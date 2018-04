Týden 5.11. - 9.11. října na Mobil.cz

Pondělí

ČTÚ určí cenu volání z pevné linky na mobil nejdříve za týden

Cenové rozhodnutí o propojovacích poplatích za spojení hovorů z pevné do mobilní sítě ČTÚ zatím nevydá.

5.11.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Listopadové ceny mobilních telefonů u Oskara

Ode dneška platí nové ceny některých telefonů v nabídce Oskara.

5.11.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

KPN prodává podíl v Eircomu, potřebuje totiž snížit dluh

Nizozemská společnost KPN prodává svůj jedenadvacetiprocentní podíl v irském Eircomu.

5.11.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Sony CMD-Z7 první dojmy a exkluzivní fotografie (preview)

Nový Sony CMD-Z7 je labutí písní mobilních telefonů pod samostatnou značkou Sony. Top model vychází ze stále populárního telefonu CMD-Z5. Oproti němu prošel úspěšnou kosmetickou kúrou, která jej připravila o anténu a naopak mu přidala na eleganci. Sony Z7 má styl a slušnou nabídku funkcí.

5.11.2001, Jan Matura, rubrika Sony

Jak si vybírat telefon pro GPRS

Možná vás už technologie rychlých datových přenosů GPRS přesvědčila natolik, že jste se rozhodli pořídit si telefon, který GPRS podporuje. Nabídka vhodných mobilů ještě sice není natolik široká, ale přesto je možné se v ní ztratit. Podle čeho si vybírat telefon pro GPRS?

5.11.2001, Rostislav Kocman, rubrika GPRS technologie

Které předplacené sady se vyplatí

Uvažujete o koupi předplacené sady, ať už pro sebe nebo pro někoho jiného jako dárek k Vánocům? To jistě nechcete zaplatit víc, než je nutné. Když už se tedy rozhodnete pro některý telefon, nebo některého operátora, uvažujte, co se vyplatí. My vám poradíme, po čem je dobré sáhnout a čemu je lepší se vyhnout.

5.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Služby operátorů

Český Telecom nedůvěřuje české policii

Největší český telekomunikační operátor nedůvěřuje diskrétnosti Policie ČR a proto ji nechce předat své databáze. Ty by měly policistům umožnit identifikaci volajících na linku 158. Na Český Telecom přitom nepůsobí bezpečnostní záruky, které policie nabízí, ani skutečnost, že podobné databáze lze oficiálně koupit ze méně než 200 korun. Situace se ovšem netýká jen policie, ale také hasičů a záchranné služby.

5.11.2001, Přemysl Souček, rubrika Legislativa

Palmare.cz - týden od 29.10. do 2.11.

Nové zajímavé modely Yopy a Pogo, týden s HandErou, nové fotografie Treo 180 - i o tom byl další týden ve světě PDA a na Palmare.cz!

5.11.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Začal další boj o ceny propojení

Začalo další kolo bojů o cenu za propojení pevných a mobilních sítí. Tentokrát na jedné straně barikády stojí Eurotel a RadioMobil, na druhé straně ČTÚ. Ten má tichou podporu Českého Telecomu a Oskara.

5.11.2001, Jan Cizner, rubrika Legislativa

TELeKONOM: Pardubice sebraly Britům výrobu Panasoniku...

... Motorola začne v Německu testovat UMTS; britští a američtí investoři soupeří o Telekom Austria; NTT DoCoMo vykáže mimořádnou účetní ztrátu 2,5 miliardy dolarů kvůli předražené investici do nizozemského operátora KPN Mobile.

5.11.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Eurotel: nové služby pro malé a střední firmy

Procentuální slevy na volání v rámci firmy dostanete, i když nemáte vlastní virtuální privátní síť.

6.11.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Sloane se činí i v Německu

Dceřinná společnost české firmy Sloane Park získala dílčí telekomunikační licenci v SRN.

6.11.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Většinu bank už můžete ovládat z mobilu

PŘÍLOHA: GSM bankovnictví už mohou používat zákazníci dvou českých operátorů. Přitom si mohou vybrat z široké nabídky bank. Co všechno můžete v bance přes mobil ovládat? A vyplatí se vůbec GSM bankovnictví?

6.11.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby operátorů

Odtajněno: Věčné Go karty fungovaly!

