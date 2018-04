Týden 13. - 17. srpna na Mobil.cz

Pondělí

Nechcete s sebou po bytě nosit pořád mobil? Nebo máte v celém domě jediné místo s dobrým příjmem GSM signálu a potřebuje mít mobil stále zde? Možná by se vám také mohlo hodit mít mobilní telefon napojený na svůj domácí záznamník. To vše a mnoho dalšího vám umožní Siemens HomeStation.

GSM telefony třetí generace

Když jsem minulý týden použil v recenzi Ericssonu T39 výraz "GSM telefon třetí generace", dostal jsem mnoho dotazů na to, co jsem tím myslel. Předkládám vám tedy teorii o rozdělení GSM telefonů na generace podle toho, co přinášely nového a k čemu primárně měly sloužit.

Kupte si nový mobil za šest stovek i s hodinovým hovorným

Zapomeňte na smlouvy s operátory i drahé předplacené sady. Hop-on Wireless nabízí mobil s hlasovým vytáčením, jednoduchým ovládáním a hands-free sadou za cenu skutečně lidovou. Určí nový směr vývoje telefonů nejnižších kategorií?

Nokia Music Player – HiFi věž pro vaši Nokii

Nokia uvádí na trh novinku, která rozšíří možnosti vašeho telefonu o slušnou HiFi soupravu. MP3 přehrávač a FM rádio do kapsy, to je Nokia Music Player HDR-1. Komu by to bylo málo, může využít i funkce vestavěné osobní HF sady včetně podpory hlasového vytáčení.

TELeKONOM: Mezinárodní fúze, ráj špionů?

Chcete být novodobým Jamesem Bondem? Stačí maličkost: kupte si mobilního operátora v zemi, na kterou máte spadeno. Může se vám tak otevřít cesta k jinak pečlivě střeženým informacím z první ruky z armádní i obchodní oblasti.

Palmare.cz - týden od 6. do 10.8.

Recenze Palmu m505, řada zajímavých software novinek - i o tom byl uplynulý týden ve světě PDA a na Palmare.cz.

Úterý

Telecom propustil 1200 zaměstnancůNejvětší tuzemský telekomunikační operátor pokračuje ve snaze být efektivní firmou.

Eurotelu a Paegasu hrozí rekordní trest

Údajně až 50 milionů za poškozování Oskara budou muset ze své kapsy vytáhnout Eurotel a RadioMobil. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nelíbily rozdílné ceny za volání mezi sítěmi obou starších operátorů a Oskara...

Otestovali jsme pokrytí z Prahy do západních Čech

Jak si stojí naši mobilní operátoři na hlavních dopravních tazích a v málo navštěvovaných lokalitách? Hrozí další lokální kolapsy? Víte, kde mají problémy všechny tři sítě současně?

Které mobilní telefony můžete koupit v předplacené sadě?

Celkem dvacet sedm mobilních telefonů nabízejí čeští mobilní operátoři v předplacených sadách. Víte, u koho koupíte nejlepší mobily za nejlepší ceny?

Zvládáte řídit bez hands-free? OK, ale...

Umíte bez problémů držet v jedné ruce telefon a v druhé volant? Nechcete si pořizovat hands-free sadu? Asi už víte, že překračujete zákon; poslední vědecké výzkumy vám ale napůl dávají za pravdu.

Soutěž o Ericsson R310s: Zažil jsem s mobilem... Co vydrží Motorola?

Přinášíme vám třetí čtenářský příběh na téma "zažil jsem s mobilem". Článek bude přístupný celý týden a v pondělí jej vystřídá zážitek dalšího čtenáře. Autor, který získá od čtenářů nejlepší známku, vyhraje mobilní telefon Ericsson R310s.

TELeKONOM: Dva watty na kilogram lidské váhy...

.. smí podle Evropské komise vyzářit mobilní telefon; Český Telecom propustil 1200 pracovníků a zaměstnává tak již jen na 16 tisíc lidí; jeho slovenský bratr, EuroTel Bratislava, si vydělal půl miliardy Kč; Oskar investoval sedmkrát méně než loni - přes 800 milionů Kč.

Středa

Trh s mobilními telefony zaznamenal další špatnou zprávu. S poklesem prodeje mobilů se totiž nepotýkají společnosti jen v Evropě.

Natankujte si kredit!

Na šesti pražských čerpacích stanicích společnosti Jet – Conoco si můžete okamžitě dobít kredit na kartě Twist prostřednictvím platebního terminálu pro karty CCS. Varující ale je, že firmy provozující jiné sítě benzínek nemají o tuto službu zájem.

První licence na UMTS se vrací vládě

Sítě třetí generace pronásleduje jedna špatná zpráva za druhou. Finský telekomunikační operátor Sonera se rozhodl vrátit norské vládě licenci na provozování UMTS.

Uživatelé sítí proti sobě: liší se lidé kvůli operátorovi?

Jste horší nebo lepší člověk jen proto, že máte jako operátora Eurotel nebo Oskara? Charakterizuje člověka nejenom značka jeho mobilu, ale i jeho operátor? Co si o tom myslíte?

Oskar může zažalovat konkurenty o stovky milionů

Pokuta ve výši desítek milionů korun, kterou vyměřil český antimonopolní úřad mobilním operátorům Eurotelu a RadioMobilu za zneužívání dominantního postavení na telekomunikačním trhu, může otevřít dveře žalobě ze strany Českého Mobilu. Ten by po svých konkurentech mohl u obchodního soudu požadovat náhradu škody až ve výši stovek milionů korun.

Telefon stojí, stojánek bliká

Mobilní telefon, ležící na stole, dnes přehlédne leckdo. Zejména tam, kde je slušné mít vypnuté hlasité vyzvánění. Dá se proti tomu něco dělat?

Úřady, zrušte linku 150

Cvičení záchranářů v Olomouci odhalilo potíže s tísňovou linkou 150.

Ministerstvo financí přiznává problémy s prodejem UMTS

Ministerstvo financí již připouští, že nižší příjem za prodej licencí UMTS si asi vynutí krácení rozpočtu. Všechna vládní místa dosud tuto variantu oficiálně popírala.

Konečně vznikne celoruský operátor GSM

Švédská společnost Telia a finská Sonera vytvoří celoruského mobilního operátora. Na tamním trhu taková firma dosud neexistuje.

TELeKONOM: Vláda přiznává, že nedostane peníze...

... které chtěla za prodej licencí na provoz UMTS; Švédové a Finové se spojili kvůli ruským mobilům; maďarská skupina Matáv překvapila Západ a vydělala přes 150 milionů dolarů; největší polský operátor si přišel na 50 milionů dolarů.

Čtvrtek

Nedůvěra k internetu stále přetrvává. Pociťují to například banky.

Spekuluje se o novém ministrovi spojů

Na postu ministra dopravy a spojů může dojít ke změně. Dosavadní výsledky ministra Schlinga tento názor podporují.

Potřebujete někoho odposlouchávat? Mobil slyší za vás.

Dozvěděli jsme se jak můžete mobilní telefon využít k odposlechu a dokonce jsme vyrobili vzorek takového zařízení, který jsme otestovali. Mobilní telefon, pohozený mezi haraburdím na pracovním stole nebo na skříni v ložnici se snadno může změnit na citlivé ucho, které zachytí hovor právě přítomých...

16.8.2001, Tomáš Volyňský, rubrika Tipy & triky

Chcete bezdrátové hands-free? Klidně, bluetooth nepotřebujete.

Mít tak při telefonování opravdu volné ruce a nezamotat se do drátů? Na to myslí nejen výrobci drahých bluetooth zařízení. Pokud nevlastníte některý z nejnovějších mobilů a nemůžete tedy tuto technologii využít, nezoufejte – bezdrátový headset může mít i majitel starého telefonu.

Motorola T192 – První low-end s GPRS (Recenze)

Motorola má zase jedno prvenství. Během pár týdnů se začne prodávat její low-endový telefon T192, který nabízí jako první ve své třídě i GPRS. Rychlý přenos dat ovšem není to jediné, čím tento telefon překvapí. Anténa je integrovaná, menu má novou strukturu a nechybí třeba ani profily.

Datové přenosy jsou i pro Go

Od dnešního dne mají matelé Go karet možnost využívat i datové přenosy.

TELeKONOM: Deutsche Telekom prosí banky: "Neprodávejte...

... naše akcie, dostanete za to pěkné zakázky"; VoiceStream, který německému gigantovi patří, prodělal přes půl miliardy dolarů; Pioneer Comp. se stahuje z trhu mobilních telefonů; americký operátor CenturyTel Inc. odmítl nabídku na převzetí ze strany Alltel Corp.

Pátek

TelSource a prodají Telecom společněFond národního majetku a konsorcium TelSource nabídnou společně všechny akcie Telecomu, říká místopředseda fondu.

Kus historie – trička Mobil.cz

Každá firma má své zvláštnosti. U nás mezi ně patří trička. Na to, o jakou prkotinu jde, věnujeme neúměrně času jejich návrhu. Ale stojí za to. Jakou mají historii a proč je najednou prodáváme?

17.8.2001, Patrick Zandl, rubrika Okénko

RoamingServis: Na Srí Lance textovka na Paegas nepřijde

Dnešní RoamingServis doplňuje informace o zemích, které už v této rubrice figurovaly. Začneme radou, jak volat z Atlanty do ČR, dozvíte se, na co ještě musíte zapomenout na Srí Lance, a zavítáme také do Německa a na Slovensko.

Telecom nabídne on-line telefonní účty na internetu

Od příštího roku se kdykoliv budete moci podívat na svůj telefonní účet od Českého Telecomu na internetu. Služba bude zpočátku dostupná jen pro největší zákazníky; postupně ji ale budou moci využívat úplně všichni klienti Telecomu.

Pětadvacet způsobů, jak si mobilem vylepšit pověst

O tom, že se mobilní komunikace staly plnohodnotnou součástí každodenního života, jistě mezi čtenáři Mobilu.cz není pochyb. Pro ty, kteří chtějí svůj mobilní rejstřík obohatit o méně frekventované postupy, jsme připravili následující článek.

Ateus Omega nabídne víc, než jen samotné telefonování

Inteligentní směrování hovorů, propracovaná správa příchozích volání, detailní možnost konfigurace a dostupná cena jsou hlavními lákadly oblíbené pobočkové ústředny od 2N. Přesvědčí i vás?

TELeKONOM: Čína se stala mobilní jedničkou...

... když jejích 120 milionů mobilních uživatelů sesadilo z čela telekomunikačních trhů Američany; Český Telecom oznámil, že zavede online výpisy telefonních účtů, akcie téže firmy však masivně poklesly o 7,21 procenta; největší ruský mobilní operátor Mobile TeleSystem zvýšil za druhé čtvrtletí čistý zisk na 35,04 milionu dolarů; Rupert Murdoch a Nokia budou propagovat druhou verzi filmu Planeta opic.

