Týden 2. - 4. července na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 2. do 4. července.

Pondělí

Zítra nepůjdou SMS u Paegasu

RadioMobil nás dnes upozornil, že zítra v noci nebude možné v jeho sítí posílat textové zprávy SMS. Upozornění otiskujeme v plném znění.

2.7.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

S prázdninami Oskar zlevnil

Červencové ceny mobilů u Oskara šli o něco dolů a nyní končí, jak jinak, sedmičkami.

2.7.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Slovensko změnilo telefonní předvolby

Na Slovensku vstoupila v platnost nové čísla telefonní předvoleb. Místo 82 čísel uzlových telefonních obvodů se bude používat jen 25 předčíslí.

2.7.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Změřili jsme, který současný mobil je nejcitlivější

Otestovali jsme více než 25 současných mobilních telefonů na profesionálním testeru, abychom rozsoudili věčný spor o to, který mobil má nejlepší příjem signálu. S kterými telefony se spolehlivě dovoláte i v místech s nekvalitním pokrytím?

2.7.2001, Petr Pavlík, rubrika Měření a testování mobilních telefonů

Ericsson R520 má nový firmware, který ho naučí poštu a zlepší GPRS

Doplněno! Objevila se nová verze firmwaru pro Ericsson R520 označená R2. V čem je lepší? Především v lepší podpoře GPRS a integrovaném e-mailovém klientovi.

2.7.2001, Patrick Zandl, rubrika Ericsson

Jen málo Čechů chce UMTS

Alespoň to vyplývá z průzkumu Gfk, o němž jsme informovali 19. června. Průzkum provedený na objednávku společnosti Nokia potvrdil odhady operátorů GSM, že v České republice je maximálně milion potenciálních uživatelů služeb třetí generace (3G). Toto množství je pro případné čtyři držitele licencí zcela nedostatečné.

2.7.2001, Přemysl Souček, rubrika UMTS - sítě třetí generace

Oskar zlevnil volání do zahraničí

Zákazníci Oskara mohou od dnešního dne volat do zahraničí levněji a levnější mají i příchozí hovory v roamingu. Navíc se už nemusí rozhodovat mezi standardním a internetovým (se zvláštní předvolbou) zahraničním voláním – Oskar obě služby sjednotil. Současně také zrušil zálohu na mezinárodní volání do některých zemí.

2.7.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby Oskara

Palmare.cz - týden od 25. do 29.6.

Veletrh PC Expo - nové modely Sony Clie, Bluetooth a spousta dalších periferií i programů. Také o tom byl poslední předprázdninový týden ve světě PDA a na Palmare.cz.

2.7.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM varuje: SMS prý ničí zdraví

WAP a Bluetooth, GPRS a UMTS - všechny drahé a sofistikované technologie mají svých problémů dost a dost. Zatímco se zuby nehty snaží získat své místo na trhu, telekomunikačním hitem číslo jedna zůstává levná a technicky jednoduchá záležitost - SMS. Jenže co čert nechtěl, vychází najevo, že moc textových zpráv znamená reálné zdravotní nebezpečí, od zánětu kloubů až po rakovinu.

2.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Devět z deseti dětí má mobil

Ať si kdo chce co chce říká, dnes už patří k mladému muži spíš než cigaretka mobilní telefon. Podle posledního britského průzkumu má mobil dokonce devadesát procent studentů mladších šestnácti let. Mobilní telefon totiž nemá, narozdíl od cigarety, krátkodobé negativní účinky v podobě žaludeční nevolnosti. S těmi dlouhodobými to však může být horší.

2.7.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - zdraví

Úterý

Paegas na červenec: Zjišťování stavu účtu a nové ceny telefonů

Jak zadarmo zjistit stav svého účtu u Paegasu? Jaké jsou ceny telefonů v létě?

3.7.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Eurotel má nového ředitele strategického rozvoje

Paul Long je novým ředitelem pro strategický rozvoj společnosti Eurotel. Bude mít na starosti mimo jiné rozvoj internetových služeb a sítě 3G.

3.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

ČTÚ má další žádost o zásah proti operátorům GSM

O cenové rozhodnutí v souvislosti s cenami za propojení pevných a celulárních sítí žádá Český telekomunikační úřad (ČTÚ) i společnost GTS. Přiměla ji k tomu neúspěšná propojovací jednání s RadioMobilem.

3.7.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Na dovolenou s předplacenkou - roaming s pre-paid kartami

Prázdniny jsou tady, hurá do zahraničí! Ale bez mobilu? Ten by se přeci mohl hodit?! Máte pouze předplacenou kartu? Nevadí, Mobil.cz má pro všechny majitele předplacených karet kompletní informace, jak využívat svůj mobilní telefon za hranicemi a kolik vás to bude stát.

3.7.2001, Vaše redakce, rubrika Pre-Paid

Juice Easy – ani WAP, ani SIM toolkit, přesto obojí. A zdarma!

Jestli vás od používání služby InfoText od Eurotelu odrazovalo složité skládání žádacích SMS, nová služby Juice Easy řeší vaše problémy. Řeší přehledné zjišťování informací pomocí menu a přestože nejde o SIM Toolkit, uživateli se jeví velmi podobně. Klidně to vyzkoušejte, je to celý měsíc zadarmo.

3.7.2001, Luděk Zadražil, rubrika Služby EuroTelu

Tlak na levnější volání na mobily roste

Operátoři pevných linek zvyšují tlak na provozovatele sítí GSM. Po Českém Telecomu, Aliatelu a GTS včera ohlásily snížení cen za volání do mobilních sítí další společnosti: eTel a Kiwwi. Firma Aliatel se zároveň připojila k těm společnostem, které v této záležitosti žádají cenové rozhodnutí od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Postup proti operátorům GSM, od nichž požadují radikální snížení cen za propojení, tak získává stále pevnější linii.

3.7.2001, Přemysl Souček, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Horlivý poslanec chce v autě zakázat i hands-free

Kdo si právě s parádou nainstaloval do auta hlasitý odposlech, aby vyhověl zpřísněným zákonným normám, může si jej dost možná zase zrovna nechat vymontovat, s parádou či bez ní. Nebude jej totiž smět používat; a aby toho nebylo dost, mimo zákon se dostane i tím, že bude za volantem číst, jíst nebo ladit rádio. Hrůzná orwelliánská vize budoucnosti? Ale kdež, nic tak příjemně vzdáleného. To jen jeden zapálený poslanec důsledně hledá své místo v historii.

3.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

TELeKONOM: Koncert AT&T a British Telecomu končí bez přídavků

... Francouzi už telefonují skoro stejně jako zbytek Evropy; úspěch telekomunikačních společností nečekaně vyhnal nahoru evropské burzy; Belgičané se přetahují s Holanďany o funkce ve společném operátorovi; americká Metromedia zmátla analytiky nesmyslně zamotaným prohlášením o své solventnosti.

3.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Nokia 9210 Communicator: Koncert smyslů i zdroj utrpení

Barevný displej, podpora rychlého přenosu dat HSCSD, snadná synchronizace a v neposlední řadě také elegantní vzhled jsou vlastnosti, kterými vás finská novinka zaujme již při prvním seznámení. Dáte-li jí příležitost ukázat se v plné kráse, těžko ji budete opouštět. Ale budete si na ní muset zvyknout.

4.7.2001, Petr Pavlík, rubrika Nokia

Soutěž o Philips Xenium má své výherce!

Včera proběhlo v redakci losování soutěže, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci se společností Philips. Chcete vědět, jestli jste byli také vylosováni?

4.7.2001, Vaše redakce, rubrika Philips

Letní servis: Jedete s mobilem na Slovensko?

Jestli se chystáte na dovolenou v některém ze slovenských rekreačních středisek, potom si rozhodně vezměte mobil. Slovenské předplacené karty pořídíte velmi levně a za volání domů tak můžete významně ušetřit. A možná si v SR koupíte i levný mobil.

4.7.2001, Rostislav Kocman, rubrika Ze světa

Operátoři ignorují nesmyslné části telekomunikačního zákona

Všichni operátoři mobilních sítí v České republice porušují telekomunikační zákon. Vinu na tom nesou některá ustanovení tohoto zákona, která jim ukládají nabízet zákazníkům technicky neproveditelné a navíc prakticky nevyužitelné služby. Přečtěte si, co by měl umět váš telefon, aby vyhověl některým obtížně vysvětlitelným nápadům poslanců českého parlamentu.

4.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Legislativa

Alcatel One Touch First 40 - bezdrát s digitálním záznamníkem

Na trh se dostal další DECT/GAP telefon od firmy Alcatel. Tento přístroj bez chyby splní všechny základní požadavky uživatele a navíc nabízí i čtrnáctiminutový digitální záznamník.

4.7.2001, Milan Dědek, rubrika DECT-Bezdráty

TELeKONOM: Do roka budou všechny ústředny digitální...

... tvrdí Český Telecom; Češi, Slováci, Maďaři a Chorvati se dohodli na společném satelitním vysílání; Ericsson a Lucent v Saúdské Arábii porazili Motorolu a Nokii; japonský operátor DoCoMo v říjnu naplno spustí první síť třetí generace; Deutsche Telecom spolkl chorvatského monopolistu pevných linek.

4.7.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa