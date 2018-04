Týden 17. - 21. prosince na Mobil.cz

Pondělí

Mobilní operátoři zvýšili kapacitu sítí

Mobilní operátoři zvýší kvůli očekávanému náporu na konci roku kapacitu sítí.

17.12.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

RadioMobil předpokládá rychlý pokles cen terminálů pro UMTS

RadioMobil předpokládá, že na výstavbu sítě třetí generace si nebude muset brát úvěr. Neobává se ani negativního vlivu vysoké ceny terminálů na šíření této technologie.

17.12.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nejvyšší hovorné pro domácnosti v roce 2002

Díky rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu známe nejvyšší ceny hovorného v příštím roce u Telecomu. Jde i o ceny bytových tarifů Home Mini a Home Standard.

17.12.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Panasonic GD75 – Japonci útočí (recenze)

Poslední letošní novinka Panasoniku, model GD75, se výrobci opravdu povedl. Výbava telefonu je velmi bohatá a především milovníky SMS zpráv potěší několik nadstandardních funkcí. Předností je i atraktivní vzhled přístroje s integrovanou anténou, která si v případě GD75 odbyla u Panasoniku premiéru.

17.12.2001, Jan Matura, rubrika Panasonic

Motorola T190 – Kopíruje Nokii 8310 (první detailní fotografie)

Motorola překvapivě letos uvedla na trh ještě jednu novinku. Motorola T190 je dvojče i u nás známého modelu T191. Rozdíly se dají spočítat na prstech jedné ruky. Ten nejpodstatnější je však zajímavý. Nová Motorola má stejně podsvícenou klávesnici, jako Nokia 8310.

17.12.2001, Jan Matura, rubrika Motorola

Mobily: vše bude jinak

Velikost, elegance a jednoduchost dnes soupeří s nadstandardními funkcemi, které dělají z mobilu něco víc. Výrobci však stále přicházejí s jinými kombinacemi jednotlivých vymožeností, důsledkem čehož se bortí hranice mezi dosud uznávanými kategoriemi. Jeden druh telefonů mizí, jiné se objevují. Jaké typy telefonů mají budoucnost?

17.12.2001, Luděk Zadražil, rubrika Mobilní telefony

Poslední rady před Vánocemi

Vánoce: Svátky jsou za rohem, zbývá poslední týden, ve kterém platí speciální nabídky a slevy. V roce nenajdete čas vhodnější pro nákup mobilního telefonu, takže pokud jste se rozhodli a nějaký přístroj si budete kupovat, podívejte se raději do našeho přehledu mobilů a služeb.

17.12.2001, Vaše redakce, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Palmare.cz - týden od 10. do 14.12.

Slevy Psionů, nové klávesnice, zajímavé novinky ve světě PDA podnikání - i o tom byl další týden na Palmare.cz

17.12.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Licence na UMTS konečně mají majitele...

...vláda přitom ale utrpěla miliardové fiasko; největší polský operátor TPSA očekává napřesrok zisk 0,3 miliardy dolarů; v Lucent Technologies je zle a bude ještě hůř; společnosti UPC (Nizozemsko) a Primacom (Německo) odvolaly zásnuby; americký BellSouth propustí 1200 zaměstnanců.

17.12.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Stále ještě nemáte vánoční dárek?

Pokud stále nevíte, co dát svým blízkým pod stromeček, zauvažujte o vhodném příslušenství k mobilnímu telefonu. Udělali jsme za vás malou sondu do nabídky zboží v nejžádanějších cenových relacích.

18.12.2001, Petr Pavlík, rubrika Příslušenství k mobilům

2002: Tvrdý boj na pevných linkách

Oblast mobilních telefonů postihne příští rok útlum. O to zajímavější vývoj očekáváme v oblasti pevných linek. Telekomunikační trh se konečně dočká úplné liberalizace, a tak se naplno rozhoří boj s Telecomem o zákazníky. A přečíslování nám ovšem zamotá hlavu všem.

18.12.2001, Přemysl Souček, rubrika Liberalizace

Jak se operátoři připravují na pád sítě?

I když každý operátor bude tvrdit, že jeho síť vlastně nemůže mít problémy, ve skutečnosti musí být jeho technické oddělení připravené na nejhorší. Selhání techniky nebo lidského faktoru nikdy nelze úplně vyloučit, vždy ale lze toto riziko snížit vhodnými preventivními opatřeními. Chcete vědět, co dělají operátoři pro to, abyste mohli kdykoliv spokojeně telefonovat ze svých mobilů?

18.12.2001, Rostislav Kocman, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Mobily zapomínáme v autech a ztrácíme v taxících

Je neuvěřitelné, kolik mobilů lidé ztratí v taxících a kolik si jich nechají ukrást ze zaparkovaných aut. Odstrašující příklady ukazují, jak snadné je o svůj telefon přijít jen kvůli vlastní hlouposti. Dvě věci jsou jasné - při vystupování z taxíku si mobil zkontrolujte, při zamykání auta se přesvědčte, že ho máte s sebou.

18.12.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - mobilní telefony

TELeKONOM: Telefony budou dražší i levnější...

...což zařídil svým cenovým rozhodnutím Český telekomunikační úřad; Eurotel a RadioMobil slibují, že o svátcích posílí své sítě; RadioMobil si sám zaplatí stavbu sítě UMTS; maďarská obdoba Českého Telecomu, Vivendi Universal, se chce soudit s budapešťskou vládou kvůli propojovacím poplatkům.

18.12.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Zdražení může Telecomu zkomplikovat situaci

Zvýšení cen paušálů Českého Telecomu může urychlit odliv jeho klientů, domnívá se analytik Wood&Company Jan Slabý.

19.12.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Motorola i90c – Chytré véčko s dvěma displeji

Motorola i90c je další véčko, tedy rozvírací telefon z dílen Motoroly. Po V60 se jedná o druhý telefon výrobce se dvěma displeji. Toto véčko ale podporuje i Java aplikace, takže se nemusíte spoléhat jen na výbavu telefonu dodanou od výrobce. Telefon sice pracuje pouze v síti iDEN, ale podobný telefon by se mohl objevit i pro sítě GSM. Chtěli byste chytré véčko?

19.12.2001, Jan Matura, rubrika Motorola

Co nám prozradil objevitel SMS viru

Když se před čtrnácti dny objevila na veřejnosti zpráva o tom, že byl objeven opravdový SMS virus, nejeden telekomunikační laik se zhrozil a mnoho odborníků se pousmálo. Abychom zjistili co nejvíc konkrétních informací o zmiňovaném viru, zeptali jsme se přímo jeho objevitele, Joba de Haase z bezpečnostní firmy ITSX.

19.12.2001, Luděk Zadražil, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Spadnou o Vánocích mobilní sítě?

Vánoce a silvestrovské oslavy jsou noční můrou mobilních operátorů. V těchto dnech totiž používá mobilní telefon většina jejich majitelů, a to znamená pro sítě GSM obrovskou zátěž. Zjistili jsme, jak se operátoři připravují na případné problémy a jak chtějí předejít výpadků a přetížením svých sítí.

19.12.2001, Rostislav Kocman, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Automat, který vám dobije mobil

Nabíjení telefonu jen tak v obchodě nebo na nádraží není právě obvyklé. Ovšem někdy se mobil vybije právě v tu nejnevhodnější chvíli. Pro takové příležitosti je tím pravým řešením dobíjecí automat Yap, který je kompatibilní s valnou většinou přístrojů, a navíc telefon ve svých útrobách uzamkne, takže se k němu dostanete jen vy. Yap tedy nejenom dobíjí, ale i hlídá.

19.12.2001, Luděk Zadražil, rubrika Příslušenství k mobilům

TELeKONOM: Do Evropy dorazil první přímý konkurent WAPu...

...když nizozemský operátor KPN začíná po japonském vzoru testovat i-mode; privatizace Českého Telecomu pokračuje, tvrdí Fond národního majetku v rozporu s prohlášením premiéra Miloše Zemana, že se prodej ČT odkládá; polský gigant Elektrim je na mizině, soudí ratingová agentura Moody's; Mitsubishi chce propustit tři čtvrtiny zaměstnanců své evropské pobočky.

19.12.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa