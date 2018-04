Twist dostal call waiting a zobrazení provolané sumy

Paegas Twist začal tento týden s nájezdem další části upgrade obslužného software, jehož předzvěstí bylo zprovoznění služby *101#, jíž se z telefonu šlo zdarma dotázat na zbývající kreditní částku.

Příjemnou věcí je nově možnost aktivace služby call waiting, tedy čekání na spojení hovoru. Po aktivaci této služby budou hovory přicházející na vaši Twist kartu, na níž právě hovoříte, postaveny na "odstavnou dráhu" a vybudete pípáním ve sluchátku a nápisem na displeji upozorněn na příchozí hovor čekající na "odstavné dráze". Tak můžete jednoduše přijímat hovory i v okamžiku, kdy mluvíte s někým jiným, případně si na displeji zjistit seznam hovorů, které jste zameškali.

Funkcí call waiting jsou vybaveny všechny telefony prodávající se v sadách Twist i Go a naprostá většina telefonů vyráběných od roku 1997. Funkci call waiting lze aktivovat samozřejmě v běžných tarifech jak v síti EuroTel, tak v síti Paegas.

Velkou novinkou je funkce Advice of Charge AoC, tedy upozornění na poplatky. Tu jsme až dosud znali pouze z Go karet. RadioMobil tuto funkci ovšem nově rozdistribuovává pro předplacené Twist karty. Díky této funkci během hovoru můžete nervózně sledovat odtékající penízky z vašeho Twist kreditu. Aktivace je snadná, je třeba se ale podívat do manálu vašeho telefonu, jak se u vašeho typu nastavují ceny za impuls (zde nastavte 0,1) a měna (zde nastavte Kc). Pro aktivaci je vyžadována znalost PIN2 - byl přiložen u Twist karty.

Všechny zde uvedené funkce se aktivují postupně pro všechny Twist karty a v současné době jsou aktivovány pro první série. Další budou přybývat tak, aby aktivace funkcí byla do konce týdne hotova na všech Twist kartách. Pokud vám to tedy nefunguje, nevolejte na infolinku, holt si musíte počkat.

Funkce AoC nebude v nejbližší budoucnosti dostupná pro ostatní tarify, protože ty se narozdíl od Twist karet nezúčtovávají on-line, ale dávkově.

Vše nasvědčuje tomu, že přelom roku bude na novinky pro Twist karty bohatý...

