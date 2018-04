Twist zlevňuje aneb pryč se záznamníkem

Od pondělí, je provoz předplacených karet Twist. Možná je to další Valentýnský dárek, možná je to první reakce na zavedení Quatro Go Eurotelu. Konečně je totiž možné, na něž tolik spořivých uživatelů Twistu žehralo. Od zrušení schránky je již přímá cesta

Stačí zavolat na známou infolinku Paegasu a zde o zrušení požádat. Pečlivě instruované operátorky se vám ještě na poslední chvíli budou snažit vaše rozhodnutí vymluvit, ale kdo chce šetřit, pravděpodobně se zvyklat nedá. Pokud ještě nejste definitivně rozhodnuti, může vám sice krátká přednáška operátorek připomenout, k čemu je vlastně hlasová schránka dobrá, nicméně velkou úspěšnost jejich snahám nepředpovídáme. Kolega v redakci hned novou nabídku Paegasu využil a absolvoval šestiminutové úředničení, ovšem teď je již spokojen a těší se na večerní přehazování uspořených peněz.

Je-li nový počin Paegasu dárkem ke 14.únoru, je to milé. Pokud však má být prvním odvetným krokem za Quatro Go, je to slabé. Vždyť EuroTel stejnou možnost pro majitele karet Go zavedl již v září loňského roku (2.9.1999 - EuroTel nabízí možnost zrušit Go záznamník).

Každopádně může být zrušení pevného přesměrování u Twistů signálem, že se Paegas rozhodl začít dotahovat svého konkurenta, který v nabídce předplacených služeb má přeci jen určitý náskok.

Takže, Twisteři mohou od včerejšího dne zapomenout na cenu 2 Kč za minutu volání na hlasovou schránku.

Co možná ale může kalit radost lidem, kteří se jim budou snažit na Twist kartu dovolat, je to, co se stalo nám v redakci - při hlášce "volaná stanice je nedostupná" se nám na telefonu, z něhož jsme volali, tato hláška hezky tarifikovala. Snad jde o chybu, nikoliv o záměr a účtování hlášky o nedostupnosti rychle zmizí.