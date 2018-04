Týden 12. - 16. listopadu na Mobil.cz

Pondělí

Paegas spustil službu Recepce

Recepce od Paegasu, založená na technologii IVR, je další z funkcí Clicku.

12.11.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nextra má nového ředitele

Společnost Nextra nezůstala jen u změn ve struktuře firmy, ale pustila se i do těch personálních.

12.11.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel zlevňuje nejnovější Go sady a mění ceny telefonů

Go sady se Siemensem C45 a Sony J7 jsou s cenou dolů...

12.11.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Eurotel GSM banking v další bance

S Eurotelem už na GSM Bankingu spolupracují tři banky.

12.11.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Samsung šílí a představuje další nové telefony! (N611, N620, A500, N500)

Korejský Samsung má invencí na rozdávání, a proto představuje jednu novinku za druhou. Některé modely představené na jaře se ještě pořádně nezačaly prodávat, a výrobce již představil jejich nástupce. Dnes vám nabídneme tři telefony low-endové třídy a jeden luxusní stylový. Podle našich informací však Samsung ještě neřekl poslední slovo!

12.11.2001, Jan Matura, rubrika Samsung

Kdo bude na konci roku jedničkou mezi operátory?

Předvánoční reklamní kampaně mobilních operátorů jsou v plném proudu. Cílem je totiž ulovit do konce roku co nejvíce nových zákazníků. Podaří se Eurotelu udržet náskok a odsoudit RadioMobil do pozice věčné dvojky? Nebo oba dva převálcuje třetí vzadu – síť Oskar?

12.11.2001, Rostislav Kocman, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Panasonic GD76 - chuďas se stal králem (preview)

Podle hesla „nejen technologií GPRS živ je člověk“ je tento telefon vybaven množstvím funkcí, které jeho předchůdce nemá, a nejde zdaleka jen o rychlý přenos dat. Kdo jen trochu zná taktiku Panasoniku v poslední době, tomu je jasné, že tento telefon je vylepšeným bratrem modelu GD75. Narozdíl od dvojice GD95 a 96 však najdeme rozdílů podstatně více než jen GPRS.

12.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Panasonic

Palmare.cz - týden od 5. do 9.11.

Obě "hlavy" leaderů PDA trhu kolem sebe tento týden vzbudily rozruch - CEO Palmu Carl Yankowski odstoupil a CEO Handspringu Dona Dubinksky nezvládla jedno interview ... Ale týden ve světě PDA a na Palmare.cz - to byla i spousta dalších novinek a recenzí!

12.11.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Motorola jde před soud kvůli Iridiu...

... a 800 milionům dolarů, které si na stavbu satelitní sítě půjčila a nevrátila; Ericsson i Motorola krvácejí, ale investují miliardy do Číny; spolumajitel Eurotelu Verizon Wireless bude shánět peníze vydáním akcií; nejistota ohledně prodeje srazila akcie nizozemského operátora KPN o 10 procent; na Slovensku vznikla nová telekomunikační firma Energotel, která se bude specializovat na datové přenosy.

12.11.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

Eurotel rozšiřuje Cell Broadcast

Již v 90 městech mohou zákazníci Eurotelu číst místní zprávy.

13.11.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Změna privatizace Telecomu bude ve středu

Vláda ve středu projedná změnu lhůty pro předložení výsledku výběrového řízení na privatizaci podílu FNM v Českém Telecomu.

13.11.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Z Paegasu už lze poslat hlasovou SMS na pevnou linku

Paegas spustil službu Hlasová SMS, určenou pro poslání textové zprávy na pevnou linku.

13.11.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

"Tuhne" vám mobilní telefon?

Nemusí jít vždy jen o chybu telefonu nebo jeho firmware. Domníváme se, že jeden z operátorů na jaře letošního roku prodal nezanedbatelné množství SIM karet, které se nechovají zcela korektně. Tuhne vám občas mobil? Pomůžete nám přijít věci na kloub?

13.11.2001, Tomáš Volyňský, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Jaký je první telefon Sony Ericsson

První mobilní telefon na světě na svém krytu hrdě nesoucí jméno společnosti Sony Ericsson se začne prodávat ještě před koncem roku 2001. Označení modelu je na naše poměry poněkud složité - C1002S - což je zapříčiněno hlavně tím, že jde o model určený pro japonský trh. Posuďte sami, jak se sloučení výrobci vytáhli.

13.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Mobilní telefony

Víte, co vám operátoři také nabízejí?

Každý, kdo se nestydí za svého operátora, může hrdě chodit oblečen v jeho barvách. Nejde přitom o nějaké bazarové zboží, ale mnohdy o opravdu kvalitní oblečení, praktické potřeby či luxusní doplňky. Část jich můžete získat zdarma, některé se dají koupit. Co si tedy můžete pořídit?

13.11.2001, Přemysl Souček, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

SIMedit 4.0: Zálohujte svoji SIM kartu

Vlastníte několik SIM karet a chcete mít na všech stejný telefonní seznam? Nebaví vás přepisovat textovky? Pak poslední verze SIMeditu s čtečkou pro USB je určena přesně pro vás.

13.11.2001, Petr Pavlík, rubrika Software pro mobilní telefony

TELeKONOM: Newyorské deja vu - po letadle spadly i mobilní sítě

..., přičemž Verizon Wireless a VoiceStream si vedly lépe než AT&T Wireless; Eurotel má dalšího partnera na GSM bankovnictví - Raiffeisenbank; německý MobilCom prodělal o třetinu více než loni; akcie finského operátora Sonera se propadly o 18 procent.

13.11.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Stát posílí ČTÚ

Vláda chce posílit konkurenční prostředí a proto hodlá dát Českému telekomunikačnímu úřadu větší pravomoci.

14.11.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy týkající se výstav

Komise kritizuje zpoždění liberalizace

Podle posudku Evropské komise byla v České republice bezdůvodně zpožděna liberalizace telekomunikací.

14.11.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Panasonic GD35 – nenápadný každým coulem (recenze)

Právě v těchto dnech se začala prodávat low-endová novinka Panasoniku – model GD35. Za necelých 5000 Kč dostanete nenápadný telefon, který umí základní funkce a má přijatelné rozměry a hmotnost. Pokud si nepotrpíte na technické či módní výstřelky, Panasonic GD35 bude pro vás tou správnou volbou.

14.11.2001, Jan Matura, rubrika Panasonic

Sony CMD-Z7 - s křížkem po funuse (recenze)

Nový telefon od Sony by se dal označit za špičku mezi mobilními telefony - to kdyby přišel na trh před rokem. Dnes už funkčně nestíhá a rozměry a hmotností ho poráží i jeho předchůdce CMD-Z5. Pokud ale chcete hezký stylový telefon, potom vám bude vyhovovat velmi dobře.

14.11.2001, Rostislav Kocman, rubrika Sony

Nokia Game je skvělá (hlavně kvůli výhře)

Letošní ročník multimediální hry Nokia Game je nesporně rozsáhlejší, komplexnější a monumentálnější než ten loňský. Také výhry jsou nesrovnatelně zajímavější. Přesto však jde stále především o povedený reklamní tah, spíš než o zvlášť zábavnou hru, která by mohla konkurovat klasickým on-line hrám. Kde jsou hlavní výhody a nevýhody Nokia Game?

14.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Nokia

Co jste nevěděli o Nokii 8310?

GPRS přenosy, hry a hands-free vás nejčastěji zajímaly ve včerejším on-line chatu. Co jste chtěli vědět o Nokii 8310?

14.11.2001, Petr Pavlík, rubrika Online chat

U Oskara straší

Asi hejkal se ubytoval v posledním týdnu v ústředně Oskarovy sítě v provozní oblasti, která obsluhuje centrum Prahy.

14.11.2001, Vaše redakce, rubrika GSM humor

TELeKONOM: Nokia a Sony spojují síly...

... aby sjednotily standardy svých výrobků a zjednodušily tak jejich vzájemnou komunikaci; šéf představenstva Českého Telecomu končí a odchází do čela eTelu; Vodafone vydělal od dubna do září téměř o polovinu více než loni - necelých sedm miliard dolarů; maďarskému Matávu utíkají tarifní zákazníci k předplaceným sadám a snižují tak zisky společnosti; zadlužená britská firma Marconi se potácí v rostoucí ztrátě.

14.11.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Samsung R210s – korejský šarm a preciznost (právě testujeme)

Samsung chce zaútočit na Evropu. Jeden z jeho nejsilnějších trumfů nese označení R210s a již se třese, aby se popral s evropskou konkurencí v třídě low-endových telefonů. Jeho největšími zbraněmi by měly být design, velikost a poměrně široká výbava, která odpovídá současným trendům. Dnešní preview by mělo napovědět, jestli jsou jeho ambice oprávněné.

15.11.2001, Jan Matura, rubrika Samsung

Paegas předehnal Eurotel

Zase nastal čas porovnat počty základnových stanic v našich sítích GSM. Tato oblast patří tradičně k těm, které jsou pro operátory prestižní. Jeden z nich navíc neví, kolik stanic vlastně má.

15.11.2001, Přemysl Souček, rubrika Vše okolo BTS

Vybíráme si, měníme a necháváme telefonní číslo

Víte, jaké kousky se dají dělat s telefonními čísly u mobilních operátorů? Můžete si vybírat, kupovat si krásná Zlatá čísla, měnit si stará za nová a kdoví co ještě. Na druhou stranu si nemůžete svoje zamilované číslo, na které jste si zvykli, odnést k jinému operátorovi. Tento stav se hned tak nezmění, takže můžete zkusit jiné řešení.

15.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Paegas najal břichomluvce

Od včerejška nabízí okřídlený koník novou službu, hlasové doručování krátkých textových zpráv. Mimo to, že služba umožňuje doručovat SMS zprávy i na telefony pevné sítě, můžete si s ní užít i spoustu zábavy. Posuďte sami.

15.11.2001, Vaše redakce, rubrika GSM humor

TELeKONOM: Nový vlastník Telecomu bude znám v březnu...

... když ministr Schling v půli listopadu pochopil, že to do původního říjnového termínu již nestihne; Oskar letos prodělal 2,5 miliardy, ale zvýšil tržby; GTS si stěžuje na vládu, která přidělila lukrativní zakázku Českému Telecomu bez výběrového řízení; slovenský EuroTel snížil zisk o 1,1 procenta.

15.11.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Nokia představí v pondělí tři nové telefony!

V pondělí představí společnost Nokia tři nové mobilní telefony. Stane se tak v Barceloně, v rámci "Nokia Mobile Conference". Jedna novinka bude komunikátor, druhá naopak low-endový telefon, nástupce legendární 5110. Třetí novinka je zatím zahalena rouškou tajemství.

16.11.2001, Vaše redakce, rubrika Nokia

Zavolejte Ježíškovi, má Paegas

Ježíšek se zřejmě před letošními svátky přesunul do ústředny Paegasu, kde vyřizuje vzkazy s výčtem dárků, po kterých toužíte.

16.11.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Nokia 8310: datový maniak

Netradiční vzhled nemusí být největším lákadlem na posledním výstřelku renomovaného výrobce mobilních telefonů. Jeho úderná síla vychází také z vestavěných funkcí a především podpory datových přenosů. Podívejme se, zdali jako modem za něco stojí.

16.11.2001, Petr Pavlík, rubrika Nokia

Které frekvence používají čeští mobilní operátoři?

Zajímáte se o konfiguraci českých sítí GSM? Potom vás bude určitě zajímat, kolik frekvencí v minulosti přidělil Český telekomunikační úřad mobilním operátorům. Máme pro vás i přehled kanálů, které operátoři používají. Pro kolik operátorů jsou u nás ještě volné frekvence?

16.11.2001, Rostislav Kocman, rubrika Vše okolo BTS

Telecom uvádí studenty do reality

Nejen zábava a spousta nových informací, ale také těžká dřina čekala na studenty vysokých škol ve čtvrtém ročníku soutěže Step ahead. Má taková akce vůbec smysl?

16.11.2001, Petr Pavlík, rubrika Publicistika

I Afrika prožívá mobilní boom

Možná vás překvapí, že ani africké země nestojí mimo dnešní celosvětové mobilně telefonní šílenství. Penetrace sice na černém kontinentu zatím není příliš vysoká, ale uživatelů stále přibývá. Již nyní je v Africe více mobilů než pevných linek.

16.11.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

TELeKONOM: Šéf ČTÚ napadl vládu kvůli Telecomu...

... který profituje z odkladů liberalizačních plánů; Český Telecom zavádí modré linky, které budou platit volaný i volající; Telecom Italia se zbavuje podílu v rakouském telekomu; Oskar má nového technického viceprezidenta.

16.11.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa