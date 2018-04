Mezinárodní hovory budou u Twistu levnější, T-Mobile snižuje počet zón

Zjednodušení sazeb mezinárodních hovorů Twistu přichází devět měsíců po obdobném zjednodušení a zvýhodnění mezinárodních hovorů pro zákazníky využívající tarify S námi. Stávajících dvanáct zón operátor sloučí do pouhých čtyř zón: Okolní státy, Evropa, Svět a Satelitní sítě. Volání sice zlevnilo, ceny jsou však stále poměrně vysoké. Například v porovnání s cenami roamingu.

Například minuta hovoru na Slovensko vyjde od 4. listopadu o 36 % levněji než doposud. Takový hovor přijde Twist zákazníka nyní na 17,14 Kč, od listopadu pak jen na 11 korun. Ještě výrazněji pak zlevní hovory do Německa, Rakouska či Polska. I ty budou stejně jako Slovensko nově spadat do první zóny, tedy do zóny Okolní státy. Hovory tak oproti stávající sazbě 25,11 Kč/min zlevní o 56 %.

Výrazné zlevnění zaznamenají i zákazníci, kteří volají například do Ruska či na Ukrajinu. Oba tyto státy operátor nyní řadí do čtvrté zóny se sazbou 37,71 koruny za minutu. Od listopadu pak budou tyto hovory o téměř 60 % levnější. Společně s dalšími 46 zeměmi budou totiž Rusko i Ukrajina spadat do druhé zóny, pro zónu Evropa bude platit sazba 15 Kč/min.

O 47 procent pak budou levnější hovory do Chorvatska, i to bude totiž spadat do druhé zóny. Avšak až do začátku listopadu vyjde minutový hovor do českými turisty oblíbené letní destinace vyjde stále na 28,54 koruny.

V souvislosti se zjednodušením sazeb mezinárodních hovorů Twistu nebudou již moci zákazníci využívat službu I-Call. Ta přidáním předvolby 1042 před volané číslo dosud zvýhodňovala hovory do zahraničí. Zákazníci, kterých se tato změna týká, budou informováni prostřednictvím SMS.