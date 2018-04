Twist Extra - vyplatí se vám nový tarif?

Společnost RadioMobil připravila ode dneška pro zákazníky s předplacenými kartami Twist nový tarif Twist Extra. Tento tarif je ve světě předplacených karet prozatím raritou, jeho využívání je zpoplatněno měsíční nebo půl měsíční sazbou. Platba je majiteli tarifu Extra automaticky odečtena z jeho kreditu vždy první nebo 15. den v měsíci, podle toho, kdy do tarifu vstoupí.

Tarif Twist Extra je zaměřen zejména na uživatele předplacené služby Twist, kteří komunikují převážně s jinými účastníky sítě T-Mobile. Zvolíte-li si tento tarif, zavoláte si do vlastní sítě za 2,20 Kč, ale pouze v době mimo špičku a o víkendech a svátcích. Za odeslanou SMS zaplatíte jen 1,40 Kč, ale opět pouze do sítě T-Mobile. Ostatní sazby jsou stejné jako u tarifu Twist Standard.

Aktivujete-li si nový tarif, bude vám z vašeho kreditu odečten měsíční paušál ve výši 59 Kč. Při aktivaci Twist Extra po 15. dnu v měsíci zaplatíte poplatek 29,50 Kč. Pokud nemáte k prvnímu dni následujícího měsíce dostatečně vysoký kredit, automaticky se vám zpět bezplatně aktivuje tarif Twist Standard.

Od dnešního dne tedy mají majitelé předplacených karet T-Mobile na výběr ze tří tarifů - vedle klasického Twist Standard ještě novější Twist SMS a nový Twist Extra. Tarif si můžete změnit prostřednictvím čísla operátora 4601 a každá změna z tarifu nebo na tarif Twist Extra je vždy bezplatná.

Pro snazší rozhodování pro vás přinášíme podrobné srovnání všech Twist tarifů T-mobile.

Twist Extra (paušál 59,00/měsíc, 29,50/polovina měsíce) Špička 8:00 - 15:30 Mimo špičku 15:30 -19:00 Večerní hodiny 19:00 - 8:00 a víkendy T-Mobile 5,00 5,00 2,20 Hlasová schránka zdarma zdarma zdarma Pevná síť 9,90 7,90 5,00 Ostatní mobilní sítě 6,80 6,80 6,80 Twist Nej 2,80 2,80 2,20 T-Mobile wap 2,80 2,80 2,80 SMS do T-Mobile 1,40 1,40 1,40 SMS do jiných sítí 2,80 2,80 2,80

Twist Standard Špička 8:00 - 15:30 Mimo špičku 15:30 -19:00 Večerní hodiny 19:00 - 8:00 a víkendy T-Mobile 5,00 5,00 2,80 Hlasová schránka zdarma zdarma zdarma Pevná síť 9,90 7,90 5,00 Ostatní mobilní sítě 6,80 6,80 6,80 Twist Nej 2,80 2,80 2,80 T-Mobile wap 2,80 2,80 2,80 SMS do T-Mobile 2,80 2,80 2,80 SMS do jiných sítí 2,80 2,80 2,80

Z tabulek je patrné, že nový tarif se vyplatí majitelům tarifu Twist Standard, kteří měsíčně odešlou více než 42 SMS zpráv do vlastní sítě, to znamená těm, kteří uživatelům T-Mobile pošlou denně více jak jednu SMS. V případě volání se nový tarif vyplatí po provolaných 100 minutách mimo špičku opět do sítě T-Mobile. V tomto případě ale výhodnost tarifu značně pokulhává za realitou. Při provolání více jak 100 minut, tedy 280 Kč mimo špičku, již operátoři doporučují přejít na tarifní program.

Twist SMS Špička 8:00 - 15:30 Mimo špičku 15:30 -19:00 Večerní hodiny 19:00 - 8:00 a víkendy T-Mobile 6,60 6,60 6,60 Hlasová schránka zdarma zdarma zdarma Pevná síť 6,60 6,60 6,60 Ostatní mobilní sítě 6,60 6,60 6,60 Twist Nej 2,80 2,80 2,80 T-Mobile wap 2,80 2,80 2,80 SMS do T-Mobile 1,70 1,70 1,70 SMS do jiných sítí 1,70 1,70 1,70

Ve srovnání s tarifem Twist SMS se dostaneme ještě k závratnějším číslům. Tarif Twist Extra se vyplatí až po odeslání více jak 197 SMS měsíčně, tedy více jak šesti SMS denně. Tarif Twist SMS sice nabízí dosti drahé volání (6,60 Kč bez rozdílu časového pásma), ale jelikož je uzpůsoben především pro ty, kteří používají mobil hlavně pro zasílání krátkých zpráv, doporučujeme o přechodu na nový tarif uvažovat pouze v případě, že posíláte opravdu hodně SMS, a to především do sítě T-Mobile.

Rozhodujete-li se přejít na nový tarif Twist Extra, doporučujeme vám provést zpětnou hloubkovou analýzu počtu odeslaných SMS v minulých měsících. Velkou roli hraje skutečnost, do jaké sítě SMS odesíláte, popřípadě voláte. Výhodný je bezplatný přechod z nového tarifu, takže zda-li se vám vyplatí, si můžete v jednom měsíci vyzkoušet a následně se pro něj rozhodnout, nebo Extra službu zavrhnout.