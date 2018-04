Týden 6. - 10. srpna na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 6. do 10. srpna.

Pondělí

Kolik dají operátoři za UMTS? Zítra bude jasněji.

Zítra operátoři GSM předloží Českému telekomunikačnímu úřadu své nabídky na to, za kolik koupí licence na provoz sítí 3G.

6.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Český Mobil a Telecom se dohodly na cenách propojení

Ceny za propojení sítí Telecomu a Českého Mobilu jsou dohodnuty. Co můžeme čekat?

6.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Nabídnou předplacené karty ještě letos GPRS?

Majitelé předplacených karet se oprávněně ptají, zda budou moci i oni využívat rychlé přenosy dat GPRS, nebo zda si kvůli této technologii budou muset pořídit tarifní program. Jakou pro ně mají operátoři odpověď.

6.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby operátorů

Je hlavním posláním reklamy lhát?

Příliš často si nám stěžujete na to, že výrobci mobilů, operátoři či prodejci ve svých reklamách lžou. Jak je to s reklamou - je jejím hlavním posláním vás obelhat? A jak byste reklamu dělali vy? Zklamala vás nebo klamala reklama?

6.8.2001, Patrick Zandl, rubrika Okénko

Mobily LG táhnou do Ruska, aby dobyly celou Evropu

Společnost LG, jihokorejský výrobce mobilních telefonů, začala svou ofenzívu do Evropy netradičně v Rusku. Jen co jejím telefonům podlehne Petrohrad a Moskva, plánuje LG útok dále na západ. Jaké mobily mají být tak dobré?

6.8.2001, Jan Matura, rubrika Ostatní

Jak dostat obrázek na pozadí telefonu Ericsson R520/T39

Máte telefon Ericsson T39 nebo R520 a nevíte, jak dostat svůj vlastní obrázek na displej jako pozadí? Poradíme, pomůžeme!

6.8.2001, Patrick Zandl, rubrika Srovnání telefonů

Palmare.cz - týden od 30.7. do 3.8.

Spousta nových zajímavých programů, vyčlenění PalmOS z firmy Palm Inc - i o tom byl další týden ve světě PDA a Palmare.cz!

6.8.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Soutěž o Ericsson R310s: Zažil jsem s mobilem... S ESEMESKOU NA POŠTU

Předkládáme vám druhý čtenářský příběh na téma "zažil jsem s mobilem". Článek bude opět přístupný celý týden a v pondělí jej vystřídá zážitek dalšího čtenáře. Autor, který získá od čtenářů nejlepší známku, vyhraje mobilní telefon Ericsson R310s.

6.8.2001, Vaše redakce, rubrika Publicistika

Spor Paegasu s Telecomem rozhodne ČTÚ

Český telekomunikační úřad posoudí spor o propojovací poplatky, který probíhá mezi RadioMobilem a Českým Telecomem. Pokud se přikloní k Telecomu, nastane nová éra v tvorbě cen.

6.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Zájem France Télécomu o české koruny se zvýšil

France Télécom zvýšil objem eurobondů na 750 milionů korun. Původně ohlásil emisi za půl miliardy.

6.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

TELeKONOM: Barikády proti mobilům mohou stát operátory miliony

Dozvěděli jste se, že mobilní operátor staví vedle školy vašeho dítěte svoji základnovou stanici? Jste znepokojeni možným zdravotním rizikem? Pokud vás někdy napadlo bránit stavbě BTS z důvodů potenciálního ohrožení na zdraví, může vás zajímat, že v Británii se v takovém případě veřejnost s operátory nijak nemazlí.

6.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Stádník: O případné změně ceny UMTS musí rozhodnout vláda

Řídící výbor tendru na licence UMTS by měl dnešní nabídky Eurotelu aRadioMobilu vyhodnotit tak, aby se výsledky soutěže mohla vláda zabývat na svém prvním zasedání po prázdninách 22. srpna. Dnes se ještě nic konkrétního nerozhodlo.

7.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

RadioMobil a Eurotel se účastní prvního kola udělování licencí na UMTS

Narozdíl od Českého Mobilu se dva starší operátoři rozhodli předat ČTÚ své nabídky pro první kolo výběrového řízení na prodej licencí pro provoz UMTS.

7.8.2001, ČTK, rubrika Zprávy - operátoři

Český Mobil se prvního kola udělení licencí UMTS nezúčastní

Český Mobil se neúčastní prvního kola výběrového řízení na udělení licencí UMTS v České republice.

7.8.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Co dělá Nokia 7110 špatně?

Přinášíme vám buglist - seznam chyb, jichž se dopouští telefon Nokia 7110. Pokud při návštěvě servisu vyjmenujete chyby firmwaru, o nichž víte (je-li telefon stále v záruce), máte nárok na bezplatné přehrání firmwaru. Po vypršení záruční lhůty za tutéž službu budete muset zaplatit. Změny firmwaru dnes již provádějí i některé neautorizované servisy.

7.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Nokia 7110

Změnit identitu kradeného mobilu není žádný problém

S profesionálním testerem jsme zkoušeli mobilní telefony se změněným IMEI, abychom zjistili, jak je to doopravdy s falšováním identifikačních údajů. Který přístroj lze nejsnáze upravit?

7.8.2001, Petr Pavlík, rubrika Měření a testování mobilních telefonů

Operátor na infolince - někde mezi neurochirurgem a kosmonautem

Sedmdesát tisíc dotazů denně zaplaví infolinky tří českých mobilních operátorů. Něco přes dvě tisícovky jejich pracovníků odvádí často pod tlakem náročnou práci, za kterou bere podprůměrný plat; přesto právě infolinky považují Eurotel, RadioMobil i Český Mobil shodně za své silné místo.

7.8.2001, Rostislav Kocman, Daniel Deyl, rubrika Služby Paegasu

Ericsson A2618s s novým firmwarem je vážně rychlý

Když přijdete do servisu a řeknete, že chcete nahrát nový firmware do Ericssonu A2618s, většinou se dozvíte, že žádný nový neexistuje. Ovšem poradíte-li jim, kde ho mají hledat, třeba vám jej nakonec nahrají.

7.8.2001, František Churý, rubrika Software pro mobilní telefony

RoamingServis: V Atlantě a na Slovensku - nejlépe volat přes internet

Když se vydáte do Spojených států a zakotvíte v Atlantě, počítejte s tím, že se budete muset spolehnout na služby jediného operátora. Jeho pokrytí a služby jsou dobré, ovšem pozor – volat odtud do ČR je obtížné. Naproti tomu na Slovensku se dovoláte bez problémů a hlavně, když použijete internetové volání, výrazně ušetříte.

7.8.2001, Vaše redakce, rubrika Roamingové zkušenosti

Slováci vědí o sítích třetí generace jen velmi málo

Tři čtvrtiny Slováků podle svých slov vědí o sítích UMTS velmi málo. Pouze 14 procent občanů našeho východního souseda si myslí, že je v oblasti UMTS dobře informovaná.

7.8.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

TELeKONOM: Oskar se dohodl s Českým Telecomem o poplatcích...

... za propojení obou sítí; americká firma General Dynamics koupí od Motoroly integrované informační systémy; švédský Tele2, který u nás nabízí bezdrátový internet, prohospodařil půldruhé miliardy Kč; britský COLT Telecom naopak vydělal, ale budoucnost odhaduje pesimisticky.

7.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Volat městskou policii z mobilu, to je problém!

Potřebujete zavolat pro pomoc mobilním telefonem? Pak nevolejte městskou policii. Její celostátně platné číslo 156 totiž není dostatečně provázáno s Českým Telecomem. Pokud se z mobilu vůbec městské policii dovoláte, může váš hovor skončit na služebně, která vám pomoc poskytnout nemůže.

8.8.2001, Přemysl Souček, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Víte, kolik váš mobil žere?

Jaký je skutečný odběr proudu mobilních telefonů, o kolik se snížily nároky na baterii oproti starším přístrojům a jak zatěžuje psaní SMS? Našli jsme odpovědi na všechny tyto otázky a nejen to.

8.8.2001, Petr Pavlík, rubrika Měření a testování mobilních telefonů

NEC DB 4300 - Další do GPRS party (preview)

Japonskou značku a anglický rodný list dostal do vínku mobilní telefon NEC DB 4300. V našich končinách především v oblasti mobilních telefonů nepříliš známá značka má na západ od našich hranic již mnoho spokojených zákazníků. Novinka s podporou GPRS by mohla zaujmout mnoho dalších potenciálních zákazníků.

8.8.2001, Jan Matura, rubrika Ostatní

Jak se měří EKG pomocí mobilu? Vše vyřeší telemedicína.

Mobilní telefon, to nejsou jen hovory. V některých případech může být rovnítko mezi mobilem a zdravotní pomůckou. Právě takovou zdravotní pomůckou je speciální přístroj Herz-handy, který dokáže změřit EKG, poslat jeho výsledek doktorovi a případně navést záchranku přímo k pacientovi.

8.8.2001, Michael Rada, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

TELeKONOM: Mobilní operátoři rozehráli miliardový poker...

...s vládou o licence na provoz sítí třetí generace. Společnosti Eurotel a RadioMobil podaly své nabídky Českému telekomunikačnímu úřadu, dále však jednají o podmínkách koupě licencí. Nejslabší operátor, Český Mobil, zvolil vyčkávací strategii a chce se o licenci ucházet v aukci. Ve stínu boje o licence na provoz UMTS oznámil Český Telecom, že bude část svých výdajů na koupi Eurotelu financovat pomocí emise dluhopisů. Úmysl odejít z Českého Telekomu ohlásil jeho dosavadní výkonný viceprezident Urs Kamber, který míří za lepším do Švýcarska.

8.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Čtvrtek

Vlastník Českého Mobilu uvažuje o koupi třetí licence GSM na Slovensku

Kanadská společnost TIW uvažuje o vstupu na slovenský trh. Bude existovat Slovenský Mobil?

9.8.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Aliatel zvýšil pololetní tržby o 118 procent na 529 milionů korun

Jak Aliatel hospodařil v první polovině roku 2001? Zvýšil tržby o 118 procent.

9.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel a RadioMobil chtějí UMTS splácet dvacet let

Dva čeští operátoři GSM, kteří se přihlásili do prvního kola výběrového řízení na licence UMTS, si kladou podmínky - splácení ceny 6,7 miliardy po dobu dvaceti let, spuštění až v roce 2004 a žádnou další vydanou licenci.

9.8.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Otestovali jsme pokrytí od Prahy až na jih Moravy

Omrzely vás nekonečné řeči operátorů o jejich úžasném pokrytí? S profesionálním testerem jsme vyrazili do terénu a zjistili, jak se věci skutečně mají. Dnes začínáme cestou Praha-Brno nejen po dálnici D1. Jak si stojí Oskar na Moravě?

9.8.2001, Petr Pavlík, rubrika Operátoři

Mobil.cz: Za články lze nyní autorovi i připlatit pomocí Q

Líbil se vám nějaký článek na Mobil.cz? Chtěli byste redaktora speciálně odměnit, dokázat mu, že článek byl k něčemu? Nyní mu můžete zaplatit "kvéčky". Dobrovolně, nikoliv povinně.

9.8.2001, Patrick Zandl, rubrika Okénko

Philips Fisio 312 nebude, co tedy bude?

V minulých dnech řada evropských serverů o mobilních telefonech představila nový telefon Philips. Jednalo se o model Fisio 312, který by měl podporovat i GPRS. Všechno je ale jinak! Philips 312 se vyrábět nebude, místo něj se na podzim začne prodávat Philips Fisio 318.

9.8.2001, Jan Matura, rubrika Philips

Handsfree s vestavěným rádiem - šikovná náhrada walkmana

Neradi s sebou nosíte těžkého walkmana, ale bez muziky vydržíte jen těžko? Právě vám může být určena handsfree sada s vestavěným radiopřijímačem HPR-11, která inteligentně spolupracuje s mobilním telefonem Ericsson R320s.

