Ty nejžhavější tipy na dámské mobily

I cenově si můžete vybrat od nejlevnějších přístrojů až po modely pro náročné. Mnoho jiných přístrojů se do našeho seznamu nedostalo, i když se ženám také líbí.

Speciální kategorii pak tvoří velmi drahé telefony známých módních značek. Většinou jde pouze o modely výrobců telefonů, jejichž vzhled navrhli designéři módní firmy. Například se můžete setkat s LG Prada, Motorola D&G, Samsung Versace nebo telefonem Levi Strauss.

Sony Ericsson Z310i

Tento telefon se může pochlubit designem inspirovaným u dražšího zrcadlového modelu Z610i. Jeho čelní strana je tak tvořena zrcadlovým materiálem, který krom vnějšího displeje ukrývá i řadu informačních ikon. Přístroj je také vybaven světelnými efekty, které si může uživatelka přiřadit ke kontaktům a už letmým pohledem tak zjistit, kdo právě volá.

Cena: 3 200 Kč

Motorola KRZR K1

Stylové tenké véčko KRZR K1 je právoplatný nástupce legendárních RAZRů od Motoroly. Vzhledově své rodiče nezapře, jen oproti nim ubral na šířce. Po stránce vzhledu a zpracování nelze tomuto luxusně vypadajícímu telefonu nic vytknout. Snad jen výbava by mohla být ještě lepší. Dominuje jí však dvoumegapixelový fotoaparát.

Cena: 5 900 Kč

Motorola W375

Motorola W375 není nástupce, ale levnější variace na populární tenké véčko RAZR. Telefon má charakteristickou bradu, už ale není tak tenká a výbava postrádá některé funkce. Nechybí však stereofonní FM rádio a fotoaparát. Telefon se nabízí v několika barvách, mezi kterými nechybí ani oranžová nebo růžová.

Cena: 2 800 Kč

Nokia 6085

Oproti většině ostatních modelů je Nokia 6085 poměrně konzervativně vyhlížející véčko. Na našem trhu se setkáme se čtyřmi barevnými variantami včetně růžové a magické černé. Ve výbavě nechybí MP3 přehrávač, paměťové karty nebo Bluetooth. Fotoaparát má ale nízké rozlišení.

Cena: 4 200 Kč

Nokia 6101

Také tato Nokia by mohla oslovit zejména konzervativní uživatele. Výbava vzhledem k ceně přitom není špatná. Nechybí MP3, FM rádio, fotoaparát má ale opět jen VGA rozlišení. Mnoho zájemců ale příliš nepotěší anténa, která není u tohoto modelu integrována do těla přístroje. A to se již dnes opravdu nenosí.

Cena: 3 800 Kč

Nokia 7360

Jedná se o mobil klasické konstrukce, který patří do stylové řady Nokia L’Amour. V jeho výbavě najdeme například VGA fotoaparát, MP3 vyzvánění a integrované stereofonní FM rádio. Příznivá je i cena, která od uvedení tohoto telefonu na trh klesla na polovinu. V prodeji je ale většinou už jen růžová barevná varianta.

Cena: 3 800 Kč



Nokia 7373

O perfektním vzhledu Nokie 7373 nemá cenu vůbec pochybovat. Spousta roztodivných ornamentů, netradiční barevné podání a neobvyklá otáčecí konstrukce dělají z tohoto přístroje unikát, který si jen tak nespletete. Ve výbavě pak nechybí ani kvalitní fotoaparát nebo stereofonní reproduktory.

Cena: 6 600 Kč

Nokia 7390

Stylový top model 7390 se může pochlubit velmi slušnou výbavou. Je to první ryze stylový telefon výrobce, který nabízí podporu pro sítě třetí generace. Navíc ve výbavě najdeme třímegapixelový fotoaparát. Nechybí také hudební přehrávač, který lze ovládat i v zavřeném stavu tlačítky na vrchu telefonu. Stylové véčko se nabízí ve dvou barevných provedeních. Černá pro pány, růžová barva pro dámy.

Cena: 10 500 Kč

Samsung E420

Véčko Samsung E420 se svými kompaktními rozměry a zejména nízkou hmotnost nejlépe hodí do dámských kabelek. Ve výbavě nechybí fotoaparát, marně však budeme hledat přehrávač MP3, slot pro paměťové karty, Bluetooth i infračervený port. Pokročilé funkce telefonu tak chybí, ty které nabízí však zvládá dobře.

Cena: 4 000 Kč

Samsung E500

Samsung E500 je stylové véčko pro ženy. Telefon nabídne dva barevné displeje a ve výbavě se nachází také MP3 přehrávač a Bluetooth. Mobil je potažen kůží a kolem 1.3 megapixelového fotoaparátu jsou vysázeny kamínky. Tento elegantní model je inspirován renesančním obrazem Zrození Venuše od Sandra Botticelliho.

Cena: 8 200 Kč

Samsung E570

Tento mobil je nástupcem úspěšného véčka E530 určeného přímo pro ženy. Telefon má nový design s květinovými vzory, vylepšením prošla i funkční výbava. Některé uživatelky mohou ocenit specifické funkce jako je krokoměr, ale spíše ocení další funkce, například nákupní seznam.

Cena: 5 300 Kč

Samsung X830

Samsung připravil velmi originální hudební mobil, který vypadá spíš jako MP3 přehrávač než jako běžný telefon. Vedle nezvyklé konstrukce zaujme i obrovskou vnitřní pamětí a originálním ovládacím prvkem - kruhovým ovladačem. Trochu problematičtější je ale ovládání na netypické klávesnici.

Cena: 7 500 Kč