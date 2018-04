Týden 29.10. - 2.11. října na Mobil.cz

Pondělí

Vánoční dárky od Eurotelu - od auta až po walkman

Eurotel bude o letošních vánocích rozdávat s novými Go sadami dárky. Kupující může získat různé výhry od stokoruny kreditu po auto.

29.10.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nokia potvrdila současného ředitele

Jorma Ollila setrvá ve funkci generálního ředitele společnosti Nokia až do roku 2006

29.10.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Ptejte se na cokoliv o Ericssonu T68

Zajímá vás mobilní telefon Ericsson T68m? Chtěli byste se zeptat na jeho funkce, vlastnosti - nebo si ho na dálku vyzkoušet? Potom se zeptejte v tomto on-line rozhovoru.

29.10.2001, Vaše redakce, rubrika Ericsson

MfD: Vláda dnes posoudí návrh MF a MDS prodat Telecom do března

Podaří se Český Telecom prodat do března 2002? Ministerstva financí a dopravy a spojů si to myslí.

29.10.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Česká spořitelna umožní dobíjení kreditu přes bankomat

Dobíjení kreditu všech předplacených karet přes bankomat připravuje konečně i Česká spořitelna.

29.10.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nechejte si dobít Go od táty aneb dobíjení z paušálu

K dobití kreditu na Go kartě vám teď postačí někdo ochotný s paušálem.

29.10.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Motorola V60 – přichází opravdový luxus (recenze)

Dnes již legendární Véčko od Motoroly dostalo nyní svého krále. Vládce rozklápěcích telefonů nese označení Motorola V60 a pyšně vzhlíží na své stájové předchůdce. K jeho výjimečnosti přispívá druhý displej navrchu telefonu a slušivý kabát z leštěného kovu. Motorola V60 je nejluxusnější telefon současnosti.

29.10.2001, Jan Matura, rubrika Motorola

Nabijte si mobil z devítivoltové baterie

Potřebujete si zavolat, vašemu mobilu zbývají poslední minuty pohotovostního režimu a zásuvka je přitom v nedohlednu. S adaptérem na devítivoltové baterie takové problémy již budou navždy minulostí.

29.10.2001, Petr Pavlík, rubrika Příslušenství k mobilům

Sagem představil novou řadu telefonů - MY30xx

Na první pohled žádná velká změna, ale už ten druhý prozradí, že nové Sagemy jsou oproti svým předchůdcům dál. Podporují EMS, zobrazují animované screensavery a běžně pracují s WAPem. Komu však vkus francouzských designérů ze Sagemu nepřirostl k srdci, ten se i řadě MY vyhne obloukem.

29.10.2001, Luděk Zadražil, rubrika Sagem

Nové Go sady: Siemens C45, Sony J7, Alcatel OT511, Motorola T192 a Philips Fisio 311

Eurotel si připravil na listopad velkou várku nových Go sad.

29.10.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Chceš, nechceš - mobile, vypni se!

Norská firma ICE vyvinula nové zařízení, které automaticky vypne mobilní telefony. Letiště o něj mají zájem.

29.10.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika GSM technologie

Palmare.cz - týden od 22. do 26.10.

Sony Clie T415 za $300 a s rozlišením 320x320, ale taky Palmy proti teroristům, nový handheld od Samsungu a počítač za $30. Nejen o tom byl další týden ve světě handheldů a na Palmare.cz.

29.10.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Ericsson se postupně propadá do...

... hlubin ve vlastním hospodaření i v ratingu; britská společnost Cable & Wireless chce koupit svého konkurenta, firmu Colt; British Telecom a nizozemský operátor KPN jednají o sdílení holandských sítí UMTS; Czech On Line zvýšila přístupovou kapacitu na internet o téměř polovinu na 9930 modemů.

29.10.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Listopadové ceny telefonů u Eurotelu

Přinášíme vám pravidelný měsíční přehled cen u společnosti Eurotel. Kolik nyní stojí telefon, na který máte zálusk?

30.10.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

TELeKONOM: Českému Telecomu dramaticky poklesl...

... čistý zisk za prvních devět měsíců letošního roku ve srovnání s předchozími lety; burzovní analytici však z jeho devatenáctiprocentního propadu nedělají tragédii; americká armáda zaplatí v přepočtu 650 milionů korun firmě EADS Telecom za systém Tetrapol; nizozemský KPNQwest překvapil analytiky a ve třetím čtvrtletí mírně vydělal.

30.10.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Finanční výsledky Českého Telecomu

Český Telecom zveřejnil své neauditované finanční výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku.

30.10.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Aukce má spasit UMTS i rozpočet

Po dnešním prohlášení operátorů GSM, že se nezúčastní prvního kola výběrového řízení na licence UMTS, zbývá vládě jen aukce. Operátoři přitom opakují, že cena 6,7 miliardy korun za jednu licenci je pro ně nepřijatelná.

30.10.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Paegas UMTS nyní nechce

RadioMobil se neúčastní 1. kola výběrového řízení na udělení licencí UMTS

30.10.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel si zatím UMTS nekoupí

Eurotel se rozhodl, že v prvním kole výběrového řízení nepožádá o licenci UMTS. K tomuto rozhodnutí ho vede především vysoká cena.

30.10.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Český Mobil odmítl UMTS licenci v prvním kole tendru

Český Mobil nehodlá zaplatit za licenci UMTS v prvním kole tendru 6,7 miliard korun. Přesto má o licenci stále zájem.

30.10.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Co vás nejvíce zajímá na Ericssonu T68m?

Datové přenosy GPRS, česká T9 a rychlost ovládání. Na to jste se nejčastěji ptali ve včerejším on-line chatu o žhavé novince - Ericssonu T68m. Přečtěte si, co zajímalo čtenáře a jak jejich požadavky a představy naplňuje T68m.

30.10.2001, Rostislav Kocman, rubrika Online chat

Panasonic GD95 - první dojmy a exkluzivní fotografie

Dlouho očekávaný nový Panasonic GD95 se konečně začal prodávat. Zanedlouho by mohl v některé předplacené sadě našich operátorů nahradit svého předchůdce, velmi populární model GD93. Chcete vědět, jak novinka vypadá a jestli se vám na ni vyplatí chvíli počkat? Nahlédněte do našeho preview, kde vám nabízíme první fotografie funkčního telefonu.

30.10.2001, Jan Matura, rubrika Panasonic

Eurotel: Odejděte od konkurence, dáme vám slevu a číslo na přání

Eurotel se pokouší přetáhnout konkurenci tarifní zákazníky. Přejdete-li od Paegasu nebo Oskara k Eurotelu, ušetříte za aktivaci a budete si moci vybrat číslo svého nového telefonu. Pokud bude tato strategie úspěšná, Eurotel si znatelně posílí základnu zákazníků s paušálními tarify.

30.10.2001, Luděk Zadražil, rubrika Služby EuroTelu

Eurotel zlevňuje vybrané tarify

Od prvního listopadu si s tarify Eurotelu Relax a Relax Plus zavoláte ve špičce levněji do jiných českých sítí. Uživatelé sítě Eurotel Tip (NMT) si od stejného dne mohou aktivovat jeden ze dvou nových tarifů pro tuto mobilní síť.

30.10.2001, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - operátoři

Udělějte si z počítače vlastní rozhlasovou stanici

Napadlo by vás, že můžete celkem snadno spojit svůj počítač s libovolným rádiem nacházejícím se ve vzdálenosti do 300 metrů? Stačí vám k tomu výrobek zvaný SoudLink, založený na známém systému bezdrátových telefonů kombinovaném s emulátorem FM rádiového signálu. Internetové rádio a MP3 hudbu si tak budete moct pouštět na kterémkoliv rádiu nebo věži v bytě nebo na zahradě.

30.10.2001, Luděk Zadražil, rubrika DECT-Bezdráty

Motorola v Německu testuje technologii UMTS

Motorola od začátku září laboratorně testuje svoje technologie pro sítě UMTS a běžně zatím dosahuje rychlosti 144 kbps. První provozní zkoušky v živé síti by měly proběhnout začátkem roku 2002.

30.10.2001, Vaše redakce, rubrika UMTS - sítě třetí generace

US Army bude cvičit s technologií Tetrapol

Americká armáda se rozhodla používat radiokomunikační technologii Tetrapol, kterou již má ve své výstroji Policie ČR.

30.10.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

SMS o firemní poptávce u Eurotelu

Pomocí InfoTextu mohou od prvního listopadu získávat zákazníci Eurotelu zprávy o tom, zda někdo nepotřebuje služby právě jejich firmy.

30.10.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Středa

Motorola zvyšuje podíl na trhu

Po letech propadu zdvíhá prý nyní Motorola hlavu a zvyšuje svůj podíl na trhu.

31.10.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Kolik stojí nové i staré telefony u Paegasu

Ceny všech Twist sad a dotovaných telefonů v nabídce Paegasu najdete v tomto článku.

31.10.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Telecom snižuje cenu Eurotelu

Český Telecom se pokouší s americkými vlastníky 49 procentního podílu v Eurotelu vyjednat nižší cenu za odkoupení jejich účasti.

31.10.2001, ČTK, rubrika Zprávy - operátoři

Samsung SGH-Q200/Q208 – nové véčko s GPRS vypadá skvěle (preview)

Korejský Samsung se činí. V letošním roce představil již několik nových modelů mobilních telefonů. Model SGH-Q200/208 by měl být vrcholem nabídky. Rozvírací koncepce, dva displeje a především podpora GPRS by z něj mohla udělat žolíka Samsungu v cestě vzhůru po žebříčku světové hitparády výrobců mobilů. Novinka je to však zatím dobře utajovaná.

31.10.2001, Jan Matura, rubrika Samsung

Kladivo na zloděje mobilů

Každý rok v ČR zloději ukradnou několik desítek tisíc mobilních telefonů. Policie je při jejich opětovném nalézání jen málo úspěšná a operátoři, vyjma Eurotelu, se také zlodějům nesnaží komplikovat život. Mobil tedy přichází s řešením, které vám umožní ověřit si přímo v bazaru, zda byl nabízený telefon někomu odcizen.

31.10.2001, Přemysl Souček, rubrika Mobilní telefony

Hrajte s Nokií o Nokii 5510 - Nokia Game začíná 4. listopadu.

Letošní druhý ročník interaktivní mediální hry Nokia Game je na spadnutí. Chcete-li se ho zúčastnit, máte poslední čtyři dny na to se zaregistrovat. Pokud tak učiníte, budete se dvacet dní snažit orientovat v záhadách, v čemž vám pomůže internet, mobil, televize rádio a noviny. Odměnou pro padesát vítězů je nová Nokia 5510.

31.10.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Xircom CreditCard GPRS: rychlá data pro váš notebook

Proč složitě připojovat GPRS mobilní telefon k notebooku, když můžete používat PC kartu? Nový produkt od renomovaného výrobce vám pro přenos dat nabídne až 4+2 kanálů, pošlete s ním fax, textovou zprávu a zavoláte jako z běžného telefonu.

31.10.2001, Petr Pavlík, rubrika Ostatní

Domácí operátoři bojkotují UMTS

Varování týkající se ceny licencí UMTS, která česká vláda dostávala prakticky celý letošní rok, se naplnila. Ani jeden z tuzemských operátorů se nezúčastní prvního kola výběrového řízení. Zároveň je téměř jisté, že zahraniční zájemci o tyto licence za současných podmínek neexistují.

31.10.2001, Jan Cizner, rubrika UMTS - sítě třetí generace

Lidé méně telefonují, Telecom méně vydělává

Kvůli nárůstu mobilních a datových spojení má Český Telecom menší zisky než byl zvyklý. Ví co s tím má dělat?

31.10.2001, Jan Cizner, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Budou Italové zakazovat mobily v práci?

Soukromé mobilní telefony a zejména textové zprávy z nich odesílané komplikují život italským firmám. Povede to k jejich zákazu?

31.10.2001, ČTK, rubrika Ze světa

TELeKONOM: Licence na 3G zatím nikdo nechce...

... všichni čekají na výhodnou nabídku od státu; Sagem letos dosud prodělal skoro dvě miliardy dolarů; Portugal Telecom snížil zisk, ale zvýšil tržby; francouzský obr Vivendi si naopak připsal nečekaně vysoký hrubý zisk.

31.10.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Co vám dá Paegas k Vánocům?

Jako každý rok i letos bude RadioMobil rozdávat vánoční dárky. Tentokrát budou i pro stávající zákazníky.

1.11.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Sagem WA3050 - další mezi chytrými (recenze)

Dalším přírůstkem do rodiny chytrých telefonů je Sagem WA3050. Používá operační systém Windows Pocket PC. Mohlo by se jednat o perfektní smartphone, jenže má několik drobností, které dobrý dojem kazí. A právě kvůli drobnostem je dojem z WA3050 spíše rozpačitý.

1.11.2001, Rostislav Kocman, rubrika Sagem

RadioMobil: Končíme s dotovanými telefony z rozhodnutí ČTÚ?

Svár vzplanul mezi RadioMobilem a ČTÚ. Podle zástupců RadioMobilu chce ČTÚ zlikvidovat dotované telefony, aby pomohl Telecomu. Jenže pravda je trochu jinde. Jak je to opravdu s dotovanými telefony? Vážně zmizí z půltů? Kvůli čemu?

1.11.2001, Patrick Zandl, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Motorola V70 – otáčecí a noblesní

Nejnovější telefon od Motoroly se snaží zbourat zažitý mýtus o tom, jak má vypadat mobilní telefon. Už se nerozklápí, ale otáčí. Nejžhavější informace o tom, čím Motorola tentkrát opravdu překvapila.

1.11.2001, Patrick Zandl, Jan Matura, rubrika Motorola

Který operátor nejlépe naviguje (test)

Všichni čeští mobilní operátoři již nabízejí nějakou službu pro navigaci. Paegas má Navigátor, Eurotel Mobilního průvodce a Oskar provozuje Oskarkompas. Přestože jsou si podobné, rozdílů se najde dost. Pokusili jsme se zjistit, jak dobře fungují.

1.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Služby operátorů

Opět nové ceny Go sad

Eurotel ještě jednou změnil listopadové ceny Go sad. Podívejte se na ně.

1.11.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nový DataSet Eurotelu bude v listopadu

Eurotel v průběhu listopadu uvede další z řady mobilních kanceláří. Tentokrát se bude jmenovat DataSet III.

1.11.2001, Vaše redakce, rubrika Služby EuroTelu

Evropa: přečíslování telefonů není problém

Zkušenosti s přečíslováním ze zemí Evropské unie nás uklidňují. Nikde totiž nezpůsobilo vážnější potíže. Chystané jednorázové přečíslování pevných telefonních stanic (mobilních bude probíhat postupně) v České republice by tedy podle evropských zkušeností nemuselo vážněji narušit náš život.

1.11.2001, ČTK, rubrika Operátoři

TELeKONOM: Eurotel ode dneška snižuje tarify...

... Slováci kvůli věčným kartám znemožňují volat z budek do zahraničí; Deutsche Telekom prodělal přes miliardu dolarů; Alcatel přišel o půl miliardy a propustí o 10 000 lidí více, než se čekalo; Verizon vydělal 1,9 miliardy dolarů, což je o téměř třetinu méně než v roce 2000; Motorola zvýšila svůj podíl na trhu mobilních telefonů ze 14,9 na 17 až 18 procent.

1.11.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

ČTÚ oznámí vyvolávací cenu UMTS na konci listopadu

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) může oznámit vyvolávací cenu pro aukci licencí na provoz UMTS až čtyři dny před jejím zahájením.

2.11.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Zajímavé BTS: skutečně provizorní stožáry

Možná byste ani nevěřili, co všechno může sloužit jako stožár pro základnovou stanici sítě GSM. Už minule jsme si ukázali jeden těžební stroj. Dnes pro vás máme další těžkou techniku, mobilní BTS na podvozku staré V3S, a stožár, který vyrůstá přímo z kontejneru. Všechny dnešní fotky dokazují, že stavitelé sítě Oskar mají opravdu fantazii...

2.11.2001, Rostislav Kocman, rubrika Vše okolo BTS

Které telefony nepotřebují datové kabely - přehled

Zapomeňte na shánění vhodných kabelů, používejte bezdrátová rozhraní. Víte, kdy je IrDA výhodnější než Bluetooth? Plánují se další inovace infračervených portů nebo je výrobci již považují za přežitek? Jaké mobily tyto technologie vůbec podporují?

2.11.2001, Petr Pavlík, rubrika Testy a srovnání mobilních telefonů

Low-end s flipem vzhůru nohama - Drin.it GSG 1000

Nezvyklý design je asi největším trumfem telefonu od nového italského výrobce Drin.it. Tento malý telefon zaujme ty, kteří mají rádi ostřejší hrany, flip na telefonu a jednoduchost. Právě tou totiž Dtin.it GSG 1000 přímo oplývá.

2.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Ostatní

Paegas zatím neumí poslat SMS na pevnou linku

Přestože RadioMobil již na Invexu prezentoval možnost posílat textovou zprávu (SMS) na pevnou linku, dosud se to nenaučil. Zároveň však v inzerátech nabízí svým zákazníkům tento způsob komunikovat. Co se to okřídlenému koníkovi stalo?

2.11.2001, Přemysl Souček, rubrika Služby Paegasu

Prodej licencí na UMTS se dále zpožďuje

Pokusy prodat licence na provozování UMTS jsou zatím neúspěšné. A navíc nabírají stále větší zpoždění. Co můžeme očekávat v nejbližších dnech?

2.11.2001, Jan Cizner, rubrika UMTS - sítě třetí generace

TELeKONOM: Dražba UMTS může začít...

... za nevýhodných podmínek, které si stanovila sama vláda; soud první instance zatím nerozhodl zda Oskar žaluje svoji reklamní agenturu neprávem; Český Telecom a Philips budou vydělávat milion měsíčně na datových a hlasových službách; francouzský Avenir Telecom koupí podíl v české distribuční firmě GSM Partner; Aliatel si za letošní rok dosud připsal více než dvojnásobné tržby než loni, díky čemuž snížil ztrátu na polovinu.

2.11.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa