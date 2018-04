Twist se pomalu srovnává krok v dobíjení

Paegas uvádí "novou" službu u Paegas Twist předplacených karet. Jedná se o možnost dobíjení Twist karet z jiného telefonu, než je ten s předplacenou kartou.

Potřebujeme k tomu akorát telefon s tónovou volbou, číslo Twist dobíjecího kupónu a hlavně číslo dobíjecího střediska. To je pro volání z jiných telefonů 0603 12 4602 a ze zahraničí +420 603 12 4602.

Na rozdíl od dobíjení z vlastního mobilního telefonu je v tomto případě přístup k dobíjecí službě chráněn čtyřmístným číselným heslem, které si zákazník nastaví při prvním volání na toto dobíjecí číslo. Heslo si zákazník může kdykoli změnit. Pokud zákazník zadá heslo 3x po sobě chybně, musí kontaktovat oddělení péče o zákazníky (4603), kde mu bude heslo zrušeno a zákazník si pak může při volání na dobíjecí číslo nastavit nové heslo.

Ovšem pro to, aby bylo zákazníkovi umožněno dobíjení své předplacené karty, musí zákazník alespoň jednou dobít svou kartu klasickým způsobem ze svého telefonu.

Nutno poznamenat, že toto je sice chvályhodné, že Paegas zavedl tento způsob dobíjení, ale jeho konkurence EuroTel Go má již tento způsob dobíjení Go předplacených karet nějakých pár měsíců. Dokonce byla nedávno zavedena služba dobíjení Go karet přes internet.

Nicméně věřím, že Paegas se nenechá zahanbit a jistě se v blízké době objeví i způsob dobíjení Twist karet přes internet.