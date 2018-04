Týden 19. - 23. listopadu na Mobil.cz

Pondělí

Nokia 7650: smartphone nové generace

Doplněno 20/11:Nokia představila nový mobil nejvyšší kategorie, určené pro nejnáročnější uživatele. Velký displej, HSCSD, GPRS, operační systém EPOC, Java, Bluetooth. Mnoho fotografií!

Nokia 5210 – nový lowend je zde

Doplněno: Nokia přestavila svůj nový levný telefon pro aktivní využití času. Nokia 5210 je odolná vodě, prachu i nudě.

Vykradači telefonních automatů dopadeni

Přerovští policisté chytli tři muže, kteří kradli ze starých telefonních automatů mince.

Nokia 6510 – jsme sami, kdo si myslí, že 6310 je mrtvě narozená?

Doplněno: Nokia představila svůj nový manažerský mobil Nokia 6510. Na trh se má dostat ve stejnou dobu, jako 6310 a tak si pomalu začínáme myslet, že s 6310 se už nikdy neshledáme...

Nové ceny Oskarových telefonů

Oskar oznámil nové ceny svých telefonů. Všechny ceny jsou s DPH. Mobilní telefony jsou neblokované.

Sony CMD-J7: Po plastické operaci (recenze)

Sony po spojení s Ericssonem uvádí na trh své poslední vlastní modely mobilních telefonů. Populární řadu „J“ uzavřou dvojčata CMD-J7 a J70. Jedná se o nástupce oblíbených telefonů CMD-J5 a J6. Kdo očekává velké změny, bude zklamán, kdo se spokojí s pozměněným designem, bude na výsost spokojen. Musí si však připravit o 3000 Kč více než v případě J5/J6.

Pod pokličkou plánovačů sítě

Eurotel nám umožnil nahlédnout do zákulisí výstavby sítě. Jedním z nejdůležitějších zaměstnanců jsou radiofrekvenční plánovači, kteří musí síť navrhnout tak, aby měla dostatečnou kapacitu a splňovala náročné kvalitativní parametry. Přečtěte si, jak to dělají.

Paegas Ježíšek - drahý kříženec dědy Mráze se Santou

Paegas bourá mýty a vnáší do zatuchlého světa dětských pověr o Ježíškovi čerstvý, moderní technologií prosycený vzduch. Ježíšek od Paegasu a jeho hlasová schránka má nahradit dopis se soupisem dárků, které byste si přáli dostat k Vánocům. Nová služba je sice zajímavá, ale oproti klasickému postupu rozhodně dražší a mnohem méně romantická.

Palmare.cz - týden od 12. do 16.11.

Las Vegas - Comdex Fall 2001, všechno důležité se točilo kolem něj, či na něm bylo představeno. Přinesli jsme ale i několik recenzí a další novinky ze světa PDA.

TELeKONOM: Antimonopolní úřad si posvítí na vládu...

... a na podezřelé přidělení miliardové zakázky Českému Telecomu bez výběrového řízení; Eurotel a RadioMobil se předhánějí v počtu základnových stanic; Američané vyřešili problém s dvakrát prodanými telekomunikačními licencemi; sloučením firem Wind a Infostrada vznikne druhý největší italský telekom.

Třetí novinka od Nokie bude zřejmě 8855! Spekulace, nebo skutečnost?

Včera jsme vás informovali o tom, že společnost Nokia představí v pondělí tři nové mobilní telefony. Dva z nich jsme vám již představili. Třetí novinkou bude s největší pravděpodobností TOP model 8855, nástupce současné Nokie 8850. Máme pro vás první informace a fotografie.

Eurotel a RadioMobil: Na UMTS si musíme vydělat hovorným

Hospodářské noviny informují o tom, že mezi prodejem licencí na sítě UMTS a cenou za propojení z pevné linky na mobil je určitá souvislost.

Nokia včera představila nové telefony

Jeden mobil pro mladé uživatele, druhý pro náročné manažery a třetí pro technické fajnšmekry - to je nabídka, kterou Nokia představila včera na konferenci o mobilním internetu. Nové Nokie za pozornost opravdu stojí.

Chytrý telefon za necelých 12 000 korun

S telefony s barevným displejem se v poslední době roztrhl pytel. Bohužel, chcete-li si dovolit takový luxus, musíte většinou obětovat alespoň dvacet tisíc ze své peněženky. Tento stav by měl změnit přístroj od švýcarské firmy Telepong, který má displej s 65 tisíci barev, a přitom bude k dostání za pouhých 12 tisíc korun.

Nové telefony Nokia – rozpaky nebo nadšení?

Nokia představila svoje nové modely. Jak na ně bude reagovat trh? Budou se prodávat a kdo jim bude konkurovat? Hledáme odpovědi.

Nokia má i své asijské novinky: 3350, 8855 a 6500

Nokia nepředstavovala jen novinky pro Evropu, ale také modifikace pro asijský trh. Abyste měli přehled, přinášíme vám i trojici novinek z Asie. Přidávámě několik detailních fotografií modelů 5210, 6510 a 7650.

Základnová stanice nemusí být šeredná ani ve městě

Naše města často hyzdí podivné stožáry základnových stanic. Přitom by je mohly hyzdit, nebo možná zkrášlovat, stožáry elegantní a také velmi praktické. Dokonce lze stavět základnovky takové, že si jich skoro nikdo nevšimne. O nenápadné lesní BTS ve tvaru stromu jsme již psali, dnes jsou na řadě městské stožáry.

TELeKONOM: Visa přichází s bezpečným mobilním placením přes internet...

...šéf Eurotelu chce za UMTS zaplatit maximálně 2,5 miliardy; polský regulátor vyšetřuje dominantního operátora TPSA, kterému hrozí pokuta až 116 milionů dolarů; Portugal Telecom úspěšně upsal akcie za 550 milionů eur.

Vánoční Oskarta je i bez telefonu

Až do 21.prosince je možné objednat si Vánoční Oskartu i bez telefonu. Sice jen v případě, že si kromě ní objednáte ještě jeden z tarifů, ale přesto tahle nabídka stojí za úvahu.

Hovorné bude levnější

Podle MFDnes nařídí Český telekomunikační úřad v pátek snížení cen za propojení mobilních sítí.

Prodej Telecomu je jednou z akcí na zlepšení finanční situace KPN

Nizozemská společnost KPN Telecom uveřejnila finanční vysledky za třetí čtvrtletí, které rozhodně nejsou růřové. Není se co divit, že KPN prodává některá svá aktiva.

Potřebujete hlídat byt či chatu? Vyhrabejte Dancalla.

Přinášíme popis jednoduchého řešení, které umožní pomocí textové zprávy informovat o pohybu ve střeženém prostoru. Když budete chtít, můžete ho vyzkoušet.

Které mobily zatím nelze odblokovat

Chcete si pořídit nový mobilní telefon? Nechcete se s ním ale vázat jen na jednoho operátora? Vybírejte pečlivě, se současnými novinkami se rozšířil počet telefonů, které zatím nelze odblokovat. Na druhou stranu se od našeho minulého přehledu podařilo u několika dalších telefonů ochranu SIM locku obelstít. V přehledu naleznete i informace o změnách firmwaru a nahrávání češtiny.

Tesco recykluje mobily

Když mobil přestane fungovat nebo už jen nevyhovuje vašim požadavkům, putuje většinou do šuplíku nebo do popelnice. Přitom se najdou místa, kde za takový mobil dokonce zaplatí. Není se co divit, v mobilu je totiž nejen dost škodlivých součástí, ale také nemálo drahých kovů.

Bluetooth hands-free do vašeho auta

Nelíbí se vám nevzhledný držák mobilu na palubní desce? Pak se podívejte na Bluetooth hands-free sady od Nokie a Parrotu.

TELeKONOM: Oskar začal nové kolo bitvy o poplatky...

...tvrzením, že propojení sítí stojí pod tři koruny za minutu; Eurotel a Paegas kontrovaly: bude-li propojení příliš levné, nekoupíme licence na UMTS; budoucí držitel české licence na UMTS nemá zaručenou licenci na GSM, jak si dosud všichni mysleli; nizozemský spoluvlastník Eurotelu propustí deset procent svých evropských zaměstnanců.

Telecom má nového předsedu

Český Telecom má nového předsedu přestavenstva. Informovala o tom agentura ČIA.

Ministerstvo si nechá radit s novelou telekomunikačního zákona. Možná i od vás.

Na stránkách ministerstva dopravy a spojů naleznete návrh novely telekomunikačního zákona.

Sendo S200 - s úsměvem jde všechno líp (recenze)

Low-end od britského Senda je skutečně tím, čím má low-end být - jednoduchým mobilem s méně funkcemi, který vás ale pobaví a umožní vám přizpůsobit si telefon svým potřebám. Díky roztomilým animacím si vás Sendo S200 určitě získá.

Jak dodat k pevné lince bondovku s hlasovým ovládáním

S postupující modernizací se zvolna stává ze sahání na klávesnici telefonu cosi nepředloženého. Také není důvod, nechat se pevným telefonem připoutat k jednomu místu, protože rozpoznávání zvukových příkazů a pohyblivost již není výsadou mobilů. Stačí vám přístroj ArialPhone, a vše, co potřebujete k telefonování, je bezdrátová bondovka a váš hlas, ovládající vytáčení.

Budeme volat levněji

Díky rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu budeme volat levněji. Budou proto mít naši mobilní operátoři problémy?

Chcete Nokii za každou cenu?

Jestliže máte rádi charakteristický design mobilních telefonů od Nokie, můžete si ho nyní dopřát i ve velkém.

TELeKONOM: Ředitel Oracle bude šéfovat Telecomu...

...jeho zástupce bude ředitel irského Eircomu; Eurotel zaměstná v Ústí nad Labem 300 lidí; zadlužený spoluvlastník Eurotelu, nizozemský operátor KPN, od července do září přišel o 231 milon eur; maďarský operátor Pannon GSM naopak za prvních devět měsíců vydělal témě- +ř 54 miliony dolarů.

Motorola Accompli 009 bude! Aktuální informace a exkluzivní fotografie

Motorola přehodnocuje své plány. Nejdříve představila Accompli 009 veřejnosti, aby se za několik měsíců svých ambiciózních plánů zalekla a celý projekt smetla ze stolu. Mezi tím však Nokia uvedla na trh svůj komunikátor 9210 a tak Motorola musela reagovat. Accompli 009 se začne prodávat ještě před koncem roku!

23.11.2001, Jan Matura, rubrika Motorola

Alcatel má SMS klávesnici

Podobně jako někteří jiní výrobci má už i Alcatel externí klávesnici. Můžete ji připojit k mobilu OT 511 a psát na ní textové zprávy nebo si s její pomocí prohlížet wapové stránky.

Když vám vadí pokrytí, tak ho zrušte

Existují místa, kam se zvonění mobilních telefonů nehodí, ať už je to z důvodů slušnosti, jako třeba v kostele, divadle či na výstavě, nebo kvůli bezpečnosti, jako ve věznici nebo nemocnici. Problém obtěžujících mobilů přitom může vyřešit rušička, a právě jedna nová s dosahem až pětadvacet metrů vznikla z vojenského zařízení na odklánění naváděných střel.

GSM brána, která sama hledá nejlevnější spojení

Duální provoz, výběr mezi dvěma operátory a schopnost posílaní textových zpráv i po počítačové síti jsou hlavními přednostmi GSM brány Level GB200 od českého výrobce.

TELeKONOM: Den D - ČTÚ dnes rozhoduje dramatický boj...

... mezi pevnými a mobilními operátory o výši propojovacích poplatků; japonský NTT DoCoMo, britští One2One a Redstone, američtí Verizon a AT&T prodělávají miliardy; finská Nokia staví výzkumné centrum v Číně; Ericsson chce v Chorvatsku co nejrychleji spustit UMTS.

