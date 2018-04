Týden 4. - 8. června na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 4. do 8. června.

Pondělí

Oskarkontakt lze z Paegasu stále volat zadarmo

OskarKontakt je i nadále bezplatně dostupný ze sítě Paegas na čísle 0800 177 117.

4.6.2001, Přemysl Souček, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Oskar nadělí půlmiliontému zákazníkovi Nokii 6210 a tarif na sedm let

Staňte se půlmiliontým zákazníkem Oskara, rozhodně se to vyplatí.

4.6.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Poradce na prodej UMTS bude do konce týdne

Reuters tvrdí: Jméno poradce pro prodej licencí UMTS do konce týdne.

4.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Paegas Asistent nabízí servis motoristům

RadioMobil rozšířil služby na lince Paegas Asistent.

4.6.2001, Vaše redakce, rubrika Služby Paegasu

Robert: Umím vyrábět věčné telefonní karty

Každý chtěl někdy telefonovat zadarmo a téměř každý slyšel o telefonních kartách, které to umožňují. Říká se jim „věčné karty“ a my jsme je měli v ruce. Mluvili jsme s lidmi, kteří je umějí vyrobit. Jak se volá zadarmo?

4.6.2001, Přemysl Souček, Tomáš Volyňský, rubrika Publicistika

Siemens SL45 vs. Alcatel OT 701 – boj o vaši přízeň

Siemens SL45 a Alcatel OT 701 - tyto dva telefony představují poslední novinky v oblasti manažerských telefonů. Uvažujete-li o tom, že by některý z nich mohl být pro vás ten pravý, následující článek vám osvětlí některé rozdíly mezi nimi a upozorní vás na jejich silné a slabé stránky.

4.6.2001, Luděk Zadražil, Jan Matura, rubrika Mobilní telefony

Pořiďte si euroISDN a surfujte až o 40 % levněji

Už vás nebaví platit vysoké poplatky za připojení k internetu? Jedním z řešení může být linka euroISDN. Po počátečních výdajích výrazně ušetříte.

4.6.2001, Petr Pavlík, rubrika ISDN

Dobrý den, chtěl bych znát telefonní číslo…

Navštívili jsme pražskou infolinku Českého Telecomu, která poskytuje informace o telefonních číslech. V zastaralé budově s nepříliš moderním technickým zázemím poskytují operátoři informace dvacetčtyři hodin denně.

4.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Operátoři

Úterý

Německo sníží náklady operátorů na 3G

Německo umožní sdílení sítě pro třetí generaci mobilních telefonů. Inspirace pro českou vládu?

5.6.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Ericsson T29: Jsem malý a šikovný (recenze)

Mobilní telefon Ericsson T29 na první pohled vypadá jako upravený model T28. Dvacet devítka se skutečně od svého předchůdce neliší v zásadních věcech, ale v detailech. A právě díky tomu lze o tomto telefonu prohlásit, že je velmi dobře vyladěný a dobře se používá.

5.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Ericsson

Paegas chce i malé firmy

Protože RadioMobil stále ztrácí na Eurotel v oblasti firemní klientely, začne nabízet nové služby. Tvrdí, že tentokrát již opravdu i pro malé a střední firmy. Měsíční paušál 30 korun, aktivace za 170 korun - to jsou ceny, které mají síti Paegas zajistit nové a udržet staré zákazníky. Privátní síť je jedním z lákadel.

5.6.2001, Přemysl Souček, rubrika Služby Paegasu

Do prázdnin má být jasno o ČRa

Ministr Schling: Vláda by o prodeji ČRa mohla rozhodnout do konce června.

5.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Na prodej bude 51 procent Telecomu

Dohoda FNM a TelSource o Telecomu má být do dvou týdnů, říká náměstkyně ministra.

5.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Nabíječka na kolo aneb máš vybito, tak šlapej

Jedete si klidně po opuštěné silnici, když tu náhle telefon připevněný k řídítkům vašeho kola zoufale zapípá a oznámí vám, že baterie je vybitá. Buď ho necháte pomalu umřít, nebo jen sklopíte dynamo k přednímu kolu a začnete nabíjet. Jaké to je živit mobil vlastní silou?

5.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Příslušenství k mobilům

Palmare.cz - týden od 28.5. do 1.6.

Co nového přinesl uplynulý týden ve světě PDA a na serveru Palmare?

5.6.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Robot poslouchá příkazy z mobilu

Robot ze stavebnice Lego reaguje na příkazy z mobilního telefonu. Ano, i tak může vypadat předzvěst budoucnosti, kdy pomocí mobilu budete ovládat třeba lednici. Zatím si můžete alespoň hrát.

5.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Středa

Zkušební provoz nové linky 112 začne v roce 2003

Nově organizovaná linka 112 bude v ČR uvedena do zkušebního provozu v roce 2003.

6.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Kvůli EU změníme zákon

ČR čeká při vstupu do EU novela zákona o telekomunikacích

6.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Oskarovi zaplatíte z mobilu

Oskarovi můžete od včerejška zaplatit za jeho služby přímo ze svého mobilního telefonu. Potřebujete k tomu jen platební kartu Komerční banky a samozřejmě Oskarův mobilní telefon.

6.6.2001, Přemysl Souček, rubrika Služby Oskara

Paegas nemá rád zelené linky 0800

Ze sítě Paegas se nedá dovolat na některé zelené linky v sítích Eurotel a Oskar. Na vině jsou neúplné propojovací dohody mezi RadioMobilem a ostatními operátory. Pokud se RadioMobil s konkurencí nedohodne, budou mít problém především jeho zákazníci.

6.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

Chcete jet do Polska s mobilem?

Blíží se čas dovolených a mnoho z vás pojede trávit prázdniny za hranice České republiky. Častým cílem mnoha turistů je náš severní soused - Polsko. Pro ty, kteří se na dovolené neobejdou bez mobilního telefonu, nebo jej potřebují z praktických důvodů, máme informace, jak výhodně využívat mobilní telefon v Polsku.

6.6.2001, Jan Matura, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Sagem MW 3020 – displej jako televize a česká T9 (recenze)

Po dlouhé době odmlky přichází do České republiky nový mobilní telefon Sagem. Jde tentokrát o low-endový model MW 3020, který se vás pokusí přilákat hlavně velkým displejem, skupinami volajících a jako jeden z mála i podporou češtiny v softwaru T9.

6.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Sagem

Čtvrtek

Eurotel po RadioMobilu nepůjde přes ČTÚ

Eurotel nebude následovat příklad Českého Mobilu a problém nefungujících zelených linek nebude řešit prostřednictvím ČTÚ.

7.6.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

RadioMobil umožní volat na zelené linky Oskara

Ze sítě Paegas bude možné volat na zelené linky v síti Oskar. A to i přesto, že RadioMobil s Českým Mobilem dosud nepodepsal dodatek k propojovací dohodě, který bezplatné volání umožní.

7.6.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Dohoda o prodeji Telecomu je blízko

Dohoda mezi českou vládou a konsorciem TelSource o tom, jak prodat Český Telecom, je velmi blízko.

7.6.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Siemens M35i i pro fotbalové fanoušky

V některých evropských zemích Siemens prodává speciální edici svého mobilu M35i. Telefony mají kryty v barvách a s logem fotbalových klubů. Dočkají se podobných mobilů i čeští fanoušci?

7.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Siemens

Ve věznicích budou detektory mobilů

V pěti českých věznicích se v těchto dnech testují detektory mobilních telefonů. V poslední době totiž pracovníci vězeňské služby nacházejí v celách stále více mobilů. Pokud se detektory osvědčí a bude na ně dost peněz, potom jimi budou vybaveny všechny české věznice.

7.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Samsung SGH R200 - Mládí vpřed! (preview)

Společnost Samsung aspiruje na první pozice světového žebříčku producentů mobilních telefonů. Zatím jí patří pátá pozice, ale ztráta na třetí a čtvrté místo je jen minimální. K jejímu útoku na stupně vítězů by mělo přispět i několik letošních novinek. Model SGH R200 je připraven zaútočit na své soupeře v kategorii low-end telefonů.

7.6.2001, Jan Matura, rubrika Samsung

Clubox – SMS reklama, která vám přinese peníze

Reklama formou SMS je novinka dnešní doby. Dokonce za reklamu dostane její příjemce zaplaceno. Chcete-li si přivydělat pár korun týdně, máte naději s Cluboxem. I kdyby to nestálo za moc, budete alespoň informovaní a možná ulovíte nějakou zajímavou slevu.

7.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Oskar si stěžuje na RadioMobil

RadioMobil neumožňuje volání na zelené linky ostatních mobilních telefonů. Oskar se vzbouřil a vzniklý problém řeší přes Český telekomunikační úřad.

7.6.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Zjednodušte chod své firmy, využívejte Eurotel SAP

Eurotel představil novou službu My_Eurotel_SAP, přinášející snadný přístup do firemních databází z mobilních zařízení. Máte-li svůj informační systém, pak o této nabídce rozhodně zauvažujte.

7.6.2001, Petr Pavlík, rubrika Služby EuroTelu

Pátek

Oskara už má půl milionu lidí. Stačí to?

Sedmnáct měsíců po spuštění své sítě dosáhl Oskar první důležité hranice - půl milionu zákazníků. Je takové tempo růstu dostatečné?

8.6.2001, Přemysl Souček, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Je lepší Nokia, Siemens, nebo třeba Sagem?

Kdo si myslí, že mobilní telefon slouží především k usnadnění komunikace mezi lidmi, zjevně zmeškal dobu. Mezi hlavní funkce těchto malých elektronických zázraků se zařadilo posilování sebevědomí jejich majitelů. A je oheň na střeše; siemensovec se s nokiistou dnes pohádá stejně vydatně jako sparťan se slávistou, katolík s protestantem nebo Arab se Židem. A šéfové marketingových oddělení výrobců si mnou ruce – nic lepšího si nemohli přát.

8.6.2001, Daniel Deyl, rubrika Publicistika

Jak vypadá telefon zobrazující 3D pohyblivé obrázky

Na japonském trhu se objevil mobilní telefon Sharp, který dokáže plynule zobrazovat pohyblivé 3D objekty. Něco ze schopností dnešních stolních počítačů se tak konečně přenáší i na mobily. Podle operátora J-Phone bude tato schopnost zatím využívána především pro 3D prezentace produktů při nákupu v elektronickém obchodě - a pochopitelně ve hrách. Jak takové 3D na telefonu vypadá, se můžete podívat na přiloženém videoklipu.

8.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Motoroly zlobí odblokovávače

Ještě před pár dny nebyl problém nechat si odblokovat jakýkoliv mobilní telefon Motorola. Pro tuto operaci bylo jen potřeba navštívit servis, který disponoval speciálním servisním přístrojem. Dnes u určitých modelů nepomůže ani tento speciální přístroj.

8.6.2001, Jan Matura, rubrika Tipy & triky

Nové baterie jsou lehké a odolné

Ve světě baterií pro mobilní telefony se objevil nový typ moderních Li-Polymer baterií. Ty jsou tenčí a každý je chce. Stejně jako baterie od úspěšného českého výrobce. Srdce patriotů může zaplesat hrdostí.

8.6.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - mobilní telefony