Týden 2. - 6. dubna na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 2. do 6. dubna.

Pondělí

První den v týdnu, tak jako již mnohokrát, se nesl ve znamení speciální přílohy. Tentokrát jsme si posvítili na nejrůznější fámy, které se o mobilních telefonech rozšiřují. Jde především o všemožné speciální funkce, počínaje antiradarem na Nokiích a konče strašlivými destruktivními viry šířícími se po SMS, které vám zablokují celý telefon, případně vymažou adresář. Existují desítky podobných nesmyslů, které je bohužel nedostatečně informovaná veřejnost často ochotna přijmout jako fakt. Obranou proti těmto fámám vám bude naše pondělní příloha, sestávající se ze čtyř článků:

O CeBITu toho bylo již napsáno hodně, fakta jsou již naservírována, nyní je čas zamyslet se a bilancovat. Právě zamyšlení o technologii GPRS, které bylo na CeBITu plno, je náplní dalšího pondělního článku, GPRS na CeBITu: radostná skepse. Zde se dočtete o tom, že vše není tak růžové, jak se říká, a také, jak rychle se GPRS asi bude šířit mezi běžné uživatele.

Během pondělí a úterý se také roztrhl pytel s nejrůznějšími zprávami týkajícími se Oskara. Týkaly se nejen služeb, ale také jeho hospodaření a vztahů s konkurencí:

Oskarovy telefony a jejich ceny v dubnu

Oskar nabízí nové předčíslí

Oskar dluží konkurenci desítky milionů korun

Od dubna můžete Oskarovy faktury platit inkasem

Pokuta za diskriminaci Oskara nebude?



Úterý

A aby toho bilancování nebylo málo, hned úterní článek Proč Paegas zdražil volání z Twistu na EuroTel? sleduje možné důvody, proč se srovnání cen za volání do Oskara a EuroTelu řešilo zdražením sazby do sítě staršího operátora.

Naopak zlevnění se týká článek Český Telecom zlevňuje, ale není to zadarmo, ale jak již nadpis napovídá, ani slevy nemusí být bez problémů. Nicméně pokud v nočních hodinách voláte meziměsto, můžete měsíčně pár korun ušetřit. Navíc pokud si necháte zřídit novou telefonní přípojku, pak vás může výměnou za osmnáctiměsíční úpis stát o něco méně.

Informační služby pomocí SMS rozebírají dva články, které se ovšem na věc dívají každý z trochu jiného úhlu. První (Co vše se dozvíte díky SMS) mapuje nabídku informačních serverů na internetu a napoví vám, co vše si můžete nechat na mobilní telefon posílat. Ten druhý popisuje informační služby operátorů založené na technologii SIM Toolkit. Jaké jsou rozdíly a co naopak mají společného? Na to vám odpoví článek Dvě tváře SIM Toolkitu v České republice.

Středa

Jednou ze zřejmě již posledních vzpomínek na letošní veletrh CeBIT je stručné shrnutí telefonů, které byly na této obrovské akci představeny. Tabulka, obsahující obrázky telefonů a odkazy na články, které se jimi zabývají, se skrývá v článku s názvem Přehled mobilů představených na CeBITu

Hodně aktivně se v poslední době hovoří o tom, zda mobilní telefony nějak ovlivňují lidské zdraví, či nikoliv. Často řešenou otázkou je, kolik elektromagnetického záření produkuje který mobilní telefon a zda splňuje evropské, případně americké limity. Kde se však tyto hygienické normy vzaly a proč mají právě hodnotu 1, 6 nebo 2 W/kg, vysvětluje článek Kde se vzaly limity záření mobilních telefonů.

A nakonec trocha národní hrdosti a moderních technologií v jednom. Česká firma Illusion Softworks pracuje na hře určené pro nový komunikátor od Nokie s označením 9210. Více se dočtete v článku Děláme hry pro Nokii 9210.

Čtvrtek

Ať si kdo chce co chce říká, na velikosti záleží. A u mobilních telefonů to platí dvojnásob, ovšem jak ukazuje čtvrteční článek na toto téma, velikost nemá žádnou spojitost s výdrží, spíše se spokojeností uživatele. Můžete se spolehnout, že vybrat si malý mobil ještě nemusí znamenat, že ho budete muset nabíjet častěji než jeho těžšího a většího konkurenta. Vyčerpávající tabulku aktuálně nabízených telefonů a poměr jejich váhy a výdrže naleznete v článku Na velikosti záleží aneb rozměry mobilu versus výdrž

Podobně jako pondělní článek o GPRS, také čtvrteční Bluetooth má i své problémy ukazuje, jaké nesnáze provázejí nástup nové technologie. Udržet sjednocený standard, zajistit bezpečnost při přenosu dat nebo zabránit vzájemnému rušení, to jsou jen některé z potíží, které implementace bluetooth do nových zařízení přináší.

O tom, co čeká člověka v prodejnách našich operátorů, se dočte v článku, který se zabývá podrobným průzkumem přístupu k zákazníkům. Průzkum provedla firma Accenture a jeho závěry jsou více než zajímavé. Zjistíte, v čem jsou prodejci nejslabší, kdy zákazník narazí na nedostatek informací a kdy na neochotu. Podrobně v článku Průzkum: Co vás čeká při nákupu mobilu?.

Pátek

Snad každý ví, že mobilní telefony umožňují služby s názvem. Málokdo však přesně ví, jak tyto služby fungují, jak se aktivují i deaktivují, a také co za ně zaplatí. Právě v těchto otázkách vám udělá jasno obsáhlý vysvětlující článek, který podrobně popisuje, jak tyto služby využívat – Za kolik a jak přesměrovat nebo blokovat hovory

Recenze nadějného a povedeného telefonu, který jde právě v České republice do prodeje, vám podrobně a jasně nastíní, co vám tento přístroj nabídne. Přestože většina lidí má francouzskou společnost Alcatel a zvláště její modelovou řadu One Touch spojenou s mobilními telefony, nový OT First 10 je bezdrátový telefon, založený na technologii DECT. Popis tohoto přístroje naleznete v článku Alcatel One Touch First 10 - zlatá střední třída.