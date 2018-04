Týden 30. dubna - 4. května na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 30. dubna do 4. května.

Pondělí

Unified messaging: skutečná potřeba nebo úlet?

Příloha: Unified messaging je populární pojem, mnoho firem si ale stále není jisto, zda je unified messaging řešení vhodné i pro ně. V této příloze se pokusíme objasnit vše základní okolo UM. Co to je, kdo to dodává a komu by se UM mohlo hodit.

30.4.2001, Patrick Zandl, rubrika Mobilní komunikace

Přehled UM řešení

30.4.2001, Patrick Zandl, rubrika Jobs

Unified Messaging: od poskytovatele služeb, nebo vlastní?

30.4.2001, Patrick Zandl, rubrika Jobs

Vyplatí se nové tarify Eurotelu?

Od 1. května začnou platit nové tarifní programy Eurotelu. Vyplatí se zákazníkům ponechat si původní tarif, nebo mají přejít na nový? A který je nakonec nejvýhodnější?

30.4.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby EuroTelu

Operátoři jsou s Telecomem propojeni v devíti bodech

Alternativní operátoři se s Českým Telecomem propojili zatím v devíti bodech.

30.4.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Je Unified Messaging určen právě pro vaši firmu? Na co vám bude?

30.4.2001, Patrick Zandl, rubrika Jobs

Rozdíly mezi jednotlivými UM řešeními

30.4.2001, Patrick Zandl, rubrika Jobs

Volvo S60: dokonalý (auto)mobil

Novinka severské automobilky přináší své posádce nejen vysokou bezpečnost, ale také výborně zpracovaný telefonní systém. Snadné ovládání, plně duplexní přenos hlasu a vkusné začlenění do interiéru jsou jedny z jeho hlavních charakteristik.

30.4.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní technologie

Ericsson ztratil třetí pozici na světovém trhu

Ericsson musí doufat, že mu spojení s japonskou firmou Sony v oblasti mobilních telefonů vrátí ztracenou sílu. Výsledky za první čtvrtletí roku 2001 totiž ukazují, že pokračující pokles prodeje již stál tuto švédskou firmu pozici třetího nejsilnějšího světového výrobce mobilů. Kdo ho předběhl?

30.4.2001, Luděk Zadražil, rubrika Trhy-business

Palmare.cz - týden osmý...

Co nového přinesl uplynulý týden ve světě PDA a na serveru Palmare?

30.4.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Úterý

Ceny telefonů u Oskara se v květnu mění

Jak vypadají nové ceny telefonů, které nabízí nejmladší český operátor?

1.5.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nové ceny telefonů u Eurotelu

1.5.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nové služby Go SMS Chatu

Eurotel připravil pro uživatele Go SMS Chatu – Seznamku a Vyznání.

1.5.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Středa

Oskar za tři měsíce získal přes 101 tisíc nových uživatelů

Mobilní operátor Oskar získal v prvním čtvrtletí 101 300 nově aktivovaných uživatelů. Celkový počet zákazníků Oskara tak dosáhl 403 tisíc za 13 měsíců plného provozu společnosti.

2.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nokia 3330 svým zákazníkům rozumí (Recenze)

Jaká je nová Nokia 3330? Je opravdu tak nová, jak mnozí čekali? Co od ní skutečně můžete čekat?

2.5.2001, Jan Matura, rubrika Nokia

Která předplacená karta je nejlevnější?

Po nedávných změnách hovorného u některých předplacených karet jsme je všechny znovu porovnali. Zjistili jsme, že ve špičce je stále nejvýhodnější Oskarta, dobíjená kupónem za 1500 Kč. Větší rozdíly jsou mezi předplacenými kartami mimo špičku a v nabízených službách.

2.5.2001, Rostislav Kocman, rubrika Přehled hovorného a služeb

Textovky nové generace jsou na dohled

Největší výrobci mobilních telefonů vytvořili iniciativu zabývající se vývojem nového typu textových zpráv, tzv. instant messagingu. Vytlačí jimi stávající SMSky z vydobytých pozic?

2.5.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní technologie

SuperSMS mají jednu výhodu – jsou zadarmo

Datum 1. května si zvolili tvůrci nového informačního serveru SuperSMS za den spuštění nové služby. Je jí zasílání informačních textových zpráv zcela zdarma každému, kdo se do systému zaregistruje.

2.5.2001, Luděk Zadražil, rubrika Služby operátorů

Čtvrtek

U Oskara si můžete vybrat číslo podle chuti – zdarma

Jestliže uvažujete o některém Oskarově paušálu, je teď vhodná chvíle si ho pořídit. Budete si totiž moct zdarma zvolit své číslo.

3.5.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Tele2 pokrývá další města

Společnost Tele2 rozšiřuje od května činnost do dalších tří měst.

3.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Prodat Český Telecom je těžké

3.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Ukradené auto najdete mobilem nebo faxem

Databáze odcizených vozidel je dostupná i z mobilu a faxu.

3.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Volejte, pište, WAPujte. Váš operátor to potřebuje.

Příští dva roky budou pro oblast mobilních komunikací zlomovým momentem. Výrobci se musí rychle transformovat a zvyknout si na to, že telefony již není tak snadné prodat.

3.5.2001, Přemysl Souček, Luděk Zadražil, rubrika Publicistika

Anonymní volání je hračka (ale na vydírání zapomeňte)

Pokud chcete někomu volat anonymně, nemusíte kvůli tomu chodit do telefonní budky – stačí si na mobilu aktivovat službu CLIR. Pro majitele tarifních programů ji nabízejí všichni naši operátoři, Oskar ji aktivuje i majitelům Oskaret.

3.5.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby operátorů

Slavní lidé mají obyčejné mobily

Příznivci jednotlivých značek mobilních telefonů mezi sebou vedou neutichající spory o to, která značka je lepší. Podívali jsme se proto, jaké mobily používají známé osobnosti České republiky. Jako bonbónek přidáváme telefony ředitelů našich operátorů GSM.

3.5.2001, Přemysl Souček, Luděk Zadražil, rubrika Publicistika

Philips zastavuje výrobu nového elitního telefonu

Společnost Philips zřejmě zastavila výrobu nového hi-end modelu Fisio 610. Ten měl umět GPRS a očekávalo se, že se na trhu zařadí mezi mobilní elitu. Nizozemský elektronický gigant ale musí šetřit, kde se dá - a první na řadě mohou být mobilní telefony.

3.5.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Pátek

Za kolik dostanete pěkné telefonní číslo?

Chcete nezvyklé telefonní číslo? A bude vám stačit číslo na přání, nebo chcete rovnou stříbrné či zlaté číslo? Víte, na kolik vás takové prima telefonní číslo přijde?

4.5.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby operátorů

RadioMobil má nového majoritního vlastníka

Dceřinná firma Deutsche Telekomu CMobil oficiálně oznámila dokončení procesu 30procentního zvýšení základního jmění mobilního operátora RadioMobil. Firma tak posílila podíl v RadioMobilu ze 49 na 60,8 procenta akcií. Podíl Českých radiokomunikací naopak klesl na 39,2 procenta. Vyplývá to z tiskové zprávy RadioMobilu.

4.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Tržby France Télécom za čtvrtletí stouply díky mobilům

Francouzská telekomunikační společnost France Télécom vykázala za první čtvrtletí růst tržeb o 36,5 procenta, což je v souladu s očekáváním, hlavně díky mohutným tržbám mobilní dceřinné firmy Orange. Celkové tržby za období tří měsíců končících březnem dosáhly 10,043 miliardy eur, a společnost zaznamenala šest milionů nových klientů.

4.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

TelSource má příští týden dát FNM stanovisko k prodeji Telecomu

Do příštího týdne by mělo konsorcium TelSource předat FNM stanovisko ke společnému prodeji akcií Českého Telecomu. ČTK to řekla náměstkyně ministra dopravy a spojů Marcela Gürlichová. Podle jejích slov je stále reálné, že ministerstvo financí stihne vládě do konce června předložit výsledky tendru na nového většinového vlastníka firmy.

4.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Vodafone chce ovládnout i japonský trh, první krok má za sebou

Největší mobilní telekomunikační firma Vodafone rozšířila svůj vliv na japonském trhu. Od velkými dluhy zatíženého British Telecomu totiž koupila nezanedbatelný podíl v celulárním operátorovi J-Phone a otevřela si tak cestu na japonský mobilní trh.

4.5.2001, Luděk Zadražil, rubrika Trhy-business

Kapesní skener dá zapomenout na blok a tužku

Zapomeňte na zdlouhavé přepisování textu, vypisování z knih či podtrhávání v časopisech. Od toho je tu elektronická tužka C-pen 600MX. Malé rozměry, jednoduché ovládání, spolehlivost a v neposlední řadě také velká paměť jsou vám nápomocny při každé práci. Máte-li problémy s jazyky, pak zajisté oceníte i možnost okamžitého překladu.

4.5.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní technologie

CarpeDiem V - jak udělat z palmu komunikátor

Nebaví vás nosit kapesní počítač a mobilní telefon? Pokud používáte Palm, existuje pro vás řešení. Zahoďte svůj mobilní telefon a kupte si k Palmu CarpeDiem V.

4.5.2001, Vaše redakce, rubrika Počítače do dlaně