vydat cenné papíry, jejichž prodejem se zamýšlí finančně udržet nad vodou.

11.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Palmare.cz - týden od 4. do 8.3.

Palm představil dva nové modely m515/130, firma Sony reagovala snížením ceny Clié N770 a proslýchá se, že příští týden představí úplně nové Clié. Palmare.cz oslavilo rok své existence. Nejen o tom byl další týden ve světě PDA a na Palmare.cz.

11.3.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Je lepší telefon s normální anténou, nebo s tou integrovanou?

Má podle vás lepší kontakt se sítí GSM mobilní telefon s klasickou anténou, nebo ten, jehož anténa je ukryta v těle přístroje? Myslíte si, že to na funkčnost telefonu nemá žádná vliv? Výrobci to tvrdí. A jak je to se zářením z mobilu - integrovaná anténa je prý v tomto směru lepší. Co si myslíte Vy?

11.3.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Úterý

Pošlete si SMS pro taxíka

Mobilní telefony měli taxikáři mezi prvními. Ovšem až nyní se objevila taxikářská firma, která pochopila, že k objednávání aut lze využít i textové zprávy. A dokonce nejen to, nájemný vůz u ní jde objednat i přes internet.

12.3.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

Volání s Twistem o víkendu a svátcích jen za korunu

Volání s Twistem o víkendu a svátcích bude od soboty 16.3. stát pouze korunu. Tato možnost platí do 9.června letošního roku.

12.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Středa

CeBIT: Panasonic a jeho více i méně dokonalé mobily GD 67 a GD 87

CeBIT Team: Všechny společnosti na CeBITu představují telefony s barevným displejem. Nejinak je na tom Panasonic, který se pochlubil hned dvěma modely, jedním jednodušším, určeným k zábavě a jednoduchému prohlížení WAPu, a druhým velmi kvalitním, který by měl konkurovat zatím asi nejmodernějšímu mobilu Nokia 7650. Má vše, počínaje GPRS a konče fotoaparátem.

13.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

Česká pošta zatím neumožní přístup k internetu

Narozdíl od praxe v řadě jiných zemí Česká pošta neumožní veřejnosti přístup k internetu. Údajně na to nemá peníze.

13.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

CeBIT: Sagem má mobil s barevným displejem

CeBIT Team: Po poměrně dlouhé době představil francouzský Sagem nový mobilní telefon. Přístroj odpovídá současným trendům v této oblasti: má barevný displej, podporuje GPRS i EMS a má infraport. Na trhu by se měl objevit nejpozději za tři měsíce.

13.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

Alcatel OT 715 - fešák pro manažery a manažerky - preview

Cebit Team: Dnes představený Alcatel OT 715 by měl být reakcí na pověsti, že tento francouzský výrobce vyrábí jenom low-endy. Až na drobnosti totiž OT 715 umí téměř všechno. Když k tomu připočítáte velký displej, multimediální vymoženosti, manažerské funkce a vynikající design, dostanete žhavého kandidáta na titul Mobil roku v kategorii manažerských telefonů. Vyfotografovali jsme jej pro vás.

13.3.2002, CeBIT Team, rubrika Alcatel

CeBIT v úterý: Nokia na sebe strhla pozornost pěti novými mobily

S napětím očekávané nové telefony Nokia, o kterých předem na veřejnost proniklo jen velmi málo informací, dnes poprvé spatřila veřejnost. Nokia podobně jako mnoho jiných firem udeřila se svými trumfy již den před začátkem veletrhu CeBIT a podařilo se jí strhnout na sebe většinu pozornosti. Jaké jsou zbrusu nové Nokie 7210, 3510 a 3410? Co nového přináší inovované verze známých modelů 9210 a 6310?

13.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

Letošní CeBIT nebude větší - ale měl by být kvalitnější

CeBIT Team:Dnes začal největší evropský veletrh telekomunikací a informačních technologií. Zpravodajský tým Mobil.cz je na místě a průběžně bude do vydání posílat nové materiály. Již včera jsme v průběhu dne zařadili šest aktuálních článků. Co můžete od letošního CeBITu čekat?

13.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

CeBIT v pondělí: Siemens je světová trojka a má nový low-end M50

Jako první měl včera před CeBITem tiskovou konferenci Siemens, na které představil jeden nový mobilní telefon a několik přístrojů blízké budoucnosti. Kdo očekával více novinek, bude si muset počkat na další měsíce, Siemens zatím neodkryl všechny letošní trumfy. Aktualizováno ve 12:45. Přidali jsme fotografie popisovaných zařízení.

13.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

České telefonní budky se naučí posílat textové zprávy

Posílat textové zprávy z telefonní budky? Proč ne. Logica a Český Telecom vsadily na fenomén mobilní komunikace a chtějí ho přilákat i na pevnou telefonní síť.

13.3.2002, Vaše redakce, Jan Cizner, rubrika Z domova

Textovky z budek budou fungovat i na Slovensku

Již od prvního dubna bude možné na Slovensku posílat textové zprávy SMS z telefonních budek.

13.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Čtvrtek

CeBit: Mobily LG mají rychlé GPRS a barevný displej

CeBIT Team: Žhavé novinky s sebou přivezl LG. S modely G511 a G7000 bezpochyby přinese konkurenci perné chvilky. Dva displeje, elegantní vzhled i polyfonní melodie jistě osloví nejednoho uživatele.

14.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

CeBIT: Trium má svou barevnou perlu a bezanténový low-end

CeBIT Team: Japonská firma Mitsubishi, vyrábějící telefony značky Trium, na hannoverském veletrhu předvádí jeden sice starý, ale teprve nyní dokončený model s barevným displejem a navíc zbrusu nový low-end s integrovanou anténou. Triumy Eclipse a 110 osloví každý naprosto jiné uživatele, ale minimálně vzhledem by neměli zklamat nikoho

14.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

Paegas zajistí mobily pro ministerstvo spravedlnosti

RadioMobilu se podařilo vyhrát výběrové řízení na zajištení služeb GSM u ministerstva spravedlnosti.

14.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

CeBIT: Motorola má funkční 3G telefon a množství dalších novinek

CeBIT Team: Na dnešní tiskové konferenci představila Motorola všechny své letošní novinky, novou reklamní kampaň a funkční telefon kombinující GSM a 3G sítě. Motorola si chce udržet své pozice v každé z kategorií mobilních telefonů.

14.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

Středa na CeBITu: Nikdo nezahálí, Nokia nemá své místo zadarmo

CeBIT Team: Za úterní den jsme třikrát přinesli podrobnější materiál o nových telefonech a také řadu krátkých, aktuálních zpráv. Žádný výrobce nechce dát Nokii její pozici zadarmo. Podívejte se, jaké telefony naši redaktoři v úterý stihli popsat.

14.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

Chcete nový firmware do Siemense?

Siemens umožnil svým zákazníkům stáhnout si nové firmwarové verze přímo na internetu. Možnost se týká modelu S45 a ME45. Jak na to?

14.3.2002, Přemysl Souček, rubrika Siemens

Textovka od Telecomu bude nejméně za 3,50 koruny

Český Telecom včera na druhý pokus spustil internetové kiosky. Internet se tak dostává zase o kousek blíž k lidem. Na druhou stranu je otázka, kolik lidí si k nim najde cestu při cenách, které bude jejich provoz stát.

14.3.2002, Vaše redakce, rubrika Z domova

Termín privatizace Telecomu se má vědět v pátek

Řídící výbor v pátek 15. 3. projedná termín podání závazných přihlášek k privatizaci Českého Telecomu.

14.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Toshiba vám umožní dávat hlasové příkazy i ledničce

Přestože se technologie bluetooth neustále spojuje s mobily a počítači, umožňuje tento způsob bezdrátové komunikace i mnoho jiných věcí. Například jej lze použít v domácích spotřebičích, které tak vytvoří malou domácí síť. Pomocí chytrého headsetu, schopného rozpoznávat hlasové povely, pak můžete snadno ovládat třeba větrák nebo pračku. Tak proč vstávat a špinit si ruce mačkáním tlačítek.

14.3.2002, Luděk Zadražil, rubrika Mobilní technologie

Oskar WAP se rozšiřuje: taxislužby, erotika a další novinky

Oskar rozšířil svou WAPovou nabídku. Ta nyní obsahuje erotické stránky. Zároveň se rozšířily databáze OskarKompasu, což by mělo výrazně zlepšit jeho navigační schopnosti.

14.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

TELeKONOM: Aliance gigantů - Microsoft a Deutsche Telekom...

