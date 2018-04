Twist můžete dobíjet na nejvíce místech

Včera večer (22. 4.) oficiálně odstartovali generální ředitelé RadioMobilu a Sazky, Roland Mahler a Aleš Hušák, dobíjení předplacených karet Paegas Twist v on-line terminálech Sazky. Majitelé těchto karet si tak na místech označených „Twist dobijete zde” mohou dobít kredit v hodnotě 200 až 9999 korun. Při každém dobití až do odvolání dostanou bonus 10 % - podle letáků by toto zvýhodnění mělo platit do 22. července. Dobití částkou menší než 400 korun neprodlužuje platnost kreditu (ta je 12 měsíců od posledního dobití).

Sazka se rozhodla zhruba před rokem a půl zmodernizovat svou síť terminálů a umožnit jejich využití i pro neloterijní projekty. V únoru loňského roku navázala spolupráci se společností GTECH, která se specializuje na dodávky infrastruktury pro loterijní a sázkový průmysl. Výsledkem spolupráce je dnešních 5700 terminálů, které jsou on-line spojeny s centrálou. V té je možné zpracovat až 11 tisíc operací za minutu. Do konce roku se počet on-line terminálů rozšíří na 8200 a ve všech bude možné Twist dobíjet. Konkurenční předplacené karty je možné zatím dobíjet jenom v bankomatech – jejich počet se pohybuje v řádu stovek.

Dobíjení v současnosti probíhá vyplněním tiketu. Na ten napíšete telefonní číslo, které chcete dobít, částku a případné číslo, na které má přijít potvrzení o dobití (to jinak přijde na dobíjené číslo). Všechna čísla, která píšete do řádku, zaškrtnete i v tabulce – podobně jako v případě vyplňování jiného sázkového tiketu. To kvůli automatickému zpracování v terminálu.

Obsluha od vás tiket přijme a vloží do terminálu. Ten vytiskne stvrzenku, kterou vám obsluha předá – vy musíte zkontrolovat, jestli je telefonní číslo správně. Pokud ne, máte do dvou minut od vytištění možnost požádat obsluhu, aby operaci stornovala,a můžete tiket vyplnit znovu. V případě, že nebudete protestovat, se provede dobití a na mobil přijde textová zpráva. Hušák přiznává, že dvouminutová doba pro reklamaci dobití byla zvolena záměrně i kvůli tomu, aby vám v té době mohla obsluha nabídnout další služby Sazky.

Zkušební provoz byl zahájen 8. dubna ve 30 on-line terminálech. V té době byly vyhodnocovány připomínky zákazníků a celý systém se testoval na přítomnost chyb. Od včerejšího dne už vše běží naostro.

Aleš Hušák se zmínil i o tom, že Sazka možnost dobíjet kredit nabídla i dalším operátorům. Ti však podle něj nezareagovali tak rychle jako RadioMobil, a proto mají v nejbližší době smůlu. V neformálním rozhovoru vyloučil, že se Sazka chystala spustit dobíjení i pro jiného operátora. Přesto je v tiskové zprávě uvedeno, že Sazka připravuje spolupráci s dalším českým mobilním operátorem. Také tikety mají dostatečný prostor pro přidání dalších položek – Eurotel a Oskar. Tisková mluvčí Sazky nám ovšem sdělila, že pro další operátory by existovaly jiné tikety (kvůli logům firem a možnosti propagace). Dodala, že jsou schopni velmi rychle změnit i podobu současných tiketů pro RadioMobil – to až se rozhodne přestat používat název Twist a bude požadovat zaškrtávací políčko T-Mobile.