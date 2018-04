Týden 30. července - 3. srpna na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 30. července do 3. srpna.

Pondělí

Nové ceny Oskarových telefonů

Nové ceny telefonů na srpen.

30.7.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Paegas ve středu spustí GPRS

Aktualizováno: Dlouho očekávané datum je konečně potvrzeno – podle našich informací tuto středu RadioMobil nabídne svým zákazníkům rychlé datové přenosy GPRS. Podařilo se nám získat také návrh cen za používání GPRS.

30.7.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby Paegasu

Potvrzeno: Američané prodávají Eurotel

Američtí vlastníci 49% společnosti Eurotel jsou ochotni prodat svůj podíl za téměř jeden a půl miliardy dolarů. Cesta k privatizaci Českého Telecomu se tak konečně otevírá.

30.7.2001, Přemysl Souček, Daniel Deyl, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Motorola V66 – Vše podle vašeho přání (preview)

Za pár týdnů se na český trh dostane nový luxusní telefon. Dlouho očekávaná novinka od Motoroly nese označení V66 a pokračuje v tradici legendárních rozvíracích telefonů amerického výrobce. Jestliže zevnějšek prošel jen kosmetickými úpravami, tak uvnitř telefonu se odehrála velká revoluce.

30.7.2001, Jan Matura, rubrika Motorola

Motorola ukončila podporu internetových portálů

Motorola před několika dny ukončila provoz internetových portálů MyMotorola.com a MyTimeport.com. Ukončila tím zhruba rok a půl starý projekt na podporu svých mobilních telefonů. Důvody rozhodnutí ovšem společnost neuvedla.

30.7.2001, Vaše redakce, rubrika Motorola

TELeKONOM: Kdo vlastní italského operátora č. 1? Pirelli a Benetton!

Italský výrobce pneumatik a kabelů Pirelli získal spolu s rodinou Benettonů v pátek kontrolu nad společností Telecom Italia, dominantním operátorem pevných linek na Apeninském poloostrově. Tím také̈získal rozhodující podíl v tamním mobilním operátoru TIM.

30.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Palmare.cz - týden od 23. do 27.7.

Emulátor Palmu v PocketPC počítači, řada nových programů, několik hardware novinek, vyjasnění dohadů ohledně ARM chipu nové generace Palmů - i o tom byl další týden na Palmare.cz a ve světě PDA.

30.7.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Soutěž o Ericsson R310s: Zažil jsem s mobilem... ZHRZENÁ LÁSKA

Předkládáme vám první čtenářský příběh na téma "zažil jsem s mobilem". Článek bude přístupný celý týden a v pondělí jej vystřídá zážitek dalšího čtenáře. Autor, který získá od čtenářů nejlepší známku, vyhraje mobilní telefon Ericsson R310s.

30.7.2001, Vaše redakce, rubrika Publicistika

Podle makléřů dává Telecom za Eurotel moc

Čeští makléři se shodují v tom, že cena 1,475 miliardy dolarů, kterou je Český Telecom ochoten zaplatit za 49% Eurotelu, je příliš vysoká. I z toho je vidět, jak moc je potřeba udělat pro to, aby bylo možné prodat Český Telecom.

30.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Paegas rozšiřuje nabídku a zlevňuje

Se srpnem přicházejí změny v ceníku Paegasu. Tentokrát se však nemění jen čísla, ale také přibývají písmenka. Ano, jsou tu nové telefony.

30.7.2001, Tereza Eisenhammerová, rubrika Zprávy - operátoři

Eurotel zdražuje WAP a nabízí novou Go sadu se Sony CMD-J6

Jak se provádí ošklivé změny? v létě. Tak nějak asi uvažuje Eurotel před začátkem druhé poloviny prázdnin.

30.7.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Úterý

ElekTex: Odolný telefon nemusí být tvrdý jako kámen

Určitě se někdy bojíte dát mobil do kapsy u kalhot, abyste ho nezlomili. A co když vám telefon spadne? Ideální řešení je přístroj tak měkký a lehký, že se jen ohne nebo odrazí, jako by byl z molitanu. Překvapivě není tato varianta tak neskutečná, jak na první pohled vypadá. Proč se nevybavit textilní elektronikou?

31.7.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní technologie

Mobil policistům ukázat nemusíte

Minulý týden se objevily zprávy o tom, že policisté nahodile kontrolují mobilní telefony občanů. Mají na to právo?

31.7.2001, Přemysl Souček, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Evropa šílí po SMS, Češi jsou na špici

Sedmtisíctřistatřicettři není nepovedený jazykolam, nýbrž počet krátkých textových zpráv SMS odeslaných v červnu po celém světě za jedinou vteřinu. Uživatelé mobilních telefonů odeslali v sítích GSM za jediný měsíc přes devatenáct miliard textovek. Na růstu obliby SMS se nejvíce podílejí Evropané; mezi nimi hrají významnou roli čeští mobilisté, kteří se zhruba 240 miliony zpráv měsíčně patří k nejaktivnějším esemeskářům vůbec.

31.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

RoamingServis: V Německu s Oskarem a kartou D1

Jak se volá s Oskarem v Německu - celkem snadno. Všichni roamingový partneři jsou na tom s pokrytím skoro stejně, a tak je dobré volit podle ceny. Ovšem když dojde na tu, není nic lepšího, než si pořídit místní předplacenou kartu.

31.7.2001, Vaše redakce, rubrika Roamingové zkušenosti

Nokia vytáhla proti webovým kritikům. Je to moudré?

I mistr tesař se někdy utne; i velké společnosti si někdy říkají o kabát z ostudy. Ve snaze o maximální právní ochranu své značky se společnost Nokia pustila na tenký led.

31.7.2001, Patrick Zandl, rubrika Okénko

TELeKONOM: Banky se perou o úvěr na Eurotel...

... Microsoft nechce nechat AOL Time Warner přepustit post jedničky na americkém kabelovém trhu; italská vláda vítá osud Telecomu Italia; všechny telekomunikace ztrácejí, tvrdí The Financial Times.

31.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Chcete dárek od Oskara?

Oskar oslavuje svůj svátek. Aby neslavil sám, nabízí dárky, ale samozřejmě nejsou úplně zadarmo.

1.8.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Eurotelu roste zisk

Eurotel v pololetí zvýšil zisk o 40 procent na 3,34 miliardy korun.

1.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel nebude na burze

Akcie největšího operátora GSM v České republice nebudou k mání na burze. Rozhodně ne v nejbližší době.

1.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Telecomu klesá zisk z pevných linek

Příjmy Českého Telecomu z provozování pevných linek klesají. Naopak Eurotel se na výsledcích společnosti podílí stále víc.

1.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Také Bulharsko prodává Telecom

Bulharská vláda, stejěn jako česká, chce ještě letos prodat státní telekomunikační společnost. V Bulharsku se jmenuje BTC, v Čechách Telecom.

1.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Rating Českého Telecomu se možná sníží

Standard & Poor's chystá zhoršení ratingů Českého Telecomu, agentura Moody's zatím ne.

1.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Je libo plyšové hands- free?

Že se vám zdá nadpis přitažený za vlasy? Ne, nejedná se o žádnou virtuální realitu, dnes vám představíme plyšového medvěda, který za vás přijme hovor a k tomu umí i mluvit. Nevěříte?

1.8.2001, Jan Matura, rubrika Příslušenství k mobilům

S Eurotelem se můžete stát milionářem

Oblíbenou televizní hru Chcete být milionářem můžete hrát i na displeji mobilního telefonu – přes WAP nebo textové zprávy. Vyhrát můžete až jeden milion korun. Pro získání částky musíte splnit dvě podmínky – odpovědět nejrychleji na patnáct otázek a být zákazníkem Eurotelu.

1.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby EuroTelu

Bezdrátový Interbell BP4020 - nejlevnější diamant

Testovali jsme Interbell BP4020. Jedná se o nejlevnější přístroj v kategorii CT0. Překvapí několika funkcemi, které nejsou běžné ani u špičkových bezdrátů.

1.8.2001, Milan Dědek, rubrika bezdrátové telefony standardu CT0

Euracom P4: ISDN telefon pro každého

Bezkonkurenční cena, elegantní design, mnoho funkcí a v neposlední řadě také velký displej jsou vlastnosti nového ISDN telefonu Euracom P4. Osloví i vás?

1.8.2001, Petr Pavlík, rubrika ISDN

Potkali jste zloděje? S mobilem ho můžete chytit.

Chcete-li udělat něco pro ochranu svého majetku, mějte u sebe stále mobilní telefon. Na rozdíl od pistole s ním nikomu omylem neublížíte, a když půjde do tuhého, díky spojení s policií můžete dosáhnout pozoruhodných výsledků. Třeba až překvapivě rychle chytit zloděje.

1.8.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

TELeKONOM: Český Telecom si pohoršil...

... tvrdí prestižní ratingová agentura Standard & Poor’s; Moody’s ratingy nemění; majitel Eurotelu momentálně zvýšil zisk, ale očekává, že na konci roku prodělá; Český Telecom vydělal za letošní první půlrok 2,931 miliardy korun, což je o 13,5 procenta méně než loni; největšímu polskému operátorovi rostou příjmy, ale zároveň propouští tisíce zaměstnanců.

1.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

GiTy získalo licenci na Slovensku

Brněnská společnost GiTy získala licenci na provozování bezdrátové sítě FWA na Slovensku.

2.8.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Tržby společnosti RadioMobil za první pololetí roku 2001 vzrostly o 30%

Jak na tom byl RadiMobil v první polovině roku 2001?

2.8.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Řídící výbor pro udělení licencí UMTS poprvé zasedal

Řídící výbor zahájil činnost a mimo jiné projednal i některé změny v dokumentaci výběrového řízení na udělení licencí na provozování systému UMTS.

2.8.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Ukrajinci prý Korejcům uloupili mobilního operátora

Daewoo viní ukrajinského partnera z nelegálního převzetí mobilního operátora.

2.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Akcie Telecomu jsou na pětiletém minimu

Akcie Telecomu na burze ztratily 6,61 procenta a jsou tak na svém pětiletém minimu. Důvodem je ohlášení záměru stát se 100 procentním vlastníkem Eurotelu.

2.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Osmačtyřicet hodin jsme testovali GPRS Paegasu

Dva dny jsme zkoušeli technologii rychlých datových přenosů GPRS v síti Paegas. V článku se můžete seznámit s našimi zkušenostmi a přečíst si, jak GPRS u Paegasu vlastně funguje.

2.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby Paegasu

Nechcete si udělat z Nokie 6210 Nokii 6250?

Líbilo by se vám mít funkce Nokie 6250 ve své Nokii 6210? Zanedlouho již nebude problém si takovou úpravu nechat udělat. Jednu z prvních takto upravených Nokií 6210 jsme v uplynulých dnech testovali. Co vám změna firmwaru přinese a s jakými riziky musíte počítat?

2.8.2001, Jan Matura, rubrika Nokia

Paegasův ClickBox vám přečte e-maily

Když nemáte čas nebo chuť číst si e-mail na mobilu sami, můžete si ho nechat přečíst někým jiným a ještě ho při tom usměrňovat hlasovými povely. Jde však o umělý hlas Peagas ClickBoxu, který vám zprávu nejen přečte, ale bude vás také poslouchat „na slovo“. A zadarmo.

2.8.2001, Luděk Zadražil, rubrika Služby Paegasu

Hands-free prý řidičům škodí

Použití sad hands-free, které při jízdě automobilem vyžadují zákony většiny zemí vyspělého světa, může ve skutečnosti být skrytým nebezpečím. Tvrdí to experti švédského úřadu pro regulaci silničního provozu, který se proti vlně bezpečnostních legislativních úprav postavil.

2.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Jak lze ušetřit na provozu základnové stanice

Jak se dá ušetřit na provozu základnových stanic GSM? Jedním z nezanedbatelných, ale téměř "neviditelných" míst, kde to je možné, je chlazení, přesněji klimatizování základnových stanic.

2.8.2001, Michael Rada, rubrika Vše okolo BTS

TELeKONOM: Největším evropským operátorem je německý T-Mobil...

...jedna ze čtyř divizí Deutsche Telekomu, která na špici vystřídala italský TIM; Nokia a Orange podepsaly dohodu o rozšíření sítí GSM za 800 milionů eur; cena akcií Českého Telecomu se proti očekávání ekonomických expertů propadla na pětileté minimum; největší český mobilní operátor Eurotel si za první polovinu letošního roku vydělal 3,34 miliardy Kč čistého zisku, což je o téměř 40 procent více než loni.

2.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Potřebujete software nebo manuál pro váš mobil? Máme ho pro vás!

Potřebujete nějaký program pro lepší práci s vaším mobilem? Nechce se vám procházet celý internet? Vyzkoušejte naši novou knihovnu programů na software.mobil.cz!

3.8.2001, Patrick Zandl, rubrika Software pro mobilní telefony

Siemens S45 – opravdu dospělý telefon (recenze)

Nového Siemense vybalíte z krabice a můžete ho rovnou naplno používat. Je to zkrátka manažerský telefon bez dětských chyb, což stále u spousty mobilů není zvykem. High-endy jiných značek mají opravdu silnou konkurenci.

3.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika Siemens

Telecom se příští týden rozhodne, jak zaplatí Eurotel

Podle finančního ředitele Českého Telecomu Urse Kambera se o financování koupě Eurotelu rozhodne příští týden.

3.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Poláci mají problémy s prodejem svého telekomu

Do příštího úterý čeká polská vláda na to, kolik nabídne France Télécom za dalších 10% polského telekomu TPSA. Francouzi se však rozhodně nechtějí předat.

3.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

RoamingServis: V Japonsku jde volat, ovšem bez roamingu

Přestože japonské mobilní sítě pracují v jiném standardu a nelze tedy použít roaming, klidně můžete v a z Japonska volat pomocí mobilu. Pořídit si místní předplacenou kartu není takový problém, jen je třeba pravidelně dobíjet kredit, protože místní operátor NTT DoCoMo je velmi tvrdý – již po měsíci od dobití vám vypne odchozí i příchozí hovory.

3.8.2001, Vaše redakce, rubrika Roamingové zkušenosti

Euracom 182F zpřístupní ISDN menším firmám

Využívejte ISDN na maximum. Osm analogových poboček, dva ISDN výstupy, automatické vybírání nejlevnější cesty spojení a v neposlední řadě také počítačová telefonie jsou vám plně k dispozici u pobočkové ústředny Euracom.

3.8.2001, Petr Pavlík, rubrika Pobočkové ústředny

Eurotel svého Milionáře nezvládl

Nová hra Eurotelu Chcete být milionářem trpí problémy s kapacitou. Hráči vypadávají, protože je server chybně obslouží. Ale to není tak podstatné - důležitější je to, že jde o hru, kvůli níž Eurotel údajně zdražil WAP. Co na to říkáte?

3.8.2001, Patrick Zandl, rubrika Okénko

TELeKONOM: France Télécom shání české koruny...

... a zároveň licituje s polskou vládou o ceně tamního operátora; hrozivě vyhlížející propad cen akcií Českého Telecomu skončil pouze jednoprocentní ztrátou; Siemens propouští další tisíce zaměstnanců; agentura Moody's snižuje dlouhodobý rating dluhů kanadského Nortelu.

3.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa