Týden 27. - 31. srpna na Mobil.cz

Pondělí

Bude nové výběrové řízení na licence UMTS?

Český telekomunikační úřad zvažuje vypsání nového výběrového řízení na licence UMTS, ve kterém by stačilo získat pouze 10 miliard korun, oproti původně státem požadovaným 20 miliardám.

27.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Sonera prodala 21,9 miliónu akcií Deutsche Telekom

Finská Sonera se zbavila akcií Deutsche Telekomu, které prodala za cenu 25,75 eur za akcii. Do konce roku pak zřejmě prodá ještě dalších 52 miliónů akcii DT.

27.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Co všechno umějí české předplacené karty?

Připravili jsme pro vás přehled služeb, které mohou využívat majitelé českých předplacených karet. V článku najdete také aktuální ceny za volání z předplacených karet. Zatímco v cenách hovorného nenajdete mnoho zásadních rozdílů, v nabídce služeb se předplacené karty stále ještě liší.

27.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika Přehled hovorného a služeb

Telefony, které momentálně nelze odblokovat

Chcete změnit operátora, ale váš telefon je blokovaný na toho současného? Nebo jste si přivezli telefon z dovolené a chybí mu čeština? Přístrojů, které odolávají rukám zručných odblokovávačů je méně než těch, co lze odblokovat bez problémů. Proto vám dnes nabízíme přehled telefonů, které momentálně nelze odblokovat, nebo u nich není možné dohrát českou jazykovou verzi.

27.8.2001, Jan Matura, rubrika Tipy & triky

Sony CMD-Z7 a J70 – nové krásky z dílny japonských mistrů

Firma Sony chystá na říjen dvě novinky. Ačkoliv půjde o remake starších telefonů, stále budou mít mnoho co nabídnout už díky své ceně.

27.8.2001, Patrick Zandl, rubrika Sony

Sharp své PDA zpřístupní mobilní síti

Chytrý telefon, to je přeci kapesní počítač, s kterým si můžete i zavolat. Tak proč rovnou nevzít už hotové PDA a neudělat z něj mobil? Tak nějak přemýšlí japonský Sharp a jeho rozhodnutí tomu odpovídá – PDA Zaurus bude mobilní. A dokonce zvládne sítě třetí generace.

27.8.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

Soutež o Ericsson R310: Zažil jsem s mobilem... Jak chutná mobil

Přinášíme vám pátý čtenářský příběh na téma "zažil jsem s mobilem". Článek bude přístupný celý týden a v pondělí jej vystřídá zážitek dalšího čtenáře. Autor, který získá od čtenářů nejlepší známku, vyhraje mobilní telefon Ericsson R310s.

27.8.2001, Vaše redakce, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Palmare.cz - týden od 21. do 25.8.

Další šeptanda - o Jornádách, Casiu i Panasonicu, zajímavé recenze programů - nejen o tom byl další týden na serveru Palmare.cz.

27.8.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: O vánocích se mnoho mobilů neprodá...

...protože většina lidí už svůj mobilní telefon má; Ericsson a Sony už jsou skoro svoji, do sepsání finální dohody o vytvoření společné firmy na výrobu mobilů již chybí jen pár hodin; české firmy loni do komunikačních technologií investovaly nemalé částky, výrazně vyšší než v letech předešlých; Český Telecom se stále více zajímá o internet i jeho obsah, proto také uvažuje o koupi společnosti Samba Digital Media...

27.8.2001, Luděk Zadražil, rubrika Ze světa

Twist je možné dobíjet i na internetu

Předplacenou kartu Paegas Twist je už možné dobíjet i na internetových stránkách. Dobíjí se s pomocí kupónů; zvýšit kredit můžete pro libovolnou kartu Paegas Twist.

26.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - operátoři

Úterý

Mikloš: Třetí mobilní operátor získá licence GSM a UMTS

Na Slovensku zřejmě vezmou udělení třetí licence GSM a také jedné z licencí na UMTS v jednom - obě dostane jeden zájemce, který uspěje ve výběrovém řízení. V něm bude nejdůležitějším kritériem cena.

28.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Oskar mění některé své tarify

V polovině září se změní několik cen za služby u čtyř Oskarových tarifů. Slevy jsou vykompenzovány i zdraženími, takže budou zákazníci šťastní i smutní.

28.8.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Alcatel Web Touch – internet bez počítače

Chtěli byste mít doma e-mail a internet, ale nechcete se trápit s počítačem? Francouzský výrobce telekomunikační techniky – Alcatel má pro vás velmi elegantní řešení. Série domácích telefonů pod názvem Web Touch integruje běžné hlasové služby s plnohodnotným přístupem na internet a k vaší e-mailové schránce.

28.8.2001, Jan Matura, rubrika Fixní spojení

Může mobil vyhodit do povětří benzinovou pumpu?

Co je - a jak funguje - policejní SMS bomba; jak různě pomáhají mobilní telefony kriminalistům po celém světě (občas za citelného přispění zločinců); kdy smíte a nesmíte telefonovat, když se živíte jako žokej; jak může všetečný pes nechtě svému pánovi připravit hrůzný zážitek s mobilem - odpovědi na tyto otázky najdete v následujícím článku.

28.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Volali jsme přes UMTS

Ten telefon značky NEC nevypadá na první pohled nijak zvláštně. Je celý stříbrný, měří asi 11x5x2 centimetry a vůbec nepůsobí o mnoho jinak než každý jiný dražší telefon s aktivním flipem. Jenže zdání klame; jako jeden z prvních přístrojů v Evropě umí volat přes síť UMTS, což jsme sami vyzkoušeli. Na berlínském veletrhu však bylo k vidění ještě mnohem více.

28.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Zprávy - mobilní technologie

Nové moderní slovo? Elektrosmog.

Hrozí v srdci Evropy vznik oázy ticha bez mobilních telefonů? Vysoká míra bezpečnosti si žádá ještě vyšší cenu, tvrdí čtyři švýcarští mobilní operátoři. Ti si stěžují na příliš tvrdé zdravotní normy, které jim stanovily tamní úřady.

28.8.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

TELeKONOM: Mohli jsme mít u nás i-mode...

...možná ano, kdyby se neměnily vlastnické vztahy v Eurotelu; ve Vietnamu se uvolní kontrola internetu, který je v této komunistické zemi zatím pod přísným dohledem státních orgánů; finský telekomunikační gigant Sonera má nového výkonného ředitele, který se rekrutoval z řad sousedního švédského Ericssonu...

28.8.2001, Luděk Zadražil, rubrika Ze světa

Středa

Vyplatí se nové tarify sítě Paegas?

Od 1. září zavádí RadioMobil nové tarifní programy. Noví zákazníci sítě Paegas si budou moci aktivovat pouze ty nové; starší zákazníci si mohou ponechat i ty staré. Naše srovnání však ukazuje, že ze starých (Aktivů, Diamantů apod.) tarifů se konečně vyplatí přejít.

29.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby Paegasu

Paegas bude s příbuznými operátory roamovat za jednotnou cenu

Podle plánů Deutsche Telekomu se sjednotí roamingové sazby mezi všemi operátory ze skupiny jeho mobilní divize T-Mobile.

29.8.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Makléři: Akcie Českých radiokomunikací klesnou zpět pod 400 korun

Dokud se nezlepší podmínky privatizace Českých Radiokomunikací, jejich akcie nebudou růst, předpovídají shodně zkušení makléři.

29.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

IDC: Prodej mobilů letos stoupne o tři procenta

Výzkumná společnost IDC věří, že i přes pokles růstu prodeje se i dalších letech půjdou mobilní telefony dobře na odbyt.

29.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

S Eurotelem v září můžete ušetřit

S novým školním rokem přichází Eurotel s nabídkou různých soutěží a zvýhodněných akcí, které mají přilákat nové zákazníky a udržet ty staré. Využijete toho?

29.8.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Dopřejte si mobil bez antény

Už vás omrzel věčný zápas s všemožně překážející anténou? Máte obavy z horšího příjmu signálu, pokud zvolíte přístroj bez typického prutu? Pak se rozhodně podívejte na následující porovnání, které vám vše vysvětlí a ukáže, z jakých mobilů si můžete vybírat.

29.8.2001, Petr Pavlík, rubrika Testy a srovnání mobilních telefonů

Z Paegasu se stane T-Mobile

Během příštího roku se budou uživatelé sítě Paegas postupně seznamovat s novou značkou T-Mobile. Ta se objeví v logu českého operátora číslo dvě, v názvu některých jeho služeb a možná nahradí současný název jeho sítě a celé firmy. T-Mobile, mobilní divize Deutsche Telekomu a většinový vlastník RadioMobilu, totiž po vzoru konkurenčních společností Orange a Vodafone usiluje o vybudování jednotné světově známé značky.

29.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

TELeKONOM: Firmy se bojí telefonování za jízdy...

...protože je vylekala žaloba na 30 milionů dolarů, která postihla firmu, jejíž zaměstnankyně zavinila nehodu kvůli pracovnímu hovoru; Sony a Ericsson otevřou svůj společný závod prvního října a zaměstnají v něm 3500 zaměstnanců, kteří budou vyvíjet nové mobily; internetové připojení přes provozovatele Contactel se výrazně zrychlí, stejně jako jeho spojení do zahraničí...

29.8.2001, Luděk Zadražil, rubrika Ze světa

Deutsche Telekom prosí: Neprodávejte nás!

Čtvrtá největší telekomunikační společnost v Evropě, německý Deutsche Telekom (DT), včera zveřejnila příznivé finanční výsledky svého hospodaření za prvních šest měsíců tohoto roku. Zároveň však firmu pronásleduje bezprecedentní pokles ceny akcií a podezření z nestandardního ovlivňování jejích akcionářů ze strany managementu.

29.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Čtvrtek

LN: Deutsche Telekom neplánuje koupi Českého Telecomu

Z plánů Deutsche Telekomu vyplývá, že se zřejmě nebude zajímat o koupi Českého Telecomu, neboť s nechystá tak velké výdaje.

30.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Vše o nových tarifech Paegasu

Od 1. září zavádí RadioMobil nové tarifní programy. Naše srovnání však ukazuje, že ze starých (Aktivů, Diamantů apod.) tarifů se konečně vyplatí přejít. Nově také můžete přejít z Twistu na kartu Paegas Partner, nebo z tarifu na Twist. Přečtěte si o všech změnách v nabídce RadioMobilu.

30.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby Paegasu

Oskar nabídne levnější volání na pět volitelných čísel

Během několika dní Oskar nabídne svým zákazníkům možnost volání na vybraná čísla za výhodnější sazbu. Stačí si zvolit pět lidí, kteří mají číslo od Oskara, a hned jim můžete volat o celou korunu za minutu levněji. Tuto službu budete moci využívat zdarma.

30.8.2001, Patrick Zandl, Luděk Zadražil, rubrika Ostatní

Dohodu s Oskarem nyní můžete beztrestně vypovědět

Pokud po zdražení textových zpráv nechcete používat Oskarův tarif Dohoda s Oskarem, ke kterému jste se museli upsat nejméně na tři roky, můžete nyní smlouvu vypovědět bez toho, že byste byli nuceni doplácet zbývající měsíční poplatky.

30.8.2001, Vaše redakce, rubrika Služby Oskara

NEC DB 5000 a 6000 – sedmibarevná LED nebo velký displej

Firma NEC je poslední dobou vidět stále víc, neboť jako jedna z prvních vyrábí mobilní telefony pro sítě třetí generace. To ovšem vůbec neznamená, že by zapomněla na GSM, a tak přichází s dalšími dvěma rozvíracími telefony, které spolu se sedmitisícovkou vyrazí na trh do konce tohoto roku.

30.8.2001, Luděk Zadražil, rubrika Ostatní

Majitel Paegasu a výstřední šlechtic pobouřili Brity

"Strčte si tu smlouvu tam, kde telefon nezvoní," zní jedna z vět nové kontroverzní reklamy britského mobilního operátora Virgin Mobile, kterou tamní úřad pro dohled nad dodržováním etických norem v reklamě označil za pohoršlivou. Podle jeho rozhodnutí používá reklama urážlivý jazyk a dává špatný příklad dětem.

30.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

TELeKONOM: Oskar má trojnásobek dobíjecích automatů...

... než před půl rokem; od letošního dubna do června dodali výrobci o osm procent méně mobilních telefonů než vloni; prodej Telecomu je zatím ve hvězdách; Lucent Technologies zavírá továrnu v Izraeli.

30.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Philips Fisio 318 – GPRS pro každého (recenze)

Levné telefony se až donedávna vyznačovaly chudou výbavou a omezeným uživatelským komfortem. Philips Fisio 318 do této skupiny patří jen svojí cenou. Jeho výbava a možnosti se naopak směle mohou měřit s daleko dražšími přístroji. Nové Fisio je adeptem na prodejního rekordmana mezi telefony z předplacených sad.

31.8.2001, Jan Matura, rubrika Philips

Sendo J520 - Ultralight mezi mobilními telefony

Teprve čtvrtý telefon mladé britské firmy je malý, lehký, tvarově jednoduchý a cenově dostupný, navíc s výměnnými kryty. Má tedy všechny přednosti, které potřebuje mobil v dnešní době, chce-li uspět. A protože nechybí ani oblíbené funkce pro co nejsnadnější práci s přístrojem, můžeme směle říci – Nokia 3330 má konkurenta.

31.8.2001, Luděk Zadražil, rubrika Ostatní

Už vás navigovala myš?

Rozšiřte možnosti svých aplikací pomocí informací o aktuální poloze, rychlosti či nadmořské výšce. S GPS modulem Garmin 35 to je opravdu jednoduché. Integrovaná anténa, citlivá přijímací jednotka i vodotěsné provedení vám zaručí maximální funkčnost za každých podmínek.

31.8.2001, Petr Pavlík, rubrika GPS

Najděte si svou BTS

Přestože mobilní operátoři nezveřejňují seznamy základnových stanic (BTS), existují dvě poměrně obsáhlé databáze těchto vysílačů. S nimi tak získáte další zdroj informující o pokrytí ve vybraném místě. V jednom seznamu můžete dokonce hledat i přes WAP nebo SMS.

31.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika Vše okolo BTS

Jak udělat ze vzkazu na záznamníku umělecké dílo

Ať již máte mobil, pevnou linku, nebo obojí, stane se vám, že z těch či oněch důvodů nemůžete hovor přijmout. Pro takové případy je výhodné mít na záznamníku připravený vzkaz, který nenechá nikoho na pochybách o vašem nezlomném důvtipu.

31.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Publicistika

TELeKONOM: Paegas v Hradci Králové utratí jen přes polovinu...

... původně plánované miliardy korun na stavbu regionálního centra; Český Telecom neprávem požadoval peníze od zdravotně postižených; France Télécom zvýšil za prvních šest měsíců roku hrubý zisk o 14 procent; Palm čelí žalobě kvůli údajně ničivým výbojům statické elektřiny.

31.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa