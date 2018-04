Týden 20. - 24. srpna na Mobil.cz

Pondělí

Ericsson takticky ustupuje, mobily jdou k Sony

Švédský telekomunikační výrobce Ericsson reorganizuje své divize tak, aby lépe uspokojoval potřeby svých klíčových zákazníků. Kdysi dominující společnost tak "zkrátila linie", aby alespoň udržela kontakt se světovou špičkou.

20.8.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Co bude s Philipsem?

Podle dnešního vydání Hospodářských novin, které citují agenturu ČTK se další světový výrobce chystá k výraznému zeštíhlení. Dotkne se to i mobilních telefonů?

20.8.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Twist má novou sadu

Paegas zavedl novou předplacenou sadu, další dvě stáhl z prodeje.

20.8.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Ericsson prodá divizi mikroelektroniky

Ericsson pokračuje v šetření. Prodej divize mikroelektroniky je dalším z kroků, kterými se společnost zbavuje všeho, co nutně nepotřebuje.

20.8.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

3G je moc i na Japonce?

Největší japonští výrobci terminálů pro sítě třetí generace budou spolupracovat na jejich dalším vývoji. Co je k tomu může vést?

20.8.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel už také umí zjišťovat polohu mobilu

Velcí zákazníci Eurotelu konečně také mají možnost lokalizovat své mobily. Umožňuje jim to služba Mapa Profi, kterou si mohou aktivovat. Jak se liší Eurotel Mapa Profi od konkurenčního Paegas Locatoru?

20.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby EuroTelu

Dva nové mobily se značkou Sendo

Dvě novinky bude mít ve své nabídce výrobce GSM telefonů Sendo.

20.8.2001, Patrick Zandl, rubrika Ostatní

RoamingServis: Francie je v klidu, Indie vám dá zabrat

Tentokrát projedeme Francii křížem krážem a pak si odskočíme do Indie. A tam je to již jiná káva - nemusí vám pomoci ani Eurotel s Paegasem dohromady.

20.8.2001, Vaše redakce, rubrika Roamingové zkušenosti

Soutěž o Ericsson R310s: Zažil jsem s mobilem... Ztratili jsme se

Přinášíme vám již čtvrtý čtenářský příběh na téma "zažil jsem s mobilem". Článek bude přístupný celý týden a v pondělí jej vystřídá zážitek dalšího čtenáře. Autor, který získá od čtenářů nejlepší známku, vyhraje mobilní telefon Ericsson R310s.

20.8.2001, Vaše redakce, rubrika Publicistika

Palmare.cz - týden od 13. do 17.8.

Šeptanda o novém Palmu m125 a nových dvou Visorech, vydání WinCE 4.0 - Talisker, akvizice Be firmou Palm, Inc - nejen o tom byl uplynulý týden ve světě PDA a ana Palmare.cz.

20.8.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Dostávají Palm a Microsoft konkurenci?

Jak mobilní sítě postupně protkávají celý svět a zákazníci si zvykají na novou generaci terminálů, výrobci si lámou hlavu nad tím, jak zpevnit základy tohoto raketově rostoucího odvětví. Nad tím, jak dosáhnout míry unifikace nezbytné pro vzájemnou komunikaci různých mobilních přístrojů, se zamýšlí prestižní publikace Computer Dealer News.

20.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Kde je telefonování nebezpečné

Jsou vaše telefonní hovory bezpečné? Jste si jisti, že váš hovor nikdo neodposlouchává? Podívejte se na některá slabá místa telekomunikačních systémů.

21.8.2001, Tomáš Volyňský, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Otestovali jsme pokrytí ve východních Čechách

Výpadky signálu na hlavních dopravních tazích, špatně pokrytá města a vysoká chybovost přenosu se staly hlavním mottem měření mobilních sítí ve východních Čechách. Kde mají operátoři co zlepšovat?

21.8.2001, Petr Pavlík, rubrika Operátoři

Ericsson přenechává mobily Japoncům

Světová čtyřka mezi výrobci mobilních telefonů, švédský Ericsson, míří do Ameriky. Kvůli špatným hospodářským výsledkům se bude nadále soustředit na svých pět hlavních klientů, zatímco mobily bude nadále vyrábět ve spolupráci s japonskou společností Sony Corp.

21.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

TELeKONOM: Němci vyšetřují vznik největšího evropského telekomu...

... vzniklého z fúze Mannesmannu a Vodafonu; tato německo-britská firma přitom vydělala v meziročním srovnání o 60 procent více než loni; cena Českého Telecomu může klesnout ještě o deset procent; za tři a půl roku bude ve východní Evropě používat internet více než dvojnásobek lidí; kvůli výstavbě sítí 3G v Japonsku spojují síly výrobci Matsushita a NEC.

21.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Eurotel a RadioMobil se odvolaly proti pokutě za Oskara

Další kolo sporu o údajnou diskriminaci Oskara začalo.

22.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Nokia výrazně pokročila s 3G

Nokia uskutečnila první hovor ve standardu WCDMA.

22.8.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Konferenčním hovory už má i Telecom

Také zákazníci Českého Telecomu mohou využívat výhody konferenčního hovoru. A za běžnou sazbu.

22.8.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Který Asistent je lepší - Paegas nebo Eurotel?

Nejste spokojeni se svojí sekretářkou? Chystáte se ji propustit a najít si novou? Pokud nejste příliš nároční, mohla by vám stačit služba s názvem Asistent, kterou nabízí oba naši největší operátoři mobilních sítí. Obsah nabízených služeb je rozsáhlý, stejně jako bude na konci měsíce váš telefonní účet.

22.8.2001, Jan Matura, rubrika Služby operátorů

T9 bude umět i celé věty

Nová verze softwaru pro prediktivní psaní textu T9 se naučila některé rozšířené a běžně používané fráze, takže svůj odhad vašich myšlenek ještě zpřesní. Pokud to nestačí a vaším hlavním problémem jsou internetové a e-mailové adresy, nová T9 vám poslouží jako sekretářka, která si vámi zapsané adresy zapamatuje.

22.8.2001, Luděk Zadražil, rubrika Software pro mobilní telefony

A přeci se uživatelé poznají podle mobilního telefonu!

Dva provokativní články škatulkovaly uživatele podle toho, jaký mají mobil nebo operátora. Jenže on to není takový vtip, jak se zdá - podle mobilu poznáte jeho pána. Jak a k čemu to je?

22.8.2001, Patrick Zandl, rubrika Okénko

Sagem MW 3026 – nový a lepší

Francouzský koncern Sagem inovuje svoji řadu MW3020 a představuje jejího nejmladšího člena - zajímavý a laciný MW3026.

22.8.2001, Patrick Zandl, rubrika Sagem

Jak si nastavit GPRS?

V České republice už se prodává několik mobilů, které podporují rychlé datové přenosy GPRS. Připravili jsme pro vás přehled nastavení na vybraných telefonech pro používání GPRS v sítích Eurotel a Paegas.

22.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika GPRS technologie

TELeKONOM: Oskar získal nominaci na operátora roku...

... v kategoriích “třetí mobilní operátor” a “nejlepší reklamní kampaň” soutěže vyhlašované společností EMAP Communications Group; PPF zvýšila ratingy Českých radiokomunikací a Českého Telecomu; Matsushita a NEC se spojily kvůli UMTS; polský operátor Polkomtel zdvojnásobil čistý zisk.

22.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Telekomunikační potíže už i v zemi Nokie

Finská Sonera bude propouštět kvůli špatné situaci na trhu.

23.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Na telefon stále čeká přes 27 000 žadatelů

Počet nevyřízených žádostí o telefon letos klesl podle údajů Českého telecomu o 5000 na 27.300. Operátor přitom letos vybudoval přes 80 000 nových linek.

23.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Splňuje váš mobil nové normy Evropské unie?

Limity hlavou pohlcovaného záření z mobilů se v Evropě sjednotily na hodnotě dva watty na kilogram. Nově zavedený standard musí dodržovat všechny přístroje, které se prodávají v Evropské unii. Pro výrobce se však nic nemění, neboť tato mezní hodnota je v jednotlivých státech zavedena již dávno.

23.8.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zdraví a mobily

Na konci roku bude v ČR přes šest a půl milionu mobilů

Boom prodeje mobilních telefonů by v České republice měl pokračovat minimálně do konce letošního roku, tvrdí tuzemští celulární operátoři. Počet aktivovaných SIM karet by tak podle jejich odhadů měl v prosinci překročit šest a půl milionu. Největší skok patrně udělá Oskar, který by si (při současném tržním podílu kolem deseti procent) měl připsat téměř třetinu letošního celkového klientského přírůstku. Naopak počet zákazníků Českého Telecomu stagnuje.

23.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Aliatel a GTS opět žádají ČTÚ o pomoc proti Českému Telecomu

Společnosti Aliatel a GTS se nedohodly s Českým Telecomem o cenách za propojení tzv. barevných linek. O pomoc proto požádal Český telekomunikační úřad, který nyní musí vydat cenové rozhodnutí.

23.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika Liberalizace

RoamingServis: v Austrálii vám mobil poradí, v Německu pozor na Paegas

V australských sítích fungují Cell Broadcast, které vám mohou zpříjemnit cestování. Ovšem pokud u Paegasu voláte pomocí technologie Camel, sledujte pečlivě hodinky.

23.8.2001, Vaše redakce, rubrika Roamingové zkušenosti

Oskar posílá loga, zvonění a obrázkové SMS

Nejmladší operátor rozšířil svoji nabídku o zasílání log, zvonění a obrázkových SMS. V jeho paletě najdete i logo Mobil.cz.

23.8.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Český Telecom kupuje další firmu

Podle týdeníku Ekonom Telecom získal společnost asp1000, jedná o koupi také se Samba Digital.

23.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

TELeKONOM: Eurotel a RadioMobil se odvolávají proti pokutě za diskriminaci Oskara...

... Český Telecom koupil asp1000; Deutsche Telekom se zbavuje kabelových televizí; pro Ericsson se Čína stala největším trhem; Sharp bude vyrábět kapesní počítače pro síť třetí generace japonského operátora NTT DoCoMo; Motorola uvažuje o prodeji své polovodičové divize.

23.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Miliarda SMS za měsíc

Operátoři očekávají v srpnu více než miliardu "esemesek".

24.8.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Sony CMD-J6: Nový kabát a nižší cena

Eurotel nabízí od začátku letošního srpna novou Go sadu s telefonem Sony CMD-J6. Kdo tuší, že se jedná o blízkého příbuzného populární Sony CMD-J5, má naprostou pravdu. Dvojčata se od sebe liší vzhledem, baterií a především cenou.

24.8.2001, Jan Matura, rubrika Sony

Naše nová služba pro zasílání log: prima.mobil.cz

Chcete zajímavé logo na svůj mobilní telefon Nokia? Můžete použít naši novou službu prima.mobil.cz!

24.8.2001, Patrick Zandl, rubrika Okénko

Zajímavé BTS: některých si všimnete až na druhý pohled

Prohlédněte si fotografie několika antén, které používají operátoři pro pokrytí na rušných křižovatkách nebo na turisticky frekventovaných místech. Tentokrát pro vás máme dvě klasické antény a tři antény pro tzv. mikrocely.

24.8.2001, Rostislav Kocman, rubrika Vše okolo BTS

Praha je světovým SMS centrem

Jeden z duchovních otců krátkých textových zpráv SMS, společnost Logica, kontroluje přenos 60% SMS odeslaných na celém světě. Pražská centrála firmy má nyní tento provoz na starosti.

24.8.2001, Vaše redakce, rubrika Z domova

Využívejte ústřednu na maximum

Propojte svůj telefonní systém Ateus Omega s lokální počítačovou sítí a získáte funkce, o nichž se vám u malých pobočkových ústředen ani nesnilo. Propracované call centrum i plnohodnotný unified messaging jsou zdatnými pomocníky v získávání nových zákazníků a udržení těch stávajících.

24.8.2001, Petr Pavlík, rubrika Pobočkové ústředny

TELeKONOM: Vláda už možná skutečně prodá České radiokomunikace(?)

... deset milionů Portugalců používá o 1,5 milionu mobilů více než stejný počet Čechů; tisíc zaměstnanců finského operátora Sonery přijde o práci; Lucent Technologies optimisticky tvrdí, že napřesrok skončí se ziskem.

24.8.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa