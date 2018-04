Týden 9. - 13. července na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 9. do 13. července.

Pondělí

Samsung SGH-A300 mobilní šperk (recenze)

Korejský Samsung rozšiřuje svou nabídku mobilních telefonů. Nový model A300 má působit především na estetické cítění svých zákazníků. Na evropské trhy přichází korejské „véčko“ se dvěma displeji.

9.7.2001, Jan Matura, rubrika Samsung

Oskar podcenil Moravu. Jeho síti chybí kapacita.

V poslední době si zákazníci Oskara na jižní a střední Moravě stěžovali na nemožnost dovolat se. Příčinou je malá kapacita sítě, která je především na Zlínsku a Uherskohradišťsku velmi přetížená – Oskar nepočítal s tak velkým zájmem zákazníků o svoje služby, a proto ho současná situace zaskočila.

9.7.2001, Rostislav Kocman, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Co najdete ve WAPu českých operátorů

Kdo se bojí, nesmí do lesa, říkávali již naši předkové. Stejné to je i s WAPem. Když nevíte, co vás ve světě bezdrátového internetu čeká, moc se vám tam nechce. Mělo by vás tedy zajímet, jak vypadá první brána do WAPu – portál vašeho operátora.

9.7.2001, Luděk Zadražil, rubrika Služby operátorů

Informace přes SMS už nabízí i Oskar

Zákazníci Oskara už nemusí kvůli zjištění aktuálního počasí nebo hlasování do televizních pořadů měnit SIM karty nebo vstupovat na wapové stránky – už i Oskar jim umí potřebné informace doručit textovou zprávou. Této službě říká Aktivní SMS – co všechno umí?

9.7.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby Oskara

TELeKONOM: Taxi? Stačí hnout prstem.

K zastavení projíždějícího taxíku je třeba učinit, co vyžaduje doba. Od rázného „vozko, prrr!“ přes zoufalé mávání pažemi až po vytočení telefonního čísla oblíbené taxislužby to již známe. Dnes lze tentýž úkon provést pomocí pouhé textovky - a zakladatelé firmy E-Taxi myslí ještě dále.

9.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Řecko ve středu prodá UMTS

Zítra 11.7. proběhne v Řecku aukce licencí na provozování sítí UMTS. Zúčastní se jí čtyři uchazeči.

10.7.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Když se upgraduje mobil, je to velmi uvážený krok...

Koupit si nový mobilní telefon není tak snadné - pečlivý výběr je na místě. Poznáte se?

10.7.2001, Patrick Zandl, rubrika Okénko

Jak telefonovat do Německa zadarmo

Máte v Německu příbuzné nebo přátele a trápí vás každý měsíc obrovské účty za telefon? Vašim potížím může být konec. Na německé internetové stránce web.de se totiž objevila mimořádně atraktivní nabídka volání na pevné telefony od Aše na západ zdarma. Vaši kapsu tak napříště může zatěžovat pouze poplatek za připojení k internetu.

10.7.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy-VoIP

Němci okradou Telekom měsíčně o 100 miliónů marek

V Německu se na podvodech s telefonními automaty vydělává velký balík. Deutsche Telekom díky tomu přichází měsíčně o 100 milionů marek. Taková situace velmi trápí nejen telekomunikačního giganta, ale i policii.

10.7.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy-služby operátorů

Co se v létě může stát vašemu telefonu

Jak odjet na dovolenou beze strachu, že během tří dnů začne váš mobil zlobit a za dva týdny už si z něho nezavoláte? Víte, že snahou svůj přístroj ochránit mu paradoxně můžete ještě ublížit? V článku najdete odpovědi na tyto otázky spolu se soupisem všech nejvážnějších nebezpečí a nástrah, které na vás letní sezóna nachystala.

10.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Publicistika

Palmare.cz - týden od 2. do 6.7.

Co nového ve světě PDA a na Palmare.cz přinesl krátký minulý týden?

10.7.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Víte jak se volá v zahraničí? Napište nám.

Fungoval vám na zahraniční dovolené mobilní telefon tak, jak sliboval váš operátor? Ne? Napiště nám. Máte naopak dobré zkušenostis roamingem? Napište nám také. Autorům nejlepších otištěných příspěvků pošleme tričko Mobil Media.

10.7.2001, Vaše redakce, rubrika Ze světa

TELeKONOM: Česnekem proti mobilům...

... se do sebe v netradičním konfliktu pustily Čína s Korejskou republikou; britský operátor BT Wireless přestal švindlovat při počítání klientů, pročež poprvé v historii vykázal jejich úbytek; Globtel si za první polovinu letošního roku vytelefonoval skoro miliardu slovenských korun; japonští výrobci z Matsushity, kteří investují v České republice, očekávají hubené časy.

10.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Kdy budou mobilní datové přenosy opravdu populární?

Proč lidé zatím mobilní přenos dat spíše zavrhují? Mobilní telefon jim přitom může nabídnout mnoho, WAPem počínaje, přes klasický internet, až po vzdálený přístup k lokální síti konče. Budoucnost mobilních komunikacích tkví právě v přenosu dat, nicméně uživatelé zatím tuto službu příliš nevyužívají. Co asi změní jejich názor?

11.7.2001, Luděk Zadražil, rubrika Mobilní technologie

České telekomunikace se v Egyptě neprosadí

Egyptský telekom chce zřídit v příštích dvou letech milion telefonních linek. Telekomunikační společnosti z celého světa se předhánějí v závodech o egyptské zakázky, české společnosti však v zemi pyramid chybí. Proč?

11.7.2001, Petr Pavlík, rubrika Zprávy-technologie pevných sítí

RoamingServis: Z exotické Malajsie až do nedalekého Nizozemí

V prvním článku, složeném z vašich zahraničních roamingových zkušeností, se hned podíváme až do daleké Malajsie a zjistíme, jak se volá na Borneu. Těm, kteří chystají méně exotickou cestu, se možná bude více hodit pohled do Řecka nebo Nizozemí.

11.7.2001, Vaše redakce, rubrika Roamingové zkušenosti

Do Maďarska si vedle mobilu vezměte i slovník

Maďarsko patří mezi země, kde s mobilním telefonem nebudete mít problémy. Roaming je bezproblémový a problémy nebudete mít ani s pořízením místní předplacené karty. Musíte se jen připravit na to, že až na výjimky se nedomluvíte jinak než maďarsky.

11.7.2001, Rostislav Kocman, rubrika Ze světa

TELeKONOM: I Slováci chtějí vydělat...

... na prodeji sítí 3G, ale požadují jen asi šestinu toho, co v Česku Zeman se Schlingem; mobilní divize amerického giganta AT&T jde vlastní cestou; Motorola bude pro Hutchinson Whampoa stavět telefony sítí UMTS; Holanďané a Belgičané se nemohou dohodnout o fúzi svých mobilních operátorů; Alcatel propuští v Americe.

11.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Sagem MW 3042 – starý brach v novém kabátě (preview)

Každý zná ten známý, pravidlům se vymykající design, který při výrobě mobilních telefonů prosazuje francouzská firma Sagem. Nový model s označením MW 3042 však z této tradice výrazně vybočuje a jeho prostý tvar překvapí každého, kdo přístroje této firmy zná. Když se však seznámíte s funkcemi tohoto modelu, poznáte, že jde pořád o ten o starý známý Sagem.

12.7.2001, Luděk Zadražil, rubrika Sagem

Sestavte si vlastní mobil! Už můžete…

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli postavit vlastní mobilní telefon? Ale ono to není nemožné, mobil je vlastně takové lego. Co nám to umožňuje?

12.7.2001, Patrick Zandl, rubrika Okénko

Opravdu lze pomocí sítě GSM objevit letoun Stealth?

Přinášíme čtenářskou hypotézu, která vznikla jako reakce na „opovážlivou“ myšlenku, že existuje možnost odhadnout trajektorii „neviditelného“ amerického letounu Stealth pomocí sítě GSM. Zuřivá debata nás inspirovala k sestavení takové malé, skromné a drzé hypotézy.

12.7.2001, Tomáš Volyňský, rubrika Mobilní technologie

RoamingServis: Tuniské SMS zdarma a ruské placení příchozích hovorů

Z Tuniska je prý možné přes Twist posílat SMS zdarma a v Rusku je zas každý příchozí hovor z pevné linky na místní mobilní telefon účtován majiteli mobilu. Když jedete do zahraničí, je také dobré mít aktivovaný podrobný výpis účtu, vše si pak bez problému dohledáte. A pokud jde o USA, v Los Angeles prý vše běhá na frekvenci 1900 MHz bez problémů.

12.7.2001, Vaše redakce, rubrika Roamingové zkušenosti

Nokia Card phone má vážnou konkurenci (preview)

Představujeme vám první PC kartu podporující GPRS, provoz ve třech frekvenčních pásmech a také možnost přímého připojení hands-free. Ohrozí Nokia Card Phone?

12.7.2001, Petr Pavlík, rubrika Ostatní

TELeKONOM: Řekové přišli o čtvrtinu...

... předpokládaného zisku z prodeje licencí na provoz sítí UMTS; "D-linka" Českého Telecomu se prý osvědčila; Evropská komise dbá na fair play; Lucent myslí na budoucnost.

12.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Paegas ztrácí podíl na trhu – Oskar už mu šlape na paty

Podle posledních údajů o počtu zákazníků si Eurotel udržel svoje vedoucí postavení – jeho náskok oproti Paegasu se dokonce zvýšil na téměř půl milionu zákazníků. Z druhé strany se na Paegas dotahuje Oskar, který v posledních měsících aktivuje podobný počet zákazníků jako Paegas.

13.7.2001, Rostislav Kocman, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Oskarovi došla elektřina, jeho zákazníkům signál

Když včera v pražské ústředně Oskara na chvíli vypadl z důvodu lidské chyby proud, ovlivnilo to činnost třetiny sítě. Praha, střední, východní a severní Čechy se ocitly na několik hodin bez signálu. Jak se to stalo?

13.7.2001, Luděk Zadražil, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

RadioMobil: Vláda po nás chce moc peněz

Za licenci na vybudování a provoz sítě třetí generace chce provozovatel sítě Paegas zaplatit maximálně 2,5 miliardy korun. To je jen polovina částky, kterou za jednu licenci požaduje česká vláda. Prohlášení RadioMobilu je dosud nejtvrdším útokem na finanční požadavek vlády, který všichni čeští operátoři GSM shodně považují za silně nadsazený.

13.7.2001, Vaše redakce, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Nokia má první videotelefon pro GSM

Zapomeňte na fádní přenos hlasu. Uspořádejte si videokonferenci s novým mobilním telefonem z dílny Nokie, Orange a Microsoftu.

13.7.2001, Petr Pavlík, rubrika Nokia

Vyšetřovatelé přepadli operátory kvůli cenám za roaming

Podezření z uměle udržovaných vysokých cen za roamingové služby vedlo ve středu padesátičlenný tým vyšetřovatelů Evropské komise k mohutné razii proti britským operátorům mobilních sítí. Pokud se podezření potvrdí, operátorům hrozí miliardové pokuty.

13.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

TELeKONOM: Psion říká sbohem...

... a opouští trh s handheldy, kde působil od roku 1984; slovinský Telekom vydělává spousty tolarů; Motorola je na tom ještě hůře, než se čekalo; Ericsson si naplní poloprázdnou kapsu ruskými dolary.

13.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa