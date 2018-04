Týden 10. - 14. prosince na Mobil.cz

Pondělí

Telecom v pátek večer zveřejnil zprávu týkající se předběžného soudního opatření, týkajícího se zákazu provozu internetových kiosků. Nedopatřením jsme jej nezveřejnili v sobotu, současně s redakčním článkem na stejné téma. Čtenářům i Českému Telecomu se omlouváme.

Proč existují mobily s přídavným šifrováním

Příloha: Přímo ve specifikaci GSM je pamatováno na obranu proti odposlechu na rádiovém kanále mezi základnovou stanicí a mobilním telefonem. Přesto existují speciální mobily, které umí hovor zabezpečit spolehlivěji. Proč je vůbec některé firmy vyrábějí a co vede zákazníky k jejich nákupu?

10.12.2001, Přemysl Souček, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Opravdu potřebujete mobil naditý posledními technologiemi?

Vánoce: Vyplatí se připlatit za přístroj s WAPem, e-mailovým klientem, infračerveným portem či rádiovou sítí Bluetooth? Co skutečně získáte - a využijete to vůbec?

10.12.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní telefony

Neznámý italský Drin.it rázem představil šest nových mobilů

Zatímco světoznámí výrobci představí přibližně tři až čtyři mobily za rok, neznámý italský Drin.it má šest novinek, které spatřily světlo světa během několika měsíců. Nic na tom nemění ani fakt, že jde o výrobky asijských firem s logem Drin.it. Bude zajímavé sledovat, jak si tyto nové mobily poradí s konkurencí – šanci na úspěch totiž určitě mají.

10.12.2001, Rostislav Kocman, rubrika Ostatní

Amoisonic – Lepší než Ericsson a Nokia dohromady?

Že vám značka Amoisonic zní, jako by patřila do nabídky „asijských“ trhovců? Podle původu výrobce máte pravdu. Ale pokud trpíte předsudky, měli byste přehodnotit svá rozhodnutí. Pokud by totiž výrobky Amoisoniku bylo možné koupit na našich tržištích, asi byste přestali chodit kupovat mobily známých značek do kamenných obchodů. Telefony Amoisonic jsou totiž více než zajímavé! A především, vše je zahaleno rouškou tajemství, které může mít zajímavé vyvrcholení.

10.12.2001, Jan Matura, rubrika Ostatní

Jak těžké je odposlouchávat GSM?

Příloha: Co je potřeba překonat, abyste mohli odposlouchávat hovory z mobilních telefonů GSM? Je to spíš jednoduché, nebo to vyžaduje účast profesionálů a drahé techniky?

10.12.2001, Tomáš Volyňský, rubrika Odposlech a bezpečnost mobilů

Palmare.cz - týden od 3. do 7.12.

Týden s veletrhem HandyExpo, mapovým programem TomTom Route Planner. Taky několik slev a spousta novinek, aktualit - i to byl další týden ve světě PDA a na Palmare.cz

10.12.2001, Ivan Trnečka, rubrika Počítače do dlaně

TELeKONOM: Siemens (zatím ne)končí s mobily?

Ještě rok dostala mobilní divize Siemensu na zlepšení svých výsledků. Jinak je konec (v podobě spojení s dosud neznámým partnerem na výrobu telefonů), varuje Heinrich von Pierer, šéf německého telekomunikačního obra. - Český Telecom propouští 13 procent zaměstnanců. Zvyšujeme produktivitu, říká mluvčí firmy.

10.12.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Úterý

ČTK, rubrika 11.12.2001,, rubrika Agenturní zprávy

Pošta Boží Dar posílá na požádání Ježíškovy pozdravyPošta v Božím Daru začala opět rozesílat přání od Ježíška. Můžete ho svým blízkým nechat poslat i vy.

ČRa možná vyplatí dodatečné dividendy

Akcionáři ČRa rozhodnou koncem prosince o dodatečné dividendě z loňského zisku.

11.12.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Jak operátoři zaplatí licence UMTS?

Eurotel licenci UMTS zaplatí z provozních zdrojů, Paegas z půjčky. Oznámila to ČTK.

11.12.2001, ČTK, rubrika Agenturní zprávy

Vánoční horké tipy – Jaký mobil pod stromeček?

Vánoce: Už víte, co nadělíte v zastoupení Ježíška svým blízkým pod stromeček? Nebo jste byli vyzváni, abyste trkli své okolí, co má naopak nadělit k Vánocům vám? A co takhle Mobil?! Pokud by se vám tato alternativa líbila, tak vám podáváme přehled, co všechno nabízí náš předvánoční trh s mobilními telefony.

11.12.2001, Jan Matura, rubrika Pre-paid sady

Usnadní nám opravdu UMTS život?

Pořád se mluví o UMTS, ovšem co nám skutečně přinese? Jaká je základní filozofie telekomunikačních společností ve vztahu k nákupu licencí a kam se může platforma UMTS vyvíjet?

11.12.2001, Radim Petratur, rubrika UMTS - sítě třetí generace

Na Ericssonech si už můžete zahrát Hada z Nokie

Jestli stále váháte, zda přejít z Nokie na Ericsson, a jediné, co vás drží u finských mobilů, je tradiční hra Had, potom pro vás máme dobrou zprávu – Hada si můžete vychutnat i na některých mobilech od Ericssonu. S kódy, které najdete uvnitř článku, si na svém telefonu můžete aktivovat až tři běžně skryté hry.

11.12.2001, Rostislav Kocman, rubrika Tipy & triky

Chystá se novela špatného telekomunikačního zákona

Ministerstvo dopravy a spojů chystá na příští rok novelu telekomunikačního zákona, která má konečně odstranit především dosavadní nedostatky, bránící skutečné liberalizaci trhu. Také by měla pomoci při jednáních operátorů o propojovacích dohodách, která se zatím nebezpečně vlečou. Z návrhu novely je zřejmé, že si ministerstvo vzalo k srdci výtky Evropské unie. Ta však již za patnáct měsíců změní evropské normy a nová vláda bude muset pracovat na další novele.

11.12.2001, Luděk Zadražil, rubrika Legislativa

TELeKONOM: Kupujte Telecom jen okolo tří set korun...

... varuje investory skupina Patria Finance; Eurotel zaplatí licenci UMTS z běžného provozu, RadioMobil si peníze půjčí; šéfové Českých radiokomunikací budou rozhodovat o případném vyplacení dodatečné dividendy; největší britská kabelová firma NTL propouští 13 procent zaměstnanců; již pět a čtvrt milionu Indů (z celkově 1,1 miliardy) si pořídilo mobil; nejsilnější polský operátor TPSA se zbaví každého pátého pracovníka; českou pobočku firmy Telia IC povede její dosavadní technický šéf Tomáš Křešťák.

11.12.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Středa

Vaše redakce, Jan Cizner, rubrika 12.12.2001,, rubrika Zprávy

Premiér Miloš Zeman zpochybnil rozhodnutí svého kabinetu. V rozhovoru pro ČTK řekl, že je připraven přenechat privatizaci Českého Telecomu příští vládě i přes to, že nový majitel měl být znám už na jaře. "Domnívám se, že... budoucí vláda může Telecom privatizovat úspěšněji než vláda současná," prohlásil. Jeho kolegové byli zaskočeni, mluvčí vlády Libor Rouček ani Fond národního majetku nemohli záměr premiéra pro iDNES komentovat.

Mobily příští rok ztratí dech

Prvního ledna příštího roku skončí jedna éra mobilních telefonů. Tentam bude rychlý růst počtu mobilů. Prodej telefonů výrazně poklesne, nové technologie se neobjeví a převratné služby také nemůžeme očekávat. Proč?

12.12.2001, Přemysl Souček, rubrika Publicistika

OKWAP i108 – potenciální zabiják Ericssonu T68

Mobilních telefonů s barevným displejem na trhu moc není. Vedle i u nás prodávaného Ericssonu T68 si pro sítě GSM můžete v Evropě koupit Trium Eclipse a asijští zákazníci ještě místní hvězdu, tchajwanský OKWAP i108. Přístroj má integrovanou anténu, rozměrný barevný displej a množství funkcí. Bohužel na T68 mu stále něco chybí….

12.12.2001, Jan Matura, rubrika Ostatní

Bezdrátová autosada pro každý mobil

Kompletní hlasové ovládání, jednoduchá instalace a zdařilý zvukový projev jsou hlavními přednostmi Bluetooth hands-free sady Parrot CK3000. Navíc bude umět i česky.

12.12.2001, Petr Pavlík, rubrika Příslušenství k mobilům

Mobily mají stejnou klasifikaci záření jako počítačové monitory

Asociace TCO Development, která uděluje certifikáty počítačovým monitorům s nízkým elektromagnetickým zářením, se rozhodla věnovat i problematice mobilních telefonů. Nejenže zavedla certifikát TCO'01 pro zdravotně nezávadné mobily, ale také se věnuje efektivitě vysílacího výkonu telefonů.

12.12.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - zdraví

TELeKONOM: Polský gigant Elektrim je před krachem…

… a nemá peníze na odkup dluhopisů; vlastník Oskara posílil nákupem dalších akcií vlastní pozici; polská vláda odkládá provatizaci operátora TPSA; nizozemský operátor KPN, který se snaží splácet dluhy, se úspěšně zbavil podílu v indonéském operátorovi.

12.12.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa

Čtvrtek

Od poloviny prosince budete moci rychleji a jednodušeji pracovat s hlasovou schránkou Eurotelu, využívat GSM Banking s Union Bankou nebo hledat pomocí Mobilního průvodce služebnu policie, Zoo a další nově zařazené objekty.

Zeman přiznal, že nestačí prodat Telecom

Premiér Zeman včera oznámil, že se vládě nepodaří prodat Český Telecom za původně očekávanou cenu a zabalil to do prohlášení, že by bylo výhodné s privatizací počkat. Příští vláda prý bude s prodejem úspěšnější.

13.12.2001, Daniel Deyl, ČTK, rubrika Fixní spojení

Ericsson T65 – určitě si jej oblíbíte (recenze)

Malý zaoblený mobil s integrovanou anténou, podpora obrázkových a hudebních textovek, hry, obrázky na displeji, ale i kalendář, úkolovník, GPRS a e-mail – to vše je Ericsson T65. Dokáže vás pobavit, zaujmete s ním ve společnosti a pokud nejste příliš nároční, postačí vám i jako manažerský mobil.

13.12.2001, Rostislav Kocman, rubrika Ericsson

Světově přenositelné číslo pro každého

Mezinárodní telekomunikační unie vyčlenila speciální mezinárodní volací číslo pro univerzální použití. Takové číslo si s sebou vezmete kamkoliv, ať už na pevné lince, nebo na mobilu.

13.12.2001, Vaše redakce, rubrika Zprávy - Mobilní komunikace

Odložte slovník, blok i tužku, používejte kapesní skener

Proč zdlouhavě přepisovat zajímavé texty z knih, novin či časopisů, když si je můžete jednoduše načíst. Nový firmware C-penu 600MX vám navíc dokáže požadovaná slova překládat z angličtiny.

13.12.2001, Petr Pavlík, rubrika Mobilní technologie

CE COM dal konkurenci lekci z obchodu a stavby sítí

Česká republika je tranzitním bodem středoevropské páteřní sítě, která má 2500 kilometrů optických tras.

13.12.2001, Patrick Zandl, rubrika Fixní spojení

TELeKONOM: Prodej mobilů klesá...

... v Japonsku i ve Švédsku; Český Telecom předčasně vykoupí emisi dluhopisů za sedm miliard a uvažuje o další; slovenská UPC dostala pokutu, protože neumožnila regulátorovi trhu kontrolu; Slovenské telekomunikace (zatím) nechtějí odříznout Slovenskou televzi, která jim dluží stamiliony; ve Švédsku i Japonsku klesá tempo prodeje mobilů; British Telecom má nového šéfa.

13.12.2001, Daniel Deyl, ČTK, rubrika Ze světa

Pátek

Vaše redakce, rubrika 14.12.2001,, rubrika Agenturní zprávy

Opertoři, kteří si koupily licence v aukci, je dnes obdrželi.

Nokia 6310 přichází, aby ovládla svět (recenze)

Dlouho očekávaný nástupce oblíbené Nokie 6210 má rozhodně co nabídnout. Rychlá data GPRS i HSCSD, rádiová síť Bluetooth a elektronická peněženka jsou jedny z mála funkcí, jimiž chce přesvědčit potenciální uživatele. Dokáže to?

14.12.2001, Petr Pavlík, rubrika Nokia

Co chystá Nokia

Nokia rozdělila své telefony podle schopností do několika sérií. Při pohledu na toto členění je patrné, že kromě obyčejných telefonů s malým černobílým displejem nás čekají i modely barevné, v některých případech dokonce velmi schopné (jako Nokia 7650). Jaké uživatelské rozhraní na nás Nokia připravuje?

14.12.2001, Luděk Zadražil, rubrika Nokia

Český Telecom: místo telefonních automatů chrastítka

Možná se vám to už přihodilo. Vstoupili jste do telefonní budky a zvedli mikrotelefon. Ve chvíli, kdy jste zahájili hovor s kýženou osobou, sluchátko se však bez výstrahy změnilo v dětské chrastítko. A telefonovat chrastítkem není příliš příjemné. Náhoda, nebo konstrukční vada?

14.12.2001, Vaše redakce, rubrika Technologie pevných sítí

Alcatel OT 511 vs. Ericsson T65 – který je lepší?

Srovnali jsme dva mobily z nově vznikající kategorie levných stylových telefonů s orientací na zábavu. Nepatří mezi špičku svých výrobců ani mezi low-endy – na jaře jim ve své kategorii zřejmě bude patřit trh. Je lepší Alcatel nebo Ericsson? Jak oba mobily obstály v přímém srovnání?

14.12.2001, Rostislav Kocman, rubrika Testy a srovnání mobilních telefonů

TELeKONOM: Telefonování bude o 40 haléřů levnější, tvrdí Contactel...

... alternativní operátor pevných linek; americká firma Zephyr Communications spustila ve střední Evropě provoz páteřní optické sítě; 1. Česká internetová líheň získala 51 procent nové firmy ComGate; italská vláda prodloužila platnost licencí UMTS z 15 na 20 let; americká firma Qwest Communications snížila zisk a propustí 7000 lidí; jejich krajané z firmy Ciena prodělali 1,8 miliardy dolarů.

14.12.2001, Daniel Deyl, rubrika Ze světa