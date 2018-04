Týden 17.- 20. dubna na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 17. do 20. dubna.

Pondělí

Úterý

Tento den byl státní svátek, Pondělí velikonoční, a tak Mobil.cz, stejně jako v neděli, nevycházel.Horkou pondělní novinkou byla informace o tom, že Oskar konečně zprovoznil e-mail na mobilních telefonech ve své síti. Ti, kteří stále naříkali, že Oskar na tuto službu zapomíná, si konečně oddechli a rychle si vytvořili své adresy ve tvaru jmeno@mujoskar.cz. Oskar se ovšem neomezil jen na e-mail a současně spustil i další službu spojenou s textovými zprávami, SMS chat. Ten již funguje v síti EuroTel a Paegas tak zůstává posledním českým operátorem, jehož síť takovou službu nenabízí. Podrobnosti o nových službách Oskara naleznete v článku Oskar dnes zprovoznil e-mail a SMS chat

Zamyšlení nad tím, proč EuroTel upravil ceny volání z předplacené karty stejně jako Paegas, naleznete ve článku EuroTel ustoupil stejně jako Paegas. Oba velcí operátoři totiž pod tlakem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže snížili vysoké sazby za volání do sítě Oskar. Hrozí jim totiž pokuta a té se zřejmě chtějí vyhnout. Zda se jim to podaří ještě není jisté, ale rozhodně se jim podařilo rozladit některé majitele předplacených karet, pro které úprava cen znamenala zdražení za volání do konkurenční sítě. Kromě snížení sazby do Oskara byla totiž také zvýšena sazba za volání do sítě druhé, a to o korunu.

Středa

Obsáhlý přehled tarifů, které naši operátoři nabízejí, je věc oblíbená všemi uživateli mobilních telefonů. Každý si může zkontrolovat, je-li jeho volba správná a jestli by náhodou nemohl utrácet méně. Stejně tak vám článek Který tarifní program je nejvýhodnější? pomůže, pokud si chcete pořídit paušál zbrusu nový.

Zpráva o tom, že RadioMobil získal od ČTÚ licenci na provozování pevné telefonní sítě, rozvířila divokou diskuzi mezi odbornou i laickou veřejností. Co chce asi RadioMobil s licencí dělat? Že by chtěl vážně konkurovat pevným operátorům? Někteří však hned pochopili, k čemu může být takováto licence dobrá mobilnímu operátorovi. Přečtěte si o tom v článku Paegas se propojí s RadioMobilem. Ušetříme?.

Čtvrtek

Do redakce se nám dostal nový telefon Ericsson s označením R520m. První dojmy z tohoto přístroje a hlavně srovnání s jeho předchůdcem, Ericssonem R320s, naleznete v článku Je lepší novinka Ericsson R520m, nebo starší model R320s? . Zjistíte, jak se tyto modely liší (velmi málo), a co umí ten novější navíc. Zajímavé jsou fotografie srovnávající oba typy, které jasně ukazují, že jde o příbuznost velmi blízkou.

Porovnání nové služby od EuroTelu, zasílání log, melodií a obrázků na Nokie, s nabídkou jiných serverů je náplní článku Loga, melodie a obrázky od EuroTelu: za hodně peněz málo muziky. Při pečlivějším pohledu je vidět, že nabídka EuroTelu není nijak exkluzivní, a také cena za vylepšení vaší Nokie je taková, že chvilka hledání jinde se rozhodně vyplatí.

Pátek

Hrajme si s mobilem, ne na mobilu, to je heslo nové hry BotFighters, která byla spuštěna ve Finsku. Mobilní telefon je zde jen prostředkem k zábavě, nikoliv hrací stanicí. Děj samotné hry se odehrává v reálném světě, v ulicích města. Hra je založena na lokalizaci pomocí sítě GSM a nepotřebujete k ní nic víc, než mobilní telefon schopný posílat SMS, případně prohlížet WAP. Je to zkrátka Akční hra s mobilem, takže zapomeňte na malý displej

Velmi zajímavou službu v těchto dnech spouští italský operátor TIM. Pokud se vám pokouší někdo dovolat v době, kdy máte vypnutý telefon, dozvíte se o tom hned, jakmile svůj přístroj zapnete. Od operátora totiž obdržíte textovou zprávu se soupisem čísel, z nichž se vám někdo pokoušel dovolat, a to i s časy, kdy k těmto pokusům došlo. Podrobnosti naleznete v článku Víte, kdo vám volá, když máte vypnutý telefon?.