Týden 10. - 14. září na Mobil.cz

Pondělí

Siemens dnes představil novinky pro domácí komunikaci

Siemens v tureckém Istambulu představil svá tři nová ře±ení pro domácí komunikaci. Jde o dva bezdrátové telefony standardu DECT a systém domácí bezdrátové sítě, umoľňující přístup na internet aľ osmi lidem najednou.

10.9.2001, Va±e redakce, rubrika Zprávy-dect

České UMTS se zřejmě odloľí

ČTÚ navrhl odklad termínu pro udělení licencí UMTS o dva měsíce.

10.9.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

KPN bude mít nového ±éfa a úvěry

Zadluľený nizozemský telekomunikační operátor KPN Telecom jedná s kandidátem na nového generálního ředitele. Společnost, jeľ je strategickým partnerem Českého Telecomu, chce také nové úvěry.

10.9.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Samsung SGH-N100 ­ Klasik od pohledu (recenze)

Paegas má pro své zákazníky nový mobilní telefon. Samsung SGH-N100 nabízí za poměrně příznivou cenu ±irokou ±kálu funkcí, malé rozměry a nízkou hmotnost. Jeho konzervativní vzhled můľe mnoho zákazníků zaujmout, ale naopak jiným můľe připadat nudný a nevýrazný.

10.9.2001, Jan Matura, rubrika Samsung

GPRS ­ co byste měli vědět při výběru mobilu?

Co je to GPRS, asi jiľ víte. Co byste ale o GPRS měli vědět v okamľiku, kdy jej má obsahovat vá± nový mobil, to najdete v tomto článku. Jaké rychlosti GPRS nabízí?

10.9.2001, Patrick Zandl, rubrika GPRS technologie

Dobijte si mobil rukou

Zapomeňte na zásuvky, na tlusté a těľké baterie s dlouhou výdrľí. V±e, co potřebujete, je va±e ruka a natahovací nabíječka k mobilu. Stačí párkrát otočit kolečkem a můľete bez problémů mluvit dál.

10.9.2001, Luděk Zadraľil, rubrika Příslu±enství k mobilům

Palmare.cz - týden od 3. do 8.9.

Nový operační systém Pocket PC 2002 a hlavně akvizice Compaqu firmou Hewlett-Packard a její nové Jornady, slevy WorkPadů a Palmu m500 - nejen o tom byl uplynulý týden ve světě PDA a na Palmare.cz.

10.9.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

Telecom o propojení sítí dále jedná

Telecom stále je±tě jedná o propojení sítí s deseti tuzemskými operátory. A zjevně hned tak neskončí.

10.9.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

TELeKONOM: Vodafone, třetí generace i rozum zůstávají stát

Jasně, o sítích UMTS jste četli tolik, ľe vás uľ nic nepřekvapí. Váľně ne? Vězte totiľ, ľe největ±í mobilní operátor na světě (britský Vodafone) tvrdí o nejnákladněj±ím průmyslovém projektu v±ech dob (sítě 3G), ľe, stručně řečeno, nebude moc fungovat. Zhruba tak, jako kdyby před deseti lety mobilní operátoři řekli: "OK, mobily vyrábět umíme, ale mají jednu vadu - nemohou se pohybovat. To by bylo moc drahé."

10.9.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Vyhrál Ericssona R310 vá± favorit?

Dnes přiná±íme výsledky letní čtenářské soutěľe na téma "Zaľil jsem s mobilem " Podívejte se, zda vyhrál příběh, který se vám líbil.

10.9.2001, Va±e redakce, rubrika Publicistika

Co jste s mobily zaľili mimo soutěľ o Ericsson

Vyhlásili jsme dnes vítěze čtenářské soutěľe, kterého jste vybrali vy. Protoľe se v±ak o va±i přízeň nemohly ucházet v±echny příběhy, které jste nám poslali, zveřejňujeme je nyní, mimo soutěľ.

10.9.2001, Va±e redakce, rubrika Publicistika

Úterý

Vodafone bude mít o pětinu více zákazníků

Vodafone očekává zpomalení růstu počtu nových zákazníků. Jejich počet přesto přesáhne 100 miliónů.

11.9.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Siemens C45 ­ nová generace low-endu

V Istanbulu byl právě představen nový levný telefon od Siemensu, nástupce oblíbeného modelu C35i. Je jednoduchý a má výměnné kryty, velkou zbraň, kterou zatím plně vyuľívala jen Nokia.

11.9.2001, Va±e redakce, rubrika Siemens

Alcatel One Touch 311 - jednoduchost sama (preview)

Prostý a celkem levný telefon, takový je recept na úspě±ný produkt. Nokia to ví uľ dávno, ostatní firmy to postupně zji±»ují. Alcatel svůj nový low-endový telefon udělal právě takový - bez moderního, ale vět±inou zbytečného GPRS, ov±em s pokrokovou a zábavnou funkcí EMS zpráv, s hlasovým vytáčením a pochopitelně integrovanou anténou.

11.9.2001, Luděk Zadraľil, rubrika Alcatel

Siemens ME45: revoluční outdoor s GPRS

Malé rozměry, velký displej a česká T9 jsou jedny z mnoha předností odolné novinky Siemensu. Jestli stále váháte s výměnou mobilu, podívejte se na ME45.

11.9.2001, Petr Pavlík, rubrika Siemens

Vystopoval jsem svůj ukradený mobil!

Ukradli vám mobilní telefon? S trochou ±těstí se vám jej můľe podařit najít.

11.9.2001, Va±e redakce, rubrika Tipy & triky

Siemens včera představil nové DECTy

Siemens v tureckém Istanbulu představil tři nová ře±ení pro domácí komunikaci. Jde o dva bezdrátové telefony standardu DECT a systém domácí bezdrátové sítě umoľňující přístup na internet aľ osmi lidem najednou.

11.9.2001, Va±e redakce, rubrika Zprávy-dect

Sí» Paegas má více BTS neľ Eurotel

Známe počty základnových stanic (BTS) na±ich mobilních operátorů. Čísla potvrzují skutečnost, které si pozorněj±í jistě v±imli - RadioMobil v tomto roce výrazně zintenzivnil výstavbu sítě Paegas. U Oskara se prozměnu dostává do popředí rozdíl mezi pokrytím a úrovní signálu.

11.9.2001, Rostislav Kocman, rubrika V±e okolo BTS

Telefonní budky se nevyplácejí, Telecom nabídne nové sluľby

S telefonními kartami třetí generace se z budky nejen dovoláte, ale také dostanete na internet a budete moci posílat textové zprávy. Roz±íření sluľeb, které bude Český Telecom nabízet napřesrok po instalaci nových automatů, by mělo zastavit výrazný pokles zájmu veřejnosti o pouľívání telefoních budek. Firmě se totiľ stávající praxe přestává vyplácet; podmínky Českého telekomunikačního úřadu jí ale nedovolují počet automatů razantně sníľit.

11.9.2001, Daniel Deyl, rubrika Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

TELeKONOM: ČTÚ chce, aby vláda odloľila aukci UMTS licencí...

... o dva měsíce proti původnímu zářijovému termínu; akcie Českého Telekomu se propadly na historické minimum; zadluľený nizozemský operátor KPN má nového ±éfa; Aliatel očekává, ľe letos vydělá přes miliardu korun.

11.9.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Z mobilu uľ půjde volat 156

Jihoče±i budou stráľníky volat na linku 156 i mobilním telefonem. Kdyľ v±echno půjde dobře, roz±íří se tato moľnost na celou republiku.

12.9.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Eurotel roz±ířil okruh firemních zákazníků! Patří tam i va±e firma?

I malé a střední firmy mohou nyní vyuľívat speciálních sluľeb, péče a slev pro firemní zákazníky Eurotelu.

12.9.2001, Va±e redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Jak se chovat s mobilem v krizové situaci?

Teroristické útoky na cíle v USA znovu ukazují, ľe lidé v takovém případě mobilní telefony pouľívají nevhodně. Jak se chovat v krizovém případě, kdyľ máte mobil?

12.9.2001, Patrick Zandl, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Který tarifní program je nejvýhodněj±í?

Po čase jsme opět porovnali minutové ceny tarifních programů v±ech operátorů sítí GSM. Zjistili jsme, který tarif se je±tě vyplatí a o kterém byste raději neměli uvaľovat. Některé výsledky vás moľná překvapí. Podívejte se, jestli máte ten nejlep±í tarif.

12.9.2001, Rostislav Kocman, rubrika Přehled hovorného a sluľeb

Telekomunikační zákon se za pár let změní

Podle předsedy Českého telekomunikačního úřadu se telekomunikační zákon musí do data vstupu ČR do EU změnit.

12.9.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

OskarKompas vám pomůľe s orientací

Kdyľ se ztratíte, kdyľ něco hledáte, kdyľ hledáte trasu, vľdy je nejlep±í se podívat do mapy. Bohuľel, ne vľdy s sebou potřebnou mapu máte. Jestliľe ov±em máte mobil s podporou WAPu, obejdete se i bez mapy. Můľete se totiľ na cestu zeptat Oskara.

12.9.2001, Luděk Zadraľil, rubrika Sluľby Oskara

Jak Siemens představoval nové telefony

Celosvětová premiéra nového produktu, to uľ je důvod k velké akci. Pokud jde dokonce o představení několika horkých novinek, pak je teprve čas na velkou show. Nejinak tomu bylo v tureckém Istanbulu, kde svůj nový mobil C45 a dal±í produkty představoval Siemens.

12.9.2001, Va±e redakce, rubrika Zprávy - mobilní telefony

Nefunguje ústředna! Co bude dál?

Včerej±í tragický den nám opět připomněl obrovskou zranitelnost moderního světa. Stačí po±kodit nebo zničit několik technologických center a moderní stát, moderní společnost se ocitnou v naprostém chaosu. Co se můľe v takovou chvíli dít?

12.9.2001, Přemysl Souček, rubrika Zvlá±tnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

TELeKONOM: Zaoceánské linky Českého Telecomu pro±ly zátěľí

... kdyľ provoz na nich včera odpoledne prudce vzrostl po tragédii v USA; Nokia tvrdí, ľe bude vydělávat stejně jako dosud; Aliatel chce letos investovat téměř dvě miliardy korun; Český Telecom si na burze polep±il o téměř pět a půl procenta.

12.9.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Volání z Paegasu do USA bylo do středy zadarmo

Hovory do USA uskutečněné ve dnech 11. a 12. září nebudou zákazníkům RadioMobilu zpoplatňovány.

13.9.2001, Va±e redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Telecom umoľňuje volání do USA zdarma

Český Telecom následoval Eurotel a umoľnil volání do Spojených států zdarma.

13.9.2001, Va±e redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Eurotel má krizovou pojízdnou základnovou stanici

Eurotel podporuje realizaci Tamperské úmluvy, na jejímľ základě má kaľdá republika mít zaji±těnou telekomunikační podporu pro případ katastrof.

13.9.2001, Va±e redakce, rubrika Agenturní zprávy

Paegas nabízí loga, melodie, obrázky a je±tě něco navíc

Paegas dohnal ztrátu na své dva konkurenty, uľ i on nabízí vylep±ení va±eho mobilu nejrůzněj±ími melodiemi a obrázky. Navíc přidává je±tě něco extra. Bohuľel, také za extra cenu.

13.9.2001, Va±e redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Eurotel nabízí telefonování do USA zdarma

Podobně jako Slovenské Telekominukace i český Eurotel ve čtvrtek a v pátek umoľní volat do Spojených států zdarma. Chce tak pomoci lidem zjistit, zda jsou jejich příbuzní a známí v pořádku.

13.9.2001, Va±e redakce, rubrika Zprávy - operátoři

Eurotel zavádí GSM banking

Klienti Eurotelu budou od neděle mít moľnost poprvé vyuľít sluľeb GSM banking, kterou největ±í český mobilní operátor nabízí ve spolupráci s GE Capital Bank a eBankou. Eurotel tak v této oblasti po třech letech srovnal ztrátu na RadioMobil, jehoľ zákazníci mohou technologie SIM Toolkit vyuľívat jiľ od roku 1998.

13.9.2001, Daniel Deyl, rubrika Zprávy-sluľby operátorů

Nová řada telefonů Trium - trojčata s GPRS

Vzhledově jsou si velmi podobné, funkcemi jsou totoľné - takové jsou tři nové telefony Trium. Designem sice neoslní, ale umí několik věcí, kvůli kterým stojí za to si jich v±imnout. Co třeba z internetu stáhnutelné hry nebo GPRS?

13.9.2001, Luděk Zadraľil, rubrika Ostatní

Vládá připou±tí, ľe letos Telecom neprodá

Česká vláda dosud tvrdila, ľe peníze za prodej Českého Telecomu přinese do státního rozpočtu je±tě letos. Finanční analytici v±ak varovali, ľe se to nepodaří. Dnes jim vláda dává za pravdu.

13.9.2001, Přemysl Souček, rubrika Trhy-business

Co jste s mobily zaľili mimo soutěľ o Ericsson - dokončení

Zajímá vás, co ostatní čtenáři Mobil.cz zaľili se svými mobilními telefony? Je±tě dnes máte moľnost se to dozvědět.

13.9.2001, Va±e redakce, rubrika Publicistika

Bezdrátová data můľete mít i na obyčejném telefonu

Bezdrátový telefon má dnes doma jiľ mnoho lidí. Ov±em kdyľ přijde na to, připojit svůj počítač k internetu komutovaným spojením přes telefonní linku, jste vľdy odkázáni na kabely. Ne tak s novým DECT produktem firmy Sagem, který umoľní nejen volný pohyb se sluchátkem v ruce, ale také s bezdrátovým modemem připojeným k PC přes USB port.

13.9.2001, Luděk Zadraľil, rubrika Zprávy-dect

TELeKONOM: Privatizace Českého Telecomu se odkládá...

... s největ±í pravděpodobností aľ na pří±tí rok; Eurotel nechá do zítřka své zákazníky volat do USA zdarma; čistý zisk Telecomu Italia poklesl o polovinu; největ±í světový mobilní operátor, čínský Unicom, vydělal za minulého půl roku přes deset miliard korun.

13.9.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Pátek

Panasonic GD93 si nerozumí s některými SIM kartami

Majitelé telefonu Panasonic GD93 a SIM karty vyrobené společností Gemplus nemůľou vyuľívat telefonní seznam na SIM kartě. Nepomůľe přehrání firmwaru telefonu, pouze výměna SIM karty za jinou.

14.9.2001, Jan Matura, rubrika Panasonic

Jaký je Alcatel OT 311?

V paříľské centrále společnosti Alcatel jsme měli moľnost na chvíli si osahat a vyzkou±et ľhavou novinku - mobilní telefon OT 311. Na±e velmi krátké zku±enosti jsou dobré; OT 311 má podobnou ±anci jako jeho předchůdci v minulosti převálcovat podzimní a vánoční trhy.

14.9.2001, Rostislav Kocman, rubrika Alcatel

Přehled telefonů s GPRS

Chcete si pořídit mobilní telefon s GPRS a nevíte jaký? Minule jsme vám poradili, jak si GPRS telefon vybírat, nyní vám představíme telefony s GPRS, které mají přijít na trh.

14.9.2001, Patrick Zandl, rubrika Mobilní telefony

Ovládejte elektrickou zásuvku mobilem

Zapomeňte na nejrůzněj±í časovače. Zapínejte topení, kávovar či například autodráhu posláním textovky nebo dokonce zavoláním.

14.9.2001, Petr Pavlík, rubrika GSM moduly

®ivnobanka chystá GSM banking

Jako dal±í peněľní ústav v ČR chystá ®ivnobanka zavedení GSM bankingu. Zatím se v±ak neví, kdy dojde ke spu±tění sluľby.

14.9.2001, Va±e redakce, rubrika Agenturní zprávy

Americká tragédie: mobily pomohly zachránit aľ tisíce lidí

Někdy přinesly jen pár slov na rozloučenou, jindy poskytly obrovskou úlevu a radost ze ±těstí v ne±těstí. Zprostředkovaly první informace o původu a počtu únosců; alespoň v několika případech dokázaly usnadnit práci záchranářům. Předev±ím v±ak mobilní telefony během amerického úterního dramatu pomohly před jistou smrtí uchránit tisíce dal±ích potenciálních obětí. Přečtěte si o tom, jakou roli vlastně telekomunikace hrály.

14.9.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

TELeKONOM: Český Telecom umoľní volat zdarma do USA...

... ministr Schling a Eurotel podepsali dohodu o spolupráci v případě ľivelných pohrom; ministerstvo zahraničí zavedlo novou bezplatnou linku, kde obyvatelé ČR mohou hlásit své pohře±ované blízké v USA; České aerolinie dnes vypravují dva lety do New Yorku, první po úterní tragédii.

14.9.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa