Týden 11. - 15. června na Mobil.cz

Pokud si po těžkém týdnu sednete k počítači a otevřete Mobil.cz, zavalí vás články, které se na serveru nashromáždily za celý týden. Abyste se v tom množství snadněji zorientovali, najdete zde každou sobotu přehled, který vás provede událostmi uplynulých pěti dní v oboru telekomunikací. Podívejme se na právě končící týden od 11. do 15. června.

Pondělí

Telecom o koupi Eurotelu

Telecom dnes, 11.6. vydal prohlášení o svém zájmu o koupi 49 procent společnosti Eurotel.

11.6.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Česká spořitelna zprovoznila s Paegasem GSM banking

Mezi banky, které využívají SIM-toolkitové aplikace od Paegasu s názvem GSM banking, se zařadila další - Česká spořitelna.

11.6.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Telecom chce celý Eurotel. Dostane ho?

Český Telecom chce vlastnit celý Eurotel. Za více než miliardu dolarů ho může mít.

11.6.2001, Přemysl Souček, Jan Cizner, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

Co se změní, když bude mít Telecom celý EuroTel?

Český Telecom se zřejmě stane stoprocentním majitelem Eurotelu. Jaký to bude mít dopad na trh a proč se o to snaží? Jak to pocítí zákazníci Eurotelu? Hledáme odpovědi.

11.6.2001, Patrick Zandl, rubrika Publicistika

Ovládněte rychlé datové přenosy - ušetříte

Když se podíváte na současný stav v oblasti datových přenosů, jistě vás napadne, vyplatí se GPRS nebo HSCSD? Jaká je pravda a co nás čeká?

11.6.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní technologie

Palmare.cz - týden od 4. do 8. června

Mnoho novinek v hardwaru i v cenách, takový byl uplynulý týden ve světě kapesních počítačů. Byl také o PDA a cestování - třeba s GPS, ale i bez něj. A nakonec páteční téma - PDA a mobil.

11.6.2001, Ivan Trnečka, rubrika Ostatní

Alcatel Data synchro PC kit TD5 (recenze)

Nové modely telefonů Alcatel si získaly mnoho příznivců. Jejich velkým nedostatkem však je absence IrDA portu. Pokud chcete využít tyto telefony pro datové přenosy nebo pro synchronizaci s počítačem, potřebujete Alcatel Data synchro PC kit.

11.6.2001, Jan Matura, rubrika Alcatel

Úterý

Nového tendru na FWA 3,5 GHz se zúčastní tři firmy

Do výběrového řízení na udělění licencí pro provoz FWA v pásmu 3,5 GHz se přihlásily tři firmy.

12.6.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Oskarovy bankomaty

Oskar umožňuje plný platební styk v síti 170 bankomatů.

12.6.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Evropští giganti budou na 3G šetřit

British Telecom a Deutsche Telekom chtějí šetřit a proto budou spolupracovat v oblasti sítí třetí generace.

12.6.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Zájemci o FWA se musí přihlásit dnes

Zájemci o licence na sítě FWA 3,5 GHz musí dnes dát nabídky ČTÚ.

12.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Dočkáme se dalších operátorů GSM?

V některých evropských zemích fungují virtuální operátoři sítí GSM. Nemají svoji vlastní síť, ale přesto nabízejí pod svým jménem služby, mají vlastní tarifní programy a sítě prodejen. Vzniku virtuálních operátorů v České republice teoreticky nic nebrání.

12.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Operátoři

Do tendru na UMTS budou mluvit tři firmy

Společnost Central Europe Trust, vítěz tendru na poradce pro udělení licencí UMTS, se kvůli této zakázce spojil s dalšími společnostmi.

12.6.2001, ČTK , Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Pomocí sítě GSM lze objevit letoun Stealth

Neviditelná letadla Stealth mají nového protivníka. Je jím síť GSM, s jejíž pomocí je možné tyto letouny objevit, což běžným radarem nelze. Letadla za miliardy dolarů jsou tak zranitelná stejně jako obyčejné bombardéry.

12.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy

Motorola Accompli 008 – chytrá horákyně (recenze)

Motorola Accompli 008 nemá mechanickou klávesnici, přesto si z ní číslo bez problémů vytočíte. Není to PDA, přesto vám většinu jeho funkcí nabídne. Čekali jsme na ni všichni dlouho, dnes si ji konečně můžeme prohlédnout.

12.6.2001, Jan Matura, rubrika Motorola

Odlákejte strážníka mobilem

Potřebujete odlákat strážníka od svého špatně zaparkovaného vozidla, nevíte si s něčím rady nebo prostě máte nějaký problém? Zavolejte!

12.6.2001, Petr Pavlík, rubrika Zprávy

Poraďte si navzájem na Mobil.cz v rubrice FAQ

Když se dostanete do úzkých, když nevíte, kam se obrátit, vždycky máte ještě jednu možnost. Zkusit se zeptat na Mobil.cz v sekci FAQ. Pod heslem ‘čtenáři sobě’ tady máte šanci dozvědět se řešení vašeho problému. A když bude nejhůře, redakce pomůže.

12.6.2001, Vaše redakce, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Středa

Radiokomunikace odmítají nařčení

České radiokomunikace odmítají nařčení společnosti Sokato.

13.6.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Žaloba ohrožuje privatizaci Radiokomunikací

Dnešní LN píší: Žaloba ohrožuje privatizaci a výplatu dividend ČRa.

13.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Český Telecom rozhodne, jestli budeme volat na mobily levněji

Propojovací poplatky za hovory z pevných do mobilních sítí, které tvoří největší část koncové ceny, by mohly klesnout o více než 65 haléřů, Český Telecom ale zůstává neústupný. Ceny sníží, až poplatky skutečně klesnou. A teprve poté, co zlevní Český Telecom, se odhodlají ke stejnému kroku ostatní operátoři pevných sítí.

13.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby operátorů

Telecom dostal další pokutu

Telecom dostal od Českého telekomunikačního úřadu pokutu 4,5 milionu korun pro neplnění licence.

13.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Nokia nově: nejdříve vzhled, potom technologie

Na podzim uvede Nokia nové modely mobilních telefonů. Očekává se, že jednou z jejich hlavních předností bude GPRS. Ve Finsku na to ale mají úplně jiný názor. Na prvním místě bude atraktivní vzhled přístrojů.

13.6.2001, Jan Matura, rubrika Nokia

Manažeři dali svým mobilům dvě mínus

Suverénní (ale drahá) Nokie, solidní Ericsson, nečekané sympatie vůči Panasoniku a naopak nespokojenost s Motorolami – takové jsou výsledky průzkumu, který pro Mobil.cz mezi pěti stovkami českých manažerů provedla agentura Gfk. Přečtěte si, čeho si vedoucí pracovníci na svých mobilních telefonech různých značek nejvíce cení a co jim na nich nejvíce vadí.

13.6.2001, Daniel Deyl, rubrika Publicistika

Výrobci mobilů prý tají informace. Pochybujeme.

Výrobci se snaží omezit množství záření z mobilních telefonů. Je to snaha chránit uživatele, nebo důkaz o utajování zásadních důkazů o škodlivosti mobilů? Někteří Američané se přiklánějí k té horší variantě.

13.6.2001, Přemysl Souček, rubrika Zdraví a mobily

Lucent dodá Aliatelu technologii DWDM

Lucent Technologies zaznamenal obchodní úspěch a Alietel zlepší svoji síť.

13.6.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Amerika se vrací do doby drahých licencí 3G

Zatímco v Evropě již šílenství kolem aukcí licencí UMTS opadlo, Spojené státy na ně teprve čekají. Dražba by měla proběhnout do konce roku, ale již dnes je třeba uvolnit potřebná frekvenční pásma. Jejich současní uživatelé však chtějí odstupné. V případě pásem používaných americkým válečným letectvem jde o miliardy dolarů.

13.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

Čtvrtek

Propojení nedohodl ani GTS s celulárními operátory

Na propojovacích poplatcích se nedohodl ani GTS s operátory celulárních sítí.

14.6.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Telecom se nedohodl na cenách za propojení

Telecom se nedohodl s mobilními operátory na cenách propojení.

14.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Samsung SGH-N300/350 – internetoví machři s velkým displejem (preview)

Když vás zlobí neustálé mžourání na titěrný displej mobilu, nejlepší je pořídit si telefon s displejem velkým. Třeba takovým, jako má Samsung SGH-N300. Když je navíc tento přístroj velmi lehký a podporuje všechny funkce moderního manažerského telefonu, rozhodování je hned mnohem snazší.

14.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Samsung

Globtel mění majitele

Celých 36 procent slovenského operátora Globtel změní majitele.

14.6.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Paegas pomůže věrným zákazníkům k penězům

Platit včas, mít tarifní program a být věrný svému operátorovi – to jsou vlastnosti, které se Paegas rozhodl ocenit úvěrovou kartou. Sto tisícům zákazníků tuto kartu nabídne v červnu, dalších sto tisíc věrných se dočká v září.

14.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Služby Paegasu

Technologie UMTS aneb sítě třetí generace – díl první

Vyznáte se v technologii UMTS? Není vůbec divné, pokud je vaše odpověď ne. Od té doby, co se hovoří o licencích na provoz sítí UMTS, samotná technologie mizí kamsi do pozadí. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak síť UMTS funguje, jak se staví a co bude umět, sledujte náš seriál o tomto standardu budoucích mobilních sítí.

14.6.2001, Petra Matušínová, rubrika UMTS - sítě třetí generace

Bluetooth vám pohlídá hesla i zavazadla

V minulých dnech několik výrobců představilo zajímavé produkty využívající technologii bluetooth. Malý přívěšek vám může pohlídat zavazadlo před zloději nebo ztrátou. Jiné hodinky zase ochrání váš počítač před použitím jinými osobami.

14.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - mobilní technologie

Je libo datový kabel k mobilu?

Potřebujete propojit svůj mobilní telefon s počítačem a zdá se vám, že takovou možnost výrobce opomenul? Podívejte se, co vám nabízíme.

14.6.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy

Pátek

Oskar měl problémy s účtováním za SMS

Někteří uživatelé Oskaret měli problémy s účtováním levných textovek posílaných do sítě Oskar – namísto 0,77 jim Oskar odečítal 2,10 koruny. Nyní už je problém odstraněn.

15.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - operátoři

Telecom vyplatí dividendy

Telecom vydá na výplatu dividend za loňský rok 2,42 miliardy Kč.

15.6.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

RadioMobil získá 3 miliardy korun

RadioMobil získá od akcionářů tři miliardy korun na další rozvoj.

15.6.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Oskar zlevnil textovky a WAP

Od dnešního dne si účtuje Oskar za textové zprávy poslané do vlastní sítě jen 0,77 koruny. Tato cena platí pro majitele tarifních programů Volám málo, Volám často, Volám stále a Oskarty. Levnější je i přístup na Oskarův WAP. Výhodné ceny platí až do 15. září.

15.6.2001, Rostislav Kocman, rubrika Zprávy - operátoři

Řídíte a telefonujete bez hands free? Dostali jste pokutu?

Půl roku starý zákon, který omezuje telefonování za volantem, zatím Čechům mnoho vrásek nepřidělal. To platí o řidičích stejně jako o policistech, kteří na jeho dodržování mají dohlížet. Automobilistů bez hands-free sady na silnicích není o mnoho méně, zato přibylo příležitostí k uplácení policistů.

15.6.2001, Daniel Deyl, rubrika Příslušenství k mobilům

Mobilní telefony napadl virus, hlásí DoCoMo

Japonsko má další prvenství. V tamních celulárních sítích začal řádit první opravdový virus, který ovlivňuje práci mobilních telefonů. Informaci potvrdila společnost DoCoMo, provozovatel služby i-mode. Po mnoha falešných oznámeních, informujících o virech na mobilní telefony, je na světě první potvrzená Jobova zvěst.

15.6.2001, Jan Matura, rubrika WAP a I-mode

Bude GSM banking s bankou Creditanstalt

RadioMobil letos zprovozní GSM banking s dalším finančním ústavem.

15.6.2001, Vaše redakce, rubrika Agenturní zprávy

Motorola T205 šampión předplacených sad (recenze)

Je malý, je lehký, v jeho výbavě nechybí nic podstatného, a přesto bude patřit mezi levné telefony. Pochází z Asie a je připraven rozvířit stojaté vody v místní nabídce předplacených sad. Jmenuje se Motorola Talkabout 205 a v následující recenzi můžete posoudit, nakolik jsou jeho ambice oprávněné.

15.6.2001, Jan Matura, rubrika Motorola

Služby od Nokie, které vám usnadní život

Usnadnit život a zvýšit komfort mobilní komunikace jsou jedny z hlavních cílů nejnovějších aplikací od renomovaného finského výrobce. Ať už máte Nokii 5110 či netrpělivě očekáváte terminály UMTS, vždy vám nabídne nějaké zajímavé řešení. Podívejme se, co chystá tentokrát.

15.6.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní technologie

Soutěž o mobilní telefon Philips a další ceny

Ve spolupráci se společností Philips Consumer Communications jsme pro vás připravili soutěž s atraktivními cenami. Pojďte zkusit štěstí!

15.6.2001, Vaše redakce, rubrika Philips

Jaký je ideální mobil podle operátorů GSM

Mobilní operátoři z celého světa se spolčili a vytvořili společně soupis svých požadavků na to, co musí umět a jak má vypadat mobilní telefon v blízké budoucnosti. Výrobci budou nejspíš nuceni představy operátorů dodržet, chtějí-li jim prodávat své telefony. Jak bude tedy vypadat mobil schopný přístupu k interentu a podporující základní služby WAPu?

15.6.2001, Luděk Zadražil, rubrika Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

Nokia Communicator umí česky

Chybí vám české znaky ve vašem chytrém telefonu Nokia Communicator 9110 nebo 9110i? Přestaňte se trápit a stáhněte si zde instalaci češtiny.

15.6.2001, Vaše redakce, rubrika Software pro mobilní telefony