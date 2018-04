Týden od 10. do 14. května na Mobil.cz

Pondělí

Nokia 8910 - pyšná princezna (recenze)

Zanedlouho začne Nokia prodávat svůj nový TOP model 8910. Již první informace o tomto telefonu přinesly mnoho vzrušených debat. Tématem nebyla výbava telefonu a většinou ani jeho vzhled. Nejvíce emocí vzbudila předpokládaná cena tohoto telefonu. Stojí Nokia 8910 za 30 tisíc korun?

10.6.2002, Jan Matura, rubrika Nokia

Internetová stránka pro superrychlé textovky

Víte, jak budete rychleji psát SMS a navíc ušetříte spousty místa, které je pro jednu zprávu v telefonu značně omezené? Používejte zkratkovité zprávy. Anglické věty jako CU L8R nebo RU OK? vám pomůže vytvořit server TransL8it.

10.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Ze světa

Mobilní spamming: Problémy teprve přijdou

Také na vás koukají z obrazovek nevyžádané emaily a esemesky? Také vám to vadí? Smiřte se s tím, že se s tím moc dělat nedá a že to budete muset ještě nějakou dobu vydržet. Zákonodárci v Evropském parlamentu sice odhlasovali, že firmy na starém kontinentu nesmí rozesílat „nevyžádané zprávy obchodního charakteru“, ale pro Frantu Vonáska z Horní dolní se tím nic nemění. Bohužel nová direktiva nepřinese mnoho nového ani ostatním Evropanům.

10.6.2002, Pavel Lukeš, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Visor Treo 270 - mobil a palm v jednom

Treo představuje jedno z možných řešení kombinace mobilního telefonu a kapesního počítače. Můžete si je podrobně prohlédnout.

10.6.2002, Vaše redakce, rubrika Ostatní

Máte zkušenosti s roamingem? Jaké jsou?

Už jste někdy telefonovali v zahraničí z mobilního telefonu? Nebo raději používate pevnou linku, třeba s kartou X od Telecomu? Kolik jste za hovory zaplatili a kde jste s voláním měli potíže?

10.6.2002, Vaše redakce, rubrika Okénko

Palmare.cz - týden od 3. do 7. června

Další týden ve světě PDA utekl jako voda. Co přinesl?

10.6.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Mezinárodní internet pro KPNQwest/GTS připojují Britové...

... poté, co česká firma uzavřela příslušnou smlouvu s firmou BT Ignite, divizí British Telecommunications; o východoevropské jmění bankrotující nizozemské společnosti KPNQwest se zajímá konsorcium vedené společností Lehman Brothers Holdings; Telekom Austria koupí od Telecomu Italia zpět podíl v rakouském Mobilkomu; řecký operátor OTE chce koupit bulharský BTC; pražská linka důvěry má nová telefonní čísla.

10.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Zpoplatní Microsoft freemailový Hotmail?

Společnost Microsoft se snaží maximálně komercionalizovat službu Hotmail, kterou v současnosti využívá přibližně 110 milionů uživatelů. Služeb, které jsou poskytovány zdarma, tak kvapem ubývá a uživatelé jsou pomalu ale jistě nuceni platit nebo hledat jiné alternativy...

8.6.2002, Vaše redakce, rubrika Ze světa

Úterý

ODS obvolává domácnosti

Domácnosti podle telefonního seznamu obvolává v rámci předvolební kampaně ODS.

11.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nokia 7650 – mobil pro náročné, který si zamilujete (recenze)

Této Nokii můžete vyčítat, že to již není mobil. Může vám i vadit, že to ještě není smartphone. Ale určitě se vám bude líbit. Je to navíc po dlouhé době Nokia, které nikdo nebude vyčítat, že je to starý model v novém kabátu.

11.6.2002, Rostislav Kocman, rubrika Nokia

Sagem MY3078 - první francouzské véčko!

Popularita véčkových telefonů se dere do Evropy a francouzský Sagem nechce být pozadu. Ještě před prázdninami uvede na trh nový telefon MY3078, v historii firmy první rozvírací telefon. Bude nové véčko Sagemu úspěšné?

11.6.2002, Jan Matura, rubrika Sagem

Jak psát česky rychlé SMS?

Píšete často SMS? Tady máte návod jak je psát rychleji bez pomoci T9. Při použití zkratek slov i celých vět ušetříte spousty místa a času.

11.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Tipy & triky

Alfa Romeo mezi telefony

Slavný designér Giorgetto Giugiaro, který je autorem nového typu Alfy Romeo, a italská společnost Telit se spojily, aby daly vzniknout vzhledově originálnímu a funkcemi nabitému mobilu Tri-band GM 825. Tento přístroj je naplněn funkcemi: je třípásmový, má široký barevný displej, integrovaný fotoaparát, vestavěné Bluetooth. Bude schopen konkurovat technologickým špičkám dalších firem?

11.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Mobilní telefony

Alternativní operátoři proti novým tarifům Českého Telecomu

"Nové cenové plány brání zákazníkům využívat službu Volba operátora," uvedly dnes ve společném prohlášení firmy, sdružené v sekci alternativních operátorů Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí.

11.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Oskar se novými tarify nezavděčil (téma týdne)

Český Mobil zavedl nové tarify, ale jen málo uživatelů nad nimi jásá. Nabídka nových tarifů totiž údajně není lepší než podmínky, které operátor nabízel původně. Řada lidí sice stále shledává novou nabídku Oskara jako výhodnou, ale zároveň je patrné, že nejmajetnější uživatelé zůstávají u jiných operátorů. Komu dnes Oskar vyhovuje?

11.6.2002, Přemysl Souček, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

TELeKONOM: Volba operátora bude Telecom stát půldruhé miliardy...

... Český Telecom bude od 1. července nabízet tarif bez volných minut; Turk Telecom, turecký telekom, chce koupit bulharského dominantního operátora BTC; irský eTel chce převzít východoevropská aktiva krachující firmy KPNQwest.

11.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Jen do 30.6. si můžete koupit Oskarovu Dohodu a Slyším vás

Populární Dohoda s Oskarem a Slyším vás nabídku Oskara definitivně opustí ke 30.6. Do stejného data si je také můžete aktivovat. Majitelé těchto programů je mohou samozřejmě používat i po tomto datu.

12.6.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Elegantní mobil, který má foťák s bleskem

Nové véčko, které má nejen vestavěný fotoaparát, ale i blesk a podporuje zcela novou službu zasílání fotografií i-shot, uvedla začátkem června na trh firma Sharp. Telefon SH25i navíc umožňuje prohlížení fotografií na dvou displejích.

12.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Ze světa

Odposlouchávání upravenými mobily již odzvonilo

Mobily jsou potenciálními odposlouchávacími zařízeními, "štěnicemi". Po malé úpravě může zdánlivě nečinný telefon "na zavolání" snímat okolní zvuky. Ale: nyní již existuje zařízení, které tyto "tiché společníky" odhalí.

12.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Čína chystá prakticky nesplnitelné limity záření mobilů

Čínští uživatelé mobilních telefonů se mohou stát nejvíce chráněnými majiteli mobilů na světě a zároveň velmi znevýhodněnými. Pokud vládní návrh na zostření limitů elektromagnetického záření z telefonů vejde v platnost, Čína jako mobilní velmoc přestane existovat.

12.6.2002, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - zdraví

Co a za kolik nabízí v Evropě i-mode a WAP

Technologie WAP se v Evropě ještě pořádně nerozběhla a v nabídce operátorů již figuruje japonský i-mode. Uživatelé tak již mohou v Německu a Holandsku prohlížet i-mode stránky, hrát hry a psát multimediální e-maily. Kolik je to stojí a co všechno mohou používat?

12.6.2002, Josef Macháček, rubrika WAP a I-mode

TELeKONOM: Půjdeme dolů, varuje Nokia...

... ohledně výhledu svých tržeb za druhé letošní čtvrtletí; datová síť KPNQwest bude fungovat minimálně do konce června; slovenská UPC může přijít o licenci kvůli údajnému porušování autorských práv; firma TTC zvýšila za druhé čtvrtletí zisk o čtyři procenta na 77 milionů korun.

12.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

T-Mobile nabízí javové hry pro všechny

Zákazníci RadioMobilu si mohou prostřednictvím služby ClickFun začít stahovat první javové hry. Později by měly přibýt i další javové aplikace. Pokud se o Javu zajímáte a nemáte dosud vhodný telefon, nemusíte zoufat - součástí nabídky RadioMobilu je i mobil Siemens MT50, který umí spouštět aplikace napsané v jazyce Java.

12.6.2002, Rostislav Kocman, rubrika Ze světa

Čtvrtek

ČTÚ přiznává problémy v cenách za propojení

Český telekomunikační úřad ve své výroční zprávě přiznává problémy v oblasti cen za propojení sítí.

13.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

T-Mobile umožňuje wapový přístup k poště

Služba T-Mobile Information Server nabízí wapový přístup k elektronické poště a dalším firemním aplikacím, připravuje se připojení pro zákazníky používající Lotus Notes.

13.6.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Mobily pro daleké cesty - přehled vícepásmových telefonů

Blíží se čas dovolených a mnoho z vás se možná pojede podívat za hranice všedních dnů. Pokud budete při cestování chtít využívat mobilní telefon, může se stát, že váš mobilní telefon nebude v daleké cizině fungovat. Budete totiž potřebovat vícepásmový telefon.

13.6.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Nabíječka na baterii a za 160 korun

Téměř ke každému telefonu si můžete pořídit záložní kapesní nabíječku, která pracuje s devíti voltovou baterií. Cena příznivá, rozměry minimální, dosahované výsledky solidní. Pod stan nebo do srubu je to vlastně ideální řešení.

13.6.2002, Přemysl Souček, rubrika Příslušenství k mobilům

Eurotel Kombi karta - buďte na dvou číslech současně

Měli jsme možnost si v praxi vyzkoušet Kombi kartu Eurotelu - tedy dvě čísla na jedné kartě SIM. Jedno číslo byl klasický tarifní program, na druhém byla karta Go. V praxi si na Kombi kartu zvyknete a oceníte, že s sebou nemusíte nosit dva mobilní telefony. Škoda, že podobným způsobem není možné řešit spojení více čísel od různých operátorů na jedné kartě SIM.

13.6.2002, Rostislav Kocman, rubrika Služby EuroTelu

Přečíslování zlevní část hovorů

Po přečíslování, které proběhne v září, dojde ke zlevnění některých hovorů. Zvětší se totiž území tzv. uzlových obvodů, v nichž jsou hovory účtovány jako místní.

13.6.2002, Vaše redakce, rubrika Z domova

Univerzální bezdrátové handsfree naladíte na rádiu

Tato instalační sada je skutečně zvláštní: není ani plná, ale také není lehká. A rozhodně se nejedná o bondovku. Určitě jde o handsfree, které využívá bezdrátovou technologii. Přesvěčte se sami, jak funguje Audio Call, handsfree naladitelné na FM rádiu.

13.6.2002, Marek Kuchařík, rubrika Příslušenství k mobilům

TELeKONOM: Ericsson prodává ztrátovou čipovou divizi...

... Microelectronics německé firmě Infineon; slovenský regulátor pozastavil tamnímu telekomu zkušební provoz ADSL; česká vláda chce letos za telekomunikační infrastrukturu utratit 4,2 miliardy korun; Indové si kupují mobily pomaleji, než se čekalo.

13.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Bluetooth 2 bude přenášet data rychlostí až 12 Mbps

Společnost Ericsson uvolnila první informace o nové generaci standardu pro bezdrátový přenos dat s názvem Bluetooth. Očekává se nejen nárůst přenosové rychlosti až na 12 Mbps. Že by nový impulz pro mobilní telefonii?

13.6.2002, Vaše redakce, rubrika Ze světa

Pátek

Akcionáři letos na Telecomu nevydělali

Můžete se podívat na výsledky valné hromady Českého Telecomu.

14.6.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Příští týden bude ve znamení novinek na veletrhu CommunicAsia (exkluzivní zpravodajství)

Celý příští týden bude svět mobilní komunikace upírat svoji pozornost k asijskému Singapuru, kde proběhne druhý nejvýznamnější veletrh v oboru - CommunicAsia. Letos poprvé navštíví tento veletrh přímo redaktoři Mobil.cz a přinesou vám z něj každodenní exkluzivní zpravodajství! Můžete se těšit na množství nových mobilních telefonů. Doplněno 14.6.2002

14.6.2002, Vaše redakce, rubrika Výstavy

Nokia 3510 - umí víc, než na co vypadá (první dojmy)

Když se poprvé podíváte na Nokii 3510 a vezmete ji do ruky, asi ji ohodnotíte jako plastový kousek určený do nejlevnějších předplacených sad. Po zapnutí a zběžném prohlédnutí menu ale názor změníte - umí toho opravdu dost (včetně příjmu MMS) a je velmi dobrá v oblasti multimédií.

14.6.2002, Rostislav Kocman, rubrika Nokia

Síť GSM bude chránit před dopravními zácpami

Nový monitorovací systém, který by mohl být užitečný řidičům pro pohodlný průjezd světovými metropolemi, je právě testován ve Švédsku a Velké Británii. Přes mnoho skeptických ohlasů se tato služba zdá být dobrým řešením pro různé krizové situace na silnicích.

14.6.2002, Ivo Čermák, rubrika Ze světa

Soutěž o mobilní telefon Motorola T192 a mnoho dalších cen

Ve spolupráci s českým zastoupením společnosti Motorola vám přinášíme čtenářskou soutěž o mobilní telefon Motorola T192 v Twist sadě a devět dalších cen. Stačí zodpovědět několik lehkých otázek a nový mobilní telefon může být právě váš.

14.6.2002, Vaše redakce, rubrika Motorola

Děrné štítky se vracejí. Prý přijdou i do mobilů.

Také mobilní telefony potřebují stále víc místa pro ukládání nejrůznějších dat. Jedno z možných řešení představují dávno odepsané děrné štítky.

14.6.2002, Vaše redakce, rubrika Ze světa

Nejčastější věta v mobilu: Miláčku, přijdu později!

Máte pocit, že voláte svému partnerovi příliš často? Nebo byste mu měli volat častěji? Podívejte se, jak jsou na tom Britové. Některé výsledky obsáhlého průzkumu jsou skutečně pozoruhodné.

14.6.2002, Pavel Lukeš, rubrika Ze světa

TELeKONOM: O zbytky KPNQwest se tahají Američané s Evropany...

... akcionáři Aliatelu schválili půlmiliardovou ztrátu za loňský rok; RadioMobil otevřel své třetí zákaznické centrum - v Hradci Králové; akcionáři Českého Telecomu dnes rozhodnou o výplatě dividend.

14.6.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Zkontrolujte slib Českého Telecomu

Do zítřka, 15. června, by všechny kartové automaty Českého Telecomu měly umět posílat SMS zprávy a e-maily pomocí nové telefonní karty Trick. Zavádění nových karet a automatů však od začátku pronásledují problémy. Ani včera ještě podle našich zjištění nebylo možné SMS odeslat z každého kartového přístroje. Ke stejnému datu by všechny kombinované automaty měly přijímat mince a také všechny starší přístroje Landis a Gyr, z nichž není možno SMS zprávy odesílat, by měly být nahrazeny přístroji Ascom. Zkontrolujte, jak Telecom plní své sliby.

14.6.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova