Twist konečně bude mít plný roaming

Když vloni v létě zavedl EuroTel plný roaming pro Go karty, dovolil jsem si vyslovit pochybnost, že ke zprovoznění obdobné služby dojde u RadioMobilu v nejbližší době. Mnoho čtenářů se tehdy se mnou hádalo dosti hustě o tom, že Twist dostane roaming během pár dní, nejpozději týdnů. Nestalo se tak.

RadioMobil tehdy spustil narychlo spíchnutou možnost příchozích hovorů, tedy možnosti v zahraničí hovory přijímat. Služba se nejprve platila dosti komplikovaným systémem speciálních kreditních poplatků, které neměly vůbec žádný vztah k Twist kreditu - bylo vidět, že službu Paegas převzal od podobné služby německého T-mobilu. Ostatně, situace na německém trhu byla obdobná té naší: Mannesmann zde zprovoznil plně funkční roaming, zatímco T-mobil vlastněný Deutsche Telekom, zprovoznil pouze příchozí hovory v zahraničí a to ještě právě oním podivným systémem speciálních kreditů. Jednoduše řečeno na zúčtovací systém, který nebyl schopen tuto funkci pojmout, se násilím roubovalo alespoň něco.

EuroTel roaming, který dodal švýcarský Swisscom, měl ale také své proti. Především sestavení hovoru nebylo tak jednoduché, jako u normálního volání - speciálním kódem vlastně dáváte síti EuroTelu vědět, že vám má zavolat zpět a sestavit hovor s číslem, které jste uvedli za speciální kód USSD. Nebylo to složité, ale neobvyklé rozhodně. Navíc někteří operátoři z podobného callback systému neměli pražádnou radost a Go roaming ve své síti zablokovali.

K velké popularizaci Go roamingu EuroTel přispěl velkou reklamní kampaní a hlavně nabídkou proroamovat testovací kredit 500 Kč zdarma. Go roaming patří podnes mezi velké konkurenční výhody oproti Twistu.

Časy by se měly změnit. Z důvěryhodných, byť neoficiálních zdrojů se dozvídáme, že roaming by na Twist kartách měl být spuštěn zhruba v červenci. V tomto případě již půjde o zcela plnohodnotný roaming, kdy telefonní spojení iniciujete zcela stejně, jako na normálních tarifech, tedy vytočením telefonního čísla. Roaming na Twistu by se tedy stal jednodušším, než na Go kartách.

Důležité ale je, že Twist roaming zpočátku bude fungovat jen v několika sítích. Pro roaming předplacených karet je totiž problémem on-line vyúčtování, tedy předání informací o ceně probíhajícího hovoru. Tuto informaci potřebuje znát domácí operátor (v tomto případě RadioMobil) aby mohl roamingový hovor ukončit v případě vyčerpání kreditu a také aby mohl kredit průběžně odečítat.

On-line vyúčtování nebylo až do nedávné doby možné, ovšem požadavek roamingu pro předplacené karty pomalu donutil operátory na on-line vyúčtování přistoupit. Postupně, jak budou přibývat další a další operátoři podporující on-line vyúčtování, bude se také zvyšovat počet sítí, kde si s Twist kartou zavoláte.

Ceny ani sítě, ve kterých půjde telefonovat, nejsou zatím známy.

Jen na okraj: Swisscom bude svým klientům upgradovat systém roamingu předplacených karet i na tuto variantu, je tedy pravděpodobné, že postupem času zprovozní EuroTel Go roaming na bázi on-line vyúčtování.