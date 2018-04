Týden 21. - 25. května na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 21. do 25. května.

Pátek

Na ComNet přišlo málo lidí

Na veletrh ComNet zavítalo jen přibližně 13 000 návštěvníků. Splnily se tak předpoklady odborné veřejnosti, naopak nevyšly odhady pořadatelů.

25.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel a Nokia jsou NEJ

Manažeři v České republice znají nejčastěji mobilní telefon Nokia a Siemens a za nejserióznějšího operátora považují Eurotel. To jsou některé výsledky průzkumu, který mezi 500 českými manažery provedla agentura Gfk. Analyzujeme kompletní výsledky.

25.5.2001, Přemysl Souček, Daniel Deyl, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Kde operátoři berou peníze?

Podíváme-li se na rozpočty mobilních operátorů a na sumy, které získávají od zákazníků, záhy dojdeme k závěru, že něco nesedí. Jejich zisky se sice pohybují v řádu miliard, ale větších investic se bojí. Operátoři totiž mají dluhy, musí stále investovat a když přijde řeč třeba na desítky miliard investic do UMTS, každý se jen smutně pousměje. Kde tedy získat peníze?

25.5.2001, Rostislav Kocman, Luděk Zadražil, rubrika Trhy-business

Nová soutěž Telecomu – Hra na špióna

Český Telecom připravil pro své zákazníky novou soutěž. Ve skutečnosti sice nejde přímo o hru, ale díky malé chybě veřejných telefoních automatů si klidně hrát můžete - na špióna.

25.5.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy-služby operátorů

Bondovka s bluetooth – komfort, který není pro každého

Bezdrátová bondovka s technologií bluetooth určená pro mobily Ericsson už se prodává. Velmi příjemně se používá a práce s ní je pohodlná a snadná. Jenže cena, za kterou si můžete pořídit i několik jiných mobilů od Ericssonu, vás možná odradí.

25.5.2001, Rostislav Kocman, rubrika Příslušenství k mobilům

Oskar testuje GPRS

V síti Oskar se už testuje technologie rychlých přenosů dat GPRS. Testy probíhají v celé síti. Podaří se Oskarovi se spuštěním GPRS předběhnout Paegas?

25.5.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby Oskara

Čtvrtek

ČTÚ vyzval operátory k určení podmínek pro přenositelnost čísel

K ustavení neformálního fóra, které by stanovilo jednoznačné podmínky pro zavedení přenositelnosti telefonních čísel, vyzval telekomunikační firmy Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

24.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Modernizace o víkendu vyřadí bankomaty

Kvůli modernizaci sítě nebudou o víkendu krátce funkční bankomaty.

24.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

V ČR budou čtyři licence UMTS

ČTÚ potvrdil záměr udělit čtyři licence UMTS v dvoukolovém tendru.

24.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Záměr prodat licence na UMTS vyhlášen

ČTÚ uveřejní záměr vyhlásit výběrové řízení na licence pro UMTS.

24.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Mluvčí Eurotelu odpovídal na otázky čtenářů

Mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš včera odpovídal na otázky našich čtenářů. Debata se točila především okolo nových tarifů Eurotelu.

24.5.2001, Vaše redakce, rubrika Online chat

Hands free od Siemensu, které vás poslechne i promluví

Při řízení motorového vozidla není podle nového zákona možné telefonovat za jízdy s telefonem v ruce. Hands free sady se staly nutností. Pro nejnáročnější připravil Siemens novinku s dlouhým názvem Car Kit Professional Voice II. Tuto sadu je možné kompletně ovládat hlasem a jako návdavek vám i řekne, kdo volá.

24.5.2001, Vaše redakce, rubrika Siemens

Ptáci a mobily se vzájemně ovlivňují

Nedivte se, když uslyšíte ptáka zpívat tak, že vaše ruka bezděky vyrazí k pouzdru u vašeho opasku v domnění, že dorazila nová SMS. Ptáci umí imitovat zvonění mobilů. Aby však toho matení nebylo dost, obráceně to platí také. Je snad libo zvonění podle slavíka nebo červenky?

24.5.2001, Luděk Zadražil, rubrika Publicistika

WAPová strategie pro chytrolíny

Čeští uživatelé mobilních telefonů dostali k dispozici hru, kterou nemusí hrát jen proti svému mobilu. Pokud mají Eurotel a používají WAP, mohou si zahrát proti dalším hráčům a ještě si procvičit své znalosti. Týdně je taková hra přijde na 70 korun.

24.5.2001, Přemysl Souček, Luděk Zadražil, rubrika Služby EuroTelu

Středa

RadioMobil je připraven snižovat ceny

RadioMobil je připraven snížit letos ceny za propojení pevné a celulární sítě až o 20%. Tím by se otevřela i cesta ke snížení cen hovorů mezi pevnou a mobilní linkou.

23.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Paegas nezaplatí cenu, kterou chce vláda

RadioMobil se zřejmě nezúčastní prvního kola udělování licencí na provoz UMTS v ČR.

23.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

GPRS od Paegasu bude v červnu

RadioMobil zavede rychlé přenosy dat GPRS v polovině letošního roku.

23.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Je východní Evropa pro Němce příliš velké sousto?

Německý telekomunikační gigant Deutsche Telekom si na světovém trhu počíná více než sebejistě; o střední a východní Evropě to platí dvojnásob. Své klienty počítá v desítkách milionů a investice v desítkách miliard dolarů. Budou se ceny telekomunikací od českých hranic na východ za pár let určovat z bonnské centrály, nebo mají Němci příliš velké oči?

23.5.2001, Daniel Deyl, rubrika Operátoři

S ComNetem to jde z kopce

Navštívili jsme pražský veletrh ComNet 2001. Operátoři GSM a Český Telecom splnili svá předsevzetí a akce se letos neúčastní. Stojí přesto za to veletrh navštívit?

23.5.2001, Přemysl Souček, Luděk Zadražil, rubrika ComNet

Philips Fisio 311 – nová generace na obzoru (recenze)

Novou generaci mobilních telefonů Philips bude reprezentovat modelová řada s názvem Fisio. Telefony, které mají namířeno do předplacených sad, mají ve svém názvu číslovku 300. Naopak telefony určené náročným zákazníkům patří do šestistovkové řady. Jako první za zákazníky zamíří nejjednodušší model Fisio 311.

23.5.2001, Jan Matura, rubrika Philips

Budou se zdražovat hovory z mobilů?

Provozovatelé pevných sítí jsou podle svých slov diskriminováni ze strany operátorů GSM. Dokonce snad i dotují operátorům levné hovory z mobilů. Obrátili se proto na ČTÚ, který by měl stanovit nové propojovací poplatky. Povede to ke zlevnění hovorů z pevných linek na mobilní, nebo ke zdražení hovorů z mobilů?

23.5.2001, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

RadioMobil: Nefungoval nám GSM banking

GSM banking v ČR má za sebou první větší problém. Podle banky trval přibližně 14 hodin, klientům snad nevznikly škody.

23.5.2001, Přemysl Souček, rubrika Služby Paegasu

Proč má Eurotel nové tarify?

Dnes bude na Mobil.cz od 18.00 probíhat on-line chat s tiskovým mluvčím Eurotelu Janem Kučmášem. Chcete se jej zúčastnit? Podívejte se tedy, jakých témat se bude diskuze týkat.

23.5.2001, Vaše redakce, rubrika Operátoři

Úterý

Schling: Rok 2001 je mezníkem pro telekomunikace v ČR

Devátý ročník veletrhu podnikových informačních a komunikačních technologií ComNet Prague 2001 dnes zahájil ministr dopravy a spojů Jaromír Schling.

22.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Nová Go sada s Ericsson A2628 jen v Tesco

Pouze do prodejní sítě Tesco doputovala nová Go sada Puls s wapovým telefonem Ericsson A2628

22.5.2001, Patrick Zandl, rubrika Zprávy - operátoři

RadioMobil zřejmě záchranný systém nevyhraje

Některá česká média zveřejnila v pondělí informaci o tom, že stížnost RadioMobilu u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uspěla. Je to pravda jen napůl. RadioMobil sice podle dostupných informací skutečně se stížností uspěl, ale vítězem tendru se stejně nestane. Proč?

22.5.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika Operátoři

České licence na UMTS prodá poradce za víc

Ministr Schling předpokládá, že zisk z prodeje licencí na provozování UMTS v ČR převýší 20 miliard korun.

22.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Videotelefon od Samsungu přenáší data rychlostí 144 kbps

Korejský Samsung skočil do světa 3G telefonů rovnýma nohama a již dnes má k prodeji připravený telefon, který je schopný přenášet data rychlostí 144 kbps, přehrávat video na kvalitním barevném displeji a pojme neuvěřitelných 2400 záznamů v telefonním seznamu.

22.5.2001, Luděk Zadražil, rubrika Samsung

Aktuální přehled telefonů, které lze odblokovat

Přinášíme vám aktualizovaný přehled mobilních telefonů, které lze odblokovat pro provoz v síti libovolného operátora. Z aktuální nabídky telefonů na trhu je momentálně jen málo modelů, které nelze odblokovat. Poněkud problematičtější je dohrání českého jazyka, zde je počet možností omezenější. Dovolené se blíží a mobilní telefon se jistě stane častým suvenýrem z cest po světě.

22.5.2001, Jan Matura, rubrika Tipy & triky

Operátoři pevných sítí chtějí snížení cen za volání na mobily

Čeští provozovatelé pevných linek se domnívají, že je diskriminují operátoři sítí mobilních telefonů. Toto stanovisko včera (21.5.2001) zveřejnila Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí. Názor asociace je v rozporu se zažitou představou, že rovné tržní podmínky prosazují právě celulární operátoři.

22.5.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika Operátoři

Přes 300 milionů dolarů za Radiokomunikace

Tele Danmark nabídl za České Radiokomunikace přes 300 milionů USD.

22.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Kam se poděla čeština – z(s)kuste si tipnout

V češtině, která se objevuje na mobilních telefonech, často naleznete zajímavost, krkolomnost nebo dokonce ohavnost. Překvapilo by vás, s jak veselou, pro některé možná dokonce ohyzdnou češtinou se na mobilu můžete setkat.

22.5.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Pondělí

Provozovatelé UMTS v ČR budou známí do konce roku

Licence na provozování třetí generace mobilních telefonů (UMTS) budou uděleny do konce tohoto roku.

21.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Mobily mohou urychlit Parkinsonovu a Alzheimerovu nemoc

Mobily prý mohou urychlit Parkinsonovu a Alzheimerovu nemoc.

21.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

RadioMobil prý uspěl se stížností

HN: RadioMobil uspěl u antimonopolního úřadu se stížností.

21.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Telecom v červnu zvolí správní radu

Akcionáři Českého Telecomu budou 15. června volit správní radu.

21.5.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Nová Go sada a další novinky z Eurotelu

Pondělí 21. května si Eurotel vybral k tomu, aby provedl několik změn ve své nabídce. Kromě nové Go sady jde o prodej nové exkluzivní sady Data Set.

21.5.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Prodej Telecomu domluven

TelSource a Fond národního majetku se dohodli na způsobu prodeje Českého Telecomu.

21.5.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Tel.Me 911 - levný rakouský mobil s GPRS

I naši jižní sousedé mají svého výrobce mobilních telefonů, firmu Tel.Me. Už její druhý produkt vypadá kromobyčejně vydařeně a měl by nabídnout za zajímavou cenu nejenom rychlé GPRS, ale i množství dalších funkcí.

21.5.2001, Patrick Zandl, rubrika Ostatní

Volejte si ve dvou levněji

Jestliže si dva lidé chtějí navzájem levně volat, měli by si pořídit pevnou linku, nebo začít využívat některou ze zvýhodněných služeb našich operátorů sítí GSM. Když se totiž nebudete řídit náklonností k operátorovi, ale rozumem, můžete výrazně ušetřit.

21.5.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby operátorů

Nokia 8250 – Atraktivní suvenýr z dovolené (recenze)

Nokia 8250 není novým modelem v pravém slova smyslu. Jedná se o asijskou obdobu dobře známé Nokie 8210. Oba sesterské modely se od sebe liší designem, barvou podsvícení, jednou funkcí a cenou. Model 8250 není určen pro evropské trhy, přesto se může stát atraktivním suvenýrem z exotické dovolené.

21.5.2001, Jan Matura, rubrika Nokia

Palmare.cz - týden od 14. do 18.5.

Co nového přinesl uplynulý týden ve světě PDA a na serveru Palmare?

21.5.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Lidé se o 3G telefony perou

Testovací provoz sítě třetí generace bude zahájen až za deset dní, ale již nyní je počet zájemců překračuje možnou kapacitu více než pětatřicetkrát. Zájem o služby sítě třetí generace překvapil i operátora, který je nyní nucen určit čtyři tisíce vyvolených, kterým bude moci ostatních 140 tisíc jen závidět.

21.5.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace