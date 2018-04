Twist si dělá legraci z Go Felicia

V poslední době se v tisku objevila inzerce RadioMobilu zaměřená na vyzdvihnutí výhod předplacených karet Twist. Podle tohoto inzerátu se mají někteří prodavači předplacených karet řádně zapotit, když budou odpovídat na otázky, jejichž odpovědi inzerát ihned promptně přináší.

Nejde přirozeně o žádné jiné prodejce, než o ty, kteří prodávají konkurenční předplacenou kartu Go - konkrétně si inzerát bere na mušku předplacenou kartu v síti NMT T!P společnosti EuroTel.

Klasicky provedená reklama na produkt Twist je zakončena pěkně kořeněnou douškou, v níž si poprvé RadioMobil bere do úst jméno produktu svého protivníka: „Tip: jedinou správnou odpovědí na všechny tvoje otázky je Twist." Patrně není náhodou, že pro poslední větu celé reklamní kampaně je zvoleno na úvod slovo, které používá EuroTel v podobně sugestivních kampaních jako označení své starší analogové sítě NMT.

Celou větu lze pochopit mnoha způsoby, všechny vyznívají pro EuroTel nelichotivě. V podstatě čtenářům produkt Tip vzkazuje, že si máte koupit Twist kartu a to rozhodně není to, co by si EuroTel přál. RadioMobil či spíše jeho reklamní agentura mistrně zvolila slova tak, aby vyvážila míru jedovatosti a nenapadnutelnosti tohoto sloganu. Slogan je sice podobně jedovatý, jako nedávno žalovaný slogan Fordu "Mít Ford znamená nemít škodu...", ale je podstatně méně nápadný - opravdu, proč by vám někdo na závěr inzerátu nemohl poskytnout několik rad, chcete-li, pak i tipů.

Podobné škorpení v reklamních sloganech je známé i u jiných společností - příkladem může být výše uvedený spor Fordu a Škody, nebo také Čedoku a Fischeru.

Ale i v mobilním světě nejde o neobvyklé sváry. Například v Německu inzeruje svoje nové produkty (roaming na předplacené kartě Call-Y-a, inteligentní záznamník atd) Mannesmann Mobilfunk velmi striktním sloganem "Der eine Hats. Der andere nicht." - tedy volně přeloženo: "Jeden to má. Ten druhý ne." V USA je srovnávací reklama, kdy inzerát staví vedle sebe konkurenční produkty, naprosto obvyklá.

Možná se dočkáme nějaké zajímavé mediální odpovědi EuroTelu - obě společnosti jsou vzájemně velmi citlivé a asi ne náhodou se tvrdí, že marketingový ředitel RadioMobilu pozná podle tiskové zprávy EuroTelu, na jakém filmu byl jeho protějšek včera v kině (nepochybně to platí i opačně)...