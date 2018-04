Twistuj až do domu

Dne 14. září otevřel Radiomobil na stránkách Paegas virtuální obchod pro sady Twist a Twist karty. Tedy ... ne doslova. Toto zboží se zde prodává a obchod byl otevřen pro zákazníky.

Na úvodní stránce Paegasu se po otevření objeví reklamní pruh na onen virtuální shop, na který když kliknete, dozvíte se okamžitě trochu více. Po pár kliknutí se dostaneme k "pultu", kde nemusíme ani moc čekat - to záleží na rychlosti linky - a můžeme si rovnou zboží zakoupit. Jen pozor na přehnané nákupy - jste limitování částkou 12000 Kč.

Po vyplnění formuláře, abyste mohli dostat fakturu s dodáním zboží a patřičné autorizaci nákupu můžete již jen čekat, jelikož vám zboží přijde poštou maximálně do pěti dnů (údajně).

Výhoda tohoto obchodu spočívá v pohodlí nákupu odkudkoliv přes internet a v tom, že nemusíte stát fronty a také nejste omezováni pracovní dobou v obchodech. Ovšem stále je zde velká nevýhoda - rychlost dodání. Bohužel je to tak skoro vždy. Novou službou lze vyhovět pouze jedné skupině zájemců, jelikož nepředpokládám, že by byl každý ochoten a schopen čekat týden na dodání objednaného zboží. Pokud potřebujete být spojeni se světem v co nejkratší době a za příjemné peníze bez jakýchkoliv okolků, můžete si jít koupit předplacenou kartu dnes již téměř na každý roh do obchodu.

Paegas je sice operátor, nabízející takovéto služby jako první, ale rozhodně toto není první obchod, kde si lze podobné zboží zakoupit. Je sice pravda, že za poštovné nic neplatíte a platíte cenu stejnou jako v obchodě, ale já si například raději připlatím 100 korun, pokud mi zboží dorazí do druhého dne nebo možná i stejný den. Přeci jen ... když se člověk rozhodne pro koupi, jde a koupí si předplacenou kartu ihned, bez čekání.