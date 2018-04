Týden 23. - 27. července na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 23. do 27. července.

Pondělí

TELeKONOM: Americký průlom. AT&T Wireless nabízí mobilní internet

Nově samostatná americká telekomunikační firma AT&T Wireless překvapila analytiky, když pár desítek hodin po svém formálním osamostatnění od mateřského koncernu AT&T nabídla svým klientům služby založené na technologii GPRS.

23.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Palmare.cz - týden od 16. do 20.7.

Nový handheld od firmy Toshiba, další malé klávesničky, upřesnění informací o Diamond Mako. To jsou jen střípky dalšího rušného týdne v PDA světě a na Palmare.cz.

23.7.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Budeme mít daň z mobilu: 90 Kč měsíčně!

V nejbližší době čeká uživatele mobilních telefonů nová daň. Cca 90 Kč měsíčně si budou muset připravit navíc. To bude praktický dopad dvacetimiliardového poplatku za UMTS licence. Aneb další článek do diskuse o tom, kolik tyto licence mají stát.

23.7.2001, Patrick Zandl, rubrika Okénko

Výroba mobilů v Čechách má problémy

Kladenský závod Sagemu, který převzala kanadská společnost Celestica se potýká s nedostatkem pracovníků.

23.7.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Největší finský operátor má ztrátu 924 milionů korun

Největší finský operátor GSM, společnost Sonera ve 2. čtvrtletí letošního roku hospodařila se ztrátou 28 milionů EUR, přitom loni měla zisk.

23.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Microsoft zvětšil svou účast ve výrobci mobilů Sendo

Microsoft koupil podíl ve výrobci mobilních telefonů Sendo. Bill Gates si zkrátka nenechá mobilní telefony ujít.

23.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Jednání o prodeji ČRa jdou do finále

Řídící výbor v úterý naposled posoudí nabídku na koupi Českých Radiokomunikací. Pak již bude rozhodovat vláda.

23.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Jak se zjišťuje poloha mobilního telefonu?

Jestli máte pocit, že mobilní operátor zná vaši polohu s přesností na metry, případně že ani kdyby se snažil, tak stejně nezjistí, kde se nacházíte, potom si přečtěte něco o metodách jak lokalizovat mobilní telefony.

23.7.2001, Rostislav Kocman, rubrika Mobilní technologie

Bouře rušily záchranářům signál

Bouře, které si vyžádaly na Moravě zásahy hasičů, ohrozily zároveň jejich komunikační kanály. Bohužel, zatím se proti tomu neumíme bránit.

23.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Nový firmware pro Alcatel OT 501 a 701 stojí za to!

V nejbližších dnech bude v České republice k dispozici nová verze firmwaru pro Alcatel OT 501 a 701. Jeho součástí bude několik velmi užitečných vylepšení, které ještě zvýší užitnou hodnotu tohoto populárního telefonu. Mezi hlavní vylepšení bude patřit přidání tří her a vylepšená práce s WAPovým prohlížečem či budíkem.

23.7.2001, Jan Matura, rubrika Alcatel

Matsushita: Je libo mikrocelu do kapsy?

Množství antén na střechách se již zvyšovat nebude. Každá nová celulární síť až dosud zamořila krajinu i střechy budov nevzhlednými stožáry a anténami. Společnost matsushita však vyvinula anténu velkou jen několik centimetrů, která umožní snadné pokrytí měst a každému zaručí dostatečnou rychlost přenosu dat.

23.7.2001, Luděk Zadražil, rubrika UMTS - sítě třetí generace

Úterý

Lucent prodá část výroby Celestice

Společnost Celestica, která v Čechách převzala výrobní závod Sagemu, pokračuje v akvizicích. Tentokrát nakupuje v USA.

24.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Politici rádi posílají SMS

Podle německého časopisu Der Spiegel již i němečtí politici objevili kouzlo posílání textových zpráv. Zdá se, že proti SMS není imunní nikdo.

