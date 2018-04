Twistujte s novým véčkem z Asie

KTF Techlogies (KTFT) je v našich končinách neznámá společnost zabývající se výrobou mobilních telefonů již od roku 1998. Za svou sedmiletou existenci se dokázala na temnějším trhu prosadit především neotřelým designem a nabídkou funkcí svých přístrojů, navíc se firma soustředí především na inovativnost svých produktů.

Nedávno představený model KTF-TR2000 je na první pohled pouze designově zajímavé véčko, na pohled druhý využívá velmi důmyslné řešení ovládání. Jeho konstrukce je založena na již známém systému otáčení displeje o sto osmdesát stupňů, které dovoluje používat hlavní displej i při zavřeném telefonu. V tomto případě ale většinou zaostávalo ovládání telefonu, což KTFT vyřešilo pomocí asymetrického kloubu, který po otočení displeje a opětovném přiklopení odkryje levý sloupec numerické klávesnice. Ten poté slouží k ovládání přístroje i v tomto stavu pomocí specificky upraveného menu.

KTF-TR2000 má rozměry 91 x 45,5 x 22,6 mm a váhu 109,4 gramu. Je určen pro sítě CDMA 2000, v jeho výbavě naleznete například megapixelový fotoaparát či podporu paměťových karet MicroSD. Parametry vnějšího displeje výrobce neuvádí, hlavní displej ale používá rozlišení QCIF (176 x 144 obrazových bodů) při úhlopříčce 1,9" a poradí si s paletou 260ti tisíce barev. Telefon zvládá i multitasking, který byl potřeba pro pohodlné přehrávání MP3 souborů. Ovládání přehrávače je umístěno po vzoru Samsungu pod vnější displej přístroje.

Cena modelu Ever KTF-TR2000 není prozatím známá, jeho uvedení je ale doprovázeno příznačnou reklamní kampaní se sloganem "Need Something New?".