9.8.2001, Ivan Krajča, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Konečně opravdu pohodlné psaní na mobilu

Ať píšete na mobilu jakýmkoliv způsobem, rychlé a pohodlné to většinou není. Pokud chcete dosahovat při psaní rychlosti průměrné sekretářky, pomůže vám klávesnice, která nejen že obsahuje všechna písmena a číslice, ale má i další funkční tlačítka, která znáte z počítačové klávesnice. A protože je shodná i velikostně, psaní na ní je opravdu bezproblémové.

9.8.2001, Luděk Zadražil, rubrika Příslušenství k mobilům

TELeKONOM: Nabízejí vám levně HBO? Nevěřte tomu!

... varují společnosti UPC a TESmedia, jejichž jménem v Praze podvodníci okrádají důvěřivé zákazníky; společnost Merrill Lynch snížila rating předním evropským telekomunikačním firmám v čele s Deutsche Telekom a France Télécom; Orange již nebude kupovat telefony od Siemensu ani Ericssonu; americké společnosti Cisco System poklesl zisk o 99 procent; Skotové v obavě o své zdraví strhávají stožáry mobilních operátorů.

9.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Ericsson T39 – budoucnost pro ty, kterým se zdá R520 veliký (recenze)

Ericsson předběhl všechny - jen on v současné době nabízí dva mobily podporující všechny moderní funkce jako GPRS, HSCSD, SyncML nebo Bluetooth... Pokud přemýšlíte o koupi mobilu, přemýšlejte o tom nad touto recenzí. Nové telefony Ericssonu se opravdu vyplatí.

10.8.2001, Patrick Zandl, rubrika Ericsson

Reklama v SMS zprávách už má svá pravidla – ušetříme za hovorné?

Reklama je dnes téměř všude. Dnes již bere útokem i SMS zprávy a WAP. Aby nemohl kdokoliv posílat cokoliv, ustanovilo sdružení WAA pravidla pro rozesílání reklamních textů a obrázků pomocí SMS zpráv a WAPu. Máme se reklamy bát, nebo nám spíš pomůže něco ušetřit?

10.8.2001, Jan Matura, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

TELeKONOM: RadioMobil možná porušuje zákon...

... tvrdí Úřad pro ochranu osobních dat, protože provozovatel sítě Paegas vyžaduje po klientech rodné číslo; Slováci chtějí získat třetího operátora; Eurotel a RadioMobil chtějí licence na provoz sítí UMTS splácet 20 let; investice do telekomunikací nadále klesají.

10.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Bůh s mobilem? Bůh versus mobil?

Když se v souvislosti s mobilními telekomunikacemi objeví výraz „deset přikázání", obvykle se za ním skrývají prazákladní pravidla, jak s telefonem zacházet, abychom se nemuseli boží pomoci skutečně dovolávat. Ta pak na sebe berou lehce frivolní formu – nevymácháš, neztratíš, pořádně dobiješ atd. Jak se ale doopravdy snáší globální mobilní horečka s principy křesťanské víry? Je mobil skutečně ďáblův vynález?

10.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Konkurence Českého telecomu v ohrožení?

Nejnovější studie společnosti IDC upozorňuje na výrazný pokles růstu obratu telekomunikačních služeb, což může poškodit alternativní operátory. Vrátí se opět monopol Českého Telecomu ještě dřív, než proběhla úplná liberalizace trhu?

10.8.2001, Petr Pavlík, rubrika Fixní spojení

RoamingServis: V Polsku klidně WAPovat, na Srí Lance raději ani nevolat

V Polsku se volá s mobilním telefonem poměrně pohodlně, zato na Srí Lance je lepší se spolehnout jen na SMS zprávy. Nebo se vám chce platit stovky korun za minutu spojení z a do České republiky?

10.8.2001, Vaše redakce, rubrika Roamingové zkušenosti