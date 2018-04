Týden 7. - 11. května na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 7. do 11. května.

Pondělí

Slovákům prodej Telekomunikací pomohl. Pomůže i nám?

Prodej Slovenských radiokomunikací byl podle Evropské banky pro obnovu a rozvoj velmi úspěšný.

7.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

GTS připojuje téměř čtvrtinu serverů v ČR

Téměř 24 % serverů v ČR je připojeno prostřednictvím společnosti GTS.

7.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Reklama formou superstitials na Mobil.cz

Obchodní oddělení společnosti Mobil Media spustilo na serveru Mobil.cz unikátní reklamní kampaň formou tzv. superstitials.

7.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nové véčko od Nokie!

V nejbližších dnech se na trhu objeví nový mobilní telefon Nokia. Model J-NM01 je revoluční z mnoha hledisek. Jako první model Nokie je rozkládací, má zabudovanou kameru a velký barevný displej. Nové véčko od Nokie by mělo být vstupenkou firmy do sítí třetí generace.

7.5.2001, Jan Matura, rubrika Nokia

Každý zákazník Paegasu už může zjistit svou polohu

Od minulého pátku mohou klienti Paegasu zjišťovat polohu svého mobilu. Umožňuje to služba Paegas Locator, která je dostupná pro všechny zákazníky s tarifním programem, a to za velmi zajímavé ceny.

7.5.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby Paegasu

Haló, Mexiko, jak mě slyšíte?

Zajímá vás, jak v praxi fungují mobilní sítě založené na jiném principu než nám dobře známý GSM? Chystáte se do Mexika? Pokud ano, přečtěte si tento článek, jehož úkolem je přiblížit vám odlišnosti a specifika zdejších mobilních sítí, přičemž vám zkusíme poradit s výběrem telefonu a operátora.

7.5.2001, Petra Matušínová, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Rádio k většině Alcatelů? To přece není problém.

Někdy už má člověk mobilního telefonu zkrátka dost. Trocha odpočinku a hudby je přesně to, co potřebuje, ale nesmí propást důležitý hovor. Máte-li Alcatel, řešení je prosté – headset se zabudovaným rádiem. Je lehký, jednoduchý a obstará telefonování i hudbu.

7.5.2001, Luděk Zadražil, rubrika Příslušenství k mobilům

Palmare.cz - týden devátý...

Co nového přinesl uplynulý týden ve světě PDA a na serveru Palmare?

7.5.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Úterý

Státní svátek, Mobil.cz nevychází.

Středa

Policejní vysílačky opět ve vládě

Vláda projedná vyšší náklady na Integrovaný záchranný systém.

9.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Siemens skrývá skutečnost

Nenechte se oklamat. Propagační materiály německého koncernu slibují vlastnosti modulů TC35, které produkty tohoto označení zatím nemají. A pokud používáte modul M20, dejte si pozor na nové SIM karty Eurotelu.

9.5.2001, Petr Pavlík, rubrika GSM moduly

Víte, jaké mobily si ještě do léta můžete koupit?

Plánujete koupi nového telefonu? Nemůžete si z aktuální nabídky vybrat? Zkuste vyčkat pár týdnů, na trh míří několik nových modelů mobilních telefonů. Novinky rozšíří nabídku ve všech kategoriích, od low endů až po luxusní modely. Pro některé speciality si ovšem budete muset udělat výlet do Asie.

9.5.2001, Jan Matura, rubrika Mobilní telefony

Přečíslování telefonů nemusí bolet

Předčíslí nejen pro mobilní telefony docházejí a Evropa navíc unifikuje předvolby. Tyto dvě skutečnosti přinesly nutnost přečíslování v Evropské unii i zemích, které chtějí být jejími členy. Zatímco v České republice snad proběhne klidně v rozmezí příštích deseti let, v Británii se změnily čtyři miliony mobilních telefonních čísel ze dne na den. Zajímavé ponaučení pro nás.

9.5.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

Česká spořitelna testuje GSM bankovnictví

Banka s největším počtem drobných klientů v České republice, Česká spořitelna, právě v tuto chvíli spouští GSM bankovnictví. Zatím jde pouze o testovací provoz. Všem zákazníkům nabídne GSM bankovnictví již v průběhu května.

9.5.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby Paegasu

Čtvrtek

Kdo chce testovat UMTS, může se přihlásit

Společnost DoCoMo začala přijímat žádosti o zkušební využití služeb 3G.

10.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

NMT Eurotelu používá okolo 60.000 lidí

Analogovou síť Eurotelu NMT stále používá okolo 60.000 lidí.

10.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

ČRa mohou uzavírat propojovací dohody

České radiokomunikace se staly další společností, které Český telekomunikační úřad (ČTÚ) podle nového telekomunikačního zákona udělil telekomunikační licenci ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě.

10.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Kolik lidí má opravdu v ČR mobil?

Několikrát ročně nám operátoři sítí GSM oznamují, kolik mají zákazníků. Zatím se vždy jedná o číslo podstatně vyšší, než bylo to předešlé. S velkým zaujetím samozřejmě operátoři ohlašují dosažení „kulatých“ hranic – sto tisíc, půl milionu, milion. Jsou však tato čísla pravdivá? Je majitelů mobilů v ČR opravdu téměř pět milionů a čtyři sta tisíc?

10.5.2001, Přemysl Souček, rubrika Publicistika

Kdy budeme volat z pevných linek levněji?

Ceny za volání z pevných linek budou moci poklesnout - v okamžiku, kdy vydá Ministerstvo dopravy a spojů vyhlášku týkající se univerzální služby. Jenže na této vyhlášce se pracuje už více než půl roku a zatím není vidět žádný výsledek.

10.5.2001, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

Motorola zúží nabídku svých telefonů

Motorola došla k závěru, že vyrábět mnoho typů mobilů je nevýhodné. Méně telefonů totiž znamená menší výrobní náklady. Proto se nové řady této značky omezí na několik základních typů, které se od sebe nebudou lišit tak výrazně, jak tomu bylo dosud.

10.5.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Trium Mars - stojí za shánění (Recenze)

Hledáte malý a šikovný telefon za rozumnou cenu? Vyžadujete vibrační vyzvánění a vnitřní telefonní seznam? Oboje a ještě mnohem víc vám nabídne model Mars, z nabídky společnosti Trium. Konkurence má v rajónu škodnou, která na svou stranu láká mnoho spokojených zákazníků. Recenze na Trium Mars vás přesvědčí, že s touto značkou je potřeba počítat.

10.5.2001, Jan Matura, rubrika Ostatní

Pátek

Společnost PPI-ETC se stává autorizovaným servisním střediskem Motorola

Společnost Motorola ČR oznamuje, že novým autorizovaným servisním střediskem Motorola (Motorola authorized service center) pro Českou republiku se stává společnost PPI-ETC, s.r.o.. Ta bude poskytovat kompletní servisní služby pro všechny modely telefonů značky Motorola. Doposud byla jediným autorizovaným servisním střediskem Motorola společnost EBM.

11.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Bezdrátový internet v Liberci, Plzni a Budějovicích od Tele2

Tele2 nabízí bezdrátový internet v Liberci, Plzni a Budějovicích.

11.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Telecom vypíše tendr na ADSL

Telecom vypíše tendr na vysokorychlostní přenosy dat přes telefon pomocí technologie ADSL.

11.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Mobil má půl miliardy lidí

Asociace GSM:Na světě je přes půl miliardy mobilních telefonů GSM.

11.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Zájemci o FWA se musí přihlásit do 12.června

Do 12.června se musí zájemci o licenci FWA v pásmu 3,5 GHz přihlásit na Českém telekomunikačním úřadu.

11.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Zrušená tajná zbraň Ericsson T35 nebo podvrh?

Ericsson údajně přestal pracovat na vývoji modelu nazvaného T35. Ten měl být jeho silnou zbraní v low-end kategorii a vypadal opravdu slibně. Co je na tom pravdy? Funguje Ersiccson T35 opravdu i jako vysílačka? Je to opravdu takové dělo? A existuje vůbec?

11.5.2001, Patrick Zandl, rubrika Ericsson

Chcete ušetřit za hovorné? Poslouchejte reklamy!

Trápí vás vysoké ceny hovorného? Rádi telefonujete, ale chtěli by jste ušetřit? Řešením je v průběhu hovoru vyslechnout reklamní vsuvku. Zdá se vám to nereálné? Kdepak, u našich severních sousedů boudou mít tuto možnost již začátkem léta. Operátor ERA GSM připravuje službu Strefa 076.

11.5.2001, Jan Matura, rubrika Služby operátorů

Samsung SPH-I300 – když barvy hrají (preview)

Když se mluví o korejském výrobci mobilních telefonů Samsung, mnozí si povzdechnou, protože tyto přístroje se zatím do Evropy dostávaly málo. Nový telefon od Samsungu by se měl do Evropy dostat již brzo, a měl by mít i GPRS.

11.5.2001, Luděk Zadražil, rubrika Samsung

Wavecom útočí těžkým kalibrem

Nejnovější GSM modem řady Wismo nabízí vlastnosti, o nichž se konkurenci může jenom zdát. Dualita, podpora SIM Toolkitu, rychlý datový přenos či prostor pro vaše vlastní aplikace jsou spolu s příznivou cenou účinnými zbraněmi v boji o přední místo na trhu GSM modulů.

11.5.2001, Petr Pavlík, rubrika GSM moduly