Na začátku existence Go karet je bylo možné používat jako věčné, protože z nich neubýval kredit. Před tím, než Eurotel zavedl evidenci účtování ještě mimo SIM kartu, existovaly dva základní způsoby, jak oklamat systém Go. První možností bylo zmanipulování obsahu seznamu pevných voleb FDN, druhou "zahazování" tarifních impulsů AoC.

6.11.2001, Tomáš Volyňský, rubrika Mobilní technologie

Jak rychle jdou data přes satelit

Stále více se hovoří o datových přenosech na mobilních telefonech, ale o jejich bratrech, satelitních telefonech, se moc nemluví. Přitom datové služby nejsou výsadou celulárních sítí. Satelitní systém Inmarsat dokonce umí přenášet data znatelně rychleji než většina mobilních sítí.

6.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Satelitní sítě

TELeKONOM: Czech On Line a Český Telecom se dohodly...

...na výši poplatků za vzájemné propojení; latinskoamerická divize amerického telekomunikačního obra AT&T prodělala více, než se předpokládalo; slovenský Alcatel dá do pořádku telefony tamních železnic; nizozemský operátor KPN odepíše ze svých dluhů 632 milionů za prodej irského operátora Eircom; ruská firma Rostelekom za první tři čtvrtiny letošního roku (podle ruských účetních norem) zdvojnásobila svůj zisk.

6.11.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Eurotel odstartoval Cell Broadcast

Cell Broadcast, místní zprávy sítě mobilních telefonů, u nás zatím byly neznámou službou. Nyní je však Eurotel konečně spustil. Fungují i u vás?

6.11.2001, Přemysl Souček, rubrika Mobilní komunikace

Středa

Několik technických údajů o síti Eurotel GSM

Podařilo se nám zjistit několik technických údajů o síti Eurotel GSM. Údaje se týkají konfiguraci sítě, pokrytí a chybovosti hovorů.

7.11.2001, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - operátoři

Japonskému DoCoMu klesl zisk na polovinu

Ani úspěšný japonský operátor se nevyhne problémům, které dnes stíhají obor telekomunikací.

7.11.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Motorola T191 – Low-endová bomba (preview)

Motorola T191 je zřejmě poslední letošní novinkou Motoroly. Na rozdíl od již představených TOP přístrojů V60, V66, T280, nebo low-endu s GPRS T192, nic převratného na první pohled nenabízí. Zdání ale klame, T191 je asi nejzdařilejším mobilem tohoto výrobce. Chcete levný telefon plný funkcí? Počkejte si na Motorolu T191!

7.11.2001, Jan Matura, rubrika Motorola

Prokletí jménem Click?

Je tomu právě rok od chvíle, kdy byl zprovozněn Paegas Click. Celou tu dobu s sebou tento portál vláčí prokletí smutného nepovedeného začátku. Čtyři měsíce potíží a chyb se pochopitelně odrazily i na důvěře lidí. Mají nové služby, začleňované do rodiny Clicku, šanci uspět? Změní názor zklamaných uživatelů?

7.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Textové zprávy, ICQ a ještě něco navíc - Motorola Messenger

Motorola Messenger zjistí dosažitelnost uživatele, umožní instant messaging a samozřejmě dokáže posílat multimediální textovky. Také vám dokáže zjistit, jak někoho nejlépe kontaktovat, když vám nebere telefon.

7.11.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní technologie

Přizpůsobte si Siemens SL45i

Nový vývojový kit Early bird vám umožní naprogramovat vlastní aplikace pro mobilní telefony Siemens, pracující s jazykem k-Java.

7.11.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní telefony

TELeKONOM: Majitel Oskara musí na slovenskou UMTS čekat...

... španělský mobilní operátor Telefónica Móviles vydělal více, než sám čekal; australská Telstra se dohodou o spolupráci s čínským operátorem China Unicom přiblížila lukrativní investici na největším telekomunikačním trhu světa; akcionáři výrobce optických vláken Global Crossing zamítli plánovanou fúzi s úspěšnou asijskou pobočkou.

7.11.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Český distributor mobilů se spojuje s evropským kolosem

Český distributor GSM Partner prodal francouzské distribuční společnosti Avenir Telecom 90 procent svých akcií.

8.11.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Ericsson T68 – velký test

Chcete vědět, jaký opravdu je Ericsson T68? Chcete znát naše zkušenosti ze tří týdnů testování, shrnuté ve velmi podrobné recenzi? Nejobsáhlejší a nejdetailnější informace jsou tu pro vás!

8.11.2001, Patrick Zandl, rubrika Ericsson

Navštívili jsme dohledové centrum Eurotelu

Podívali jsme se na místo, odkud Eurotel dohlíží na celou síť. Na monitorech obsluha vidí každý problém nebo nestandardní událost, která se v síti objeví. Pokud se na některém monitoru objeví červený signál, okamžitě vyjíždějí technici, kteří musí co nejrychleji problém odstranit.

8.11.2001, Rostislav Kocman, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Zjistěte si množství záření svého telefonu přímo u výrobce

Ještě donedávna bylo velmi těžké zjistit hodnoty vyzařování pro jednotlivé mobilní telefony. S postupem času se však tento stav bude zlepšovat a první vlaštovky můžeme vidět již dnes. Většina výrobců totiž hodnoty SAR u svých telefonů konečně uvádí, můžete jej dokonce najít na internetu. Víte kde?

8.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zdraví a mobily

Panasonic GD35 - první seznámení a fotografie (preview)

Právě v těchto dnech se začíná prodávat nová Twist sada s Panasonikem GD35. Chcete-li vědět, jak tato novinka vypadá, podívejte se na první fotografie telefonu, který právě testujeme.

8.11.2001, Vaše redakce, rubrika Panasonic

TELeKONOM: O kupci Českého Telecomu bude jasno v květnu...

... přiznává vláda poprvé, že prodej ještě letos nezvládla; Slovenské telekomunikace si za prvních devět měsíců letošního roku meziročně polepšily o více než 2,2 miliardy Sk zisku; v Japonsku používá mobil již 66 milionů lidí; americká Motorola vkládá naděje do téměř sedmimiliardové investice do Číny.

8.11.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Oskar má víc než 680 tisíc zákazníků

K Oskarovi přišlo za třetí čtvrtletí roku 2001 140 tisíc nových zákazníků.

9.11.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Panasonic GD95 – Klame tělem (recenze)

Letošní podzim je ve znamení boomu nových modelů mobilních telefonů. Se svojí troškou do mlýna chce přispět i Panasonic. Mezi manažerskými přístroji právě uvádí na trh nový telefon s označením GD95. Novinka je to velice zajímavá, a především její obrovský displej musí zaujmout.

9.11.2001, Jan Matura, rubrika Panasonic

Mobily v roli stetoskopů

Mobilní telefon může lékaři ušetřit mnoho zbytečných cest stejně jako jeho pacientům. Lidé s dýchacími potížemi nemusí pokaždé do ordinace, diagnóza může proběhnout po telefonu. Navíc v kombinaci s počítačem se také ušetří práce doktorům. Kdo ví, kde používání mobilů k lékařským účelům skončí.

9.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - zdraví

Do zahraničí můžete volat levněji!

MBC telecom, alternativní operátor nově vstupující na náš trh, nabízí zajímavé ceny za mezinárodní volání, neklade podmínky na minimální objem hovorů a velkým zákazníkům přivede linku až do kanceláře.

9.11.2001, Petr Pavlík, rubrika Služby operátorů

Tak takhle drahý roaming ne, přátelé!

Zatímco u nás řeší úřady problémy vzniklé neshodami mezi operátory, v Británii zas musí tamní regulátor rozbíjet dohody operátorů. Jedním z ožehavých problémů jsou přemrštěně vysoké ceny za roamingová volání. Věřili byste, že britský majitel pre-paid karty zaplatí za minutu roamingu dvaapůlkrát víc než vy.

9.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

Telecom přišel o předsedu

Předseda představenstva Českého Telecomu odchází. Prý do jíné firmy. Nikdo neví proč.

9.11.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

TELeKONOM: Konec mobilů v Čechách? aneb...

... prodej telefonů v ČR poklesl oproti loňsku o více než třetinu; Alcatel bude Českému Telecomu dodávat internetovou technologii; společnost British Telecommunications snížila své dluhy, i když méně, než chtěla; ruský Golden Telecom snížil ztrátu téměř o polovinu.

9.11.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa