Twist vítězí nad tarify sítě Paegas

Po včerejším Než se pustíme do samotných komentářů k jednotlivým tarifům, podívejme se na cenu volných minut (neboli minut zdarma), ať víme, jaký prospěch z tarifů operátoři mají.

Jméno tarifu Měsíční poplatek Počet volných minut Cena volné minuty Cena minuty při inkasu Paegas 20 309,75 Kč 20 15,49 Kč Paegas 20 + Nonstop 471,45 Kč 20 23,57 Kč Paegas 60 572,25 Kč 60 9,54 Kč Paegas 60 + Nonstop 733,95 Kč 60 12,23 Kč Paegas 120 1044,75 Kč 120 8,71 Kč Paegas 120 + Nonstop 1206,45 Kč 120 10,05 Kč Paegas 300 1884,75 Kč 300 6,28 Kč Paegas 300 + Nonstop 2046,45 Kč 300 6,82 Kč

Myslím, že k výsledku není co dodat. Pokud nebudu brát v úvahu minutové ceny pro volání do pevné sítě ve špičce a mimo špičku z karet Paegas Twist, tak je cena jedné minuty zdarma větší vždy větší, než libovolná minutová cena pro volání z Twistu.

Vzhůru do konfrontace

Pokud tedy přemýšlíte o tom, jestli raději nepřejít ze svého tarifního programu na předplacenou kartu, pozorně si prostudujte tabulky v tomto článku. Vždy srovnáváme kartu Paegas Twist se zvoleným tarifním programem; v úvahu bereme i doplňkový program Nonstop, který je k dispozici pro všechny tarifní programy. Ve sloupci Počet minut navíc oproti najdete počet minut, které můžete s kartou Paegas Twist provolat za cenu měsíčního poplatku u srovnávaného tarifu navíc oproti volným minutám, které k tomuto tarifu dostanete. Pokud je údaj záporný, znamená to, že množství volných minut je větší, než počet minut, které v hodnotě měsíčního poplatku můžete provolat do konkrétní sítě v konkrétním časovém pásmu - v tomto případě se tedy vyplatí tarifní program.

Druhé dva sloupce říkají, kolik musíte provolat minut do konkrétní sítě v konkrétním časovém pásmu, aby se vám už vyplatilo mít tarifní program. Samozřejmě ani naše tabulky nejsou absolutním návodem pro výběr správného tarifního programu či předplacené karty. Musíte brát v úvahu, že voláte i do jiných sítí, kde se vyplatí mít tarifní program mnohem více, než předplacenou kartu, jenže když se tarifní program vyplatí pro volání do vlastní sítě ve špičce až od 3516 minut a pro volání do konkurenčních se ve špičce nevyplatí nikdy, asi už to nespraví fakt, že pro volání do sítě Českého Telecomu mimo špičku se vyplatí už po 62 minutách. Pokud nevíte o kterém tarifu mluvím, tak je to Paegas 20.

Paegas 20, Paegas 20 + Nonstop

volaná síť Počet minut navíc Od kolika minut se vyplatí tarif ve srovnání s Paegas 20 Paegas 20 + Nonstop Paegas 20 Paegas 20 + Nonstop EuroTel - špička 33 61 nikdy 322 EuroTel - mimo špičku 33 61 373 243 Paegas - špička 42 74 3516 355 Paegas - mimo špičku 42 74 109 149 Paegas - noční hodiny 91 148 1513 614 Oskar - špička 26 49 nikdy 317 Oskar - mimo špičku 26 49 368 237 Český Telecom - špička 11 28 42 111 Český Telecom - mimo špičku 19 40 74 168 Český Telecom - noční hodiny 42 74 283 443 SMS 111 178 247 674

Při pohledu na tabulku se neubráním pocitu, že tento tarif je poněkud nepovedený. Při přímém souboji s Twistem prohrává poměrně jasně v cenách. V některých případech jsou minutové ceny Paegas Twist i levnější a jestliže se ještě utěšujete, že Paegas 20 má oproti Twistu navíc plnohodnotný roaming téměř kdekoliv, musím vás také zklamat. Tak především s postupem času bude na Twistu stejně plnohodnotný roaming jako pro tarifní programy Paegasu. A roaming využívající zpětného volání (tedy zadání kódu před volané telefonní číslo) mají majitelé Twistu k dispozici ve většině zemí, kde má RadioMobil uzavřeny roamingové smlouvy.

A teď se zastánci lepších služeb pro tarify připravte na ránu: pro Paegas 20 si nemůžete aktivovat službu Paegas Nej. Byť je u Twistu tato služba omezena (můžete si zvolit jen číslo v síti Paegas), je to něco, co u Paegas 20 nemáte.

Pro zastánce tohoto tarifu mám ale i dobré zprávy - při srovnání s Paegas 60 je pro volání do jiných mobilních sítí vždy výhodnější. Nebo jinak - Paegas 60 se časem vyplatí oproti Paegas 20 jen při volání do sítě Paegas a Českého Telecomu ve špičce a do sítě Českého Telecomu v noci a o víkendech. A samozřejmě při odesílání SMS se projeví poloviční cena u Paegas 60.

Takže se na Paegas 60 a ostatní tarify podívejme zblízka:

Paegas 60, Paegas 60 + Nonstop

volaná síť Počet minut navíc Od kolika minut se vyplatí tarif ve srovnání s Paegas 60 Paegas 60 + Nonstop Paegas 60 Paegas 60 + Nonstop EuroTel - špička 39 67 nikdy 388 EuroTel - mimo špičku 39 67 468 302 Paegas - špička 54 87 401 325 Paegas - mimo špičku 54 87 175 210 Paegas - noční hodiny 144 202 2438 869 Oskar - špička 24 48 nikdy 349 Oskar - mimo špičku 24 48 389 271 Český Telecom - špička -2 14 58 94 Český Telecom - mimo špičku 12 33 87 118 Český Telecom - noční hodiny 54 87 175 210 SMS 204 262 327 420

Za zaznamenání stojí u tohoto tarifu skutečnost, že pro volání ve špičce do ostatních mobilních sítí je vždy výhodnější Paegas Twist. Samozřejmě se tato nevýhoda dá odstranit dokoupením doplňkového programu Nonstop, avšak i s ním to chvíli trvá, než se stane předplacená karta nevýhodná.

Paegas 120, Paegas 120 + Nonstop