... budou nabízet firmám mobilní přístup k počítačovým sítím; Slovenské telekomunikácie loni vydělaly 3,92 miliardy slovenských korun čistého zisku; Motorola na letošní rok předpovídá čtyřprocentní pokles na trhu telekomunikačních sítí; japonské firmy Toshiba a Mitsubishi budou společně vyrábět nové mobily; Portugal Telecom (portugalský telekom) loni vydělal téměř o polovinu méně než v roce 2001; zisk slovinského Telekomu loni kvůli tvrdé konkurenci stagnoval.

14.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

CeBIT: Vyzkoušeli jsme nová Senda

Vyzkoušeli jsme tři nové mobily Sendo - Z100, S230 a J530. Naše první zkušenosti jsou velmi pozitivní, byť šlo o vývojové modely, které ještě nemají hotový firmware. Jednoduchá je i obchodní politika Senda - soustředí se hlavně na prodeje operátorům. Doplněno v 15:35 o FOTOGRAFIE.

15.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

Za Telecom zřejmě bude méně peněz

Podle představitelůTelecomu je reálně, že privatizace našeho nbejvětšího telekomunikačního operátora přinesé státu méně, než se čekalo.

15.3.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

CeBIT: Jabra - bluetooth headsety pro každého

Pokud se zajímáte o možnost, jak připojit handsfree ke svému mobilnímu telefonu bez použití kabelů, bude pro vás ideální možností bluetooth headset. Na CeBITu jich najdete hned několik, například tři od firmy Jabra. Každé je jiné, každé má své výhody. Vybere si opravdu každý.

15.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

Od 15. března Oskar pět telefonů zlevnil a jeden zdražil

Nový ceník telefonů u Oskara, platný od 15. března.

15.3.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

CeBit: Další mobil s GPS je na světě

Máte starosti s orientací či neradi bloudíte? Pak nový mobil od společnosti Garmin s pozičním systémem a jednoduchým osobním organizérem je určen přesně pro vás.

15.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

CeBIT: Když hands-free sada, tak jedině bluetooth

Spousta známých i méně známých firem představila na CeBITu osobní hands-free headsety, sady do automobilů či jenom prostě bondovky. S výjimkou bondovek je zde jasný trend – zapomeňte na kabely, vše používá bluetooth. A co se týká ostatního příslušenství, občas skutečně koukáme, co vše se dá pro mobily udělat.

15.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

Čtvrtek na CeBITu: přehršel nových výrobků, nejen telefonů

Včera jsme přinesli tři podrobnější články z CeBITu. Všechny se týkaly mobilních telefonů. Tentokrát jsme si vzali na paškál Trium, LG a podrobněji jsme se věnovali Motorole. Podívali jsme se však také jinam.

15.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

CeBIT: Samsung se svými novinkami vstoupí na náš trh

Vydali jsme se po stáncích asijských výrobců mobilů. Nejdříve jsme navštívili tamní jedničku, společnost Samsung. Na stánku bylo k vidění množství především luxusních a high-tech telefonů. Pro tuzemské příznivce značky máme dobrou zprávu - Samsung se chce výrazněji prosadit na našem trhu a bude mít nového distributora.

15.3.2002, CeBIT Team, rubrika CeBIT 2002

Co najdete uvnitř mobilu?

Napadlo vás někdy, co všechno se muselo stát, aby se z analogového telefonu stal digitální přístroj? A čeho všeho je třeba, aby se telefon odpoutal od drátů a stal se z něj aparát mobilní? Příliš se o tom nemluví, ale mobilní telefon v sobě skrývá realizaci řady skvělých myšlenek, o kterých by i uživatelé těchto malých pomocníků měli mít povědomost, neboť ta je může poněkud vyvést ze začarovaného kruhu spotřeby, kterou se snaží diktovat výrobci, kteří veřejnost těmito přístroji na konci minulého století fascinovali. Co tedy mobilní telefon uvnitř obsahuje a jak funguje? Co je v mobilním telefonu podstatné?

15.3.2002, Vaše redakce, rubrika GSM technologie

TELeKONOM: Hlasové schránky jsou unfair...

...tvrdí Sdružení obrany spotřebitelů na adresu českých telekomunikačních operátorů; nizozemská společnost KPN letos odepíše téměř jedenáct miliard dolarů za svůj podíl v německém operátorovi E-Plus; britský Vodafone a německý T-Mobile představují mobilní peněženku; pracovníci české justice budou telefonovat s Paegasem.

15.3.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa