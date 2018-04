Týden 7. - 11. ledna na Mobil.cz

Pondělí

Průběh hry na ČT1 ovlivníte textovkou

Textovými zprávymi budou diváci ČT1 od 30. ledna vyřazovat účastníky nové hry Gladiátor.

7.1.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Kiwwi zřejmě skončí

Telekomunikační společnost Kiwwi podle informací agentury ČIA velmi pravděpodobně ukončí činnost i v České republice.

7.1.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nokia 6510 – bude jarním hitem? (recenze)

Když Nokia v listopadu představila tři nové telefony, hodně se spekulovalo o postavení modelu 6510. Podle někoho by měl nahradit 6310, podle jiných je to jenom vylepšená 8310. Ve skutečnosti je Nokia 6510 volbou pro ty, kdo chtějí výkonný, manažerský mobil, který ale bude svým designem budit dojem luxusního stylového telefonu.

7.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika Nokia

NEC útočí na Evropu s barevným displejem a i-modem!

Záviděli jste Japoncům jejich high-tech telefony? Už nemusíte, jeden z nich se zanedlouho začne prodávat i v Evropě. Rozvírací koncepce, GPRS, barevný displej a vedle samozřejmého WAPu i i-mode, to je stručná charakteristika nového telefonu NEC n21i pro GSM sítě.

7.1.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Můžeme se i v Čechách těšit na i-mode?

Japonský gigant NTT DoCoMo spouští v Nizozemí a Německu originální službu i-mode. Ta umožňuje z mobilu přistupovat k multimediálním internetovým stránkám a využívat interaktivní služby. I-mode už dnes nabízí v jednodušší podobě to, co by mělo být samozřejmostí u sítí UMTS. Dočkáme se i-modu i v Čechách? Není to úplně nereálné.

7.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika WAP a I-mode

Palmare.cz - týden od 31.12.2001 do 4.1.2002

Vzhledem k Vánocům a Silvestru jsme poslední shrnutí článků na Palmare.cz vynechali. Ani tento týden nebyl ještě tak zcela uspořádaný - vždyť obsahoval Silvestra, i volný den na Nový rok!

7.1.2002, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Telefonování pro lidi letos nezlevní...

... píše Mladá fronta DNES; polský gigant Elektrim půjde do konkursu; bývalý Korea Telecom, dnes již jen KT, odhaduje, že letos vydělá milionů dolarů; konec kabelového připojení od UPC přinesl žně olomouckým videopůjčovnám.

7.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Contactel má nové ředitele

Na začátku nového roku nastoupili na některé ředitelské pozice v Contactelu noví lidé.

8.1.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Alternativní operátoři opět kritizují překážky v liberalizaci

Alternativní operátoři kritizují přístup Českého Telecomu a vlády k liberalizaci trhu.

8.1.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Radiokomunikace vyplatí dividendu v únoru

České radiokomunikace začnou 11.února vyplácet mimořádnou dividendu.

8.1.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Je lepší Nokia 6310 nebo Siemens S45?

Který telefon je opravdu manažerský? Přerostlá Nokia 6310 nebo hůře ovladatelný Siemens S45? Posuďte s námi.

8.1.2002, Petr Pavlík, rubrika Testy a srovnání mobilních telefonů

Český Telecom zřejmě nestihne splnit státní zakázku

Předběžným opatřením soudu, které přinutilo Český Telecom dočasně zastavit instalaci internetových kiosků, je vážně ohrožen nejen pilotní projekt na jejich zavedení, ale zřejmě i plnění státní zakázky na zabezpečení komunikační infrastruktury v celkové hodnotě nejméně několika set milionů korun.

8.1.2002, Vaše redakce, rubrika Aktuality

Nokia má novou hru - skoky na lyžích

Komunikátor Nokia 9210 je sice určen především k práci, ale svými schopnostmi se zároveň výborně hodí k zábavě. Dvě přímo dodávané hry - barevný Had a kutálející se míč Bounce - však brzy omrzí a nezbývá než sáhnout po něčem novém. Nabízí se hra, která uchvátí svou výbornou grafikou a povedenou hratelností, vyráběná přímo pro Nokii 9210. Proč si s Nokií nezaskákat na lyžích?

8.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Software pro mobilní telefony

České radiokomunikace nechtějí platit daně

Společnost České radiokomunikace se již podařilo prodat. Firma ovšem vlastní podíl v RadioMobilu, který nyní pravděpodobně zamýšlí prodat. Stát však na zdanění tohoto prodeje vydělá podstatně méně, než mohl dosud očekávat.

8.1.2002, Přemysl Souček, rubrika Z domova

Ceny Eurotelu na leden

Přinášíme přehled cen telefonů u Eurotelu na leden tohoto roku.

8.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Eurotel rozšířil sněhové zpravodajství

Eurotel prostřednictvím portálu Juice nabízí svým zákazníkům přístup ke sněhovému zpravodajství nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí.

8.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

TELeKONOM: Infolinky Českého Telecomu nestačí...

... náporu lidí, kteří se chtějí dozvědět, jak nejlépe změnit nebo zrušit své tarify, které v únoru výrazně podraží; Telecom udělá ze současných 159 telefonních obvodů 14 a některé hovory tak o něco zlevní; na Telecom si brousí zuby angloameričtí finanční žraloci; česká pobočka UPC má nového šéfa ve Václavu Bartoňovi; ve Finsku se o Vánocích mobily prodávaly lépe než loni; Motorola propustí téměř polovinu svých zaměstnanců v Hongkongu.

8.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Alcatel OT311 – L'elegance française (recenze)

Nový low-endový Alcatel právě přichází na trh. Výrobce neporušil tradici a pro své zákazníky připravil jednoduchý telefon s atraktivním designem, který by měl uspět především svojí nízkou cenou. Na tu si ale budete muset chvíli počkat, protože první Alcately OT311 mají cenu nasazenou relativně hodně vysoko.

9.1.2002, Jan Matura, rubrika Alcatel

Co všechno umějí české předplacené karty?

Připravili jsme pro vás přehled služeb, které mohou využívat majitelé českých předplacených karet. V článku najdete také aktuální ceny za volání z předplacených karet. Zatímco v cenách hovorného nenajdete mnoho zásadních rozdílů, v nabídce služeb se předplacené karty stále ještě liší.

9.1.2002, Rostislav Kocman, rubrika Přehled hovorného a služeb

Co se děje s elektronikou při telefonování v letadle

O tom, že používání mobilu je za letu v letadle zakázáno, se všeobecně ví. Podívejme se na důvody, které vedly přepravce k zavedení tohoto opatření, a jak to vypadá i s používáním jiných elektronických přístrojů, které s sebou cestující mohou na palubu letadla přinést.

9.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy-ostatní

Zdražení nemusí být podle vzoru Český Telecom

Někteří telefonní operátoři v zahraničí se do zdražování neženou tak jako náš Telecom. Vyplývá to ze situace v Rakousku, Německu, Francii a Belgii.

9.1.2002, ČTK, rubrika Ze světa

TELeKONOM: Na české scéně je nové telekomunikační konsorcium...

... Česká asociace kabelových komunikací nahradila třetí slovo svého názvu symbolickým, byť nikoli zcela českým výrazem "kompetitivní"; České radiokomunikace začnou dividendu vyplácet 11. února; čínskému dominantnímu operátorovi China Telecom stoupl zisk nejméně za téměř čtvrtstoletí.

9.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Zájemci o privatizaci Telecomu nebudou zveřejněni

Fond národního majetku se k zájemcům o koupi Českého Telecomu vyjádří až dnes veřer. Jména zájemců nebudou zveřejněna.

10.1.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nokia 6340: zavolejte si odkudkoliv

Nokia představila nový mobilní telefon, který spolupracuje s většinou používaných standardů mobilních sítí. Dovoláte se s ní v systémech GSM, TDMA i AMPS.

10.1.2002, Petr Pavlík, rubrika Nokia

Kdo je dvojkou za Nokií?

Z průzkumu trhu, který si nechal udělat Alcatel, vyplývá, že nejvíce používáme Nokie. Ale není jich mezi námi tolik, jak by se možná mohlo zdát. Jejich podíl dokonce oproti loňsku poklesl. Zajímá vás, které mobilní telefony obyvatelé České republiky mají a které si chtějí pořídit?

10.1.2002, Vaše redakce, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Mobilní telefon používají téměř dvě třetiny Francouzů

Mobilní telefon mělo na konci minulého roku 61,6 procenta Francouzů.

10.1.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Nabídky na koupi Českého Telecomu podalo asi pět zájemců

Předběžné nabídky na koupi většinového podílu v Českém Telecomu do dnešní uzávěrky podala zhruba pětice zájemců z řad finančních i strategických investorů.

10.1.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Zdravotně postižení mají slevy na služby Telecomu

Zdravotně postižení mohou získat slevu na telekomunikační služby. V některých případech dokonce nemusí platit měsíční paušál za telefonní stanici, ale hradí jenom hovorné.

10.1.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Kdo loni prodal nejvíc mobilů?

Také letos se výrobci mobilních telefonů předhánějí v tom, kolik svých výrobků prodali za uplynulý rok. Někteří se cítí na první místa v žebříčku, jiní jen skromně přiznávají skutečná čísla. Proto jsme připravili podrobný přehled počtu telefonů, které loni opustily sklady tuzemských zastoupení jednotlivých výrobců.

10.1.2002, Přemysl Souček, rubrika Mobilní telefony

TELeKONOM: Český Telecom musel zavést nové infolinky...

... aby zvládl nápor nespokojených lidí, kteří chtějí buď svou linku zrušit, nebo změnit tarif; španělská Telefónica bude nabízet Hotmail; francouzské Alcately se v České republice loni prodávaly o 14 procent hůře než v roce 2000; polská BRE Bank chce zachránit Elektrim před krachem; rakouská Bank Austria Creditanstalt Group hrála roli při prodeji Českých radiokomunikací.

10.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Český servis Siemens se změnil

Pokud máte telefon značky Siemens, mohou se změny ve fungování servisu této značky dotknout právě vás. Pokud se totiž rozhodnete pro osobní návštěvu, čeká vás lepší prostředí a v blízké budoucnosti také snížení manipulačního poplatku. Jak to tedy teď vypadá v pražském servisu firmy Siemens.

10.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Siemens

Pátek

Personální změny v Alitaelu

Poslední den v roce 2001 přinesl některé změny v představenstvu alternativního operátora Aliatel.

11.1.2002, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nejúspěšnější světoví výrobci mobilů v roce 2001

Rozdělení světového trhu s mobilními telefony je úplně jiné, než v České republice.

11.1.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Na trh přijdou luxusní Nokie

Lídr světového trhu s GSM, finská společnost Nokia, založila divizi luxusních mobilních telefonů.

11.1.2002, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Samsung SGH-N400 – krása s elektromotorkem (recenze)

Ačkoliv je Samsung SGH-N400 představován především jako telefon vytříbeného vkusu a nepřehlédnutelného designu, včetně samovysouvací antény, nelze jeho zaměření tak snadno shrnout. Výborný displej se čtyřmi stupni šedi a přehledné funkce, menu i ovládání z něj dělají mobil vhodný snad ke všem činnostem, kromě přenosu dat a psaní SMS.

11.1.2002, Luděk Zadražil, rubrika Samsung

Giya – véčka konečně přišla o anténu!

Integrovanou anténu má dnes již kdejaký telefon. Zatím ale tato především designová vymoženost chyběla rozvíracím telefonům neboli véčkům. Od nového roku ale padlo i toto tabu. Zásluhu na tom má tchajwanská společnost Giya. Její véčka stojí rozhodně za pozornost.

11.1.2002, Jan Matura, rubrika Ostatní

Český Telecom má osm nápadníků

Celkem osm společností podalo nabídku na koupi většinového podílu v Českém Telecomu. Potvrdí-li se předpoklady, bude nejžhavějším zájemcem z oboru France Télécom.

11.1.2002, ČTK , Vaše redakce, rubrika Operátoři

Když se stavějí mobilní sítě na ostrovech…

Zatím jsme vám často představovali, jak taková GSM síť funguje nebo jak vypadají její jednotlivé části u nás. Ale mobilní sítě nejsou všechny stejné. Nyní vám nabízíme článek o tom, jak vypadají mobilní sítě na ostrovech v tropickém pásu - na Seychellských ostrovech.

11.1.2002, Patrick Zandl, rubrika Vše okolo BTS

Máte nízký kredit? Dobijte si ho co nejjednodušeji!

Existuje mnoho způsobů, jak dobít vaši předplacenou kartu, přičemž leckdy nemusíte shánět potřebný kupón ani bankomat. Stačí zvolit alternativní metody placení.

11.1.2002, Petr Pavlík, rubrika Pre-Paid

TELeKONOM: Mocný akcionář zachraňuje polský Elektrim...

... španělská Telefónica již má přes 30 milionů klientů; ruští operátoři zdražují hovorné pouze postupně - ve shodě s inflací; britský výrobce Marconi prodává svou datovou divizi do Spojených států.

11.1.2002, Daniel Deyl, rubrika Ze světa