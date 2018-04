Týden 16. - 20. července na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 16. do 20. července.

Pondělí

Eurotel vám spočítá hypotéku

Zalíbila se vám nemovitost a nejste si jisti, zda-li ji dokážete zaplatit? Využijte novou službu Eurotelu.

Oskar hapal – zdalipak i on jednou za sto let?

Čtvrteční pád Oskara někoho rozlítostnil, mnoho lidí nad ním už jen mávlo rukou. Na pády mobilních sítí jsme si zkrátka zvykli.

RoamingServis: V Belgii anglický manuál nenajdete a v Jugoslávii platíte v markách

Když pojedete do Belgie, připravte se na celkem vysoké ceny a také na to, že na infolince sice uslyšíte skvělou angličtinu, ale v manuálu místních operátorů tento světový jazyk chybí. Do Černé Hory je zase dobré si vést marky, protože těmi zaplatíte skoro všude. Zato internetové volání v těchto končinách neexistuje.

TELeKONOM: Agent Orange, nástup!

Představte si, že vlastníte třetí největší firmu ve svém oboru na světě, ale polovina vašich zákazníků o vás nemá ani ponětí. Budete to chtít nějak změnit. Přečtěte si, jak v takovém případě funguje zdánlivě absurdní recept, totiž natřít svět oranžovou barvou.

Také Řecko prodalo málo licencí UMTS

Řekové nabízeli zájemcům celkem čtyři licence na provozování UMTS (sítě třetí generace). Licence si však nakonec koupili pouze tři místní operátoři. To není dobrá zpráva pro vyhlášený tendr na 3G v České republice.

Eurotel dostane licenci na FWA

Licence na provozování FWA v pásmu 3,5 GHz získají všichni tři účastníci výběrového řízení - společnosti SkyNet, Eurotel a Czech On Line.

Přes WAP se prodala každá desátá vstupenka na karlovarském festivalu

Technologie WAP byla letos na MFF v Karlových Varech návštěvníky využívána k orientaci v programu, ale také k rezervaci vstupenek. Obliba WAPu během festivalu se tak razantně zvedla.

Trium Mondo – opravdu chytrý telefon (recenze)

Mondo je první chytrý telefon (smartphone), který se už v některých evropských zemích prodává. Má operační systém Microsoft Pocket PC a mobilní telefon s podporou většiny funkcí, na které si vzpomenete. Chystá se i podpora GPRS.

Nokia 6210 firmware 5.17 – co je nového?

Nokia updatuje firmware svého telefonu 6210 na verzi 5.17. Co je v ní nového? Podívejte se raději, kolik toho je, ať víte, jestli se vám vyplatí přecházet na tuto verzi.

Siemens TC35 Terminal: tradice především

Dualita, menší rozměry i vstřícnější ovládání charakterizují terminálové provedení posledního GSM modulu německého koncernu. Dožene své unikající konkurenty?

Úterý

Maďaři zatím raději licence na UMTS neprodají

Maďarsko včera odstoupilo od plánu vypsat tendr na UMTS.

Oskarův WAP se rozrůstá

Oskarův WAP je pestřejší o dalších 13 aplikací.

ČTÚ nabídlo licence na UMTS po 6,7 miliardy

Český telekomunikační úřad nabízí současným operátorům GSM licence na provoz sítí třetí generace za téměř sedm miliard korun. Operátoři je však nechtějí zaplatit.

České licence na 3G stojí víc, než se čekalo

Česká vláda požaduje od stávajících operátorů sítí GSM šest miliard a sedm set milionů korun za každou licenci na provoz sítě třetí generace (3G). Vzhledem k předcházejícím veřejným prohlášením Eurotelu, RadioMobilu a Českého Mobilu jsou tak tuzemské licence na 3G neprodejné.

17.7.2001, Přemysl Souček, rubrika UMTS - sítě třetí generace

Jak vidí budoucnost profesionálové?

Snad každý člověk by chtěl vědět, co ho čeká a nemine. Proto chodíme ke kartářkám, proto si čteme horoskopy. O tom, co nám nabídnou v následujících deseti letech mobilní telefony, ví také spíš jen věštci. Nebo také odborníci, kteří se nebojí odhalit své vize. Ti nám prozradí, na co se můžeme těšit.

Eurotel ví, jak nezabloudit s mobilem

Eurotel umožňuje všem uživatelům mobilního telefonu zjistit, kde jsou nejbližší nemocnice, bankomaty, jaké je v okolí počasí a kde je sever. Tato služba, Mobilní průvodce, však vůbec nevyužívá službu lokalizace polohy mobilního telefonu. Přístupná je přes WAP.

Podnikatelé pořádají hon na služby s textovkami

Chcete vědět, kdy jede vlak do Moravské Třebové, jak si pořídíte nejlevnější hypotéku a co dávají v kinech? Vždy za cenu jediné textové zprávy? V České republice se najdou firmy, které se domnívají, že toho chcete vědě velmi mnoho a v komerčním použití zpráv SMS vidí zlatý důl - a zdaleka to nejsou jen mobilní operátoři. Esemesky, původně podceňovaná telekomunikační služba, si tak razí cestu do světa velkého businessu. Ale ještě jim zbývá do pootevřených dveří strčit nohu.

RoamingServis: Za kanálem a za velkou louží

Ve Spojených státech prý pokrytí není příliš slavné a přejedete-li do jiného státu, počítejte většinou s vnitřním roamingem. Zato v Británii je pokrytí všech sítí na dobré úrovni a když budete chtít ušetřit, vyplatí se vám pořídit si předplacenou kartu místního operátora.

Palmare.cz - týden od 9. do 13.7.

Černá středa pro příznivce Psionů, seriály, o PDA displejích i o několika zajímavých programech - to vše byl uplynulý týden ve světě PDA a na Palmare.cz.

TELeKONOM: Jednu Jobovu zprávu za druhou...

... včera museli strávit ti, kteří se těší na brzké fungování sítí třetí generace. Zatímco česká vláda nasadila za licence nečekaně vysoké ceny (Mobil.cz informuje jinde na této stránce), maďarský kabinet se rozhodl jejich prodej stornovat úplně; Portugalci oznámili, že spuštění tamní sítě UMTS přijde s nejméně ročním zpožděním; francouzský Alcatel propouští stovky lidí v Británii; irský operátor Eircom odmítl nabídku ze Španělska a chystá se k převzetí konkurenční společností eIsland.

Středa

Contactel zavedl službu zelené linky pro volání ze zahraničí

Službu zelené linky pro volání do ČR ze zahraničí pod názvem 0800 International zavádí společnost Contactel.

ÚOHS zrušil pokutu 7,8 miliónu Kč pro Dattelkabel

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nakonec neudělí pokutu ve výši 7,8 miliónu Kč společnosti Dattelkabel za zneužití dominantního postavení na trhu.

Nokia, Motorola, Ericsson: Zveřejníme hodnoty záření!

Dosud jste si nebyli jisti, jak je na tom váš telefon s mírou elektromagnetického záření? Od září budete znát pravdu. Firmy Nokia, Motorola a Ericsson se dohodly, že od podzimu budou v manuálu u všech telefonů hodnotu záření uvádět. Jiné to nebude ani v ČR.

ČTÚ zamítl odvolání Telecomu

ČTÚ zamítl odvolání Telecomu proti rozhodnutí o propojení s GTS.

Telecom zavedl čtyři zúčtovací období

Celkem čtyři různá zúčtovací období začal od července zavádět Český Telecom.

Sagem MW 3052 GPRS – Třetí do party (preview)

Francouzský výrobce telekomunikační techniky, společnost Sagem, uvádí na trh novou řadu mobilních telefonů. Další novinkou ze série „3000“ bude model MW 3052, který jako třetí mobilní telefon této značky bude podporovat rychlý přenos dat pomocí GPRS.

Ericsson R520m – naplní vaše mobilní sny? (recenze)

Jestli hledáte telefon, který umí rychlá data (HSCSD i GPRS), Bluetooth, je třípásmový a podporuje téměř všechny funkce, na které si vzpomenete, potom si zkuste přečíst něco o Ericssonu R520m – je dost pravděpodobné, že vám padne do oka.

Emailové hony s Ericssonem

Chcete přijímat emaily na mobilním telefonu Ericsson R520? Vůbec to není jednoduché a pro většinu českých zákazníků to je dokonce nemožné. Jak jsem to zjistil?

TELeKONOM: Evropa je moc pomalá, tvrdí Japonci...

... o tempu vývoje mobilních technologií na starém kontinentě; syn mediálního magnáta Ruperta Murdocha možná doplatí miliony (čti: pár drobných) na nesolvetnost telekomunikační společnosti, kterou spoluřídil; němečtí zákazníci společnosti Group3G budou moci používat UMTS přes linky Deutsche Telekomu; Český telekomunikační úřad zamítl odvolání Českého Telekomu proti svému rozhodnutí o propojovacích poplatcích; britský Vodafone si brousí zuby na zisky z Německa a Itálie.

