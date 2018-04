Týden 12.- 16. března na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 12. do 16. března.

Pondělí

Podařilo se nám zjistit, že největší český operátor sítí mobilních telefonů, společnost EuroTel, bude následovat příkladu RadioMobilu a integruje do své sítě podporu AMR (Adaptive Multi Rate). Tato technologie zlepší kvalitu hovoru, přesněji čistotu přenášeného hlasu. Narozdíl od staršího EFR (Enhanced Full Rate), které již EuroTel podporuje, AMR zkvalitní hovor i v místech s horším signálem GSM. EuroTel počítá s tím, že než se na trhu objeví dostatečný počet přístrojů podporujících AMR, bude již moci tuto technologii spustit. Jeho plány odhalíte v článku EuroTel již také chystá AMR pro zlepšení přenosu řeči

Když potřebujete přejít od jednoho operátora k jinému, je pro vás někdy nezbytné odblokovat svůj telefon, abyste v něm, mohli používat svou novou SIM kartu. EuroTel a Paegas totiž své dotované telefony blokují pro použití pouze se svými SIM kartami a tak vám nezbývá, než se v takovém případě obrátit ne nějakého odblokovávače. Ani tito lidé však nejsou všemocní a některé telefony prostě odblokovat neumí. Jestliže potřebujete vědět, které telefony lze odblokovat, podívejte se na článek Aktuální přehled telefonů, které lze odblokovat.

Úterý

V posledních dnech přinášíme stále více článků, které představují telefony, jež se objeví na letošním veletrhu CeBIT. V úterý jsme vám přinesli první pohled na další mobil francouzské firmy Alcatel, patřící do úspěšné modelové řady One Touch 5xx. Oproti v současnosti prodávanému typu OT 501 došlo u pětsetjedenáctky k několika změnám – tou hlavní je asi anténa integrované do těla přístroje. Jak nový Alcatel vypadá zjistíte v článku Alcatel OT 511 - zajímavý a šikovný elegán (preview)

Zatímco v případě Alcatelu jsme se podívali do budoucnosti, Německou firmu Siemens jsme se pokusili stopovat naopak do hluboké minulosti, až do časů jejího vzniku. Za stopadesát let své existence prošla společnost různými obdobími a přičichla k mnoha oborům. Co všechno zažil Siemens, co prohrál a v čem naopak vynikl, si můžete přečíst v článku Siemens válčí na mnoha polích.

Středa

Společnost Kenwood sice není úplně neznámá, ale o tom, že vyrábí mobilní telefony, ví málo lidí. Bude to zřejmě tím, že většina si pod tímto názvem představí anglickou firmu, prodávající domácí spotřebiče. Článek Mobilní telefony Kenwood - jaké jsou a co umějí se však zaobírá produkty stejnojmenné japonské firmy, která se specializuje na počítačové komponenty a komunikační přístroje. Podívejte se na telefony této značky a možná zjistíte, že jsou v pozadí obecného zájmu neprávem.

Ve středu 14. března jsme také spustili novou informační stránku, na které vždy najdete aktuální ceny telefonů u mobilních operátorů. Na jedné stránce se zobrazuje přehledná tabulka, v níž jsou uvedeny všechny mobily nabízené operátory, spolu se všemi cenami – tedy v předplacené sadě, zvýhodněná, dotovaná i nedotovaná. Podrobný popis tabulky najdete v článku Všechny aktuální ceny telefonů nabízených operátory najdete na Mobil.cz, na tabulku se dostanete přes adresu www.mobil.cz/cenytelefonu.

Čtvrtek

Snad každý mobilní telefon, který je dnes na trhu, využívá nějakou malou fintu, která má usnadnit práci s přístrojem. My uživatelé díky nim ušetříme několik pohybů, čtyři stisky kláves se pomocí zkratky omezí na pouhé jedno stlačení a podobně. Jak šetřit při práci s mobilním telefonem čas a nervy se dozvíte v článku plném triků, jenž nese název Zjednodušte si život při práci s mobilem

Nemilá zpráva o tom, že po vstupu České republiky do Evropské unie se zdraží telefonování, je náplní článku Po vstupu do EU se zdraží telefonování. Zjistíte, že požadavky Evropské unie, mezi než patří také jednotná sazba DPH, vlastně zapříčiní nezanedbatelné zdražení sazeb za telekomunikační služby, tedy i za volání. O kolik to bude?

Pátek

Kdo chce mít přehled o posledních novinkách společnosti Siemens, nemusí ani jezdit na hannoverský veletrh CeBIT. Přehled přístrojů, které nám firma ještě letos představí, zahrnuje nové mobilní telefony, GSM moduly i zbrusu nový Gigaset 4000, pracující ve standardu DECT. Podrobnosti i fotografii můžete číst v článku Siemens ukázal produkty pro tento rok

Přestože podmínky pro konkurenci Českého Telecomu nejsou zatím zdaleka ideální, zveřejnil alternativní operátor Aliatel svou cenovou nabídku pro koncové zákazníky. Podle očekávání jsou jeho ceny výhodnější než současné platby u Telecomu. Navíc vám Aliatel dokonce zaplatí za to, když někdo zavolá vám. Ceník hovorného je v článku Aliatel vám zaplatí za každou minutu příchozího hovoru.

Abychom nepsali jen o technologiích a cenách, přinesli jsme také zamyšlení Pohřbívají textovky klasické dopisy?. Co si o tom myslíte vy?