24.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

C35i - modem a dial-up připojení

Příčinou trápení s rozběhnutím internetového připojení prostřednictvím telefonů Siemens S35/C35 nemusí být špatně zkonfigurovaný ovladač nebo dial-up připojení, ale i chybný datový kabel. Tento článek poskytuje podrobný návod instalace i nastavení a navíc ještě několik postřehů z provozu.

24.7.2001, Vaše redakce, rubrika Software pro mobilní telefony

Nechte se sledovat s Paegas Locatorem (recenze)

Vyzkoušeli jsme službu Paegas Locator sloužící ke zjišťování polohy mobilního telefonu. Locator neslouží k přesnému sledování mobilu, ale spíše ke znalosti orientační polohy (s přesností na stovky metrů). Tento úkol plní spolehlivě.

24.7.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby Paegasu

Jak poslat domů fotografie z dovolené

Chcete se podělit o neopakovatelné letní zážitky se svými blízkými tisíckrát rychleji, než to dosud bylo možné? Nebo jste někde v terénu, případně chroničtí nepořádníci, zkrátka obáváte se, že vám exponované filmy s drahocennými dokumenty nevydrží do konce dovolené a rádi byste je měli uložené v bezpečí? Přinášíme vám podrobný popis tří způsobů, jimiž lze vaše fotografie během několika okamžiků odeslat do celého světa - a jednoho, kterým to dnes ještě tak docela nejde (ale možná už napřesrok to bude jinak).

24.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

RoamingServis: Jak se vám roamuje aneb podělte se o zkušenosti

Pište nám o svých zkušenost s voláním do zahraničí, pomůžete ostatním čtenářům Mobil.cz a můžete získat i tričko. Z vašich příspěvků se totiž skládá rubrika RoamingServis, kde i vy sami máte možnost najít informace, které by se vám před cestou mimo republiku mohly hodit.

24.7.2001, Vaše redakce, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

TELeKONOM: Motorola končí s výrobou mobilů...

... a bude se soustředit na špičkové technologie; obr Microsoft spolkl za 12 milionů dolarů pět procent britské telekomunikační firmy Sendo; největší americký pevný operátor utrpěl ve druhém čtvrtletí téměř desetiprocentní ztrátu; finská Sonera sice ztrácela také, ale před plánovanou fúzí se švédskou Telií se očekávaly výsledky ještě horší.

24.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Vláda snižuje cenu Radiokomunikací

Zpráva o tom, že se vláda bude prodejem Českých Radiokomunikací zabývat až ve druhé půli srpna, opět srazila cenu akcií této společnosti.

25.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Vláda se dnes prodejem Radiokomunikací nezabývala

Vláda se oproti původním předpokladům bude prodejem Českých Radiokomunikací zabývat až v srpnu. Řídící výbor jí nyní nedal jednoznačné doporučení.

25.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

WAP se prý zatím neujal ani ve Švédsku

Podle výsledků aktuálního průzkumu IDC je tomu tak především proto, že WAPové aplikace jsou málo spolehlivé.

25.7.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Panasonic se u nás bude vyrábět až za rok

Kvůli nízké poptávce Matsushita oddálí zahájení výroby mobilních telefonů v ČR.

25.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Nová soutěž - co jste zažili s mobilem?

Zažili jste letos v létě něco zajímavého s mobilním telefonem? Dostali jste se díky jemu z nějakých problémů, zachránili jste někomu zdraví nebo vás naopak mobil přivedl do trapné situace? Napište nám o tom.

25.7.2001, Vaše redakce, rubrika Publicistika

Uživatelé mobilů proti sobě: liší se lidé mobilem?

Diskusní fóra jsou plná nenávisti majitelů jednotlivých značek mobilních telefonů. Pojďme se na chvíli spolu zamyslet nad tím, jak se tito majitelé navzájem charakterizují?