Čtvrtek

Na Šumavě jsou vysílače bez povolení

Podle ekologů jsou na Šumavě stále vysílače některých operátorů postavené načerno.

Telecom má 47 tisíc zvýhodněných linek

Český Telecom provozuje více než 47 000 zvýhodněných telefonních linek pro lidi se změněnou zdravotní schopností.

FNM potvrzuje odhad naší redakce

Fond národního majetku odhaduje výnos z prodeje Českého Telecomu na 80 miliard korun (dvě miliardy USD).

Kdy a kdo si koupí Český Telecom. A za kolik?

Zájemci o koupi Českého Telecomu se do republiky nijak nehrnou. Vláda však nutně potřebuje Telecom prodat ještě letos. Přestože tomu již nikdo nevěřil, objevila se šance, jak se společnosti rychle zbavit. Kdo o ni má zájem?

19.7.2001, Přemysl Souček, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Contactel bude propouštět!

Contactel v rámci restrukturalizace propustí přes sedm procent zaměstnanců. Po Telecomu je tak první známou telekomunikační firmou, která sáhla k takovému kroku.

Slušnost usnadňuje život i v textovkách

Už jste se s někým pohádali kvůli SMS? Nebo snad příjemce nepochopil váš žert a byly z toho jen potíže? Možná na takové problémy narážíte jen proto, že si nejste vědomi zvláštnosti komunikačního média zvaného SMS. Proto je dobré držet se několika pravidel, která vás před nedorozuměním uchrání.

Služeb postavených na lokalizaci polohy mobilu bude víc

Všichni čeští operátoři se chystají ještě v letošním roce spustit (nebo přinejmenším představit) praktické služby, využívající zjištění polohy mobilního telefonu. Na co se můžete těšit a čeho se máte dopředu obávat?

RoamingServis: Podrobně o zkušenostech s telefonováním na Islandu

V dnešním RoamingServisu najdete velmi podrobný popis, jak se telefonuje z mobilu na Islandu. Najdete v něm všechny ceny i radu, jak levně volat z této severské země do České republiky.

TELeKONOM: První internetové auto...

... dodají ještě do konce měsíce na trh společnosti Volkswagen a Hewlett-Packard; v Číně má mobilní telefon téměř tolik lidí, kolik žije ve Francii a Británii dohromady; Contactel propouští, protože prodělává více, než měl; Japonci a Američané dali dohromady superrychlou telekomunikační alianci.

Pátek

Ericsson T60. Když low-end, tak pořádný.

Přinášíme vám žhavé informace o velmi nadějném low-endovém telefonu firmy Ericsson, jímž hodlá švédský koncern výrazně vylepšit svou pozici na evropských trzích. Máme i fotografie...

Zaplatíme za 3G více než Švýcaři, Norové a Rakušané dohromady?

Český zákazník se budoucím operátorům mobilní sítě třetí generace vyplatí zhruba dvaapůlkrát lépe než Rakušan, patnáctktrát lépe než Španěl a dvacetkrát lépe než movitý Švýcar. Tak nějak uvažuje česká vláda, která za prodej licencí na provoz UMTS požaduje dvacet miliard korun. Proč je nedostane - a co to bude znamenat?

Turecko – mobilní ráj s příchutí kyselého ovoce

Turecko, země na hranici Evropy a Asie, patří v oblasti mobilní komunikace mezi nejrozvinutější země na světě. Pokud vás mobilní telefony zajímají a máte v plánu navštívit v letní sezóně Turecko, máme pro vás několik rad a postřehů, jak se v nabídce tureckých operátorů vyznat a jak nejlevněji volat po Turecku nebo do České republiky.

Když má dítě v rukou mobilní hračku

Mobilních telefonů přibývá, ale protože staří je nechtějí, je zvyšování penetrace na dětech. Nikdy není příliš brzo na to, začít si hrát s mobilem. Ale přeci jen, nic se nemá přehánět, ani naplnění hesla: Děti všech zemí, spojte se!

RoamingServis: ve Švýcarsku to šlape jako hodinky

Volání je ve Švýcarsku sice celkem drahé, ale kvalitní, a pokud vládnete angličtinou, na jazykovou bariéru nenarazíte. Jestli počítáte s tím, že vám budou z domoviny volat často, rozhodně si pořiďte místní předplacenou kartu.

TELeKONOM: Letos se poprvé v historii prodá méně mobilů...

než v předcházejícím roce, tvrdí američtí analytici; Český Telecom ulovil velkou rybu - pojišťovnu Allianz; koncern AT&T neprodá Billu Gatesovi kabelovou televizi; zisk amerického operátora Sprint klesly o třetinu.

