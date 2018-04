Týden 9.- 13. dubna na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 9. do 13. dubna.

Pondělí

Pročpak asi mají majitelé starších tarifů Paegasu odepřeno mnoho nových výhod a služeb, které všichni novopečení uživatelé této sítě dostanou zadarmo a automaticky? Jste tomuto operátorovi věrni od jeho začátků a teď vás asi mrzí, že se k vám chová tak macešsky? Tak si sedněte, uklidněte se a podívejte se na článek Staré zákazníky RadioMobil nemá rád?

Ať už jste u Paegasu dlouho nebo krátce, rozhodně vás bude zajímat, co chystá ve svých nových všeobecných podmínkách, které vstoupí v platnost 1. července. Obsahují několik méně či více podstatných změn. Jejich přehled naleznete v článku Co na nás chystá RadioMobil v nových Všeobecných podmínkách.

O tom, že dobíjet předplacené karty je možné u bankomatů, již nejspíš víte. Tento způsob načerpání kreditu nyní již nabízejí všichni tři naši mobilní operátoři. Počet bankomatů, které službu podporují, je však stále omezený. Proto je dobré vědět, kde správný bankomat hledat, abyste mohli jít na jisto. Nejlepší je podívat se na Mobil.cz, kde najdete kompletní databázi bankomatů, podporovaných jednotlivými operátory. Jak vypadá a jak pracuje zjistíte v článku Najděte si svůj dobíjecí bankomat.

Úterý

Boj mezi našimi dvěma největšími mobilními operátory, EuroTelem a Paegasem, probíhá neustále a na mnoha frontách. Jedna z bitev se týká Policie České republiky, o níž se tito dva provozovatelé sítí GSM perou. Paegas dodává telefony policii, ovšem Jednotný bezpečnostní systém pro změnu vybavuje EuroTel. Zní to nesmyslně, že? Proto chce ministr vnitra Gross vyhlásit nové výběrové řízení na dodavatele pro policii. Více o tom v článku Kdo a proč nechce Paegas?

Když vám od operátora přijde faktura s částkou za jeho služby, možná se někdy zamyslíte a v hlavě vám začne vrtat červík pochybnosti: „Copak tohle jsem provolal? Kam to bylo tak drahé?“ Nejlepší je nechat si posílat podrobné výpisy volání. O tom, jak tento dokumenty vypadá a jak se u jednotlivých operátorů liší, pojednává článek Jaké jsou rozdíly v podrobných výpisech operátorů.

Středa

Do oblíbené Nokie 3310 si můžete nechat nahrát nový firmware. Na světě je nová verze, která přináší některá vylepšení a zároveň i jedno velké zklamání. Český slovník pro T9 se zatím nekoná, ale i tak není nový firmware k zahození. Zda se vám bude hodit, zjistíte po přečtení článku Nokia 3310 má nový firmware

Ericsson R380 nový firmware nemá, ale právě on by ho zřejmě potřeboval. Současná verze má totiž několik chyb, které v případě, že o nich uživatel neví, mohou přinést nemálo problémů. Je proto lepší s nimi počítat a vědět, jak se vyhnout velkým potížím, které by mohly přivodit. Poradíme vám v článku Ericsson R380 - udělejte si to sami (varování).

Čtvrtek

Oskar se konečně rozhodl sjednotit dobu platnosti svých předplacených karet. Přestože je novinka obestřena informační mlhou, zjistili jsme, jak dlouhá bude platnost těchto karet. Má to být více než rok. Oskar udělá pořádek v termínech dobíjecích kupónů

Samsung uvedl do prodeje telefon se dvěma displeji. Koncepcí jde o klasické „véčko“, ovšem dva displeje konkurence zatím nenabízí. Kdo chce mít výjimečný telefon, má jednoduchou volbu. Samsung SGH - A200 - dvouoký trpaslík mezi Kyklopy (preview)

Izrael o sobě dává vědět i v oblasti mobilních komunikací. Tamní koncept s názvem Galleo bude rozhodně konkurenceschopný. Nejen komunikátor, nejen telefon. Galleo - technologická bomba z Izraele



Pátek

Přestože má Motorola řadu problémů, nevyklízí pozice bez boje. Představila totiž mobilní terminál, který se jmenuje CardPhone. Již název napovídá, že přístroj má čím překvapit. Jeho velikost je opravdu téměř shodná s velikostí kreditní karty. Nejmenší mobilní telefon

Ericsson si zřejmě jen tak nevydechne. Jen týden po uvedení na trh musel zahájit stahování mobilního telefonu R520. Softwarová chyba udělala své. Ericsson stahoval R520 týden po uvedení na trh

Nevíte, jaké si pořídit pouzdro na mobilní telefon? Tentokrát máme i typy výhradně pro ženy. A nejen pro ně. Návrháři se nezříkají žádného námětu a k dispozici tak jsou figurky ze South Parku i imitace hadí kůže. Pouzdro na mobil může být pokaždé jiné