25.7.2001, Patrick Zandl, rubrika Okénko

Siemens M30 – vydrží víc než je běžné (recenze)

Je relativně malý a lehký, má integrovanou anténu a ďábelské červené podsvícení displeje a klávesnice. Proti drobným nehodám je chráněn gumovým krytem, ale mezi telefony do každého počasí nepatří. Siemens M30 je levný telefon, který zaujme především svým vzhledem.

25.7.2001, Jan Matura, rubrika Siemens

Vyfoťte se mobilem (recenze fotoaparátu Ericsson CommuniCam)

Věděli jste, že Ericsson dělá i digitální fotoaparáty? A že ty navíc slouží pouze jako příslušenství k mobilům? Od CommuniCam sice nelze čekat žádné zázraky, ale svoje využití jako doplněk mobilu si jistě najde.

25.7.2001, Rostislav Kocman, rubrika Ericsson

Aplikace na Nokii 9210 vás vezmou z kanceláře až do herny

Protože Nokia 9210 Communicator je mnohem víc než mobilní telefon, obsahuje podstatně víc softwaru. O tom, jaké aplikace v Nokii 9210 najdete a co všechno s nimi můžete dělat, se dozvíte právě zde.

25.7.2001, Luděk Zadražil, rubrika Nokia

TELeKONOM: Polští poslanci vytáhli proti monopolu...

... a chtějí rozdělit dominantního operátora TPSA do několika firem; japonský gigant NTT DoCoMo se bude soustředit na firemní klienty; France Télécom pohltil španělského operátora Uni2; Český Telecom spustí provoz internetových kiosků; optická vlákna Lucent Technologies budou patřit Japoncům.

25.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Pithart bude za volání vyhánět senátory ze sálu

Používání mobilu během zasedání je problémem i v Senátu. Jeho předseda však objevil možnost, jak s tímto nešvarem bojovat.

26.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Vláda schválila zakázku pro Telecom

Vláda schválila smlouvu s Telecomem o zajištění telekomunikační infrastruktury veřejné správy.

26.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Mobily táhnou Sagem ke dnu

Sagem v prvním pololetí propadl do provozní ztráty 137 milionů EUR, kterou způsobila především divize mobilních telefonů. Problémy tohoto výrobce zřejmě jen tak neopustí.

26.7.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

OKWAP iP88 – Smartphone se vším všudy (preview)

Zlákala vás stále se rozšiřující nabídka chytrých telefonů? Nemůžete si vybrat z nabídky známých telekomunikačních firem? Tchajwanská společnost OKWAP pro vás připravila lahůdku v podobě kombinace telefonu a PDA počítače. OKWAP iP88 se v konkurenci rozhodně neztratí.

26.7.2001, Jan Matura, rubrika Ostatní

Mobifinder – my si tě najdeme, mobile!

Existují místa a chvíle, kdy by lidé neměli používat mobilní telefon. Například v blízkosti člověka s citlivým kardiostimulátorem, který nesmí přijít do blízkosti vysílajícího mobilu. Řešení je snadné - s Mobifinderem u pasu snadno zjistíte, že někdo ve vašem okolí používá mobilní telefon.

26.7.2001, Luděk Zadražil, rubrika Příslušenství k mobilům

Může i-mode fungovat i mimo Japonsko?

Když nato přijde, je Šuničiro Mišima ve Spojených státech větší hvězda než Britney Spears a všichni Pokémoni dohromady. Tak to alespoň vypadalo, když šéf japonského operátora NTT DoCoMo minulý rok oznámil, že jeho firma hodlá v USA podle japonského příkladu zavést služby i-mode, tedy jeden ze způsobů přístupu na internet přes mobilní telefon. Na tiskové konferenci sklidil Mišima potlesk na otevřené scéně, softwaroví vývojáři se tlačili jeden přes druhého, aby mu vnutili vizitku, a vůbec se mu dostávalo pozornosti, která je obvykle vyhrazena hvězdám showbusinessu. Přesto není nikde psáno, že Mišima má vyhráno. Boj o mobilní internet ještě není zdaleka u konce.

26.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Domácí ústředna ISDN, která vám sedne

Nízká cena, německá kvalita, mnoho funkcí i snadné zapojení jsou hlavními lákadly právě uváděné ISDN ústředny Euracom 140USB se čtyřmi pobočkami.

26.7.2001, Petr Pavlík, rubrika Pobočkové ústředny

TELeKONOM: Vládní prázdniny uškodily Českým radiokomunikacím...

... jejichž cena se propadla o více než šest procent poté, co vláda oznámila, že o prodeji ČRa bude jednat až v druhé polovině srpna; ve Švédsku je WAP velikým propadákem; Matsushita má problémy a odložila zahájení výroby mobilních telefonů Panasonic ve své nové továrně v Pardubicích; polská vláda zrušila kvůli korupci ministerstvo spojů.

26.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

GPRS – tak bude nebo nebude?

Oskar i RadioMobil zatím GPRS nenabízejí. Je to škoda, GPRS vypadá jako poslední šance WAPu na přežití. Dostane u vás WAP milost díky uvedení GPRS do provozu? Bude WAP pro zábavu? Zase jeden článek jako výkop do diskuse...

27.7.2001, Patrick Zandl, rubrika Okénko

Hands-free bez drátů a navíc pro všechny

Nechcete držet mobil pořád u ucha? Řešením je hands-free, tedy sluchátko s mikrofonem. Chcete-li se vyhnout kabelu vedoucímu od sluchátka k telefonu musíte použít bluetooth. Řešením vhodným nejen pro mobilní telefony, ale i pro PC, PDA a jiná zařízení by mohl být univerzální bluetooth headset Plantronics M1000, který vám umožní volný pohyb v okruhu deseti metrů.

27.7.2001, Luděk Zadražil, rubrika Příslušenství k mobilům

Zajímavé BTS: antény i v reklamním poutači

Podívejte se na fotografie antén některých pražských BTS (základnových stanic, vysílačů sítě GSM). Máme pro vás obrázky antény v reklamním poutači obchodního domu, dvou technických lahůdek, vysílače nad naší redakcí a zvěčnili jsme také techniky při práci.

27.7.2001, Rostislav Kocman, rubrika Vše okolo BTS

Výherce již telefonuje z nového Philipse Xenium

Před začátkem prázdnin jste mohli na našem serveru soutěžit o mobilní telefon Philips Xenium a další ceny. Tento týden si v naší redakci převzal výherce první ceny svůj nový mobilní telefon. Podívejte se, jakou měl radost.

27.7.2001, Vaše redakce, rubrika Philips

Datové přenosy s telefony Motorola

Telefony firmy Motorola, ač relativně rozšířené a kvalitní, nejsou kromě GPRS pro datové a faxové přenosy příliš využívány. Je to možná i tím, že datové kabely a podpůrný software nejsou veřejnosti příliš známy. Podívejme se proto, jak se u této značky datové přenosy řeší.

27.7.2001, Petr Mrázek, rubrika Motorola

Máte mobil? Máte problém!

Stačí chvilka nepozornosti a váš mobilní telefon vás může společensky znemožnit, zablokovat přístup k penězům, nadosmrti vás zmrzačit, poslat do blázince, případně uspíšit váš odchod z tohoto světa. Přečtěte si o nástrahách a nebezpečích, které na vás při manipulaci s mobilem čekají - a o kterých se nedozvíte ze žádného manuálu ani všeobecných podmínek.

27.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Publicistika

TELeKONOM: France Télécom jde nahoru, ostatní dolů...

... zatímco francouzský státní megaoperátor zaznamenal v uplynulém čtvrtletí nárůst zisku, ostatní společnosti se drží za hlavu: Alcatelu klesl za druhé čtvrtletí meziroční zisk o 77 procent; British Telecom zklamal akcionáře téměř o polovinu; zisk Sony Corp. se snížil o celých 90 procent; Corning 4,8 miliardy; Alcatel 77 procent; WorldCom Group snížila zisky a Sagem stagnuje.

27.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa